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За год рейтинг доверия к Зеленскому упал на 5%, – опрос. ИНФОГРАФИКА

За год рейтинг доверия к Зеленскому упал на 5%, – опрос. ИНФОГРАФИКА

Самым большим доверием в украинском обществе продолжают пользоваться армия, волонтеры. За год доля доверяющих президенту снизилась на 5 процентных пунктов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 3-11 декабря 2021 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

Самым большим доверием в украинском обществе продолжают пользоваться армия, волонтеры, обычные люди в своем населенном пункте и Церковь. При этом по сравнению с декабрем 2020 года наблюдается рост доверия к Вооруженным силам Украины.

Согласно опросу, среди органов власти президенту доверяют 27%, а не доверяют – 50%. Соответственно, баланс доверия-недоверия составляет –23%. По сравнению с декабрем 2020 года наблюдается ухудшение показателей: доля доверяющих президенту снизилась на 5 процентных пунктов, а баланс доверия-недоверия – на 10 процентных пунктов.

Кабинету Министров и Верховной Раде доверяют меньше респондентов: соответственно, 14% доверяют Правительству (баланс – -46%) и 11% доверяют парламенту (баланс – -56%). По сравнению с декабрем 2020 ситуация практически не изменилась.

Отмечается, что армии доверяют в общей сложности 72% украинцев, а баланс доверия-недоверия составляет +60%. По сравнению с декабрем 2020 года доля доверяющих выросла на 6 процентных пунктов, а баланс доверия-недоверия - на 8 процентных пунктов. При этом прослеживаются заметные региональные различия – с Запада на Восток снижается доля доверяющих армии, но вместе с этим во всех регионах большинство респондентов доверяют ВСУ (от 81% на Западе до 52% на Востоке) при отчетливом положительном балансе доверия-недоверия. от +75% на Западе до +28% на Востоке). Также по сравнению с декабрем 2020 года во всех регионах наблюдается тенденция роста доверия к армии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 53% украинцев считают, что Зеленский не способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий в случае нападения РФ на Украину, - опрос КМИС

30-35% опрошенных доверяют Патрульной полиции, СБУ и Национальные полиции. Баланс доверия колеблется от –2% в случае Патрульной полиции до –14% в случае Национальной полиции.

Большинство респондентов доверяют волонтерам (68%, баланс – +57%) и обычным людям в своем населенном пункте (63%, баланс – +51%), а Церкви доверяют 51% при балансе +27%.

Положительный баланс доверия-недоверия также у общественных организаций – в целом им доверяют 39% респондентов, а баланс составляет +18% (без значимых изменений по сравнению с 2020 годом). В региональном измерении есть тенденция к снижению доверия с Запада на Восток (с 45% до 30%, хотя во всех регионах сохраняется положительный баланс доверия-недоверия).

Украинским СМИ доверяют 32% респондентов, российским СМИ – 3%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: ЕС - 18,9%, Слуга народа - 13,7%, Батькивщина - 13,7%, ОПЗЖ - 11,3%, Розумна політика - 7,6%, Сила и честь - 7,4%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

За год рейтинг доверия к Зеленскому упал на 5%, – опрос 01
За год рейтинг доверия к Зеленскому упал на 5%, – опрос 02

За год рейтинг доверия к Зеленскому упал на 5%, – опрос 03
За год рейтинг доверия к Зеленскому упал на 5%, – опрос 04

Автор: 

армия (8502) ВР (29272) Зеленский Владимир (20742) Кабмин (14033) опрос (2851) КМИС (333)


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Топ комментарии
+16
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26.01.2022 12:05
+14
Навіщо обирати владу, якій не довіряєте ?
Люди, де ваш розум....
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26.01.2022 12:04
+8
заголовок - жовтіше просто не буває! на 5% впала довіра до ПОСАДИ ПРЕЗИДЕНТА, а не особисто до зелен-ого! в зелен-ого рейтинг ОБВАЛИВСЯ на 50% (або більше) за 2 роки!

такі заголовки - одна головних причин, чому я ЛЮТО НЕНАВИДЖУ ЖУРНАЛІСТІВ!!!! журналіст - це діагноз, а не професія.
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26.01.2022 12:04
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26.01.2022 12:10 Ответить
Народ верит президенту! Быть ему президентом ещё один срок😂
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26.01.2022 12:10 Ответить
лол. ты, что-ли, народ, полуграмотный дешевый гундособот?
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26.01.2022 12:45 Ответить
Тупому высеру дебила не понимающего юмор жирный ЛАЙК, насмешил😂
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26.01.2022 14:20 Ответить
Разумно. Но всё-таки лучше менять их каждый раз

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26.01.2022 13:31 Ответить
Цікаво як проводять таке опитування?
Чи довіряєте ви звичайним людям у вашій місцевості
А що є незвичайні люди?
Наприклад перефразую чи довіряєте ви усім мешканцям Києва?
Як взагалі таке можна питати)
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26.01.2022 12:11 Ответить
Зеля уполномоченньій упал намоченньій.
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26.01.2022 12:12 Ответить
То есть Главнокомандующий и Президент Украины Зеленский после трёх лет президентства на первом месте Такого результата ни у кого не было. Это лучший результат
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26.01.2022 12:12 Ответить
дуня, сытно тебе?
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26.01.2022 12:42 Ответить

жрать зелюбам видать нечего скоро станет, пойдут у опзж просить шары
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26.01.2022 12:14 Ответить
Оскільки наступним Президентом може стати Порох, то йде підготовка до ліквідації посади Президента, або позбавлення його будь яких повноважень, а Зеленський є ідеальним кандидатом для дискредитації цієї посади.
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26.01.2022 12:15 Ответить
Зелебобіки, коли йшли до влади обіцяли зламати систему, але натомість зламали державні інституції - тобто фундамент держави. Тепер очікуємо, коли все рухне.
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26.01.2022 12:19 Ответить
Мабуть, що це й було їхнім завданням - показати, що держава Україна не може існувати в принципі.
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26.01.2022 12:43 Ответить
С интересом узнал, что больше всего доверие к президенту (29%) оказывают в западных областях Украины и меньше всего (23%) в восточных.
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26.01.2022 12:18 Ответить
А міжнародний рейтинг преза схоже вище нуля і не піднімався.
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26.01.2022 12:27 Ответить
Бубачка не пайдёть на второй срок. Он же абещаль. Бубачка на нары пайдёть.
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26.01.2022 12:38 Ответить
Їх потрібно продати в збірну Оману
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26.01.2022 12:41 Ответить
смело можно делать хлеб по 40, и еще две платежки за газ
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26.01.2022 12:44 Ответить
Если зЕлоха сюда включили , то где Пётр Алексеевич Порошенко?
Скорее всего, с 44 летием наш "дорогой", блин - очень дорогой, писюнист!
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26.01.2022 12:46 Ответить
Повна дурня ці ваші рейтенги - показують "погоду".
Я провів своє опитування серед знайомих і жодного не знайшов із них, хто б сьогодні, підримував оте ЗЕ-недорозуміння і серед опитуваних були такі, які його й обирали! Тому там ну точно рейтенг обвалився не на 5%, а на всі 73%!
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26.01.2022 12:48 Ответить
только помесь лукашенко, евнуховича и осла могла такое выдать. он украинцев считает инфантильными дегенератами, вроде героев сватов.
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26.01.2022 12:49 Ответить
Просто Зеленый разговаривает с гражданами на своих видосиках, как с недоумками или детьми, ну ладно, это его избиратели, но как это можно его слушать думающей части общества.!?
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26.01.2022 12:50 Ответить
именно. говорит как с воспитанниками своего родного интерната для детей с задержкой развития
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26.01.2022 12:51 Ответить
Это ж каким ********* нужно быть или врагом Украины, чтобы доверять кацапской твари-мародеру!
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26.01.2022 12:52 Ответить
зеля карманный президентик игоря валерьевича ... там доверие и экономический экстаз
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26.01.2022 13:56 Ответить
Брехня!!!!!!!!
Не на 5, а на 95%!!!
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26.01.2022 15:29 Ответить
не много.
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26.01.2022 22:00 Ответить
Все це точно знову повториться ! 23 августа 2012. Два роки при владі і довіра українців до кривавого ЗЕКА януковича звалилося в три рази - опитування. Кількість громадян які підтримують кремлівського ..резидента яничара янука знизилася в три рази. Тоді продажного главу держави підтримували тільки 13% українців (а у травні 2010 року було більш 40%). Про це свідчили опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи", повідомляє "Дзеркало тижня". Ще гірша ситуація була з продажним антиукраїнським ригоАнальним парламентом і урядом зрадників від яких мало чим відрізняється нова влада українофобів ЗЕбілів капітулянтів. Український народ тоді підтримував діяльність антиукраїнського ригоАнального парламенту ЗЕКА лише - 4%, Кабміну - 7%. Так ще трохи і теж такий ж катастрфічний рейтинг який був у прокремлівській - антиукраїнській ригоАнальній банді ЗЕКА буде і у продажній антиукраїнській - прокремлівській банді ЗЕбілів - капітулянтів (слуг кремля) і український народ їх також жорстко змете з Олімпу влади і викине до ЗЕКА в паРашу..
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27.01.2022 03:09 Ответить
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