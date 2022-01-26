За год рейтинг доверия к Зеленскому упал на 5%, – опрос. ИНФОГРАФИКА

Самым большим доверием в украинском обществе продолжают пользоваться армия, волонтеры. За год доля доверяющих президенту снизилась на 5 процентных пунктов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 3-11 декабря 2021 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

Самым большим доверием в украинском обществе продолжают пользоваться армия, волонтеры, обычные люди в своем населенном пункте и Церковь. При этом по сравнению с декабрем 2020 года наблюдается рост доверия к Вооруженным силам Украины.

Согласно опросу, среди органов власти президенту доверяют 27%, а не доверяют – 50%. Соответственно, баланс доверия-недоверия составляет –23%. По сравнению с декабрем 2020 года наблюдается ухудшение показателей: доля доверяющих президенту снизилась на 5 процентных пунктов, а баланс доверия-недоверия – на 10 процентных пунктов.

Кабинету Министров и Верховной Раде доверяют меньше респондентов: соответственно, 14% доверяют Правительству (баланс – -46%) и 11% доверяют парламенту (баланс – -56%). По сравнению с декабрем 2020 ситуация практически не изменилась.

Отмечается, что армии доверяют в общей сложности 72% украинцев, а баланс доверия-недоверия составляет +60%. По сравнению с декабрем 2020 года доля доверяющих выросла на 6 процентных пунктов, а баланс доверия-недоверия - на 8 процентных пунктов. При этом прослеживаются заметные региональные различия – с Запада на Восток снижается доля доверяющих армии, но вместе с этим во всех регионах большинство респондентов доверяют ВСУ (от 81% на Западе до 52% на Востоке) при отчетливом положительном балансе доверия-недоверия. от +75% на Западе до +28% на Востоке). Также по сравнению с декабрем 2020 года во всех регионах наблюдается тенденция роста доверия к армии.

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30-35% опрошенных доверяют Патрульной полиции, СБУ и Национальные полиции. Баланс доверия колеблется от –2% в случае Патрульной полиции до –14% в случае Национальной полиции.

Большинство респондентов доверяют волонтерам (68%, баланс – +57%) и обычным людям в своем населенном пункте (63%, баланс – +51%), а Церкви доверяют 51% при балансе +27%.

Положительный баланс доверия-недоверия также у общественных организаций – в целом им доверяют 39% респондентов, а баланс составляет +18% (без значимых изменений по сравнению с 2020 годом). В региональном измерении есть тенденция к снижению доверия с Запада на Восток (с 45% до 30%, хотя во всех регионах сохраняется положительный баланс доверия-недоверия).

Украинским СМИ доверяют 32% респондентов, российским СМИ – 3%.

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