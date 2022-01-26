За рік рейтинг довіри до Зеленського упав на 5%, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Найбільшою довірою в українському суспільстві продовжують користуватися армія, волонтери. За рік частка тих, довіряє президенту, знизилася на 5 процентних пунктів.
Про це свідчать результати опитування, проведеного 3-11 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.
Найбільшою довірою в українському суспільстві продовжують користуватися армія, волонтери, звичайні люди у своєму населеному пункті і Церква. При цьому, порівняно з груднем 2020 року простежується зростання довіри до Збройних сил України.
Згідно з опитуванням, серед органів влади президенту довіряють 27%, а не довіряють – 50%. Відповідно, баланс довіри-недовіри становить -23%. Порівняно з груднем 2020 року простежується погіршення показників: частка тих, хто довіряє президенту, знизилася на 5 процентних пунктів, а баланс довіри-недовіри – на 10 процентних пунктів.
Кабінету Міністрів і Верховній Раді довіряють менше респондентів: відповідно, 14% довіряють Уряду (баланс – -46%) і 11% довіряють парламенту (баланс – -56%). Порівняно з груднем 2020 року ситуація практично не змінилася.
Зазначається, що армії довіряють загалом 72% українців, а баланс довіри-недовіри становить +60%. Порівняно з груднем 2020 року частка тих, хто довіряє, зросла на 6 процентних пункти, а баланс довіри-недовіри – на 8 процентних пунктів. При цьому простежуються помітні регіональні відмінності – із Заходу на Схід знижується частка тих, хто довіряє армії, але разом з цим у всіх регіонах більшість респондентів довіряють ЗСУ (від 81% на Заході до 52% на Сході) при виразному позитивному балансу довіри-недовіри (від +75% на Заході до +28% на Сході). Також порівняно з груднем 2020 року у всіх регіонах простежується тенденція до зростання довіри до армії.
Зазначається, що 30-35% опитаних довіряють Патрульній поліції, СБУ і Національні поліції. Баланс довіри коливається від -2% у випадку Патрульної поліції до -14% у випадку Національної поліції.
Також більшість респондентів довіряють волонтерам (68%, баланс – +57%) і звичайним людям у своєму населеному пункті (63%, баланс – +51%), а Церкві довіряють 51% при балансі +27%.
Позитивний баланс довіри-недовіри також мають громадські організації – загалом їм довіряють 39% респондентів, а баланс становить +18% (без значущих зміни порівняно з 2020 роком). У регіональному вимірі також є тенденція до зниження довіри із Заходу на Схід (з 45% до 30%, хоча у всіх регіонах зберігається позитивний баланс довіри-недовіри).
Українським ЗМІ довіряють 32% респондентів, російським ЗМІ - 3%.
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Чи довіряєте ви звичайним людям у вашій місцевості
А що є незвичайні люди?
Наприклад перефразую чи довіряєте ви усім мешканцям Києва?
Як взагалі таке можна питати)
уполномоченньійупал намоченньій.
жрать зелюбам видать нечего скоро станет, пойдут у опзж просить шары
Скорее всего, с 44 летием наш "дорогой", блин - очень дорогой, писюнист!
Я провів своє опитування серед знайомих і жодного не знайшов із них, хто б сьогодні, підримував оте ЗЕ-недорозуміння і серед опитуваних були такі, які його й обирали! Тому там ну точно рейтенг обвалився не на 5%, а на всі 73%!
Не на 5, а на 95%!!!