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За рік рейтинг довіри до Зеленського упав на 5%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

За рік рейтинг довіри до Зеленського упав на 5%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Найбільшою довірою в українському суспільстві продовжують користуватися армія, волонтери. За рік частка тих, довіряє президенту, знизилася на 5 процентних пунктів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного 3-11 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

Найбільшою довірою в українському суспільстві продовжують користуватися армія, волонтери, звичайні люди у своєму населеному пункті і Церква. При цьому, порівняно з груднем 2020 року простежується зростання довіри до Збройних сил України.

Згідно з опитуванням, серед органів влади президенту довіряють 27%, а не довіряють – 50%. Відповідно, баланс довіри-недовіри становить -23%. Порівняно з груднем 2020 року простежується погіршення показників: частка тих, хто довіряє президенту, знизилася на 5 процентних пунктів, а баланс довіри-недовіри – на 10 процентних пунктів.

Кабінету Міністрів і Верховній Раді довіряють менше респондентів: відповідно, 14% довіряють Уряду (баланс – -46%) і 11% довіряють парламенту (баланс – -56%). Порівняно з груднем 2020 року ситуація практично не змінилася.

Зазначається, що армії довіряють загалом 72% українців, а баланс довіри-недовіри становить +60%. Порівняно з груднем 2020 року частка тих, хто довіряє, зросла на 6 процентних пункти, а баланс довіри-недовіри – на 8 процентних пунктів. При цьому простежуються помітні регіональні відмінності – із Заходу на Схід знижується частка тих, хто довіряє армії, але разом з цим у всіх регіонах більшість респондентів довіряють ЗСУ (від 81% на Заході до 52% на Сході) при виразному позитивному балансу довіри-недовіри (від +75% на Заході до +28% на Сході). Також порівняно з груднем 2020 року у всіх регіонах простежується тенденція до зростання довіри до армії.

Читайте також: 64% українців вважають, що дій влади недостатньо для забезпечення захисту України, - дослідження Українського інституту майбутнього

Зазначається, що 30-35% опитаних довіряють Патрульній поліції, СБУ і Національні поліції. Баланс довіри коливається від -2% у випадку Патрульної поліції до -14% у випадку Національної поліції.

Також більшість респондентів довіряють волонтерам (68%, баланс – +57%) і звичайним людям у своєму населеному пункті (63%, баланс – +51%), а Церкві довіряють 51% при балансі +27%.

Позитивний баланс довіри-недовіри також мають громадські організації – загалом їм довіряють 39% респондентів, а баланс становить +18% (без значущих зміни порівняно з 2020 роком). У регіональному вимірі також є тенденція до зниження довіри із Заходу на Схід (з 45% до 30%, хоча у всіх регіонах зберігається позитивний баланс довіри-недовіри).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 53% українців вважають, що Зеленський не здатен буде ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач у разі нападу РФ на Україну, - опитування КМІС

Українським ЗМІ довіряють 32% респондентів, російським ЗМІ - 3%.

За рік рейтинг довіри до Зеленського упав на 5%, - опитування 01
За рік рейтинг довіри до Зеленського упав на 5%, - опитування 02

За рік рейтинг довіри до Зеленського упав на 5%, - опитування 03
За рік рейтинг довіри до Зеленського упав на 5%, - опитування 04

Автор: 

армія (3776) ВР (15021) Зеленський Володимир (24197) Кабмін (14134) опитування (1961) КМІС (338)


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Топ коментарі
+16
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26.01.2022 12:05
+14
Навіщо обирати владу, якій не довіряєте ?
Люди, де ваш розум....
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26.01.2022 12:04
+8
заголовок - жовтіше просто не буває! на 5% впала довіра до ПОСАДИ ПРЕЗИДЕНТА, а не особисто до зелен-ого! в зелен-ого рейтинг ОБВАЛИВСЯ на 50% (або більше) за 2 роки!

такі заголовки - одна головних причин, чому я ЛЮТО НЕНАВИДЖУ ЖУРНАЛІСТІВ!!!! журналіст - це діагноз, а не професія.
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26.01.2022 12:04
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26.01.2022 12:10 Відповісти
Народ верит президенту! Быть ему президентом ещё один срок😂
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26.01.2022 12:10 Відповісти
лол. ты, что-ли, народ, полуграмотный дешевый гундособот?
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26.01.2022 12:45 Відповісти
Тупому высеру дебила не понимающего юмор жирный ЛАЙК, насмешил😂
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26.01.2022 14:20 Відповісти
Разумно. Но всё-таки лучше менять их каждый раз

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26.01.2022 13:31 Відповісти
Цікаво як проводять таке опитування?
Чи довіряєте ви звичайним людям у вашій місцевості
А що є незвичайні люди?
Наприклад перефразую чи довіряєте ви усім мешканцям Києва?
Як взагалі таке можна питати)
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26.01.2022 12:11 Відповісти
Зеля уполномоченньій упал намоченньій.
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26.01.2022 12:12 Відповісти
То есть Главнокомандующий и Президент Украины Зеленский после трёх лет президентства на первом месте Такого результата ни у кого не было. Это лучший результат
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26.01.2022 12:12 Відповісти
дуня, сытно тебе?
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26.01.2022 12:42 Відповісти

жрать зелюбам видать нечего скоро станет, пойдут у опзж просить шары
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26.01.2022 12:14 Відповісти
Оскільки наступним Президентом може стати Порох, то йде підготовка до ліквідації посади Президента, або позбавлення його будь яких повноважень, а Зеленський є ідеальним кандидатом для дискредитації цієї посади.
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26.01.2022 12:15 Відповісти
Зелебобіки, коли йшли до влади обіцяли зламати систему, але натомість зламали державні інституції - тобто фундамент держави. Тепер очікуємо, коли все рухне.
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26.01.2022 12:19 Відповісти
Мабуть, що це й було їхнім завданням - показати, що держава Україна не може існувати в принципі.
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26.01.2022 12:43 Відповісти
С интересом узнал, что больше всего доверие к президенту (29%) оказывают в западных областях Украины и меньше всего (23%) в восточных.
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26.01.2022 12:18 Відповісти
А міжнародний рейтинг преза схоже вище нуля і не піднімався.
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26.01.2022 12:27 Відповісти
Бубачка не пайдёть на второй срок. Он же абещаль. Бубачка на нары пайдёть.
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26.01.2022 12:38 Відповісти
Їх потрібно продати в збірну Оману
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26.01.2022 12:41 Відповісти
смело можно делать хлеб по 40, и еще две платежки за газ
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26.01.2022 12:44 Відповісти
Если зЕлоха сюда включили , то где Пётр Алексеевич Порошенко?
Скорее всего, с 44 летием наш "дорогой", блин - очень дорогой, писюнист!
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26.01.2022 12:46 Відповісти
Повна дурня ці ваші рейтенги - показують "погоду".
Я провів своє опитування серед знайомих і жодного не знайшов із них, хто б сьогодні, підримував оте ЗЕ-недорозуміння і серед опитуваних були такі, які його й обирали! Тому там ну точно рейтенг обвалився не на 5%, а на всі 73%!
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26.01.2022 12:48 Відповісти
только помесь лукашенко, евнуховича и осла могла такое выдать. он украинцев считает инфантильными дегенератами, вроде героев сватов.
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26.01.2022 12:49 Відповісти
Просто Зеленый разговаривает с гражданами на своих видосиках, как с недоумками или детьми, ну ладно, это его избиратели, но как это можно его слушать думающей части общества.!?
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26.01.2022 12:50 Відповісти
именно. говорит как с воспитанниками своего родного интерната для детей с задержкой развития
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26.01.2022 12:51 Відповісти
Это ж каким ********* нужно быть или врагом Украины, чтобы доверять кацапской твари-мародеру!
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26.01.2022 12:52 Відповісти
зеля карманный президентик игоря валерьевича ... там доверие и экономический экстаз
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26.01.2022 13:56 Відповісти
Брехня!!!!!!!!
Не на 5, а на 95%!!!
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26.01.2022 15:29 Відповісти
не много.
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26.01.2022 22:00 Відповісти
Все це точно знову повториться ! 23 августа 2012. Два роки при владі і довіра українців до кривавого ЗЕКА януковича звалилося в три рази - опитування. Кількість громадян які підтримують кремлівського ..резидента яничара янука знизилася в три рази. Тоді продажного главу держави підтримували тільки 13% українців (а у травні 2010 року було більш 40%). Про це свідчили опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи", повідомляє "Дзеркало тижня". Ще гірша ситуація була з продажним антиукраїнським ригоАнальним парламентом і урядом зрадників від яких мало чим відрізняється нова влада українофобів ЗЕбілів капітулянтів. Український народ тоді підтримував діяльність антиукраїнського ригоАнального парламенту ЗЕКА лише - 4%, Кабміну - 7%. Так ще трохи і теж такий ж катастрфічний рейтинг який був у прокремлівській - антиукраїнській ригоАнальній банді ЗЕКА буде і у продажній антиукраїнській - прокремлівській банді ЗЕбілів - капітулянтів (слуг кремля) і український народ їх також жорстко змете з Олімпу влади і викине до ЗЕКА в паРашу..
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27.01.2022 03:09 Відповісти
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