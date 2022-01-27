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Стрельба в Днепре: Трое раненых нацгвардейцев в тяжелом состоянии, - Геращенко

рябчук

Трое нацгвардейцев, раненых срочником Артемием Рябчуком, находятся в тяжелом состоянии.

Об этом написал в Фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Какой же надо быть мразью, чтоб выпустить 3 пули в упор в 22-летнюю девушку-военнослужащую Национальной Гвардии?! Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое - в живот", - пишет он.

По его информации, хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови. Еще один ее сослуживец, получивший ранение в брюшную полость, также находится в тяжелом состоянии.

"Жизнь других двоих раненых, доставленных в больницу Мечникова, по оценкам врачей, вне опасности. В тяжелом состоянии находится также военнослужащий НГУ, доставленный в 16 городскую больницу. У него ранения в грудь, в бедро и в плечо", - продолжает Геращенко.

Он также призвал всех небезразличных днепровцев поддержать раненых нацгвардейцев и сдать кровь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Срочник Рябчук расстреливает сослуживцев. ВИДЕО камер наблюдения

Стрельба в Днепре: Трое раненых нацгвардейцев в тяжелом состоянии, - Геращенко 01

Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 по ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.

Автор: 

Днепр (4437) стрельба (3266) Национальная гвардия (2153) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+30
Боже, збережи хоть ці життя.
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27.01.2022 10:53
+15
Дело не в этом, а в той профанации при работе с людьми. Кадров нет, берут кого угодно, подготовка воспитателей и психологов завалена, на псих-профотбор закрывают глаза, думают шуточки, подготовку психологов урезают ...и всем сверху пофиг.
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27.01.2022 10:59
+12
Из Измаила этот боец? На наркоту его в первую очередь проверить.
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27.01.2022 11:04
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Боже, збережи хоть ці життя.
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27.01.2022 10:53 Ответить
боже, 3 литра крови, без переливания вряд ли выкарабкается...
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27.01.2022 10:57 Ответить
переливання зроблили, це не та проблема..
поранення в живіт - ось найстрашнише.. бо впритул стриляв.

а ще й в коліно, розтрощивши його(
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27.01.2022 11:41 Ответить
Так одна дівчина вбита, а ще одну рятують виходить?
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27.01.2022 10:58 Ответить
То убита работница завода
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27.01.2022 11:00 Ответить
Інформація різна. За одними данними поранена "Шарова Жанна Генадіївна, працівниця заводу; Джерело: https://censor.net/ua/n3312443" , а вбита "Лебідинець Віра Сергіївна - 01. 07. 1986 р.н., інші дані встановлюються. Джерело: "
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27.01.2022 12:16 Ответить
Диверсант *****
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27.01.2022 10:58 Ответить
В нацгвардии ?
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27.01.2022 11:26 Ответить
а там що - святі?
тут вся ОП(Г) зеЛоха - ставленики фуйла кремлівського...
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27.01.2022 11:39 Ответить
Тю та у нас в Верховній Раді ціла фракція деверсантів і ще декілька приєднавших опзжопа що витворяє а що меле телеканал наш і шо це демократія в якій ще краіні є такі депутати і такі телеканали які працюють проти своєі краіни
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27.01.2022 18:10 Ответить
Дело не в этом, а в той профанации при работе с людьми. Кадров нет, берут кого угодно, подготовка воспитателей и психологов завалена, на псих-профотбор закрывают глаза, думают шуточки, подготовку психологов урезают ...и всем сверху пофиг.
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27.01.2022 10:59 Ответить
Ми не знаємо обставин. Що було, що кажуть потерпілі, що каже стрілець.
Тому нема чого обговорювати.
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27.01.2022 10:59 Ответить
Які такі "обставини" можуть змусити взяти зброю та холоднокровно розстріляти людей?
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27.01.2022 11:07 Ответить
і добивати !!! добивати поранених (тобто без шансів на життя)
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27.01.2022 11:22 Ответить
Холоднокровний вбивця, психопат, повністю осудний. Нагадав онопрієнка, який вбивав за шкільні образи або "гаманець". Цей покидьок також міг піти аналогічним шляхом.
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27.01.2022 11:28 Ответить
Будь які. Я не хочу надумувати версій. От звідки ви вирішили, що розстріляні холоднокровно? Ви знаєте? То розкажіть.

Чи то, Як баба - щось собі надумає, потім в це повірить, а потім почне відстоювати якісь несенітниці...
Як же задовбують носії пліток...
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27.01.2022 11:24 Ответить
Видео есть. Там все четко видно.
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27.01.2022 11:35 Ответить
Сам ти баба. Подививись відео розстрілу і навіть тобі стане все зрозумілим, якщо у голові щось є.
Вбивство можна виправдати лише при самозахисті або на війні. Нічого подібного у цій ситуації не було.
Захищати покидька-вбивцю - це низько.
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27.01.2022 11:49 Ответить
Я нікого не захищаю. Ви знаєте, що привело до таких дій? Ви взагалі, служили в армії?
До тих пір, поки не буде відома мотивація, обговорювати нема чого.
Ви знаєте, що таке цькування, шантаж, приниження, тощо?

До тих пір, поки не відомі обставини, обговорювати нема чого. Що б не ототожнюватись з бабою...
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27.01.2022 11:54 Ответить
А хто каже що холоднокровно? Обставини там 100% якісь були і 100% не ті щоб розстрілювати людей! А дівчина могла психологічно катувати цього хлопця, до купи з іншими військовослужбовцями. Загнали хлопця в психологічну ситуацію безвиході і отримали такий трагічний результат. Мені жалко дуже всіх загиблих! Але також жалко цього хлопця!

на жаль ті особи які до цього привели не понесуть ніякої відповідальності, а їх дуже багато - працівники військкомату, призовної комісії, посадові військові цієї частини! Корінні причини глибше з ними ніхто не буде даже розбиратись і аналізувати. Звернуть увагу на безпосередні причини впаяють пожиттєве або на дурку запроторять звалять вину на загиблих, і все до слідуючого разу
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27.01.2022 11:28 Ответить
абсолютно точно, чужа душа це потемки, в цих випадках обовязкові експертизи щодо душевного стану особи, а зараз гарики ******** будуть придумувати фантастичні версії аби попасти до буби. Антоша вже розганяє пургу разом з гариками - ніхто крім нас. Нацгвардия повинна вчинити по християнські із загиблими і виплатити родинам компенсацію, ще до постанов гариків, бо все це було в караульному приміщенні і повязане з проходженням служби
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27.01.2022 13:00 Ответить
Надо легализовать проституцию и таких ситуаций и подобных насилий к женщинам не будет ... Вон в Европе, Турции это разрешено и все нормально. Все к ним едут
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27.01.2022 11:03 Ответить
работаешь нелегально ?
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27.01.2022 11:29 Ответить
Из Измаила этот боец? На наркоту его в первую очередь проверить.
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27.01.2022 11:04 Ответить
Тоже вариант...
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27.01.2022 11:23 Ответить
Такие инциденты возникают по всему миру и избежать их практически невозможно ибо чужая душа потёмки а вот сделать так чтобы минимизировать риски можно и нужно.
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27.01.2022 11:07 Ответить
ты на клоуна сюда прибежала, дуня?
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27.01.2022 11:28 Ответить
Дуня ? И сколько же твои предки закинули бояры за воротник чтобы так тебя назвать ?
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27.01.2022 11:45 Ответить
Или наркота или дедовщіна, а может і все сразу, если из недавнего призива, то все понятно
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27.01.2022 11:07 Ответить
У меня знакомый недавно под Киевом в нац гвардии служил. Так он там наркоманом стал. Торговля во всю
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27.01.2022 11:08 Ответить
мой знакомый , окончивший физмат, после нацгвардии аватаром стал... год уже не вижу нигде, раньше хоть пытался его вытянуть - на работу пытался устраивать - неделя и опять в запое.. сейчас уже даже у гэнделиков не вижу - пропал...
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27.01.2022 11:27 Ответить
синька лечится
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27.01.2022 13:51 Ответить
та какая там дедовщина.. даже забитий кацап не стане стриляти в дівчат та цивільних..
а ось зробити "картинку для скабеєвої" про "гражданскую войну" - саме то.. вже верещять в расеї..
а потім втекти в ордло - за орденами..
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27.01.2022 11:44 Ответить
И чего ему не случилось. Не на передке, кормёжка хорошая, в тепле, в уюте и безопасно. Не думаю что кто то там над ним издевался. Или псих или сепар.
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27.01.2022 11:11 Ответить
А совку, коли були інцеденти з строковиками із-за дедовщини сепари також були?
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27.01.2022 11:14 Ответить
Пнх лаптеногое, здесь тебе бояры не нальют.
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27.01.2022 11:21 Ответить
дуня, який совок, ти його бачив? ти не уявляєш різниці між Українською армією та СА. я служив в обох.
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27.01.2022 11:30 Ответить
Різниці, федьок, на даний час, майже немає. Особливо, щодо набору рекрутів.
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27.01.2022 11:32 Ответить
Разница есть и очень большая.Ты вообще слышал хоть раз про дедовщину в украинской армии?
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27.01.2022 12:36 Ответить
Довели хлопця 😡
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27.01.2022 11:11 Ответить
Гнидо, вбивцю жалієш, а убитих не жалко? Довели так, що убивав жінок, робив контрольні в голову та патронів набрав?
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27.01.2022 11:23 Ответить
ти хворе, чи кцп?
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27.01.2022 11:30 Ответить
Та воно бот кінчений. Доречі, з "илітної" ферми
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27.01.2022 16:39 Ответить
в 2022 такое чудить это надо имбицилом когда есть соц сети мессенджеры да и вообще раньше причину такую тяжело заиметь было и то в параше там да... нгу там устав и вообще это не 90 е..
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27.01.2022 12:56 Ответить
ЛЮДИ, ВИ ПРОСТО ПОДУРІЛИ! Ви самі читаєте те, що пишете? Дочекайтесь висновків слідства, а потім обговорюйте.
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27.01.2022 11:12 Ответить
Які нахрен висновки??
Вы видео смотрели? Готовился,ждал, стрелял на поражение,добивал,стрелял в женщин (дедовщина ага)вернулся набил мешок ,сменил оружие.На психоэмоциональне не потянет на 100%.Пыжик верняк.
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27.01.2022 11:33 Ответить
Заспокійтеся, а то Ви зараз також когось уб'єте.
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27.01.2022 11:38 Ответить
Це Антоніна херащенко тобі відео склепав щоб тобі так як треба зайшло. Видно що успішно
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27.01.2022 13:45 Ответить
Бедный мальчик, так достали что женщину оператора завалил и женщине на проходной голову прострелил, этот утырок с улыбкой рассказывает свой квест, а такие им...лы как ты ему симпатизируют. Через парудней - все о нем забудут, вспомнят через год когда огласят срок и забудут навсегда.
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27.01.2022 13:51 Ответить
москалику, дізнайся спочатку мотивацію його вчинку, а тоді вже суди когось. Можливо він був не при своєму розумі, а його до цього довели, що аж кришу зірвало
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27.01.2022 14:09 Ответить
пи..робот иди казевзатрещину, с бабой на воротах это чучело чесало минимум минуту пытаясь пройти, а потом ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО выстрелил в голову,не в ногу,не в корпус.Тебе тупорылому это хоть доходит???
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27.01.2022 14:12 Ответить
А дівчати знали про дідовщину?
Дуже важливе питання, і не потрібно тут соплі розводити, у нас гендерна рівність.
Бо якщо знали і не повідомляли про дані злочини - то співучасники.
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27.01.2022 11:13 Ответить
Ты тупая мразь Вася. ПНХ к своим собратьям запаребрик.
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27.01.2022 11:15 Ответить
Тварина, для початку навчись писяти, по нормальному, а не на ватній мові, "патріот" ти наш кончений. А потім аргументуй щось, а не висери свої пиши.
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27.01.2022 11:16 Ответить
тварино, то ти, вася-дуня. де ти про дідовщину вичитало, якщо за гаражами бухаєш постійно?
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27.01.2022 11:31 Ответить
Вася это не имя это диагноз.
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27.01.2022 12:38 Ответить
В тех подразделениях, где постоянно ходят с оружием, дедовщины нет. Не говорите хуни.
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27.01.2022 11:14 Ответить
Реально? Чудовий жарт. Взагалі немає дідовщини - так норм?
Монастирський це ти? Си може херащенко?
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27.01.2022 11:23 Ответить
Це ви говорите хуню
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27.01.2022 11:30 Ответить
скажем так, она чуть меньше, чем в небоевых)
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27.01.2022 12:20 Ответить
Стопудов Путена любит. Измаил - ватный город
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27.01.2022 11:14 Ответить
Тааакс. В списку значиться пораненою Шарова Жанна Генадіївна, працівниця заводу та загиблою Лебідинець Віра Сергіївна - 01. 07. 1986 р.н. Що одна, що інша не підходить під заяву Геращенко " 22-річну дівчину-військовослужбовця " що в біса таке відбувається ?
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27.01.2022 11:15 Ответить
Не розумію. Якщо стріляв впритул, то чому три кулі попали в плече, живіт і коліно? Він що одиночними стріляв? Але тоді взагалі нічого не зрозуміло. Потрібно провести розслідовання фахове, а потім вже розповідати подробиці.
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27.01.2022 11:15 Ответить
Це вказує що ніфіга він не був холоднокровним, довели людину. Я його не виправдовую ніяк, але жалко всіх.
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27.01.2022 11:32 Ответить
Что-то на дедовщину не тянет. По ходу крыша съехала,или наркота.
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27.01.2022 11:17 Ответить
Немає ніякої дідівщини, принаймні такої, щоб убивати співслужбовців. Не ті часи.
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27.01.2022 11:24 Ответить
Направился в сторону границы с Донецком. Может хотел перейти на ту сторону, а значит преступление совершил сознательно, возможно на заказ, показать "как у нас всё плохо".
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27.01.2022 11:20 Ответить
не знаю про "заказ"...но что прорывался в сторону ОРДЛО - точно...
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27.01.2022 11:25 Ответить
Если бы "на заказ", то была бы сумка с одеждой, деньги, новые документы припрятаны в определенном месте....
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27.01.2022 11:25 Ответить
Да кто возьмётся за такой заказ. Такое задание изначально провальное. Шансов выехать живым или незадержанным совсем минимальны. Никто в здравом уме за это не возьмётся. А вот не в здравом пожалуйста- он псих! По другому это не объяснить.
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27.01.2022 11:28 Ответить
Єто все следствие того что их не проверяют на политические взгляди и гребут всех подряд, там семью проверить, скореее всего вата, а может и родственники в ОРДЛо или вообще России, а плюс дедовщина и наркота, всех тестировать на наркоту и полит взгляди
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27.01.2022 11:32 Ответить
При злобе убивают источник злости . Девушки тут при каких делах ? Не было тут дедовщины , хотя эта нелюдь сейчас будет только про неё и петь .
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27.01.2022 11:35 Ответить
Надо обязательно выяснить причины такого поступка. Кстати, при СССР тоже был случай, когда солдат-срочник расстрелял караул, в т.ч. и гражданского проводника поезда. Причиной стала дедовщина: человека довели просто до состояния, когда не выдержала психика систематическими издевательствами. Кстати, поскольку он был из Литвы, литовцы не дали его осудить. Подробности https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0 Тут
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27.01.2022 11:36 Ответить
Може знащались над ним? Не може так просто людина взяти і розстріляти людей.
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27.01.2022 11:37 Ответить
Привязать за ноги к МТЛБ и тягать по плацу до полного истирания ублюдошного бастарда об асфальт! После чего, оставшуюся верёвку отправить по почте - маме, с пламенным приветом от ВСУ!!!
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27.01.2022 11:48 Ответить
Дивчина его тревожит..., а пацаны??? Их жизнь менее ценная по мнению этого *****???
Какое тупое мурло этот писака...
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27.01.2022 11:55 Ответить
Все це наслідок таких керівників в поліціі ,як Аваков ,Геращенко ,гогалашвілі ,дейдей,ківа
,повна безвідповідальність на всіх рівнях.
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27.01.2022 12:38 Ответить
Нет оснований считать, что они невиновны и не получили, что заслуживали (в РАБСКОЙ армии отношенгия зверинные)!
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27.01.2022 13:06 Ответить
на одном из последних заседаний Политбюро обсуждался вопрос реабилитации по Шахтинскому делу и делу Промпартии. КГБ,МО, Крючков, Язов, еще кто то были против. Тогда А. Яковлев в сердцах обратился у Язову (МО) у Вас в армии в прошлом году (1988), в мирное время погибло 30000 военнослужащих, вы это всегда укрываете, Язов подтвердил это позорище и последний редут будущих Гекачепистов пал. А потом Крючков до своей смерти "утверждал" что Яковлев агент ЦРУ. Надо навести елементарный порядок в комплектации. В годы ВМВ США и бриты начали массовую мобилизацию. Так вот, медкомиссии отсеяли в США 48 процентов, в у бритов 52 процента призывников и никто не заламывал руки и не причитал. В СССР такого не было никогда. Этот позорный круг призыва и набора надо рвать раз и навсегда -вплоть до запрета врачам права на профессию за взяточничество.
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27.01.2022 13:19 Ответить
а чим дівчина-військовослужбовець відрізняється від загинувших чоловіків-військовослужбовців. Сексизм якийсь,
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27.01.2022 13:33 Ответить
Обычно до такого доводит дедовщина. Потому нужно выяснить, что они ему сделали! У каждого следствия есть причина.
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27.01.2022 15:05 Ответить
Вопрос в том, какими нужно быть мразями, чтобы довести человека до такого. Мне кажется, что не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.
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27.01.2022 15:06 Ответить
це ж якою має бути ситуація в армії . щоб вихованого і порядного хлопчину перетворити на звіра?(до А.Геращенка)
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28.01.2022 13:43 Ответить
 
 