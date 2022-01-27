Стрельба в Днепре: Трое раненых нацгвардейцев в тяжелом состоянии, - Геращенко
Трое нацгвардейцев, раненых срочником Артемием Рябчуком, находятся в тяжелом состоянии.
Об этом написал в Фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Какой же надо быть мразью, чтоб выпустить 3 пули в упор в 22-летнюю девушку-военнослужащую Национальной Гвардии?! Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое - в живот", - пишет он.
По его информации, хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови. Еще один ее сослуживец, получивший ранение в брюшную полость, также находится в тяжелом состоянии.
"Жизнь других двоих раненых, доставленных в больницу Мечникова, по оценкам врачей, вне опасности. В тяжелом состоянии находится также военнослужащий НГУ, доставленный в 16 городскую больницу. У него ранения в грудь, в бедро и в плечо", - продолжает Геращенко.
Он также призвал всех небезразличных днепровцев поддержать раненых нацгвардейцев и сдать кровь.
Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.
Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.
По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.
В 9:30 по ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.
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поранення в живіт - ось найстрашнише.. бо впритул стриляв.
а ще й в коліно, розтрощивши його(
тут вся ОП(Г) зеЛоха - ставленики фуйла кремлівського...
Тому нема чого обговорювати.
Чи то, Як баба - щось собі надумає, потім в це повірить, а потім почне відстоювати якісь несенітниці...
Як же задовбують носії пліток...
Вбивство можна виправдати лише при самозахисті або на війні. Нічого подібного у цій ситуації не було.
Захищати покидька-вбивцю - це низько.
До тих пір, поки не буде відома мотивація, обговорювати нема чого.
Ви знаєте, що таке цькування, шантаж, приниження, тощо?
До тих пір, поки не відомі обставини, обговорювати нема чого. Що б не ототожнюватись з бабою...
на жаль ті особи які до цього привели не понесуть ніякої відповідальності, а їх дуже багато - працівники військкомату, призовної комісії, посадові військові цієї частини! Корінні причини глибше з ними ніхто не буде даже розбиратись і аналізувати. Звернуть увагу на безпосередні причини впаяють пожиттєве або на дурку запроторять звалять вину на загиблих, і все до слідуючого разу
а ось зробити "картинку для скабеєвої" про "гражданскую войну" - саме то.. вже верещять в расеї..
а потім втекти в ордло - за орденами..
Вы видео смотрели? Готовился,ждал, стрелял на поражение,добивал,стрелял в женщин (дедовщина ага)вернулся набил мешок ,сменил оружие.На психоэмоциональне не потянет на 100%.Пыжик верняк.
Дуже важливе питання, і не потрібно тут соплі розводити, у нас гендерна рівність.
Бо якщо знали і не повідомляли про дані злочини - то співучасники.
Монастирський це ти? Си може херащенко?
Какое тупое мурло этот писака...
,повна безвідповідальність на всіх рівнях.