Стрельба в Днепре: Трое раненых нацгвардейцев в тяжелом состоянии, - Геращенко

Трое нацгвардейцев, раненых срочником Артемием Рябчуком, находятся в тяжелом состоянии.

Об этом написал в Фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Какой же надо быть мразью, чтоб выпустить 3 пули в упор в 22-летнюю девушку-военнослужащую Национальной Гвардии?! Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое - в живот", - пишет он.

По его информации, хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови. Еще один ее сослуживец, получивший ранение в брюшную полость, также находится в тяжелом состоянии.

"Жизнь других двоих раненых, доставленных в больницу Мечникова, по оценкам врачей, вне опасности. В тяжелом состоянии находится также военнослужащий НГУ, доставленный в 16 городскую больницу. У него ранения в грудь, в бедро и в плечо", - продолжает Геращенко.

Он также призвал всех небезразличных днепровцев поддержать раненых нацгвардейцев и сдать кровь.

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Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 по ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.