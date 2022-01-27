Срочник Рябчук расстреливает сослуживцев. ВИДЕО камер наблюдения

В распоряжении Цензор.НЕТ появилась видеозапись камер наблюдения, на которой зафиксирован момент убийства коллег по службе военнослужащим-срочником Артемием Рябчуком. Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после стрельбы Рябчук взял дополнительные патроны из специального шкафа.

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Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.