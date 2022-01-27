Срочник Рябчук расстреливает сослуживцев. ВИДЕО камер наблюдения
В распоряжении Цензор.НЕТ появилась видеозапись камер наблюдения, на которой зафиксирован момент убийства коллег по службе военнослужащим-срочником Артемием Рябчуком. Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру людям с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после стрельбы Рябчук взял дополнительные патроны из специального шкафа.
Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.
По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.
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йому на всіх плювати
захотів убити - убив.
Но сегодня я бы хотел разорвать на куски этого подонка- как он добивал ребят , в голову с...ка!!!
Мне хочется, чтобы эта мразь испытала боль, или отдайте его пусть изучают!!! Хотя все это можно было предотвратить!!!! Чиновники - вы засранцы!!!!