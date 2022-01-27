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Срочник Рябчук расстреливает сослуживцев. ВИДЕО камер наблюдения

В распоряжении Цензор.НЕТ появилась видеозапись камер наблюдения, на которой зафиксирован момент убийства коллег по службе военнослужащим-срочником Артемием Рябчуком. Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после стрельбы Рябчук взял дополнительные патроны из специального шкафа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Днепре: в полиции уточнили, что от рук солдата Рябчука на месте погибли четыре военнослужащих и одна гражданская женщина. ВИДЕО

Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

Автор: 

Днепр (4437) стрельба (3266) Национальная гвардия (2153)


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Топ комментарии
+64
Добивал! Взял ещё рожок с патронами! Это пожизненное!
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27.01.2022 10:04
+56
зря вы это видео выложили
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27.01.2022 10:04
+55
Ось і відповіді! Умисне вбивство. І ніякої дідівщини. Дії усвідомленні.
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27.01.2022 10:07
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Страница 5 из 5
Чтобы человек добивал своих сослуживцев нужно или больным быть на голову, или такие отношения между солдатами были. Тут что-то недоговаривают. Просто так, масла в столовой не доложили, такое произойти не может. Служил, представление имею.
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28.01.2022 01:22 Ответить
Віруючих , і тих що служать Господу, в армію брати не можна. За них Сатана б"ється до смерті, озлоблюючи проти гріха неправди так, що від заповіді "Не Вбий", не лишається пилу. І Господь не живе на Небі, і сатана не сидить під землею. В душах людей. Хлопця шкода, віддана Господу душа , не витримала іспит гнилого устрою в силових структурах
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28.01.2022 04:48 Ответить
нахера это животное взяли живым --- ему первую пулю в живот потом в плечо и третью в колено . как той девушке . что врачи пытаются спасти
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28.01.2022 06:11 Ответить
этот ***** жить хочет . полный рюкзак магазинов снаряженных . но не отстреливался . а сдался . за жизнь ****** мразь цепляется . в камеру общую падлу чтобы до суда не дожил
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28.01.2022 06:23 Ответить
скорее я согласен ,чем нет!!
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28.01.2022 09:26 Ответить
та він психопат
йому на всіх плювати
захотів убити - убив.
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28.01.2022 10:00 Ответить
пересмотрел сегодня утром это видео - прошли сутки!!! Сильно переживал вчера - жалко ребят!!! Бардак с...ка!! И это же не школа и садик - тут все знают что устав и правила надо выполнять!!! Просто БАРДАК!!!!
Но сегодня я бы хотел разорвать на куски этого подонка- как он добивал ребят , в голову с...ка!!!
Мне хочется, чтобы эта мразь испытала боль, или отдайте его пусть изучают!!! Хотя все это можно было предотвратить!!!! Чиновники - вы засранцы!!!!
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28.01.2022 09:25 Ответить
Понять, простить и отпустить
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28.01.2022 11:39 Ответить
И медальку нацепить
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28.01.2022 11:41 Ответить
**** досі ДОСІ є біомусор довбаний, який виправдовує цього виродка. Господи, та що з вами не так? От це прихильники руцкого міра. Напевне зараз і кацапів виправдовуєте гниди? Я надіюсь що ви здохнете від його зброї. Ви нічим не кращі цього психопата, який з посмішкою розказує як вбивав, ви просто кінчені...
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21.03.2022 18:43 Ответить
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