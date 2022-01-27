Строковик Рябчук розстрілює товаришів по службі. ВIДЕО камер спостереження

У розпорядження Цензор.НЕТ з'явився відеозапис камер спостереження, на якому зафіксовано момент вбивства колег по службі військослужбовцем-строковиком Артемієм Рябчуком. Увага! Відео не рекомендоване до перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно, що після стрілянини Рябчук взяв додаткові набої зі спеціальної шафи.

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Як повідомлялося, раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

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