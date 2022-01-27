Строковик Рябчук розстрілює товаришів по службі. ВIДЕО камер спостереження
У розпорядження Цензор.НЕТ з'явився відеозапис камер спостереження, на якому зафіксовано момент вбивства колег по службі військослужбовцем-строковиком Артемієм Рябчуком. Увага! Відео не рекомендоване до перегляду людям з нестійкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно, що після стрілянини Рябчук взяв додаткові набої зі спеціальної шафи.
Як повідомлялося, раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..
За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.
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йому на всіх плювати
захотів убити - убив.
Но сегодня я бы хотел разорвать на куски этого подонка- как он добивал ребят , в голову с...ка!!!
Мне хочется, чтобы эта мразь испытала боль, или отдайте его пусть изучают!!! Хотя все это можно было предотвратить!!!! Чиновники - вы засранцы!!!!