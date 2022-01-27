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Строковик Рябчук розстрілює товаришів по службі. ВIДЕО камер спостереження

У розпорядження Цензор.НЕТ з'явився відеозапис камер спостереження, на якому зафіксовано момент вбивства колег по службі військослужбовцем-строковиком Артемієм Рябчуком. Увага! Відео не рекомендоване до перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно, що після стрілянини Рябчук взяв додаткові набої зі спеціальної шафи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина в Дніпрі: у поліції уточнили, що від рук солдата Рябчука на місці загинули четверо військовослужбовців та одна цивільна жінка. ВIДЕО

Як повідомлялося, раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано строковика Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі (оновлено). ФОТО

Автор: 

Дніпро (3295) стрілянина (1793) Національна гвардія (1564)


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Топ коментарі
+64
Добивал! Взял ещё рожок с патронами! Это пожизненное!
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27.01.2022 10:04
+56
зря вы это видео выложили
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27.01.2022 10:04
+55
Ось і відповіді! Умисне вбивство. І ніякої дідівщини. Дії усвідомленні.
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27.01.2022 10:07
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Чтобы человек добивал своих сослуживцев нужно или больным быть на голову, или такие отношения между солдатами были. Тут что-то недоговаривают. Просто так, масла в столовой не доложили, такое произойти не может. Служил, представление имею.
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28.01.2022 01:22 Відповісти
Віруючих , і тих що служать Господу, в армію брати не можна. За них Сатана б"ється до смерті, озлоблюючи проти гріха неправди так, що від заповіді "Не Вбий", не лишається пилу. І Господь не живе на Небі, і сатана не сидить під землею. В душах людей. Хлопця шкода, віддана Господу душа , не витримала іспит гнилого устрою в силових структурах
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28.01.2022 04:48 Відповісти
нахера это животное взяли живым --- ему первую пулю в живот потом в плечо и третью в колено . как той девушке . что врачи пытаются спасти
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28.01.2022 06:11 Відповісти
этот ***** жить хочет . полный рюкзак магазинов снаряженных . но не отстреливался . а сдался . за жизнь ****** мразь цепляется . в камеру общую падлу чтобы до суда не дожил
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28.01.2022 06:23 Відповісти
скорее я согласен ,чем нет!!
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28.01.2022 09:26 Відповісти
та він психопат
йому на всіх плювати
захотів убити - убив.
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28.01.2022 10:00 Відповісти
пересмотрел сегодня утром это видео - прошли сутки!!! Сильно переживал вчера - жалко ребят!!! Бардак с...ка!! И это же не школа и садик - тут все знают что устав и правила надо выполнять!!! Просто БАРДАК!!!!
Но сегодня я бы хотел разорвать на куски этого подонка- как он добивал ребят , в голову с...ка!!!
Мне хочется, чтобы эта мразь испытала боль, или отдайте его пусть изучают!!! Хотя все это можно было предотвратить!!!! Чиновники - вы засранцы!!!!
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28.01.2022 09:25 Відповісти
Понять, простить и отпустить
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28.01.2022 11:39 Відповісти
И медальку нацепить
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28.01.2022 11:41 Відповісти
**** досі ДОСІ є біомусор довбаний, який виправдовує цього виродка. Господи, та що з вами не так? От це прихильники руцкого міра. Напевне зараз і кацапів виправдовуєте гниди? Я надіюсь що ви здохнете від його зброї. Ви нічим не кращі цього психопата, який з посмішкою розказує як вбивав, ви просто кінчені...
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21.03.2022 18:43 Відповісти
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