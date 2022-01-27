Стрілянина в Дніпрі: Троє поранених нацгвардійців у важкому стані, - Геращенко
Троє нацгвардійців, поранених строковиком Артемієм Рябчуком, перебувають у важкому стані.
Про це написав у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інфомує Цензор.НЕТ.
"Якою ж треба бути мерзотою, щоб випустити 3 кулі впритул у 22-річну дівчину-військовослужбовця Національної Гвардії?! Дівчина зазнала поранення в коліно, в плече і найважче у живіт", - пише він.
За його інформацією, наразі хірурги лікарні Мечникова борються за її життя. Вона втратила понад три літри крові. Ще один її товариш по службі отримав поранення у черевну порожнину і також перебуває у важкому стані.
"Життя інших двох поранених, яких доставили до лікарні Мечникова, за оцінками лікарів поза небезпекою. У важкому стані також військовослужбовець НГУ, якого госпіталізували до 16 міської лікарні. У нього поранення в груди, у стегно та в плече", - продовжує Геращенко.
Він також закликав усіх небайдужих дніпрян підтримати поранених нацгвардійців та здати кров.
Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.
Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..
За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.
О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.
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поранення в живіт - ось найстрашнише.. бо впритул стриляв.
а ще й в коліно, розтрощивши його(
тут вся ОП(Г) зеЛоха - ставленики фуйла кремлівського...
Тому нема чого обговорювати.
Чи то, Як баба - щось собі надумає, потім в це повірить, а потім почне відстоювати якісь несенітниці...
Як же задовбують носії пліток...
Вбивство можна виправдати лише при самозахисті або на війні. Нічого подібного у цій ситуації не було.
Захищати покидька-вбивцю - це низько.
До тих пір, поки не буде відома мотивація, обговорювати нема чого.
Ви знаєте, що таке цькування, шантаж, приниження, тощо?
До тих пір, поки не відомі обставини, обговорювати нема чого. Що б не ототожнюватись з бабою...
на жаль ті особи які до цього привели не понесуть ніякої відповідальності, а їх дуже багато - працівники військкомату, призовної комісії, посадові військові цієї частини! Корінні причини глибше з ними ніхто не буде даже розбиратись і аналізувати. Звернуть увагу на безпосередні причини впаяють пожиттєве або на дурку запроторять звалять вину на загиблих, і все до слідуючого разу
а ось зробити "картинку для скабеєвої" про "гражданскую войну" - саме то.. вже верещять в расеї..
а потім втекти в ордло - за орденами..
Вы видео смотрели? Готовился,ждал, стрелял на поражение,добивал,стрелял в женщин (дедовщина ага)вернулся набил мешок ,сменил оружие.На психоэмоциональне не потянет на 100%.Пыжик верняк.
Дуже важливе питання, і не потрібно тут соплі розводити, у нас гендерна рівність.
Бо якщо знали і не повідомляли про дані злочини - то співучасники.
Монастирський це ти? Си може херащенко?
Какое тупое мурло этот писака...
,повна безвідповідальність на всіх рівнях.