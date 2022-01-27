Стрілянина в Дніпрі: Троє поранених нацгвардійців у важкому стані, - Геращенко

Троє нацгвардійців, поранених строковиком Артемієм Рябчуком, перебувають у важкому стані.

Про це написав у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інфомує Цензор.НЕТ.

"Якою ж треба бути мерзотою, щоб випустити 3 кулі впритул у 22-річну дівчину-військовослужбовця Національної Гвардії?! Дівчина зазнала поранення в коліно, в плече і найважче у живіт", - пише він.

За його інформацією, наразі хірурги лікарні Мечникова борються за її життя. Вона втратила понад три літри крові. Ще один її товариш по службі отримав поранення у черевну порожнину і також перебуває у важкому стані.

"Життя інших двох поранених, яких доставили до лікарні Мечникова, за оцінками лікарів поза небезпекою. У важкому стані також військовослужбовець НГУ, якого госпіталізували до 16 міської лікарні. У нього поранення в груди, у стегно та в плече", - продовжує Геращенко.

Він також закликав усіх небайдужих дніпрян підтримати поранених нацгвардійців та здати кров.

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Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.