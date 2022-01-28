Во львовской больнице за неполную неделю пациентам пересадили семь органов

В Первом медобъединении Львова за шесть дней пациентам пересадили семь органов - сердце, печень и пять почек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовском городском совете.

Отмечается, что две пересадки сделали от родственников и еще три от двух посмертных доноров. Главный трансплантационный день был 26 января. В тот день, чтобы довезти сердце из Ивано-Франковска, пришлось развернуть спецоперацию с Нацполицией.

"Донор был в Ивано-Франковске. Это 52-летняя женщина, которая, к сожалению, умерла в результате инсульта. Ее муж и дети подписали согласие на донорство. Одну почку наши врачи помогали пересадить коллегам на месте, а другие органы ждали пациенты во Львове", - сообщили медики.

Однако, отметили они, если печень и почки еще можно было довезти автомобилем - время это позволяло, то сердце необходимо было доставить сверхбыстро, ведь после удаления есть только 3-3,5 часа, чтобы оно забилось в груди реципиента.

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Решили задействовать вертолет, однако перед операцией стало известно: погода плохая - он не прилетит.

"Выбор был либо отказаться от сердца, которого в реанимации ждал 67-летний мужчина после трех инфарктов, либо попытаться довезти машиной - 130 км в снег и гололедицу. Конечно, мы выбрали второй", - подчеркнули врачи.

Как сообщалось, львовские врачи успешно транспортировали онкобольную девочку в США для лечения.