Во львовской больнице за неполную неделю пациентам пересадили семь органов
В Первом медобъединении Львова за шесть дней пациентам пересадили семь органов - сердце, печень и пять почек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовском городском совете.
Отмечается, что две пересадки сделали от родственников и еще три от двух посмертных доноров. Главный трансплантационный день был 26 января. В тот день, чтобы довезти сердце из Ивано-Франковска, пришлось развернуть спецоперацию с Нацполицией.
"Донор был в Ивано-Франковске. Это 52-летняя женщина, которая, к сожалению, умерла в результате инсульта. Ее муж и дети подписали согласие на донорство. Одну почку наши врачи помогали пересадить коллегам на месте, а другие органы ждали пациенты во Львове", - сообщили медики.
Однако, отметили они, если печень и почки еще можно было довезти автомобилем - время это позволяло, то сердце необходимо было доставить сверхбыстро, ведь после удаления есть только 3-3,5 часа, чтобы оно забилось в груди реципиента.
Решили задействовать вертолет, однако перед операцией стало известно: погода плохая - он не прилетит.
"Выбор был либо отказаться от сердца, которого в реанимации ждал 67-летний мужчина после трех инфарктов, либо попытаться довезти машиной - 130 км в снег и гололедицу. Конечно, мы выбрали второй", - подчеркнули врачи.
Как сообщалось, львовские врачи успешно транспортировали онкобольную девочку в США для лечения.
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Яка різниця, де він стирчатиме? А так хоч іржачно буде
Nrdon.ua ? Lenta. sru ?
Під ніж можуть попасти здорові люди, органи яких хтось замовить. І нічого ж не доведеш.
Я не против направления в трансплантации специально выращеных или искусственных органов!
Если система работает нормально, то никакой связи между изъятием органов у умерших и пересадкой их больным нет. Т.е. человек просто стоит в очереди на трансплантацию. Если появились нужные ему органы, соответствующие всем критериям, то ему их пересаживают. Никакой связи со спасением больных и пострадавших нет, так как доступ к базе можно получить только после смерти пациента. Согласитесь, глупо убивать сотни людей, в надежде, что орган одного из них вам может подойти. И при этом реципиент не может влиять на свое место в списке и совместимость с пересаживаемыми органами. Более того, это вообще должно осуществляться в автоматическом режиме.
А то, чего вы боитесь, называется черной трансплантологией. Она вообще-то никогда законной не была и легализовывать ее нигде не собираются, но при этом существует.