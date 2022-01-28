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Во львовской больнице за неполную неделю пациентам пересадили семь органов

Во львовской больнице за неполную неделю пациентам пересадили семь органов

В Первом медобъединении Львова за шесть дней пациентам пересадили семь органов - сердце, печень и пять почек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовском городском совете.

Отмечается, что две пересадки сделали от родственников и еще три от двух посмертных доноров. Главный трансплантационный день был 26 января. В тот день, чтобы довезти сердце из Ивано-Франковска, пришлось развернуть спецоперацию с Нацполицией.

"Донор был в Ивано-Франковске. Это 52-летняя женщина, которая, к сожалению, умерла в результате инсульта. Ее муж и дети подписали согласие на донорство. Одну почку наши врачи помогали пересадить коллегам на месте, а другие органы ждали пациенты во Львове", - сообщили медики.

Однако, отметили они, если печень и почки еще можно было довезти автомобилем - время это позволяло, то сердце необходимо было доставить сверхбыстро, ведь после удаления есть только 3-3,5 часа, чтобы оно забилось в груди реципиента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Впервые в Украине годовалому малышу трансплантирована печень от посмертного донора, - Минздрав. ФОТО

Решили задействовать вертолет, однако перед операцией стало известно: погода плохая - он не прилетит.

"Выбор был либо отказаться от сердца, которого в реанимации ждал 67-летний мужчина после трех инфарктов, либо попытаться довезти машиной - 130 км в снег и гололедицу. Конечно, мы выбрали второй", - подчеркнули врачи.

Как сообщалось, львовские врачи успешно транспортировали онкобольную девочку в США для лечения.

Автор: 

Львов (4598) медицина (2526) трансплантация (155)


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Топ комментарии
+7
зеленскому пересадили мозг... через неделю мозг отторг зеленского )))))
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28.01.2022 10:39
+5
Пересадіть, будь ласка, Зеленському на лоба того о́ргана, яким він грає на орга́ні та інших клавішніх єнстру́ментах.
Яка різниця, де він стирчатиме? А так хоч іржачно буде
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28.01.2022 03:20
+4
Молодці!
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28.01.2022 05:17
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Пересадіть, будь ласка, Зеленському на лоба того о́ргана, яким він грає на орга́ні та інших клавішніх єнстру́ментах.
Яка різниця, де він стирчатиме? А так хоч іржачно буде
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28.01.2022 03:20 Ответить
Молодці!
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28.01.2022 05:17 Ответить
В Україні , не працюють закони і панує безкарність і тема трансплантології дуже гостра , в пам'яті нещодавній скандал з київським центром трансплантології , де поліція під час обшуку знайшла органи зниклих безвісти людей .І я щось не чув про вироки по тій справі , зам'яли ? Убивали простих людей щоб жили багаті ? (
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28.01.2022 07:53 Ответить
А джерело, звідки Ви прочитали таку резонансну новину, можна? GaNrdon.ua ? Lenta.sru ?
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28.01.2022 08:08 Ответить
Nick, сюжет телеканала ICTV от 21 ноября 2019 года .
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28.01.2022 12:50 Ответить
Трансплантація справа дуже щєпєтільна...
Під ніж можуть попасти здорові люди, органи яких хтось замовить. І нічого ж не доведеш.
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28.01.2022 08:27 Ответить
Хватит писать всякую ересь, орган это не запчасть в автомобиле. Орган нельзя вырезать у кого попало и пересадить кому попало. Сначала нужно проверить 100500 параметров подходит ли конкретный орган конкретному человеку. Если не будет нужной совместимости, то будет сильнейшая аутоиммунная реакция иммунитета организма на чужеродный орган и он будет буквально уничтожен иммунитетом и человек с пересаженным органом может быстро умереть. Но даже если все проверили и орган подходит, то нужно пить разные имуноподавляющие лекарства, т.к. иммунитет так и или иначе будет давить чужеродный орган. Не всё так просто и хватит смотреть дурацкие фильмы, где у одного вырезали и другому без проблем поставили, это ерунда и такого нет, орган, это не карбюратор железный. У нас есть иммунитет, который проверяет все системы организма на свой и не свой и если не свой, то будет сильнейшая реакция иммунной системы вплоть до смерти всего организма вместе с пересаженным органом.
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28.01.2022 10:09 Ответить
Так он и написал, что богатые будут убивать простых людей ради органов. Совместимость проверят, а потом тебе под заказ устроят черепно-мозговую и вырежут сердечко, пока оно еще бьется а ты все чувствуешь. А гад с деньгами продлит свое зажиревшое существование еще лет на 5.
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28.01.2022 16:16 Ответить
"...и еще три от двух посмертных доноров..." - ДВА УБИЙСТВА (за неполную неделю) и чем здесь гордиться!??
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28.01.2022 08:58 Ответить
Я против ТРАНСПЛАНТАЦИИ (от "доноров"), во-первых потому что это фактическое убийство (вместо того, чтоб прилагать все усилия на спасение, людей ЕЩЕ ЖИВЫХ портрашат на органы), во-вторых может быть и сознателная "охота" (и преднамеренное убийство людей в такой небогатой и криминальной стране как Украина) и в ТРЕТИХ: КТО ПРОСПАЛ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ или НЕ ИМЕЛ ЕГО С РОЖДЕНИЯ не имеют никого морального права на "запчасти" - это либо БЕЗОТВЕТВЕННОСТЬ самих людей, либо естественный отбор матери-природы!
Я не против направления в трансплантации специально выращеных или искусственных органов!
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28.01.2022 09:06 Ответить
сорри не проспал, а ПРОСРАЛ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ и УГРОБИЛ СВОИ ОРГАНЫ!
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28.01.2022 09:08 Ответить
Типовий приклад невігластва. Забір огранів у донора проводиться після підтвердження смерті можку зі згоди родичів. Тобто, соціальної смерті людини як особистості. Якщо тіло виділяє сечу і шлунковий сік, випорожняється, продовжується ріст нігтів і волосся, а серце качає кров у мертву кору головного мозку, це не означає, що людина як особистість жива. Знаєте, що таке апалічний синдром, декортикація? А пацієнти на гемодіалізі, які чекають на донорську нирку, чи пацієнти з серцевою недостатністю, кандидати на пересадку серця, не заслуговують жити? Нехай лежить живе тіло з мертвим мозком на надувному протипролежневому матраці, нехай в ньому виникають пролежні, в т.ч від сечового катетера і назогастрального зонда, в які рано чи пізно проникне інфекція, але нехай органи дістануться в результаті хробакам з кладовища? Але не хворим людям, які потребують трансплантації
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28.01.2022 18:13 Ответить
Ничего ты не знаешь ни о жизни , ни о смерти. Пишу тебе как тот, которого признали окончательно мертвым с прекращением ВСЕХ жизненных функций после несовместимых с жизнью обстоятельств, накрытым уже простыню и совершенно уже не пригодным даже на органы, но внезапно ожившим после 12 минут после констатации смерти. Смерть это длительный процесс, иногда до трёх суток может длиться после остановки сердца и дыхания.
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28.01.2022 18:39 Ответить
Ти дурник?
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28.01.2022 09:06 Ответить
не, дурные те, кто не понимает, что это ПРЕСТУПЛЕНИЕ против принципов существования этого мироздания!
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28.01.2022 09:10 Ответить
Прєступлєніє протіф прінципоф мірозданія - це саме існування голої мавпи, якою є людина. Завдяки своєму інтелекту людина постійно порушує закони природного добору, завдяки благам цивілізації вціьому, та медицині зокрема. Починаючи від тих, хто народився в 30 тижні гестації і кого виходили в реанімації новонароджених, закінчуючи стентованою коронарною артерією у хворого на інфаркт міокарду, який завдяки медикам вижив. Хочете знову в кам'яний вік - будь ласка в джунгі Амазонії. Тільки не скажтеся потім на погані умови існування
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28.01.2022 18:19 Ответить
Кто родился с несовместимыми для жизни болезнями должны по естественным причинам, кто не дорожил своим здоровьем и угробил свои органы не имеет права на чужие!
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28.01.2022 18:51 Ответить
Все умрут, так почему кто-то хочет продолжить свое существование за счет смерти другого человека?? Мы все смертны и вечно жить не будем. Так зачем потрошить других???? Трансплантация - зло.
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28.01.2022 10:08 Ответить
Поясните, что значит за счет смерти другого человека? Откуда этот бред? Вы из верунов?
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28.01.2022 12:33 Ответить
Органы у человека забирают у еще живого!!!!! Многих из-за этого и не пытаются спасти. А вы что не в курсе, что сердце вырезают когда оно еще бьется, органы забирают по живому! Потрошат живого человека! Живого! Так почему живого человека не спасают, а потрошат ради спасения других? В такой стране как наша Украина врач за бабки всегда скажет "шансов на спасения нет". Т.е те кто с бабками покупают себе запчасти, а других убивают.
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28.01.2022 16:07 Ответить
Если мозг мертв, то человек мертв, независимо от того бьется ли его сердце. Человека потрошат только тогда, когда он мертв. Сердце - это кусок мяса, который сам может генерировать электрические импульсы. Оно может накрыться вовсе не от способа жизни, а, к примеру, после заболевания той же ангиной, ковидом или гриппом. То же касается и почек. У спортсменов могут быть проблемы из-за перегрузок.
Если система работает нормально, то никакой связи между изъятием органов у умерших и пересадкой их больным нет. Т.е. человек просто стоит в очереди на трансплантацию. Если появились нужные ему органы, соответствующие всем критериям, то ему их пересаживают. Никакой связи со спасением больных и пострадавших нет, так как доступ к базе можно получить только после смерти пациента. Согласитесь, глупо убивать сотни людей, в надежде, что орган одного из них вам может подойти. И при этом реципиент не может влиять на свое место в списке и совместимость с пересаживаемыми органами. Более того, это вообще должно осуществляться в автоматическом режиме.
А то, чего вы боитесь, называется черной трансплантологией. Она вообще-то никогда законной не была и легализовывать ее нигде не собираются, но при этом существует.
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28.01.2022 19:26 Ответить
Я не верю не в бога не в черта. Но я знаю, что вечно жить не будешь. Это физиология. Или вы верите что вечно проживете? Просто не хочу чтобы моих близких разделали как мясо, чтобы спасти какого-то урода. И сама не буду жить за счет других, пришла смерть - умер.
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28.01.2022 16:09 Ответить
По поводу бога мы с вами похожи. А если у ребенка после ангины или после каких-то токсичных препаратов отказывают почки, пусть умирает? Донорство - вещь добровольная. Вы не хотите, а кто-то хочет спасти другие жизни.
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28.01.2022 19:29 Ответить
зеленскому пересадили мозг... через неделю мозг отторг зеленского )))))
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28.01.2022 10:39 Ответить
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28.01.2022 14:54 Ответить
 
 