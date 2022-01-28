У львівській лікарні за неповний тиждень пацієнтам пересадили сім органів
У Першому медоб’єднанні Львова за шість днів пацієнтам пересадили сім органів - серце, печінку і п’ять нирок.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Львівській міській раді.
Зазначається, що дві пересадки зробили від родичів та ще три - від двох посмертних донорів. Головний трансплантаційний день був 26 січня. Того дня, аби довезти серце з Івано-Франківська, довелося розгорнути спецоперацію з Нацполіцією.
"Донор був у Івано-Франківську. Це 52-річна жінка, яка, на жаль, померла внаслідок інсульту. Її чоловік і діти підписали згоду на донорство. Одну нирку наші лікарі допомагали пересадити колегам на місці, а інших органів чекали пацієнти у Львові", - повідомили медики.
Однак, зазначили вони, якщо печінку і нирки ще можна було довезти автівкою – час це дозволяв, то серце необхідно було доправити надшвидко, адже після вилучення є лише 3-3,5 години, щоб воно забилося у грудях реципієнта.
Вирішили задіяти вертоліт, однак перед операцією стало відомо: погода погана – він не прилетить.
"Вибір був або відмовитися від серця, якого в реанімації чекав 67-річний чоловік після трьох інфарктів, або спробувати довезти машиною - 130 км в сніг і ожеледицю. Звісно, ми обрали другий", - наголосили лікарі.
Як повідомлялося, львівські лікарі успішно транспортували онкохвору дівчинку до США для лікування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Яка різниця, де він стирчатиме? А так хоч іржачно буде
Nrdon.ua ? Lenta. sru ?
Під ніж можуть попасти здорові люди, органи яких хтось замовить. І нічого ж не доведеш.
Я не против направления в трансплантации специально выращеных или искусственных органов!
Если система работает нормально, то никакой связи между изъятием органов у умерших и пересадкой их больным нет. Т.е. человек просто стоит в очереди на трансплантацию. Если появились нужные ему органы, соответствующие всем критериям, то ему их пересаживают. Никакой связи со спасением больных и пострадавших нет, так как доступ к базе можно получить только после смерти пациента. Согласитесь, глупо убивать сотни людей, в надежде, что орган одного из них вам может подойти. И при этом реципиент не может влиять на свое место в списке и совместимость с пересаживаемыми органами. Более того, это вообще должно осуществляться в автоматическом режиме.
А то, чего вы боитесь, называется черной трансплантологией. Она вообще-то никогда законной не была и легализовывать ее нигде не собираются, но при этом существует.