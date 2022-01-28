У львівській лікарні за неповний тиждень пацієнтам пересадили сім органів

У Першому медоб’єднанні Львова за шість днів пацієнтам пересадили сім органів - серце, печінку і п’ять нирок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Львівській міській раді.

Зазначається, що дві пересадки зробили від родичів та ще три - від двох посмертних донорів. Головний трансплантаційний день був 26 січня. Того дня, аби довезти серце з Івано-Франківська, довелося розгорнути спецоперацію з Нацполіцією.

"Донор був у Івано-Франківську. Це 52-річна жінка, яка, на жаль, померла внаслідок інсульту. Її чоловік і діти підписали згоду на донорство. Одну нирку наші лікарі допомагали пересадити колегам на місці, а інших органів чекали пацієнти у Львові", - повідомили медики.

Однак, зазначили вони, якщо печінку і нирки ще можна було довезти автівкою – час це дозволяв, то серце необхідно було доправити надшвидко, адже після вилучення є лише 3-3,5 години, щоб воно забилося у грудях реципієнта.

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Вирішили задіяти вертоліт, однак перед операцією стало відомо: погода погана – він не прилетить.

"Вибір був або відмовитися від серця, якого в реанімації чекав 67-річний чоловік після трьох інфарктів, або спробувати довезти машиною - 130 км в сніг і ожеледицю. Звісно, ми обрали другий", - наголосили лікарі.

Як повідомлялося, львівські лікарі успішно транспортували онкохвору дівчинку до США для лікування.

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