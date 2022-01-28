Беларусь будет воевать, если против России будет совершена агрессия, - Лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что Минск примет участие в боевых действиях в случае военной агрессии против России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом он заявил, в своем послании в парламент, где назвал два условия начала войны.

"Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях", — сказал Лукашенко.

Первый вариант — если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия и развязана горячая война.

"Мы все как один, и даже те, кто не хочет, встанем на защиту нашей земли и нашего отечества", — заявил Лукашенко.

По его словам, настал момент, когда нужно защитить независимость республики.

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"И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать — если на нашего союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение и такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации", — продолжил Лукашенко.

Он заявил "коллективному Западу", что если против Белоруссии будет совершена агрессия, "здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет участвовать в боевых действиях в случае военной агрессии против России.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий.