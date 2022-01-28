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Новости Война
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Беларусь будет воевать, если против России будет совершена агрессия, - Лукашенко

Беларусь будет воевать, если против России будет совершена агрессия, - Лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что Минск примет участие в боевых действиях в случае военной агрессии против России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом он заявил, в своем послании в парламент, где назвал два условия начала войны.

"Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях", — сказал Лукашенко.

Первый вариант — если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия и развязана горячая война.

"Мы все как один, и даже те, кто не хочет, встанем на защиту нашей земли и нашего отечества", — заявил Лукашенко.

По его словам, настал момент, когда нужно защитить независимость республики.

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"И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать — если на нашего союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение и такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации", — продолжил Лукашенко.

Он заявил "коллективному Западу", что если против Белоруссии будет совершена агрессия, "здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет участвовать в боевых действиях в случае военной агрессии против России.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий.

Автор: 

Беларусь (7919) Лукашенко Александр (3617) россия (96086)


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Топ комментарии
+44
Белорусы не хотели убивать и умирать на митингах, чтоб свергнуть диктатора Лукашенко, теперь будут умирать на войне за Россиию в окопах...
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28.01.2022 11:01
+40
Тупой неуловимый джо...
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28.01.2022 10:37
+32
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28.01.2022 10:45
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При такой ненависти к тебе народа, ты зассышь отправить своих силовиков и военных на войну.
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28.01.2022 12:49 Ответить
Воевать бульбофюрер за рабсию будет как Франко за 3й рейх : с неохотой,минимум сил и оглядкой на события мировые,чтобы сразу вернуть силы на удержание трона.
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28.01.2022 12:49 Ответить
Звичайно буде воювати. Число вояк буде 1. Він же і буде головнокомандуючим.
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28.01.2022 12:59 Ответить
епать кончений.......
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28.01.2022 13:09 Ответить
дед стрелочник...
кому вы нах.. нужны!!!
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28.01.2022 13:17 Ответить
Єдина країна яка планує і врешті нападе на ********* це Китай. Ми спостерігатимемо коли Лука пожене своїх бяшек далеко-далеко гинути за *********... А зараз потрібно ізолювати хвору отару. І нехай Лука дує собі в сопілку поки його отара на галявиці в лісах ремигає...
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28.01.2022 13:30 Ответить
Головна і, можливо остання для кацапії війна відбудеться між Московщиною і Китаєм. Московщина має колосальні території і природні ресурси і крайнє мало населення. Китай має перенаселену країну і крайнє малу територію і ресурси. Природа не терпить порожнечі. Як би Китай не голосував в ООН за Росію - уже невдовзі цю РФ розчленують на сфери відповідальності, левова частина дістанеться Китаю.
А Лукашенка просто тупий дурень і боягуз, що борзо "хрюкає" з-за чужої спини.
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28.01.2022 13:49 Ответить
Китай має перенаселену країну і крайнє малу територію і ресурси. Это не совсем так, территория в Китае немаленькая, третья после рашки и Канады. И ресурсы там тоже имеются : уголь, редкоземельные металлы, есть своя нефть и газ. Другое дело, что народа там ну очень много и очень развитая промышленность , которой не хватает собственных ресурсов.
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28.01.2022 17:19 Ответить
Но Ваша мысль о деребане восточной части роиси Китаем мне очень нравится, ждем узкоглазых ихтамнетов во Владике, Чите, а Амур вообще исконно китайская река.
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28.01.2022 17:22 Ответить
Эта парочка явно что то замышляет ! Два маньяка
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28.01.2022 13:57 Ответить
Можете сміятить з цього скільки завгодно, але варто задуматись, що жоден з наших західних партнерів не став би воювати в разі нападу на Україну, лише балачки про якісь абстрактні санкції.
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28.01.2022 14:10 Ответить
Звісно ж не буде. Ніхто чужий за Україну воюватиме.
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28.01.2022 17:18 Ответить
А если поляки Брест заберут?
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28.01.2022 15:08 Ответить
Калорадские жуки совсем мозги Луке Мудищеву сожрали ...
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28.01.2022 15:09 Ответить
Ну що бульбаші, ви задоволені тим,що меле цей дебіл? Є бажання подихати за кацапів?
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28.01.2022 15:17 Ответить
У Луки в стране колорадские роССийские войска что делают? Только бульбу жрут? Подставил гауляйтер народ Белоруси, ой подставил..
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28.01.2022 15:27 Ответить
***************** чикчирик
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28.01.2022 16:05 Ответить
он на чем висит?
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28.01.2022 16:09 Ответить
Батька может одновременно выставить сотни бульбомётов,поэтому НАТО должно создать стратегические запасы украинской "Олейны"..
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28.01.2022 16:21 Ответить
оооой , дураак
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28.01.2022 16:21 Ответить
Самое смешное , что Таракан трендит про независимость Бульбастана , которого уже де факто не существует , бо это жалкая провинция Мордора.
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28.01.2022 17:18 Ответить
Не тронь говно - вонять не будет! Кому она ружна ********
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28.01.2022 16:21 Ответить
А кто то говорил , что если приедут то только на тракторах, аппетит приходит во время еды и это не удивительно, когда власть распродает страну и даже так званные "гаранты " хотят себе чтото урвать , а слабо все кто тявкает про Минск, если такие крутые заплатить не ворам и иудам у власти при чем не только теперешним , а все предыдущие но при этом успешные люди а народу Украины 1 триллн.триллн.евро или $ можно юанями но по курсу и это сумма не саммая большая за гарантии безопастности наролу Украины в обмен на вывод ядерного оружия, а если РФ и дальше не дай бог пойдет , а пойти конечно могут из за коррупции в государстве не в стране, то тогда еше заплатитите 1 триллн. как только хоть один орк перейдет границу и разбирайтесь сами с РФ без Украины, Украина за страховку заплатила выводрм ядерного оружия, если вы нас не взяли ни в НАТО не ЕС, закрыли рынки , США и другие развитые страны так и не дали безвизовый режим нолько с правом работы, тогда понятно что это была бы помощь, а не кидалово, так что пора сбрасываться всем им.
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28.01.2022 16:25 Ответить
Зитцпредседатедь, кто тебя спрашивать будет. Клоун.
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28.01.2022 16:40 Ответить
Беларусы продали себя в рабство когда первый раз выбрали в Президенты КГБшника.
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28.01.2022 17:14 Ответить
Жирик должен обеспокоится. Конкуренция растет. Беларусию обеспечили заградотрядами.
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28.01.2022 17:16 Ответить
Жаль белорусских пацанов , они будут умирать в Украине за бред свихнувшегося Таракана , но не фига не поделаешь , на войне как на войне , либо мы их либо они нас , и места для компромисса там нет. Хотя если они начнут переходить на нашу сторону ..............
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28.01.2022 17:16 Ответить
Зкацаплений самозванець угодливий!!!
Готовий приклад для Зелі!!!
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28.01.2022 17:16 Ответить
"Ви про Україну згадали. Позбав Боже мені воювати проти цього народу. Де, можливо, і моїх прапрадідів коріння схоронене. Я мирна людина. І таких наказів не віддаю. Коли ми будемо воювати - я вам назвав ці два випадки. Думаю, що це як виняток. І дуже сподіваюся, і сьогодні майже впевнений, що воювати ми не будемо. Навіть за настання цих двох випадків", - заявив Лукашенко.
Це інший уривок з цього інтерв'ю
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28.01.2022 17:17 Ответить
*********** гауляйтеру лукашенко из мацквы разрешили потявкать --- мультик про маугли напоминает . там тоже шавка тявкала . а шо там на кордоне с поляками хрен отсосал вместе с ****** --- и еще добавят тебе бульбафюрер . можеш не сомневаться
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28.01.2022 17:18 Ответить
Притрушений бульбофюрер
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28.01.2022 17:20 Ответить
Треба ж буде колись і кудись втікати цьому покидьку...
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28.01.2022 19:02 Ответить
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