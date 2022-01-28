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Новини Війна
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Білорусь воюватиме, якщо проти Росії буде скоєна агресія, - Лукашенко

Білорусь воюватиме, якщо проти Росії буде скоєна агресія, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що Мінськ братиме участь у бойових діях у разі військової агресії проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це він заявив, у своєму посланні до парламенту де назвав дві умови початку війни. 

"Так буде війна чи ні? Так, вона буде, але лише у двох випадках", - сказав Лукашенко.

Перший варіант — якщо проти Білорусі буде скоєно пряму агресію і розв'язано гарячу війну.

"Ми всі як один, і навіть ті, хто не хоче, станемо на захист нашої землі та нашої вітчизни", - заявив Лукашенко.

За його словами, настав момент, коли потрібно захистити незалежність республіки.

"І другий момент, коли бути війні, і Білорусь братиме в ній участь — якщо на нашого союзника, Російську Федерацію, здійснять безпосередній напад і така ж агресія буде вчинена проти території Російської Федерації", - продовжив Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американці підштовхують нас до війни, - Лукашенко

Він також заявив "колективному Заходу", що якщо проти Білорусі буде здійснена агресія, "тут будуть сотні тисяч російських військ, які з сотнями тисяч білорусів відстоюватимуть цю священну землю".

Як відомо, в останні місяці відносини Росії та Заходу стали ще більш напруженими. Вашингтон та Брюссель звинувачують Москву у підготовці вторгнення в Україну та посилюють свою присутність у Східній Європі. У Москві відкидають усі претензії, наголошуючи, що переміщують війська в межах своїх територій. 

Білорусь (7966) Лукашенко Олександр (2660) росія (65925)


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Топ коментарі
+44
Белорусы не хотели убивать и умирать на митингах, чтоб свергнуть диктатора Лукашенко, теперь будут умирать на войне за Россиию в окопах...
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28.01.2022 11:01
+40
Тупой неуловимый джо...
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28.01.2022 10:37
+32
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28.01.2022 10:45
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При такой ненависти к тебе народа, ты зассышь отправить своих силовиков и военных на войну.
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28.01.2022 12:49 Відповісти
Воевать бульбофюрер за рабсию будет как Франко за 3й рейх : с неохотой,минимум сил и оглядкой на события мировые,чтобы сразу вернуть силы на удержание трона.
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28.01.2022 12:49 Відповісти
Звичайно буде воювати. Число вояк буде 1. Він же і буде головнокомандуючим.
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28.01.2022 12:59 Відповісти
епать кончений.......
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28.01.2022 13:09 Відповісти
дед стрелочник...
кому вы нах.. нужны!!!
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28.01.2022 13:17 Відповісти
Єдина країна яка планує і врешті нападе на ********* це Китай. Ми спостерігатимемо коли Лука пожене своїх бяшек далеко-далеко гинути за *********... А зараз потрібно ізолювати хвору отару. І нехай Лука дує собі в сопілку поки його отара на галявиці в лісах ремигає...
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28.01.2022 13:30 Відповісти
Головна і, можливо остання для кацапії війна відбудеться між Московщиною і Китаєм. Московщина має колосальні території і природні ресурси і крайнє мало населення. Китай має перенаселену країну і крайнє малу територію і ресурси. Природа не терпить порожнечі. Як би Китай не голосував в ООН за Росію - уже невдовзі цю РФ розчленують на сфери відповідальності, левова частина дістанеться Китаю.
А Лукашенка просто тупий дурень і боягуз, що борзо "хрюкає" з-за чужої спини.
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28.01.2022 13:49 Відповісти
Китай має перенаселену країну і крайнє малу територію і ресурси. Это не совсем так, территория в Китае немаленькая, третья после рашки и Канады. И ресурсы там тоже имеются : уголь, редкоземельные металлы, есть своя нефть и газ. Другое дело, что народа там ну очень много и очень развитая промышленность , которой не хватает собственных ресурсов.
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28.01.2022 17:19 Відповісти
Но Ваша мысль о деребане восточной части роиси Китаем мне очень нравится, ждем узкоглазых ихтамнетов во Владике, Чите, а Амур вообще исконно китайская река.
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28.01.2022 17:22 Відповісти
Эта парочка явно что то замышляет ! Два маньяка
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28.01.2022 13:57 Відповісти
Можете сміятить з цього скільки завгодно, але варто задуматись, що жоден з наших західних партнерів не став би воювати в разі нападу на Україну, лише балачки про якісь абстрактні санкції.
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28.01.2022 14:10 Відповісти
Звісно ж не буде. Ніхто чужий за Україну воюватиме.
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28.01.2022 17:18 Відповісти
А если поляки Брест заберут?
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28.01.2022 15:08 Відповісти
Калорадские жуки совсем мозги Луке Мудищеву сожрали ...
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28.01.2022 15:09 Відповісти
Ну що бульбаші, ви задоволені тим,що меле цей дебіл? Є бажання подихати за кацапів?
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28.01.2022 15:17 Відповісти
У Луки в стране колорадские роССийские войска что делают? Только бульбу жрут? Подставил гауляйтер народ Белоруси, ой подставил..
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28.01.2022 15:27 Відповісти
***************** чикчирик
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28.01.2022 16:05 Відповісти
он на чем висит?
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28.01.2022 16:09 Відповісти
Батька может одновременно выставить сотни бульбомётов,поэтому НАТО должно создать стратегические запасы украинской "Олейны"..
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28.01.2022 16:21 Відповісти
оооой , дураак
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28.01.2022 16:21 Відповісти
Самое смешное , что Таракан трендит про независимость Бульбастана , которого уже де факто не существует , бо это жалкая провинция Мордора.
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28.01.2022 17:18 Відповісти
Не тронь говно - вонять не будет! Кому она ружна ********
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28.01.2022 16:21 Відповісти
А кто то говорил , что если приедут то только на тракторах, аппетит приходит во время еды и это не удивительно, когда власть распродает страну и даже так званные "гаранты " хотят себе чтото урвать , а слабо все кто тявкает про Минск, если такие крутые заплатить не ворам и иудам у власти при чем не только теперешним , а все предыдущие но при этом успешные люди а народу Украины 1 триллн.триллн.евро или $ можно юанями но по курсу и это сумма не саммая большая за гарантии безопастности наролу Украины в обмен на вывод ядерного оружия, а если РФ и дальше не дай бог пойдет , а пойти конечно могут из за коррупции в государстве не в стране, то тогда еше заплатитите 1 триллн. как только хоть один орк перейдет границу и разбирайтесь сами с РФ без Украины, Украина за страховку заплатила выводрм ядерного оружия, если вы нас не взяли ни в НАТО не ЕС, закрыли рынки , США и другие развитые страны так и не дали безвизовый режим нолько с правом работы, тогда понятно что это была бы помощь, а не кидалово, так что пора сбрасываться всем им.
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28.01.2022 16:25 Відповісти
Зитцпредседатедь, кто тебя спрашивать будет. Клоун.
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28.01.2022 16:40 Відповісти
Беларусы продали себя в рабство когда первый раз выбрали в Президенты КГБшника.
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28.01.2022 17:14 Відповісти
Жирик должен обеспокоится. Конкуренция растет. Беларусию обеспечили заградотрядами.
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28.01.2022 17:16 Відповісти
Жаль белорусских пацанов , они будут умирать в Украине за бред свихнувшегося Таракана , но не фига не поделаешь , на войне как на войне , либо мы их либо они нас , и места для компромисса там нет. Хотя если они начнут переходить на нашу сторону ..............
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28.01.2022 17:16 Відповісти
Зкацаплений самозванець угодливий!!!
Готовий приклад для Зелі!!!
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28.01.2022 17:16 Відповісти
"Ви про Україну згадали. Позбав Боже мені воювати проти цього народу. Де, можливо, і моїх прапрадідів коріння схоронене. Я мирна людина. І таких наказів не віддаю. Коли ми будемо воювати - я вам назвав ці два випадки. Думаю, що це як виняток. І дуже сподіваюся, і сьогодні майже впевнений, що воювати ми не будемо. Навіть за настання цих двох випадків", - заявив Лукашенко.
Це інший уривок з цього інтерв'ю
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28.01.2022 17:17 Відповісти
*********** гауляйтеру лукашенко из мацквы разрешили потявкать --- мультик про маугли напоминает . там тоже шавка тявкала . а шо там на кордоне с поляками хрен отсосал вместе с ****** --- и еще добавят тебе бульбафюрер . можеш не сомневаться
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28.01.2022 17:18 Відповісти
Притрушений бульбофюрер
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28.01.2022 17:20 Відповісти
Треба ж буде колись і кудись втікати цьому покидьку...
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28.01.2022 19:02 Відповісти
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