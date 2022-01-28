Білорусь воюватиме, якщо проти Росії буде скоєна агресія, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що Мінськ братиме участь у бойових діях у разі військової агресії проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це він заявив, у своєму посланні до парламенту де назвав дві умови початку війни.

"Так буде війна чи ні? Так, вона буде, але лише у двох випадках", - сказав Лукашенко.

Перший варіант — якщо проти Білорусі буде скоєно пряму агресію і розв'язано гарячу війну.

"Ми всі як один, і навіть ті, хто не хоче, станемо на захист нашої землі та нашої вітчизни", - заявив Лукашенко.

За його словами, настав момент, коли потрібно захистити незалежність республіки.

"І другий момент, коли бути війні, і Білорусь братиме в ній участь — якщо на нашого союзника, Російську Федерацію, здійснять безпосередній напад і така ж агресія буде вчинена проти території Російської Федерації", - продовжив Лукашенко.

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Він також заявив "колективному Заходу", що якщо проти Білорусі буде здійснена агресія, "тут будуть сотні тисяч російських військ, які з сотнями тисяч білорусів відстоюватимуть цю священну землю".

Як відомо, в останні місяці відносини Росії та Заходу стали ще більш напруженими. Вашингтон та Брюссель звинувачують Москву у підготовці вторгнення в Україну та посилюють свою присутність у Східній Європі. У Москві відкидають усі претензії, наголошуючи, що переміщують війська в межах своїх територій.