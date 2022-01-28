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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия отправила на границу с Украиной медицинские подразделения, - Wall Street Journal

Россия отправила на границу с Украиной медицинские подразделения, - Wall Street Journal

Россия отправила на границу с Украиной медицинские подразделения, что, очевидно, может означать последнее приготовление к вторжению. Такого уровня готовности РФ не достигала в прошлые периоды наращивания сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников западных оборонных ведомств.

Как отмечает издание, это еще не означает, что нападение обязательно произойдет. Однако это усилило разногласия между западными союзниками относительно намерений российского президента Владимира Путина.

"США и европейские союзники, особенно Германия и Франция, похоже, делают разные выводы из идентичных разведданных", – пишет WSJ.

Ситуация вокруг Украины станет главным пунктом повестки дня переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От 112 до 120 тыс. российских солдат: западные спецслужбы заметили значительное наращивание сил РФ на границе с Украиной, - DPA

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не хочет войны, но не даст "грубо наступать на ее интересы".

Автор: 

армия РФ (19603) медицина (2526) россия (96086)


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Топ комментарии
+45
Лучше крематории для своих Ванек отправляйте!!!
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28.01.2022 14:34
+32
Хороший кацап - дохлий кацап!
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28.01.2022 14:39
+29
ужас... а у нашего президента все спокойно, и Рада после месяца каникул снова ушла на каникулы. Это похоже на масштабный слив...
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28.01.2022 14:45
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Лучше крематории для своих Ванек отправляйте!!!
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28.01.2022 14:34 Ответить
Кстати тоже один из признаков готовящегося вторжения.
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28.01.2022 14:58 Ответить
прям свечку держали мне так нравиться все эти взбросы прям на стенку лезут все в мире что вот вот война начнется и да если начнется то как именно мы с вами этому сможем что то противопоставить.. а никак...
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28.01.2022 17:30 Ответить
Цирроз у лаптевояк от стекломоя лечить будут боярой.
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28.01.2022 14:35 Ответить
УКРАИНА ОКАЗАЛАСЬ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ НЕПЬЮЩИХ СТРАН ЕВРОПЫ
Украина заняла 35 место среди 39 стран Европы по уровню потребления алкоголя. Об этом http://www.facebook.com/rp.gov.ua/posts/275429854692844 сообщает Счетная палата.
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28.01.2022 14:54 Ответить
Не поможе... Краще крематорії для ванюшек !
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28.01.2022 14:36 Ответить
Не надо ,мы вату сами вылечим девять граммов в сердце ,постой ,не беги ...
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28.01.2022 14:36 Ответить
значить буде анексія ордло.
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28.01.2022 14:37 Ответить
Але це нє точно...
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28.01.2022 15:01 Ответить
это еще в лучшем случае
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28.01.2022 15:17 Ответить
Хороший кацап - дохлий кацап!
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28.01.2022 14:39 Ответить
Пусть запасаются гробами.
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28.01.2022 14:40 Ответить
какие гробы... внавалочку в кузов, и на поле... таким образом кацап-ордынец сделает за всю свою жизнь хоть что-то хорошее - для потомков чернозем!
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28.01.2022 15:19 Ответить
Может не все так плохо, а это всего лишь вспышка "Омикрона" среди солдатиков, зимующих в палатках.
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28.01.2022 14:41 Ответить
Кацапов еще и лечят??? Я думал они только зализывать умеют...ну там подорожник,боярышник накрайняк..
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28.01.2022 14:42 Ответить
Правильно Ви думаєте, цим медичні кацапські війська й займаються.
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28.01.2022 15:12 Ответить
это специально обученные отряды врачей - от слова врать!
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28.01.2022 15:20 Ответить
ужас... а у нашего президента все спокойно, и Рада после месяца каникул снова ушла на каникулы. Это похоже на масштабный слив...
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28.01.2022 14:45 Ответить
Зеленский вместе с кремлем играют одну игру.
Цель Зеленского внутренний кризис (электроэнергия , газ), экономический , энергетический , юридический (посадка Порошенка ,не выбрать САП) , военный (уничтожение разрабоок в ВПК).
Чтоб запад отвернулся ,а потом пойти на уступки Кремля. Это мне уже как год ясно , но вижу, что и к остальным начинает доходить.
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28.01.2022 14:56 Ответить
многим 25% видно было в марте 2019 года. но 73% тупых, слепых и глухих было больше. это они пригласили войну в 2022 году.
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28.01.2022 15:16 Ответить
Я завжди про це казав.
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28.01.2022 15:46 Ответить
Мобильные крематории прислали?
Шоб потом за ними тут убирать не пришлось...
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28.01.2022 14:48 Ответить
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28.01.2022 14:50 Ответить
Весной 2021 тоже такое было, это ещё ничего не значит. Разумеется там где тысячи солдат, там будут и медики.
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28.01.2022 14:50 Ответить
" ... Такого рівня готовності РФ не сягала минулих періодів нарощування сил...." Джерело:
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28.01.2022 15:06 Ответить
и что ? весной 2021 в репортаже тсн говорили, что в лагерях военных рф появились медицинские палатки, а значит и врачи.
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28.01.2022 15:41 Ответить
палатки то такое, а если приехала станция переливания крови с запасами, это гарантия начала войны, её просто так не возят, это дорогое удовольствие и большие требования к хранению, так что всё сходится. в один день шапито 95 приболело на карантине и такая новость, надеюсь что привезли медикаменты и всё будет спокойно.
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28.01.2022 16:18 Ответить
и имел в виду полевые госпиталя, про какие станции ты говоришь ? написали просто "медики"
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28.01.2022 16:41 Ответить
уже подвезли, я знаю что пишу
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29.01.2022 09:06 Ответить
ага, класс ! инфа "из своих источников" (как обычно), никакого официального подтверждения, например от западной или нашей разведки, никаких фамилий, имен, кто это узнал, ничего. спасибо за инфу из ниоткуда.
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29.01.2022 11:28 Ответить
наша разведка это валуйный гоги в одной койке с разведчиком? или шапито 95 с шашлыками?
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29.01.2022 12:17 Ответить
откуда вы такие наивные беретесь?
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28.01.2022 15:18 Ответить
Margo



Історія нікого нічому не вчить, на жаль( Ось так на сатирично-політичних картах зображалась Росія. І що? Зробили висновки?

Германія, 1871

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28.01.2022 14:51 Ответить
Великобританія, 1877
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28.01.2022 14:52 Ответить
Карта Фреда Роуза, Великобританія, 1900

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28.01.2022 14:53 Ответить
Кісабуро Охара, Японія «Карта Європи і Азії з восьминогом», 1904

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28.01.2022 14:54 Ответить
Пєсня для московскіх матєрєй! Вчіть слова, мамашкі ванюшек!

На поле танки грохотали,

Солдаты шли в последний бой,

А молодого командира

Несли с пробитой головой.



Под танк ударила болванка,

Прощай, гвардейский экипаж!

Четыре трупа возле танка

Дополнят утренний пейзаж.



Машина пламенем объята,

Сейчас рванет боекомплект,

А жить так хочется, ребята,

Но выбираться сил уж нет.



Нас извлекут из под обломков,

Поднимут на руки каркас,

И залпы башенных орудий

В последний путь проводят нас.



И полетят тут телеграммы

Родных, знакомых известить,

Что сын их больше не вернется

И не приедет погостить.



В углу заплачет мать-старушка,

Слезу рукой смахнет отец,

И дорогая не узнает,

Каков танкиста был конец.



И будет карточка пылиться

На полке пожелтевших книг -

В танкистской форме, при погонах

И ей он больше не жених.
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28.01.2022 14:51 Ответить
пришли другие времена,

В углу не плачет мать старушка

Хохочет третий день отец

И молодая точно знает

Какой в Ашота был конец
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28.01.2022 14:58 Ответить
И дорогая не узнает,

Каков у танкиста был конец
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28.01.2022 15:20 Ответить
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28.01.2022 14:54 Ответить
беспалева, а зелох вещает что все спокойно. возникает вопрос, не работает ли зелох на парашку
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28.01.2022 14:57 Ответить
А ты хочешь, чтоб он верещал, что всё пропало? Так это - мечта *****, чтоб паника началась.
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28.01.2022 15:01 Ответить
паника будет когда танки пойдут а у нас ни мобилизации, а зеля шашлыки жарит...
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28.01.2022 15:04 Ответить
А армия на что? Шашлыки жарить? Не неси бред.
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28.01.2022 15:46 Ответить
бред это ты, топящий за зелоха )
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28.01.2022 15:50 Ответить
Ты уже в военкомат ходил? Медкомиссию прошел?
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28.01.2022 15:55 Ответить
я и без медкомиссии могу, а повестка нет, не приходила
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28.01.2022 15:57 Ответить
Не можешь. Правила есть правила. Сходи. Тебе расскажут - что делать.
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28.01.2022 15:58 Ответить
могу, и я знаю что делать
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28.01.2022 15:59 Ответить
Паниковать? Это заметно. Ты часом не кацап? Ну-ка повтори: путин - *****.
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28.01.2022 16:01 Ответить
путин - *****
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28.01.2022 16:02 Ответить
Та вроде не кацап. Зачем тогда паникуешь? А сопля всё верно делает в этих условиях. Ты же знаешь, что будет, если паника начнется? Гривна упадёт, товары исчезнут или подорожают, рынки обвалятся и т.д.
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28.01.2022 16:07 Ответить
нет не верно, госпиталь уже должен быть развернут наш, и проведены 4 волны мобилизации, а войска приведены а боевую готовность и рассредоточены. хотя кому я...
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28.01.2022 16:09 Ответить
А ты знаешь, что происходит в войсках? Ты хоть в армии служил?
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28.01.2022 16:16 Ответить
я - служил срочную, а ты
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28.01.2022 16:19 Ответить
Служил конечно. Так ты знаешь, что происходит в войсках?
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28.01.2022 16:21 Ответить
задача - отвести войска (с) зелох
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28.01.2022 16:24 Ответить
Дай ссылочку.
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28.01.2022 16:35 Ответить
а когда сруцькие танки будут в киеве то ниче не обвалится...
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28.01.2022 16:10 Ответить
Да не срись ты. У нас сильная армия. Защитит тебя, убогого.
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28.01.2022 16:17 Ответить
гонореей друг-друга позаражали Иваны???
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28.01.2022 14:58 Ответить
ИХ ТАМ БИЛИ, ИХ ТАМ НЕТ.
https://youtu.be/Nz2qCRNEyfE ТыСЯЧИ И ТЫСЯЧИ РАКЕТ NLAW УЖЕ В УКРАИНЕ. ОБУЧЕНИЕ 1 ЧАС.
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28.01.2022 15:01 Ответить
Может и отправила. Вот только, просмотрев первоисточник этой информации, ничего нового пока не вижу. Фото дислокаций - 2-4хнедельной давности. Никаких иных новых подтверждений. Фактов. Фото. Ничего подтверждающего эту инфу в источнике нет.
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28.01.2022 15:08 Ответить
на фига тогда цензор туфту постит?
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28.01.2022 15:20 Ответить
Цензор тоже за хайпом гонится. Взять ту же новость CNN, которую потом и наша ОПа, и Белый дом опровергали - тоже без пруфов, и тоже вызвала волну в комментах.
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28.01.2022 15:29 Ответить
Остается открытым вопрос зачем делаются топорные новости про вторжение, когда журналисты допускают ошибки уровня "Харьков, Россия". Почему на это не обращают внимание власти партнеров. Почему они сейчас крайне озабочены, но не видели вторжения ранее, прекрасно видели только коррупуию в укр кабинетах. Как такое возможно при ежедневных докладах ОБСЕ и активной позиции укр мид-а в период активных боев. Порошенко приходилось показывать паспорта пленных солдат РФ, и не было такой реакции. Что сейчас происходит если не примитивная манипуляция в выгодный момент в своих целях этих бесконечных партнеров от которых мы "независимы". В таком инфополе если не вторжение то другой кризис неизбежен.
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29.01.2022 00:24 Ответить
Украина сегодня успешно испытала NLAW. Судя из видео росийским фашистам не медецинские команды и мобильные крематории понадобятся чтобы дожаривать остатки рузьке зольдатэн
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28.01.2022 15:12 Ответить
Да хватит бредить, просто ручной гранатомет, РПГ-7 или Муха даже удобней будет в использовании.
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28.01.2022 15:22 Ответить
Рпг или муха современный танк в лоб не возьмет
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28.01.2022 17:17 Ответить
Вы не понимаете, они будут лечить шахтеров и трактористов😁
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28.01.2022 15:23 Ответить
Собираются разделывать своих дохлых ванек на органы не отходя от кассы?
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28.01.2022 15:24 Ответить
а у нас в константиновке дон. обл. закрывают физ.кабинеты и выгоняют медперсонал на улицу а сами открывают платные кабинеты где справедливость как лечить наших детей
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28.01.2022 15:32 Ответить
Боже сколько идиотов ,вы все реально хотите войны? хворi люди....
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28.01.2022 15:55 Ответить
Конечно хотим… а сколько можно так в подвешенном состоянии? Это ж не полезно для здоровья, по нервной системе сильно бьет… скорее бы..
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28.01.2022 16:25 Ответить
Хоть бы один на фото глянул ,где там госпиталя ,там танки и бтры,***** дебилы...
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28.01.2022 15:57 Ответить
Госпіталі надувні, перевозяться на вантажівках.
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28.01.2022 17:56 Ответить
Так а больше уже и отправлять к границе нечего. Хотя! Еще козырь у них остался! Столовку с кухней прислать! Но это уже потом, в 2024-м, когда опять с ультиматумом пошлют)
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28.01.2022 15:58 Ответить
после полного аншлюса Беларусии..Россией, который закончится где то до конца февраля и начала марта. РФ полностью сосредоточится уже на Украине.
Могут быть провокации со стороны Беларуссии у границы Украины. И РФ может начать эскалацию на Донбассе.
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28.01.2022 16:13 Ответить
Та отправляйте что хотите - нам уже настолько по йух!!! Мы уже настроились и ждём подкуйловников в «гости». Нагострили колуни, сокири та сокірці, приготували Нлави та Джевеліни, залили гас в Байрактари, готові… чекаємо.
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28.01.2022 16:21 Ответить
Все вокруг....свободные художники и каждый видит мир по другому. А миры Франции и Германии вааще разнообразны.
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28.01.2022 16:46 Ответить
А гроби вони підвозять? Розвідка не звернула увагу?
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28.01.2022 17:03 Ответить
То їх відправляють боротись з педикульозом. Якщо два місяці взимку не митись, то воші заведуться обов'язково.
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28.01.2022 17:53 Ответить
Не хотят американцы отключать россию от SWIFT. Но россия в этом вопросе непреклонна!
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29.01.2022 03:06 Ответить
 
 