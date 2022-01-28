Россия отправила на границу с Украиной медицинские подразделения, - Wall Street Journal
Россия отправила на границу с Украиной медицинские подразделения, что, очевидно, может означать последнее приготовление к вторжению. Такого уровня готовности РФ не достигала в прошлые периоды наращивания сил.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников западных оборонных ведомств.
Как отмечает издание, это еще не означает, что нападение обязательно произойдет. Однако это усилило разногласия между западными союзниками относительно намерений российского президента Владимира Путина.
"США и европейские союзники, особенно Германия и Франция, похоже, делают разные выводы из идентичных разведданных", – пишет WSJ.
Ситуация вокруг Украины станет главным пунктом повестки дня переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не хочет войны, но не даст "грубо наступать на ее интересы".
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Украина заняла 35 место среди 39 стран Европы по уровню потребления алкоголя. Об этом http://www.facebook.com/rp.gov.ua/posts/275429854692844 сообщает Счетная палата.
Цель Зеленского внутренний кризис (электроэнергия , газ), экономический , энергетический , юридический (посадка Порошенка ,не выбрать САП) , военный (уничтожение разрабоок в ВПК).
Чтоб запад отвернулся ,а потом пойти на уступки Кремля. Это мне уже как год ясно , но вижу, что и к остальным начинает доходить.
Шоб потом за ними тут убирать не пришлось...
Історія нікого нічому не вчить, на жаль( Ось так на сатирично-політичних картах зображалась Росія. І що? Зробили висновки?
Германія, 1871
На поле танки грохотали,
Солдаты шли в последний бой,
А молодого командира
Несли с пробитой головой.
Под танк ударила болванка,
Прощай, гвардейский экипаж!
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
Машина пламенем объята,
Сейчас рванет боекомплект,
А жить так хочется, ребята,
Но выбираться сил уж нет.
Нас извлекут из под обломков,
Поднимут на руки каркас,
И залпы башенных орудий
В последний путь проводят нас.
И полетят тут телеграммы
Родных, знакомых известить,
Что сын их больше не вернется
И не приедет погостить.
В углу заплачет мать-старушка,
Слезу рукой смахнет отец,
И дорогая не узнает,
Каков танкиста был конец.
И будет карточка пылиться
На полке пожелтевших книг -
В танкистской форме, при погонах
И ей он больше не жених.
В углу не плачет мать старушка
Хохочет третий день отец
И молодая точно знает
Какой в Ашота был конец
Каков у танкиста был конец
https://youtu.be/Nz2qCRNEyfE ТыСЯЧИ И ТЫСЯЧИ РАКЕТ NLAW УЖЕ В УКРАИНЕ. ОБУЧЕНИЕ 1 ЧАС.
Могут быть провокации со стороны Беларуссии у границы Украины. И РФ может начать эскалацию на Донбассе.