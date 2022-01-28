Россия отправила на границу с Украиной медицинские подразделения, - Wall Street Journal

Россия отправила на границу с Украиной медицинские подразделения, что, очевидно, может означать последнее приготовление к вторжению. Такого уровня готовности РФ не достигала в прошлые периоды наращивания сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников западных оборонных ведомств.

Как отмечает издание, это еще не означает, что нападение обязательно произойдет. Однако это усилило разногласия между западными союзниками относительно намерений российского президента Владимира Путина.

"США и европейские союзники, особенно Германия и Франция, похоже, делают разные выводы из идентичных разведданных", – пишет WSJ.

Ситуация вокруг Украины станет главным пунктом повестки дня переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не хочет войны, но не даст "грубо наступать на ее интересы".