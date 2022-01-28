Amnesty International: Война против Украины приведет к катастрофе
Эскалация вооруженного конфликта со стороны России "чревата взорвать всю систему геополитических сдержек и противовесов с непредсказуемыми последствиями для прав человека во всем мире", заявила Amnesty International.
Российское вторжение в Украину уже нарушает права миллионов людей как в Украине, так и за ее пределами. А последствия от возможных масштабных военных действий будут еще более разрушительными. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Amnesty International, обнародованном в пятницу, 28 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Правозащитная организация обращает внимание на неоднократное нарушение законов войны российскими военными, не защищавшими мирных жителей, а прямо нападавшими на них.
"Российские силы предпринимали не выборочные атаки, использовали запрещенное оружие, а иногда явно намеренно наносили удары по гражданским и объектам, что является военным преступлением", - отметила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.
"Новейшая история Украины отмечена конфликтом с участием российских войск на Донбассе и с незаконной аннексией Крыма. И там, и там семьи и целые общины были разделены между собой, а вооруженные люди безнаказанно попирали права гражданских лиц", - констатирует правозащитница.
Калламар предупредила как об угрозе жизни людей в регионе, так и о разрушении гражданской инфраструктуры в случае вооруженного конфликта. Кроме того, вероятны нехватка средств и острая нехватка продовольствия. Amnesty International также предупредили о возможной гуманитарной катастрофе и миграционном кризисе в случае полномасштабного вооруженного конфликта.
Правозащитная организация напомнила, что российские войска нарушали международное право во время других военных конфликтов в последние годы, в частности, в Сирии, и не ответили за это. "История военных интервенций России - будь то в Украине или в Сирии, или ее военная кампания на собственной территории в Чечне - отмечены вопиющим пренебрежением к международному гуманитарному праву", - подчеркнула Калламар.
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Ось так?! А німці з французами продовжують мордор називати партнерами... Ось яка вона, *******, вибіркова деРмократія
Вовремя остановить агрессора ХЛА- значит спасти планету Земля!
Слава Україні!
«В среду несколько высокопоставленных официальных лиц из России и Украины встретились в Париже, чтобы обсудить напряженную ситуацию и провести переговоры, которые Москва назвала «жесткими».
После нервных восьмичасовых переговоров обе стороны согласились отложить в сторону свои разногласия и соблюдать ранее согласованный режим прекращения огня в восточном Донбассе.
Немецкие и французские официальные лица также присутствовали в качестве арбитров на, казалось бы, весьма продуктивной встрече. Квартет стран собрался вместе в 2014 и 2015 годах во время войны на Донбассе, чтобы выработать первоначальный мирный договор, поэтому они снова собрались вместе, пытаясь найти работающее для всех сторон решение, которое не привело бы к катастрофическому конфликту.
Четыре страны намерены возобновить переговоры через две недели в Берлине, Германия.
Заметно отсутствовали на переговорах США, которые, по сути, провоцируют конфликт между двумя странами и тайно отправляют оружие в Украину, несмотря на то, что не имеют законных национальных интересов в конфликте.
На самом деле НАТО даже не хочет, чтобы Украина вступала в альянс.
Из-за действий госдепартамента Байдена - в основном его необсуждаемых требований о вступлении Украины в НАТО - несколько стран Европы начали дистанцироваться от США и НАТО, чтобы попытаться вести дела с Россией своим путём.
Вполне возможно, обе стороны смогут прийти к более долгосрочному взаимопониманию, когда снова встретятся через две недели».