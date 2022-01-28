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Новости Война
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Amnesty International: Война против Украины приведет к катастрофе

Amnesty International: Война против Украины приведет к катастрофе

Эскалация вооруженного конфликта со стороны России "чревата взорвать всю систему геополитических сдержек и противовесов с непредсказуемыми последствиями для прав человека во всем мире", заявила Amnesty International.

Российское вторжение в Украину уже нарушает права миллионов людей как в Украине, так и за ее пределами. А последствия от возможных масштабных военных действий будут еще более разрушительными. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Amnesty International, обнародованном в пятницу, 28 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Правозащитная организация обращает внимание на неоднократное нарушение законов войны российскими военными, не защищавшими мирных жителей, а прямо нападавшими на них.

"Российские силы предпринимали не выборочные атаки, использовали запрещенное оружие, а иногда явно намеренно наносили удары по гражданским и объектам, что является военным преступлением", - отметила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

"Новейшая история Украины отмечена конфликтом с участием российских войск на Донбассе и с незаконной аннексией Крыма. И там, и там семьи и целые общины были разделены между собой, а вооруженные люди безнаказанно попирали права гражданских лиц", - констатирует правозащитница.

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Калламар предупредила как об угрозе жизни людей в регионе, так и о разрушении гражданской инфраструктуры в случае вооруженного конфликта. Кроме того, вероятны нехватка средств и острая нехватка продовольствия. Amnesty International также предупредили о возможной гуманитарной катастрофе и миграционном кризисе в случае полномасштабного вооруженного конфликта.

Правозащитная организация напомнила, что российские войска нарушали международное право во время других военных конфликтов в последние годы, в частности, в Сирии, и не ответили за это. "История военных интервенций России - будь то в Украине или в Сирии, или ее военная кампания на собственной территории в Чечне - отмечены вопиющим пренебрежением к международному гуманитарному праву", - подчеркнула Калламар.

Автор: 

Amnesty International (206)


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Топ комментарии
+12
"а іноді явно навмисно завдавали ударів по цивільних та об'єктах, що є воєнним злочином"

Ось так?! А німці з французами продовжують мордор називати партнерами... Ось яка вона, *******, вибіркова деРмократія
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28.01.2022 18:08
+9
Путлер = Гитлер
Вовремя остановить агрессора ХЛА- значит спасти планету Земля!
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28.01.2022 18:12
+3
Ну що, ще є такі в світі хто не знає де розташована Україна).
Слава Україні!
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28.01.2022 18:18
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Правила форума Совет форумчан
"а іноді явно навмисно завдавали ударів по цивільних та об'єктах, що є воєнним злочином"

Ось так?! А німці з французами продовжують мордор називати партнерами... Ось яка вона, *******, вибіркова деРмократія
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28.01.2022 18:08 Ответить
Ниче ниче, если начнется - эти умники утонут в беженцах из Украины
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28.01.2022 18:18 Ответить
А вторгнення москалів в 14 році,порушує права людей,чи ні? Який толк з цієї писанини? Он в Сирії мільйон людей загинуло і що? Хто поніс покарання?
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28.01.2022 18:11 Ответить
Путлер = Гитлер
Вовремя остановить агрессора ХЛА- значит спасти планету Земля!
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28.01.2022 18:12 Ответить
Вопрос, а ты готов? Если готов, флаг тебе в руки.
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28.01.2022 19:17 Ответить
трудно увязать фоеноф жыдоугрофиннобурятии с амнистией...
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28.01.2022 18:13 Ответить
Ну що, ще є такі в світі хто не знає де розташована Україна).
Слава Україні!
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28.01.2022 18:18 Ответить
о, роздуплилися, а те що вже 2 роки срали на права людини навіть у самих демократичних країнах то було піх..й
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28.01.2022 18:30 Ответить
Конечно к катастрофе. ***** разорится и не сможет больше отстёгивать бабло этим самым "амнестям интернешенал".
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28.01.2022 18:30 Ответить
"...российские войска нарушали международное право во время других военных конфликтов в последние годы, в частности, в Сирии, и не ответили за это." Скоро ответят:
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28.01.2022 18:34 Ответить
"чревата взорвать всю систему геополитических сдержек и противовесов с непредсказуемыми последствиями для прав человека во всем мире" шизанутые.... уже давно все взорвали, ау, либерасты зачуханные....
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28.01.2022 18:37 Ответить
Ну хоч нарешті не побоялися відкрито сказати правду.І то вже прогрес
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28.01.2022 18:58 Ответить
​​Россия и Украина договорились поддерживать прекращение огня на Донбассе в ходе «жестких» переговоров.

«В среду несколько высокопоставленных официальных лиц из России и Украины встретились в Париже, чтобы обсудить напряженную ситуацию и провести переговоры, которые Москва назвала «жесткими».

После нервных восьмичасовых переговоров обе стороны согласились отложить в сторону свои разногласия и соблюдать ранее согласованный режим прекращения огня в восточном Донбассе.

Немецкие и французские официальные лица также присутствовали в качестве арбитров на, казалось бы, весьма продуктивной встрече. Квартет стран собрался вместе в 2014 и 2015 годах во время войны на Донбассе, чтобы выработать первоначальный мирный договор, поэтому они снова собрались вместе, пытаясь найти работающее для всех сторон решение, которое не привело бы к катастрофическому конфликту.

Четыре страны намерены возобновить переговоры через две недели в Берлине, Германия.

Заметно отсутствовали на переговорах США, которые, по сути, провоцируют конфликт между двумя странами и тайно отправляют оружие в Украину, несмотря на то, что не имеют законных национальных интересов в конфликте.
На самом деле НАТО даже не хочет, чтобы Украина вступала в альянс.

Из-за действий госдепартамента Байдена - в основном его необсуждаемых требований о вступлении Украины в НАТО - несколько стран Европы начали дистанцироваться от США и НАТО, чтобы попытаться вести дела с Россией своим путём.

Вполне возможно, обе стороны смогут прийти к более долгосрочному взаимопониманию, когда снова встретятся через две недели».
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28.01.2022 18:52 Ответить
Звідки стаття?Явно з нарасєї.
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28.01.2022 18:56 Ответить
кирюша,брысь на швабру,как любят козломордые
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28.01.2022 19:03 Ответить
Украина напала на Украину с целью Укранизации Сраной РАБссии... и Калмыкии с Бурятией...
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28.01.2022 18:53 Ответить
Звісно. Це ж на кордонах України стоїть орда садистів, мародерів, гвалтивнікіа і всіляких збоченців та просто вбивць. Вони то і не призовують у своїх соц мережах свої плани, кого будуть вбивати, катувати, грабить, гвалтувати, у підробицях. Те ж саме говорять з їх каналів телебачення перші особи і пропагандисты. Навіть де хто з повністю проросійських українців починає розуміти, що якщо прийдуть окупаційні мародеры, то це для них кінець в усіх планах. Окупація - це горе переможеним.
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28.01.2022 19:46 Ответить
 
 