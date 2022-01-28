Amnesty International: Война против Украины приведет к катастрофе

Эскалация вооруженного конфликта со стороны России "чревата взорвать всю систему геополитических сдержек и противовесов с непредсказуемыми последствиями для прав человека во всем мире", заявила Amnesty International.

Российское вторжение в Украину уже нарушает права миллионов людей как в Украине, так и за ее пределами. А последствия от возможных масштабных военных действий будут еще более разрушительными. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Amnesty International, обнародованном в пятницу, 28 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Правозащитная организация обращает внимание на неоднократное нарушение законов войны российскими военными, не защищавшими мирных жителей, а прямо нападавшими на них.

"Российские силы предпринимали не выборочные атаки, использовали запрещенное оружие, а иногда явно намеренно наносили удары по гражданским и объектам, что является военным преступлением", - отметила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

"Новейшая история Украины отмечена конфликтом с участием российских войск на Донбассе и с незаконной аннексией Крыма. И там, и там семьи и целые общины были разделены между собой, а вооруженные люди безнаказанно попирали права гражданских лиц", - констатирует правозащитница.

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Калламар предупредила как об угрозе жизни людей в регионе, так и о разрушении гражданской инфраструктуры в случае вооруженного конфликта. Кроме того, вероятны нехватка средств и острая нехватка продовольствия. Amnesty International также предупредили о возможной гуманитарной катастрофе и миграционном кризисе в случае полномасштабного вооруженного конфликта.

Правозащитная организация напомнила, что российские войска нарушали международное право во время других военных конфликтов в последние годы, в частности, в Сирии, и не ответили за это. "История военных интервенций России - будь то в Украине или в Сирии, или ее военная кампания на собственной территории в Чечне - отмечены вопиющим пренебрежением к международному гуманитарному праву", - подчеркнула Калламар.