Amnesty International: Війна проти України призведе до катастрофи

Ескалація збройного конфлікту з боку Росії "загрожує підірвати всю систему геополітичних стримувань та противаг із непередбачуваними наслідками для прав людини у всьому світі", заявила Amnesty International.

Російське вторгнення в Україну вже порушує права мільйонів людей як в Україні, так і за її межами. А наслідки від імовірних масштабних військових дій будуть ще більш руйнівними. Про це ідеться у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International, який оприлюднено у п'ятницю, 28 січня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Правозахисна організація звертає увагу на неодноразове порушення законів війни російськими військовими, які не захищали мирних жителів, а прямо нападали на них.

"Російські сили робили не вибіркові атаки, використовували заборонену зброю, а іноді явно навмисно завдавали ударів по цивільних та об'єктах, що є воєнним злочином", - зазначила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.

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"Новітня історія України позначилася конфліктом за участю російських військ на Донбасі та з незаконною анексією Криму. І там, і там сім'ї та цілі громади були розлучені між собою, а озброєні люди безкарно зневажали права цивільних осіб", - констатує правозахисниця.

Калламар попередила як про загрозу життю людей у ​​регіоні, так і про руйнування цивільної інфраструктури у разі збройного конфлікту. Окрім того, ймовірні брак коштів і гостра нестача продовольства. В Amnesty International також попередили про можливу гуманітарну катастрофу і міграційну кризу в разі повномасштабного збройного конфлікту.

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Правозахисна організація нагадала, що російські війська порушували міжнародне право під час інших військових конфліктів в останні роки, зокрема в Сирії, і не відповіли за це. "Історія військових інтервенцій Росії - чи то в Україні, чи в Сирії, або її військова кампанія на власній території в Чечні - відзначені кричущою зневагою до міжнародного гуманітарного права", - підкреслила Калламар.