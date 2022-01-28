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Новини Війна
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Amnesty International: Війна проти України призведе до катастрофи

Amnesty International: Війна проти України призведе до катастрофи

Ескалація збройного конфлікту з боку Росії "загрожує підірвати всю систему геополітичних стримувань та противаг із непередбачуваними наслідками для прав людини у всьому світі", заявила Amnesty International.

Російське вторгнення в Україну вже порушує права мільйонів людей як в Україні, так і за її межами. А наслідки від імовірних масштабних військових дій будуть ще більш руйнівними. Про це ідеться у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International, який оприлюднено у п'ятницю, 28 січня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Правозахисна організація звертає увагу на неодноразове порушення законів війни російськими військовими, які не захищали мирних жителів, а прямо нападали на них.

"Російські сили робили не вибіркові атаки, використовували заборонену зброю, а іноді явно навмисно завдавали ударів по цивільних та об'єктах, що є воєнним злочином", - зазначила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.

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"Новітня історія України позначилася конфліктом за участю російських військ на Донбасі та з незаконною анексією Криму. І там, і там сім'ї та цілі громади були розлучені між собою, а озброєні люди безкарно зневажали права цивільних осіб", - констатує правозахисниця.

Калламар попередила як про загрозу життю людей у ​​регіоні, так і про руйнування цивільної інфраструктури у разі збройного конфлікту. Окрім того, ймовірні брак коштів і гостра нестача продовольства. В Amnesty International також попередили про можливу гуманітарну катастрофу і міграційну кризу в разі повномасштабного збройного конфлікту.

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Правозахисна організація нагадала, що російські війська порушували міжнародне право під час інших військових конфліктів в останні роки, зокрема в Сирії, і не відповіли за це. "Історія військових інтервенцій Росії - чи то в Україні, чи в Сирії, або її військова кампанія на власній території в Чечні - відзначені кричущою зневагою до міжнародного гуманітарного права", - підкреслила Калламар.

Автор: 

Amnesty International (100)


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Топ коментарі
+12
"а іноді явно навмисно завдавали ударів по цивільних та об'єктах, що є воєнним злочином"

Ось так?! А німці з французами продовжують мордор називати партнерами... Ось яка вона, *******, вибіркова деРмократія
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28.01.2022 18:08
+9
Путлер = Гитлер
Вовремя остановить агрессора ХЛА- значит спасти планету Земля!
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28.01.2022 18:12
+3
Ну що, ще є такі в світі хто не знає де розташована Україна).
Слава Україні!
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28.01.2022 18:18
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"а іноді явно навмисно завдавали ударів по цивільних та об'єктах, що є воєнним злочином"

Ось так?! А німці з французами продовжують мордор називати партнерами... Ось яка вона, *******, вибіркова деРмократія
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28.01.2022 18:08 Відповісти
Ниче ниче, если начнется - эти умники утонут в беженцах из Украины
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28.01.2022 18:18 Відповісти
А вторгнення москалів в 14 році,порушує права людей,чи ні? Який толк з цієї писанини? Он в Сирії мільйон людей загинуло і що? Хто поніс покарання?
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28.01.2022 18:11 Відповісти
Путлер = Гитлер
Вовремя остановить агрессора ХЛА- значит спасти планету Земля!
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28.01.2022 18:12 Відповісти
Вопрос, а ты готов? Если готов, флаг тебе в руки.
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28.01.2022 19:17 Відповісти
трудно увязать фоеноф жыдоугрофиннобурятии с амнистией...
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28.01.2022 18:13 Відповісти
Ну що, ще є такі в світі хто не знає де розташована Україна).
Слава Україні!
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28.01.2022 18:18 Відповісти
о, роздуплилися, а те що вже 2 роки срали на права людини навіть у самих демократичних країнах то було піх..й
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28.01.2022 18:30 Відповісти
Конечно к катастрофе. ***** разорится и не сможет больше отстёгивать бабло этим самым "амнестям интернешенал".
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28.01.2022 18:30 Відповісти
"...российские войска нарушали международное право во время других военных конфликтов в последние годы, в частности, в Сирии, и не ответили за это." Скоро ответят:
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28.01.2022 18:34 Відповісти
"чревата взорвать всю систему геополитических сдержек и противовесов с непредсказуемыми последствиями для прав человека во всем мире" шизанутые.... уже давно все взорвали, ау, либерасты зачуханные....
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28.01.2022 18:37 Відповісти
Ну хоч нарешті не побоялися відкрито сказати правду.І то вже прогрес
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28.01.2022 18:58 Відповісти
​​Россия и Украина договорились поддерживать прекращение огня на Донбассе в ходе «жестких» переговоров.

«В среду несколько высокопоставленных официальных лиц из России и Украины встретились в Париже, чтобы обсудить напряженную ситуацию и провести переговоры, которые Москва назвала «жесткими».

После нервных восьмичасовых переговоров обе стороны согласились отложить в сторону свои разногласия и соблюдать ранее согласованный режим прекращения огня в восточном Донбассе.

Немецкие и французские официальные лица также присутствовали в качестве арбитров на, казалось бы, весьма продуктивной встрече. Квартет стран собрался вместе в 2014 и 2015 годах во время войны на Донбассе, чтобы выработать первоначальный мирный договор, поэтому они снова собрались вместе, пытаясь найти работающее для всех сторон решение, которое не привело бы к катастрофическому конфликту.

Четыре страны намерены возобновить переговоры через две недели в Берлине, Германия.

Заметно отсутствовали на переговорах США, которые, по сути, провоцируют конфликт между двумя странами и тайно отправляют оружие в Украину, несмотря на то, что не имеют законных национальных интересов в конфликте.
На самом деле НАТО даже не хочет, чтобы Украина вступала в альянс.

Из-за действий госдепартамента Байдена - в основном его необсуждаемых требований о вступлении Украины в НАТО - несколько стран Европы начали дистанцироваться от США и НАТО, чтобы попытаться вести дела с Россией своим путём.

Вполне возможно, обе стороны смогут прийти к более долгосрочному взаимопониманию, когда снова встретятся через две недели».
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28.01.2022 18:52 Відповісти
Звідки стаття?Явно з нарасєї.
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28.01.2022 18:56 Відповісти
кирюша,брысь на швабру,как любят козломордые
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28.01.2022 19:03 Відповісти
Украина напала на Украину с целью Укранизации Сраной РАБссии... и Калмыкии с Бурятией...
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28.01.2022 18:53 Відповісти
Звісно. Це ж на кордонах України стоїть орда садистів, мародерів, гвалтивнікіа і всіляких збоченців та просто вбивць. Вони то і не призовують у своїх соц мережах свої плани, кого будуть вбивати, катувати, грабить, гвалтувати, у підробицях. Те ж саме говорять з їх каналів телебачення перші особи і пропагандисты. Навіть де хто з повністю проросійських українців починає розуміти, що якщо прийдуть окупаційні мародеры, то це для них кінець в усіх планах. Окупація - це горе переможеним.
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28.01.2022 19:46 Відповісти
 
 