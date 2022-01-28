Amnesty International: Війна проти України призведе до катастрофи
Ескалація збройного конфлікту з боку Росії "загрожує підірвати всю систему геополітичних стримувань та противаг із непередбачуваними наслідками для прав людини у всьому світі", заявила Amnesty International.
Російське вторгнення в Україну вже порушує права мільйонів людей як в Україні, так і за її межами. А наслідки від імовірних масштабних військових дій будуть ще більш руйнівними. Про це ідеться у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International, який оприлюднено у п'ятницю, 28 січня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
Правозахисна організація звертає увагу на неодноразове порушення законів війни російськими військовими, які не захищали мирних жителів, а прямо нападали на них.
"Російські сили робили не вибіркові атаки, використовували заборонену зброю, а іноді явно навмисно завдавали ударів по цивільних та об'єктах, що є воєнним злочином", - зазначила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.
"Новітня історія України позначилася конфліктом за участю російських військ на Донбасі та з незаконною анексією Криму. І там, і там сім'ї та цілі громади були розлучені між собою, а озброєні люди безкарно зневажали права цивільних осіб", - констатує правозахисниця.
Калламар попередила як про загрозу життю людей у регіоні, так і про руйнування цивільної інфраструктури у разі збройного конфлікту. Окрім того, ймовірні брак коштів і гостра нестача продовольства. В Amnesty International також попередили про можливу гуманітарну катастрофу і міграційну кризу в разі повномасштабного збройного конфлікту.
Правозахисна організація нагадала, що російські війська порушували міжнародне право під час інших військових конфліктів в останні роки, зокрема в Сирії, і не відповіли за це. "Історія військових інтервенцій Росії - чи то в Україні, чи в Сирії, або її військова кампанія на власній території в Чечні - відзначені кричущою зневагою до міжнародного гуманітарного права", - підкреслила Калламар.
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Ось так?! А німці з французами продовжують мордор називати партнерами... Ось яка вона, *******, вибіркова деРмократія
Вовремя остановить агрессора ХЛА- значит спасти планету Земля!
Слава Україні!
«В среду несколько высокопоставленных официальных лиц из России и Украины встретились в Париже, чтобы обсудить напряженную ситуацию и провести переговоры, которые Москва назвала «жесткими».
После нервных восьмичасовых переговоров обе стороны согласились отложить в сторону свои разногласия и соблюдать ранее согласованный режим прекращения огня в восточном Донбассе.
Немецкие и французские официальные лица также присутствовали в качестве арбитров на, казалось бы, весьма продуктивной встрече. Квартет стран собрался вместе в 2014 и 2015 годах во время войны на Донбассе, чтобы выработать первоначальный мирный договор, поэтому они снова собрались вместе, пытаясь найти работающее для всех сторон решение, которое не привело бы к катастрофическому конфликту.
Четыре страны намерены возобновить переговоры через две недели в Берлине, Германия.
Заметно отсутствовали на переговорах США, которые, по сути, провоцируют конфликт между двумя странами и тайно отправляют оружие в Украину, несмотря на то, что не имеют законных национальных интересов в конфликте.
На самом деле НАТО даже не хочет, чтобы Украина вступала в альянс.
Из-за действий госдепартамента Байдена - в основном его необсуждаемых требований о вступлении Украины в НАТО - несколько стран Европы начали дистанцироваться от США и НАТО, чтобы попытаться вести дела с Россией своим путём.
Вполне возможно, обе стороны смогут прийти к более долгосрочному взаимопониманию, когда снова встретятся через две недели».