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Эвакуация сотрудников посольств из Киева - ошибка, - Зеленский

Эвакуация сотрудников посольств из Киева - ошибка, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой эвакуацию сотрудников посольств ряда стран из Украины на фоне информации об эскалации ситуации со стороны РФ вблизи украинских границ.

"Да. Я считаю, что это ошибка. Я откровенно об этом говорю. Я не могу права говорить, что это ошибка правительств уважаемых стран. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины", - сказал Зеленский на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос, считает ли он ошибкой, что посольства Великобритании и США вывезли свой персонал на минувшей неделе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он критически расценил заявления, что выезжают сотрудники "не первого уровня": "Я так не считаю – в такой ситуации все первого уровня, все должны быть на месте".

Президент привел пример Греции, у которой работает дипломатический корпус в Мариуполе Донецкой области, и сообщил, что "греки никого не забрали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство дипломатов США в Киеве остаются на рабочих местах.

"Я не сравниваю страны, я просто хочу сказать, что это такой важный сигнал… Я считаю, что посольские работники и дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии, представители своих государств, и мы знаем, что капитаны последними покидают корабль. А я считаю, что у нас не "Титаник". Украина идет вперед", - подчеркнул он.

Позже президент Украины добавил, что расценивает вывоз дипломатов как "неправильные, чрезмерные шаги, которые нам не помогают". "Во всем остальном – и военная помощь, и финансовые резервы, и так далее - это все поддержка, мы за это благодарны, но я же не могу… как многие политики, быть благодарен Соединенным Штатам Америки просто за то, что это Соединенные Штаты Америки… Я хочу, чтобы мы были партнерами и просто друзьями", - резюмировал Зеленский.

Читайте также: Германия в знак поддержки Украины не будет эвакуировать персонал своего посольства, - Бербок

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) россия (96107) эвакуация (2101) дипломаты (639)


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Топ комментарии
+7
Помилка це ти.
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28.01.2022 19:04
+7
Помилка - це ти.
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28.01.2022 19:05
+7
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28.01.2022 19:05
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А Верховна рада на канікулах, ні ні разу.
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28.01.2022 19:01 Ответить
Даже известный жополиз Зеленского политолух Фесенко сказал, что Зельц выбрал неудачный формат для переговоров с иностранными журналистами. Я бы сказал прямо, - зе-банько сегодня обоссрался!
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28.01.2022 19:02 Ответить
Ну якщо навіть "позитивно-позитивний блохер" Фесенко сказав. що це "невдалий формат". Значить повний провал
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28.01.2022 19:06 Ответить
"- А я и не сплю" (с)
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28.01.2022 19:09 Ответить
тут видео надо выставлять,не все помнят..
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28.01.2022 19:19 Ответить
А як на мене це мають транслювати денно/ночно по всіх укр телеканалах шоби навіть самим сліпим наступило прозріння і наступного разу такого вибору не зробити,і жоден місцевий депутат з цієї ж партії не має обратись..
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28.01.2022 19:20 Ответить
Как знать ,как знать Вова тебе помогают выделяя под это дело оружие и бабки а ты ещё выёживаешься ,пора взрослеть Володя ...
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28.01.2022 19:03 Ответить
Та половина твоїх "слуг" повивозила сім'ї з Києва за кордон.
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28.01.2022 19:03 Ответить
Помилка це ти.
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28.01.2022 19:04 Ответить
В нас тіпа вже з Рашою кордони на замку, і ФСБ не почуває себе як вдома... Хоча, враховуючи київську філію на Банковій, Єрмак міг би і сказати сліпому.
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28.01.2022 20:09 Ответить
не знаю як до посольств.
але знаю що помилка українського народу
сидить і дає інтерв,ю
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28.01.2022 19:05 Ответить
Блинкен, эвакуируйте куда-нибудь зе года на 2
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28.01.2022 19:05 Ответить
И тебя вместе с ним, родню твою, и всех дебилов. Блинкен может все)))) Даже Милованова Президентом поставить))
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29.01.2022 18:33 Ответить
ну, одного Блинкен уже забрал
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29.01.2022 18:38 Ответить
Помилка - це ти.
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28.01.2022 19:05 Ответить
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28.01.2022 19:05 Ответить
Це їх справа.
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28.01.2022 19:07 Ответить
Жаль що в його оточенні немає персони яка б змогла йому просто захлопнути пельку і наполягти ,Ю щоб він краще жував шашлики ніж говорив.
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28.01.2022 19:08 Ответить
Перевожу с зеленского: то что США дают оружие и деньги, за это благодарить не буду - это же их обязанность, а вот то что меня лично Байден не любит - это обижает, ведь я такой душка!
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28.01.2022 19:09 Ответить




Йозеф Кнехт



Зе: Білий дім робить надмірні кроки, які нам не допомагають.
Блд. Хто такі "нам"? Україні Білий дім допомагає.
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28.01.2022 19:09 Ответить
не знаю,ошибка ли эвакуация посольств,но то что ленка уже то ли в испании,то ли португалии-это явно не ошибка
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28.01.2022 19:11 Ответить
помилка - це ТИ, вирок Україні, вибір мудрого наріду 2019..(
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28.01.2022 19:27 Ответить
Ну, не знаю на сколько ошибаются США и ЕС с эвакуацией семей работников посольств и консульств, а вот то, что некий поц Сашка, 44 года тому назад не воспользовался средствами контрацепции, это была огромная ошибка.
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28.01.2022 19:28 Ответить
А де ж твоя родина? Мама Рима і папа Саша? А де сім'я? Евакуація родини під час шухеру - це і є "неправильні, надмірні кроки, які нам не допомагають".
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28.01.2022 20:00 Ответить
Да не мешай ты, клоун виртуальный, со своим Ермаком на Банковой.
Идет сворачивание операции "пандемия", нужно прикрытие.
Кому-то из мирового правительства здорово дали по башке.
Оно и понятно: экономика не восстановалось после локдаунов и дурантинов, как было написано в сценарии.
Попинали власти труп самими же ими и убитой экономики - не оживает покойник.
Хотели применить меры реанимации, напечатать еще денег, и выяснилось, что невозможно это - уже имеется инфляция, и не просто инфляция, а инфляция галлопирующая.
Позвонили в Нормандию в "поместье Рё"(С) - а оттуда отвечают: "Денег нет. Держитесь там"(С)
Оттого и сворачивают скэмдемию, как в свое время сифилитик Ленин свернул военный коммунизм.
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29.01.2022 02:34 Ответить
Руководители Пентагона заявили, что готовы к эвакуации из Украины, лучше, чем из Афганистана


Руководство Пентагона на пресс-брифинге в пятницу настаивало на том, что ведомство готово к эвакуации американцев из Украины в случае необходимости, на фоне катастрофической эвакуации из Афганистана прошлым летом.

На вопрос, будут ли использованы американские войска, если возникнет необходимость эвакуации столицы Украины Киева, министр обороны Ллойд Остин ответил: "Мы готовимся к целому ряду действий и вариантов. Это то, что мы всегда делали, и это то, чего вы можете ожидать от нас в будущем". (Т.е. как и в прошлый раз американские пехотинцы будут стоять между ̶т̶а̶л̶и̶б̶а̶м̶и̶ россиянами и беженцами согласно договора )

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли затем отметил, что Государственный департамент выпустил рекомендации для граждан США, находящихся в Украине, покинуть страну.

"Они действуют прямо сейчас. И эти рекомендации гласят: "Не ездите в Украину, если вы американский гражданин" и "Если вы находитесь в Украине, вам следует подумать о том, чтобы покинуть Украину".

Когда Дэвид Мартин из CBS News заметил: "Подобные рекомендации были и до Афганистана, и это не предотвратило кризис эвакуации", Милли ответил: "Это тоже верно".

Затем Остин снова вступил в разговор.

"Будьте уверены, Дэвид, что какую бы задачу ни призвали выполнить вооруженные силы США, мы будем готовы ее выполнить", - сказал он.

Пентагон также настаивал на том, что он планировал эвакуацию из Афганистана в течение нескольких месяцев. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил телеканалу MSNBC, что планирование операции по эвакуации некомбатантов из Афганистана началось "еще в мае", сообщает Axios. Он добавил: "Ни один план не выживает после первого контакта".

Неясно, сколько американцев находится в Украине. В прошлом месяце заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд заявила, что в Украине находится от 10 000 до 15 000 американцев."
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29.01.2022 02:44 Ответить
Ссылка
https://www.breitbart.com/politics/2022/01/28/pentagon-leaders-say-theyd-be-prepared-for-a-ukraine-evacuation-despite-botched-afghanistan-withdrawal/
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29.01.2022 02:47 Ответить
Бідолашні журналісти! Їм же треба знайти ще хоч якесь раціональне зерно в цій безглуздій маячні! Пояснити читачам, що ж насправді хотів сказати Найвеличніший Нелох.
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29.01.2022 08:54 Ответить
Ошибка - это твое появление на свет.
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29.01.2022 09:45 Ответить
Бабка в тролейбусі:загорівша вонючка,закрий рота!
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29.01.2022 10:56 Ответить
 
 