Эвакуация сотрудников посольств из Киева - ошибка, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой эвакуацию сотрудников посольств ряда стран из Украины на фоне информации об эскалации ситуации со стороны РФ вблизи украинских границ.

"Да. Я считаю, что это ошибка. Я откровенно об этом говорю. Я не могу права говорить, что это ошибка правительств уважаемых стран. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины", - сказал Зеленский на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос, считает ли он ошибкой, что посольства Великобритании и США вывезли свой персонал на минувшей неделе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он критически расценил заявления, что выезжают сотрудники "не первого уровня": "Я так не считаю – в такой ситуации все первого уровня, все должны быть на месте".

Президент привел пример Греции, у которой работает дипломатический корпус в Мариуполе Донецкой области, и сообщил, что "греки никого не забрали".

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"Я не сравниваю страны, я просто хочу сказать, что это такой важный сигнал… Я считаю, что посольские работники и дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии, представители своих государств, и мы знаем, что капитаны последними покидают корабль. А я считаю, что у нас не "Титаник". Украина идет вперед", - подчеркнул он.

Позже президент Украины добавил, что расценивает вывоз дипломатов как "неправильные, чрезмерные шаги, которые нам не помогают". "Во всем остальном – и военная помощь, и финансовые резервы, и так далее - это все поддержка, мы за это благодарны, но я же не могу… как многие политики, быть благодарен Соединенным Штатам Америки просто за то, что это Соединенные Штаты Америки… Я хочу, чтобы мы были партнерами и просто друзьями", - резюмировал Зеленский.

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