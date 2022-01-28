Эвакуация сотрудников посольств из Киева - ошибка, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой эвакуацию сотрудников посольств ряда стран из Украины на фоне информации об эскалации ситуации со стороны РФ вблизи украинских границ.
"Да. Я считаю, что это ошибка. Я откровенно об этом говорю. Я не могу права говорить, что это ошибка правительств уважаемых стран. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины", - сказал Зеленский на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос, считает ли он ошибкой, что посольства Великобритании и США вывезли свой персонал на минувшей неделе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он критически расценил заявления, что выезжают сотрудники "не первого уровня": "Я так не считаю – в такой ситуации все первого уровня, все должны быть на месте".
Президент привел пример Греции, у которой работает дипломатический корпус в Мариуполе Донецкой области, и сообщил, что "греки никого не забрали".
"Я не сравниваю страны, я просто хочу сказать, что это такой важный сигнал… Я считаю, что посольские работники и дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии, представители своих государств, и мы знаем, что капитаны последними покидают корабль. А я считаю, что у нас не "Титаник". Украина идет вперед", - подчеркнул он.
Позже президент Украины добавил, что расценивает вывоз дипломатов как "неправильные, чрезмерные шаги, которые нам не помогают". "Во всем остальном – и военная помощь, и финансовые резервы, и так далее - это все поддержка, мы за это благодарны, но я же не могу… как многие политики, быть благодарен Соединенным Штатам Америки просто за то, что это Соединенные Штаты Америки… Я хочу, чтобы мы были партнерами и просто друзьями", - резюмировал Зеленский.
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але знаю що помилка українського народу
сидить і дає інтерв,ю
Йозеф Кнехт
Зе: Білий дім робить надмірні кроки, які нам не допомагають.
Блд. Хто такі "нам"? Україні Білий дім допомагає.
Идет сворачивание операции "пандемия", нужно прикрытие.
Кому-то из мирового правительства здорово дали по башке.
Оно и понятно: экономика не восстановалось после локдаунов и дурантинов, как было написано в сценарии.
Попинали власти труп самими же ими и убитой экономики - не оживает покойник.
Хотели применить меры реанимации, напечатать еще денег, и выяснилось, что невозможно это - уже имеется инфляция, и не просто инфляция, а инфляция галлопирующая.
Позвонили в Нормандию в "поместье Рё"(С) - а оттуда отвечают: "Денег нет. Держитесь там"(С)
Оттого и сворачивают скэмдемию, как в свое время сифилитик Ленин свернул военный коммунизм.
Руководство Пентагона на пресс-брифинге в пятницу настаивало на том, что ведомство готово к эвакуации американцев из Украины в случае необходимости, на фоне катастрофической эвакуации из Афганистана прошлым летом.
На вопрос, будут ли использованы американские войска, если возникнет необходимость эвакуации столицы Украины Киева, министр обороны Ллойд Остин ответил: "Мы готовимся к целому ряду действий и вариантов. Это то, что мы всегда делали, и это то, чего вы можете ожидать от нас в будущем". (Т.е. как и в прошлый раз американские пехотинцы будут стоять между ̶т̶а̶л̶и̶б̶а̶м̶и̶ россиянами и беженцами согласно договора )
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли затем отметил, что Государственный департамент выпустил рекомендации для граждан США, находящихся в Украине, покинуть страну.
"Они действуют прямо сейчас. И эти рекомендации гласят: "Не ездите в Украину, если вы американский гражданин" и "Если вы находитесь в Украине, вам следует подумать о том, чтобы покинуть Украину".
Когда Дэвид Мартин из CBS News заметил: "Подобные рекомендации были и до Афганистана, и это не предотвратило кризис эвакуации", Милли ответил: "Это тоже верно".
Затем Остин снова вступил в разговор.
"Будьте уверены, Дэвид, что какую бы задачу ни призвали выполнить вооруженные силы США, мы будем готовы ее выполнить", - сказал он.
Пентагон также настаивал на том, что он планировал эвакуацию из Афганистана в течение нескольких месяцев. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил телеканалу MSNBC, что планирование операции по эвакуации некомбатантов из Афганистана началось "еще в мае", сообщает Axios. Он добавил: "Ни один план не выживает после первого контакта".
Неясно, сколько американцев находится в Украине. В прошлом месяце заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд заявила, что в Украине находится от 10 000 до 15 000 американцев."
https://www.breitbart.com/politics/2022/01/28/pentagon-leaders-say-theyd-be-prepared-for-a-ukraine-evacuation-despite-botched-afghanistan-withdrawal/