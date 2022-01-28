Евакуація співробітників посольств з Києва - це помилка, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський назвав помилкою евакуацію співробітників посольств низки країн з України на тлі інформації про ескалацію ситуації з боку РФ поблизу українських кордонів.
"Так. Я вважаю, що це помилка. Я відверто про це говорю. Я не можу говорити, що це помилка урядів шанованих країн. Я вважаю, що це помилка для нас, для України", - сказав Зеленський на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання, чи вважає він помилкою, що посольства Великої Британії та США вивезли свій персонал минулого тижня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він критично розцінив заяви, що виїжджають співробітники "не першого рівня": "Я так не вважаю – в такій ситуації всі першого рівня, всі повинні бути на місці".
Президент навів приклад Греції, у якої працює дипломатичний корпус у Маріуполі Донецької області, й повідомив, що "греки нікого не забрали".
"Я не порівнюю країни, я просто хочу сказати, що це такий важливий сигнал... Я вважаю, що посольські працівники й дипломати повинні бути тут. Це капітани дипломатії, представники своїх держав, і ми знаємо, що капітани останніми залишають корабель. А я вважаю, що в нас не "Титанік". Україна йде вперед", - наголосив він.
Пізніше президент України додав, що розцінює вивезення дипломатів як "неправильні, надмірні кроки, які нам не допомагають". "Щодо решти - і військова допомога, і фінансові резерви тощо - це все підтримка, ми за це вдячні, але я ж не можу... як багато політиків, бути вдячний Сполученим Штатам Америки просто за те, що це Сполучені Штати Америки... Я хочу, щоб ми були партнерами і просто друзями", - резюмував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але знаю що помилка українського народу
сидить і дає інтерв,ю
Йозеф Кнехт
Зе: Білий дім робить надмірні кроки, які нам не допомагають.
Блд. Хто такі "нам"? Україні Білий дім допомагає.
Идет сворачивание операции "пандемия", нужно прикрытие.
Кому-то из мирового правительства здорово дали по башке.
Оно и понятно: экономика не восстановалось после локдаунов и дурантинов, как было написано в сценарии.
Попинали власти труп самими же ими и убитой экономики - не оживает покойник.
Хотели применить меры реанимации, напечатать еще денег, и выяснилось, что невозможно это - уже имеется инфляция, и не просто инфляция, а инфляция галлопирующая.
Позвонили в Нормандию в "поместье Рё"(С) - а оттуда отвечают: "Денег нет. Держитесь там"(С)
Оттого и сворачивают скэмдемию, как в свое время сифилитик Ленин свернул военный коммунизм.
Руководство Пентагона на пресс-брифинге в пятницу настаивало на том, что ведомство готово к эвакуации американцев из Украины в случае необходимости, на фоне катастрофической эвакуации из Афганистана прошлым летом.
На вопрос, будут ли использованы американские войска, если возникнет необходимость эвакуации столицы Украины Киева, министр обороны Ллойд Остин ответил: "Мы готовимся к целому ряду действий и вариантов. Это то, что мы всегда делали, и это то, чего вы можете ожидать от нас в будущем". (Т.е. как и в прошлый раз американские пехотинцы будут стоять между ̶т̶а̶л̶и̶б̶а̶м̶и̶ россиянами и беженцами согласно договора )
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли затем отметил, что Государственный департамент выпустил рекомендации для граждан США, находящихся в Украине, покинуть страну.
"Они действуют прямо сейчас. И эти рекомендации гласят: "Не ездите в Украину, если вы американский гражданин" и "Если вы находитесь в Украине, вам следует подумать о том, чтобы покинуть Украину".
Когда Дэвид Мартин из CBS News заметил: "Подобные рекомендации были и до Афганистана, и это не предотвратило кризис эвакуации", Милли ответил: "Это тоже верно".
Затем Остин снова вступил в разговор.
"Будьте уверены, Дэвид, что какую бы задачу ни призвали выполнить вооруженные силы США, мы будем готовы ее выполнить", - сказал он.
Пентагон также настаивал на том, что он планировал эвакуацию из Афганистана в течение нескольких месяцев. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил телеканалу MSNBC, что планирование операции по эвакуации некомбатантов из Афганистана началось "еще в мае", сообщает Axios. Он добавил: "Ни один план не выживает после первого контакта".
Неясно, сколько американцев находится в Украине. В прошлом месяце заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд заявила, что в Украине находится от 10 000 до 15 000 американцев."
https://www.breitbart.com/politics/2022/01/28/pentagon-leaders-say-theyd-be-prepared-for-a-ukraine-evacuation-despite-botched-afghanistan-withdrawal/