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Евакуація співробітників посольств з Києва - це помилка, - Зеленський

Евакуація співробітників посольств з Києва - це помилка, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав помилкою евакуацію співробітників посольств низки країн з України на тлі інформації про ескалацію ситуації з боку РФ поблизу українських кордонів.

"Так. Я вважаю, що це помилка. Я відверто про це говорю. Я не можу говорити, що це помилка урядів шанованих країн. Я вважаю, що це помилка для нас, для України", - сказав Зеленський на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання, чи вважає він помилкою, що посольства Великої Британії та США вивезли свій персонал минулого тижня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він критично розцінив заяви, що виїжджають співробітники "не першого рівня": "Я так не вважаю – в такій ситуації всі першого рівня, всі повинні бути на місці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про виїзд дипломатів: Це "поширює паніку" і грає на мету Путіна "дестабілізувати Україну зсередини"

Президент навів приклад Греції, у якої працює дипломатичний корпус у Маріуполі Донецької області, й повідомив, що "греки нікого не забрали".

"Я не порівнюю країни, я просто хочу сказати, що це такий важливий сигнал... Я вважаю, що посольські працівники й дипломати повинні бути тут. Це капітани дипломатії, представники своїх держав, і ми знаємо, що капітани останніми залишають корабель. А я вважаю, що в нас не "Титанік". Україна йде вперед", - наголосив він.

Пізніше президент України додав, що розцінює вивезення дипломатів як "неправильні, надмірні кроки, які нам не допомагають". "Щодо решти - і військова допомога, і фінансові резерви тощо - це все підтримка, ми за це вдячні, але я ж не можу... як багато політиків, бути вдячний Сполученим Штатам Америки просто за те, що це Сполучені Штати Америки... Я хочу, щоб ми були партнерами і просто друзями", - резюмував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія евакуює частину дипломатів із посольства в Києві

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) росія (65934) евакуація (2340) дипломати (569)


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Топ коментарі
+7
Помилка це ти.
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28.01.2022 19:04
+7
Помилка - це ти.
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28.01.2022 19:05
+7
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28.01.2022 19:05
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А Верховна рада на канікулах, ні ні разу.
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28.01.2022 19:01 Відповісти
Даже известный жополиз Зеленского политолух Фесенко сказал, что Зельц выбрал неудачный формат для переговоров с иностранными журналистами. Я бы сказал прямо, - зе-банько сегодня обоссрался!
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28.01.2022 19:02 Відповісти
Ну якщо навіть "позитивно-позитивний блохер" Фесенко сказав. що це "невдалий формат". Значить повний провал
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28.01.2022 19:06 Відповісти
"- А я и не сплю" (с)
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28.01.2022 19:09 Відповісти
тут видео надо выставлять,не все помнят..
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28.01.2022 19:19 Відповісти
А як на мене це мають транслювати денно/ночно по всіх укр телеканалах шоби навіть самим сліпим наступило прозріння і наступного разу такого вибору не зробити,і жоден місцевий депутат з цієї ж партії не має обратись..
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28.01.2022 19:20 Відповісти
Как знать ,как знать Вова тебе помогают выделяя под это дело оружие и бабки а ты ещё выёживаешься ,пора взрослеть Володя ...
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28.01.2022 19:03 Відповісти
Та половина твоїх "слуг" повивозила сім'ї з Києва за кордон.
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28.01.2022 19:03 Відповісти
Помилка це ти.
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28.01.2022 19:04 Відповісти
В нас тіпа вже з Рашою кордони на замку, і ФСБ не почуває себе як вдома... Хоча, враховуючи київську філію на Банковій, Єрмак міг би і сказати сліпому.
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28.01.2022 20:09 Відповісти
не знаю як до посольств.
але знаю що помилка українського народу
сидить і дає інтерв,ю
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28.01.2022 19:05 Відповісти
Блинкен, эвакуируйте куда-нибудь зе года на 2
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28.01.2022 19:05 Відповісти
И тебя вместе с ним, родню твою, и всех дебилов. Блинкен может все)))) Даже Милованова Президентом поставить))
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29.01.2022 18:33 Відповісти
ну, одного Блинкен уже забрал
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29.01.2022 18:38 Відповісти
Помилка - це ти.
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28.01.2022 19:05 Відповісти
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28.01.2022 19:05 Відповісти
Це їх справа.
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28.01.2022 19:07 Відповісти
Жаль що в його оточенні немає персони яка б змогла йому просто захлопнути пельку і наполягти ,Ю щоб він краще жував шашлики ніж говорив.
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28.01.2022 19:08 Відповісти
Перевожу с зеленского: то что США дают оружие и деньги, за это благодарить не буду - это же их обязанность, а вот то что меня лично Байден не любит - это обижает, ведь я такой душка!
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28.01.2022 19:09 Відповісти




Йозеф Кнехт



Зе: Білий дім робить надмірні кроки, які нам не допомагають.
Блд. Хто такі "нам"? Україні Білий дім допомагає.
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28.01.2022 19:09 Відповісти
не знаю,ошибка ли эвакуация посольств,но то что ленка уже то ли в испании,то ли португалии-это явно не ошибка
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28.01.2022 19:11 Відповісти
помилка - це ТИ, вирок Україні, вибір мудрого наріду 2019..(
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28.01.2022 19:27 Відповісти
Ну, не знаю на сколько ошибаются США и ЕС с эвакуацией семей работников посольств и консульств, а вот то, что некий поц Сашка, 44 года тому назад не воспользовался средствами контрацепции, это была огромная ошибка.
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28.01.2022 19:28 Відповісти
А де ж твоя родина? Мама Рима і папа Саша? А де сім'я? Евакуація родини під час шухеру - це і є "неправильні, надмірні кроки, які нам не допомагають".
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28.01.2022 20:00 Відповісти
Да не мешай ты, клоун виртуальный, со своим Ермаком на Банковой.
Идет сворачивание операции "пандемия", нужно прикрытие.
Кому-то из мирового правительства здорово дали по башке.
Оно и понятно: экономика не восстановалось после локдаунов и дурантинов, как было написано в сценарии.
Попинали власти труп самими же ими и убитой экономики - не оживает покойник.
Хотели применить меры реанимации, напечатать еще денег, и выяснилось, что невозможно это - уже имеется инфляция, и не просто инфляция, а инфляция галлопирующая.
Позвонили в Нормандию в "поместье Рё"(С) - а оттуда отвечают: "Денег нет. Держитесь там"(С)
Оттого и сворачивают скэмдемию, как в свое время сифилитик Ленин свернул военный коммунизм.
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29.01.2022 02:34 Відповісти
Руководители Пентагона заявили, что готовы к эвакуации из Украины, лучше, чем из Афганистана


Руководство Пентагона на пресс-брифинге в пятницу настаивало на том, что ведомство готово к эвакуации американцев из Украины в случае необходимости, на фоне катастрофической эвакуации из Афганистана прошлым летом.

На вопрос, будут ли использованы американские войска, если возникнет необходимость эвакуации столицы Украины Киева, министр обороны Ллойд Остин ответил: "Мы готовимся к целому ряду действий и вариантов. Это то, что мы всегда делали, и это то, чего вы можете ожидать от нас в будущем". (Т.е. как и в прошлый раз американские пехотинцы будут стоять между ̶т̶а̶л̶и̶б̶а̶м̶и̶ россиянами и беженцами согласно договора )

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли затем отметил, что Государственный департамент выпустил рекомендации для граждан США, находящихся в Украине, покинуть страну.

"Они действуют прямо сейчас. И эти рекомендации гласят: "Не ездите в Украину, если вы американский гражданин" и "Если вы находитесь в Украине, вам следует подумать о том, чтобы покинуть Украину".

Когда Дэвид Мартин из CBS News заметил: "Подобные рекомендации были и до Афганистана, и это не предотвратило кризис эвакуации", Милли ответил: "Это тоже верно".

Затем Остин снова вступил в разговор.

"Будьте уверены, Дэвид, что какую бы задачу ни призвали выполнить вооруженные силы США, мы будем готовы ее выполнить", - сказал он.

Пентагон также настаивал на том, что он планировал эвакуацию из Афганистана в течение нескольких месяцев. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил телеканалу MSNBC, что планирование операции по эвакуации некомбатантов из Афганистана началось "еще в мае", сообщает Axios. Он добавил: "Ни один план не выживает после первого контакта".

Неясно, сколько американцев находится в Украине. В прошлом месяце заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд заявила, что в Украине находится от 10 000 до 15 000 американцев."
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29.01.2022 02:44 Відповісти
Ссылка
https://www.breitbart.com/politics/2022/01/28/pentagon-leaders-say-theyd-be-prepared-for-a-ukraine-evacuation-despite-botched-afghanistan-withdrawal/
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29.01.2022 02:47 Відповісти
Бідолашні журналісти! Їм же треба знайти ще хоч якесь раціональне зерно в цій безглуздій маячні! Пояснити читачам, що ж насправді хотів сказати Найвеличніший Нелох.
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29.01.2022 08:54 Відповісти
Ошибка - это твое появление на свет.
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29.01.2022 09:45 Відповісти
Бабка в тролейбусі:загорівша вонючка,закрий рота!
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29.01.2022 10:56 Відповісти
 
 