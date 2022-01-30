В Украине разрабатывают программу развития инфраструктуры для экотуризма

В прошлом году в туристической индустрии сформировалось несколько трендов, которые, вероятнее всего, останутся актуальными и в 2022-м.

Об этом Укринформу сообщили в Государственном агентстве развития туризма, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый мировой тренд, появившийся после того, как большинство государств закрыли границы для иностранцев, - увеличение процента внутренних путешествий. Такая тенденция, вероятнее всего, останется и в долгосрочной перспективе. По данным исследования, проведенного Всемирным советом по путешествиям и туризму, около половины туристов по всему миру планируют путешествовать внутри собственной страны в течение следующих 12 месяцев", - отметили в ДАРТ.

По информации ведомства, доля расходов на внутренний туризм выросла практически во всех странах. В частности, европейцы тратили на внутренние путешествия на 30,2% больше, чем в 2020 году, тогда как на международные поездки расходы увеличились всего на 19,3%. То же касается и стран Южной и Северной Америки, где расходы на внутренний туризм выросли на 43,7% и 37,9% соответственно. Исключение составляют жители Ближнего Востока, активнее путешествовавшие по миру - их расходы на путешествия внутри страны (38,6%) и за ее пределами (37,9%) почти идентичны.

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В то же время из-за связанных с пандемией ограничений путешественники вынуждены искать новые варианты туристических поездок. Как следствие, возросла продолжительность поездок. Если в 2019 году на внутренние поездки планировали 4 суток, а международные - около 9 дней, то в 2021 году более 52% путешественников предпочли более длительные поездки: почти каждый четвертый из опрошенных продолжает свой тур до 10 суток.

Кроме того, в мировой туристической практике появился новый термин – филантуризм. Это естественная эволюция волонтерского туризма. Путешественники выбирают место для следующего отдыха с целью поддержки местных общин, тратя деньги не просто на отдых, а для помощи локальным потребностям региона.

Согласно опросу, проведенному Европейской туристической комиссией, большинство европейцев в 2022 году предпочтет краткосрочные путешествия в менее людные и даже незнакомые места, природные объекты, национальные парки, сельские поселения, заповедные территории. Об увеличении интереса к таким объектам свидетельствует рост бронирования билетов в нацпарки в течение 2019-2021 годов (почти на 37% в 2019-м и на 233,5% в 2021 году, если сравнить с 2020-м).

Как отмечается, одним из основных трендов последних лет остается экотуризм. ДАРТ совместно с другими органами власти разрабатывает программу развития инфраструктуры для этих локаций. Пилотными станут национальные природные парки "Сколевские Бескиды", "Святые горы", "Подольские Товтры", Голосеевский НПП, Карпатский биосферный заповедник. Далее список будет расширяться.

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Что касается портрета потенциального путешественника 2022 года, то, скорее всего, к связанным с пандемией изменениям адаптировалась молодежь, которая демонстрирует готовность путешествовать несмотря на ограничения и бронирует выбранные места для отдыха в основном онлайн. Социальные медиа и цифровой маркетинг стали неотъемлемым инструментом современной рекламы и, вероятнее всего, останутся таковыми в долгосрочной перспективе. Самой популярной сетью, используемой в качестве источника вдохновения для путешествий, оказался Инстаграм.

В десять самых популярных достопримечательностей среди молодежи в 2021 году, по данным ДАРТ, вошли парки развлечений, зоопарки, музеи, аквариумы, ботанические сады, горы, достопримечательности, исторические места, озера и храмы.