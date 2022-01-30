В Україні розробляють програму розвитку інфраструктури для екотуризму

Торік у туристичній індустрії сформувалося кілька трендів, які, найімовірніше, залишаться актуальними і в 2022-му.

Про це Укрінформу повідомили у Державному агентстві розвитку туризму, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший світовий тренд, який з’явився після того, як більшість держав закрили кордони для іноземців, - збільшення відсотка внутрішніх подорожей. Така тенденція, найімовірніше, залишиться і в довгостроковій перспективі. За даними дослідження, проведеного Всесвітньою радою з подорожей та туризму, близько половини мандрівників по всьому світу планують подорожувати всередині власної країни протягом наступних 12 місяців", - зазначили у ДАРТ.

За інформацією відомства, частка витрат на внутрішній туризм зросла практично в усіх країнах. Зокрема, європейці витрачали на внутрішні мандрівки на 30,2% більше, ніж у 2020 році, тоді як на міжнародні подорожі витрати збільшилися лише на 19,3%. Те саме стосується і країн Південної та Північної Америки, де витрати на внутрішній туризм зросли на 43,7% та 37,9% відповідно. Виняток становлять жителі Близького Сходу, які активніше подорожували світом, - їхні витрати на подорожі всередині країни (38,6%) та за її межами (37,9%) майже ідентичні.

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Водночас через пов’язані з пандемією обмеження мандрівники змушені шукати нові варіанти туристичних поїздок. Як наслідок, зросла тривалість подорожей. Якщо у 2019 році на внутрішні поїздки планували 4 доби, а міжнародні - близько 9 днів, то у 2021 році понад 52% мандрівників віддали перевагу тривалішим подорожам: майже кожен четвертий з опитаних продовжує свій тур до 10 діб.

Крім того, у світовій туристичній практиці з’явився новий термін - філантуризм. Це природна еволюція волонтерського туризму. Мандрівники обирають місце для наступного відпочинку з метою підтримання місцевих громад, витрачаючи гроші не просто на відпочинок, а задля допомоги локальним потребам регіону.

Згідно з опитуванням, проведеним Європейською туристичною комісією, більшість європейців у 2022 році віддасть перевагу короткостроковим подорожам до менш людних і навіть незнайомих місць, природних об’єктів, національних парків, сільських поселень, заповідних територій. Про збільшення інтересу до таких об’єктів свідчить зростання бронювання квитків до нацпарків протягом 2019-2021 років (майже на 37% у 2019-му та на 233,5% у 2021 році, як порівняти з 2020-м).

Як зазначається, одним з основних трендів останніх років залишається екотуризм. ДАРТ спільно з іншими органами влади розробляє програму розвитку інфраструктури для цих локацій. Пілотними стануть національні природні парки "Сколівські Бескиди", "Святі гори", "Подільські Товтри", Голосіївський НПП, Карпатський біосферний заповідник. Далі список розширюватиметься.

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Щодо портрета потенційного мандрівника 2022 року, то найшвидше до пов’язаних із пандемією змін адаптувалася молодь, яка демонструє готовність подорожувати попри обмеження та бронює обрані місця для відпочинку в основному онлайн. Соціальні медіа та цифровий маркетинг стали невіддільним інструментом сучасної реклами і, найпевніше, залишаться такими в довгостроковій перспективі. Найпопулярнішою мережею, яку використовують як джерело натхнення для подорожей, виявився Інстаграм.

До десяти найпопулярніших атракцій для відвідування серед молоді у 2021 році, за даними ДАРТ, увійшли парки розваг, зоопарки, музеї, акваріуми, ботанічні сади, гори, визначні пам’ятки, історичні місця, озера та храми.