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Новости Санкции против России
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Американские санкции "сделают больно" почти всем россиянам, - NYT

Американские санкции

В случае начала нового вторжения в Украину, санкции, которыми президент США Джо Байден пригрозил Кремлю, могут разрушить всю российскую экономику полностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times (NYT).

По данным издания, масштабные санкции против России могут повлечь за собой обвал рубля, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники, которые "сделают больно" почти всем россиянам - от миллиардеров и чиновников до обычных семей среднего класса.

"Если администрация Байдена выполнит свое обещание ввести санкции против крупных российских банков, это отразится на российской экономике", – говорится в публикации.

Бывший высокопоставленный чиновник в Офисе политики экономических санкций Госдепартамента времен Обамы Эдвард Фишман констатирует, что анонсированные Байденом санкции ударят по всей российской экономике и "это, безусловно, повлияет на обычных россиян".

"Для россиянина среднего класса самые жесткие санкции США могут означать повышение цен на продукты и одежду или, что еще более драматично, обесценивание пенсий и сбережений из-за обвала рубля и рынков", - предполагают в NYT.

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Вашингтон планирует "выбить" опоры, на которых держится вся российская финансовая система.

Издание предполагает, что стратегия США связана с политическими и экономическими рисками, потому что быстрая и строгая антироссийская реакция, обещанная американскими чиновниками, может всколыхнуть основные экономики, особенно в Европе.

Некоторые аналитики также прогнозируют, что в ответ на жесткие санкции Путин может остановить поставки природного газа в Европу или осуществить кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру.

В настоящее время США пытаются сформировать такой набор мер воздействия, который нанесет максимально сильный удар по России, одновременно сдержит экономические ударные волны по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах.

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Экономист и автор отчета Атлантического совета о санкциях США против России Андерс Аслунд отметил, что, несмотря на то, что Россия с 2014 года принимает меры, чтобы меньше полагаться на внешние заимствования, последствиями анонсированных Вашингтоном санкций все равно будут девальвация рубля, потрясение фондового рынка и заморозка торговли облигациями.

Для среднестатистического россиянина это может означать повышение цен на продукты питания и одежду и серьезное уменьшение пенсий и обесценивание накоплений.

россия (96157) санкции (11450) США (27118)


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Топ комментарии
+36
"Палєзних санкцій" багато не буває! Запускай!
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30.01.2022 11:27 Ответить
+25
Кацапи ******* коли жорстко
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30.01.2022 11:28 Ответить
+22
російському народу (колективному путіну) абсолютно на це пофіг, їм чим гірше, тим краще, лиш би були пабєда, врагі і водка
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30.01.2022 11:27 Ответить
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а якщо не буде вторгнення і кацапи відійдуть? зрозуміло ніби вони самі,навчання закінчилися і всі повертаються назад до того ще скажуть: ось бачите ви Америка І Европа нагнітали а ми з самого початку казали що не будем нападати- і що далі санкцій не будуть вводити? поток 2 буде запущен а Крим так і подарують і не буде санкцій таких болючих поки не вддадуть Крим?чи знову стурбованість?а донбасс? чи ще раз аби відстали скажуть:вимагаем повернути Крим і на цьому закінчиться а платформа кримська як мертвому кадило
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30.01.2022 15:56 Ответить
Так) на це була ставк
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30.01.2022 16:15 Ответить
Сама ситуация рассматривалась как - мол тогда не будет запущен поток 2 априори «подразумевая» этот поток как «уже
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30.01.2022 16:33 Ответить
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30.01.2022 16:46 Ответить
Це буде супер, хай давлять далі.
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30.01.2022 16:57 Ответить
за поребриком даже если от голода начнут подыхать, ничего не изменится.
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30.01.2022 17:37 Ответить
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30.01.2022 17:59 Ответить
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/rosjanie-si%C4%99-wycofuj%C4%85-nie-docenili-si%C5%82y-sprzeciwu/ar-AATi1pE?cvid=91fb50d50e81487fbd105fbbd3b45e75&ocid=winp1taskbar під тиском ірландців росіяни не будуть проводити морські навчання в їх економічній зоні Росіяни відходять. "Вони недооцінили силу інакомислення" (msn.com)
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30.01.2022 18:07 Ответить
кацапы, аж сцуть за санкциями
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30.01.2022 18:13 Ответить
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30.01.2022 19:14 Ответить
Почти все Россияне-это мазохисты и им приятно когда им делает больно их Карлик-повелитель. Россиянам не нужно делать больно,их просто нужно уничтожать. -Когда они пойдут на чужую землю,-как это Фины делали. А для этого Украине нужна военная помощ в виде современного оружия и денег на соцстраховку и зарплату Украинским Бойцам. Можно еще отдельно премию за каждый скалп или пару ушей убитого кацапа.
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30.01.2022 19:18 Ответить
Смерть Федерації
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30.01.2022 22:04 Ответить
Подскажте, а что для раши изменилось по сравнению с 1954 годом что кореннім образом поправило положение?
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30.01.2022 23:59 Ответить
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