Американские санкции "сделают больно" почти всем россиянам, - NYT

В случае начала нового вторжения в Украину, санкции, которыми президент США Джо Байден пригрозил Кремлю, могут разрушить всю российскую экономику полностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times (NYT).

По данным издания, масштабные санкции против России могут повлечь за собой обвал рубля, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники, которые "сделают больно" почти всем россиянам - от миллиардеров и чиновников до обычных семей среднего класса.

"Если администрация Байдена выполнит свое обещание ввести санкции против крупных российских банков, это отразится на российской экономике", – говорится в публикации.

Бывший высокопоставленный чиновник в Офисе политики экономических санкций Госдепартамента времен Обамы Эдвард Фишман констатирует, что анонсированные Байденом санкции ударят по всей российской экономике и "это, безусловно, повлияет на обычных россиян".

"Для россиянина среднего класса самые жесткие санкции США могут означать повышение цен на продукты и одежду или, что еще более драматично, обесценивание пенсий и сбережений из-за обвала рубля и рынков", - предполагают в NYT.

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Вашингтон планирует "выбить" опоры, на которых держится вся российская финансовая система.

Издание предполагает, что стратегия США связана с политическими и экономическими рисками, потому что быстрая и строгая антироссийская реакция, обещанная американскими чиновниками, может всколыхнуть основные экономики, особенно в Европе.

Некоторые аналитики также прогнозируют, что в ответ на жесткие санкции Путин может остановить поставки природного газа в Европу или осуществить кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру.

В настоящее время США пытаются сформировать такой набор мер воздействия, который нанесет максимально сильный удар по России, одновременно сдержит экономические ударные волны по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах.

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Экономист и автор отчета Атлантического совета о санкциях США против России Андерс Аслунд отметил, что, несмотря на то, что Россия с 2014 года принимает меры, чтобы меньше полагаться на внешние заимствования, последствиями анонсированных Вашингтоном санкций все равно будут девальвация рубля, потрясение фондового рынка и заморозка торговли облигациями.

Для среднестатистического россиянина это может означать повышение цен на продукты питания и одежду и серьезное уменьшение пенсий и обесценивание накоплений.