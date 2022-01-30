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Новини Санкції проти Росії
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Американські санкції "зроблять боляче" майже всім росіянам, - NYT

Американські санкції

У разі початку нового вторгнення в Україну, санкції, якими президент США Джо Байден пригрозив Кремлю, можуть зруйнувати всю російську економіку вщент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times (NYT).

За даними видання, масштабні санкції проти Росії можуть спричинити у країні обвал рубля, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки, які "зроблять боляче" майже всім росіянам - від мільярдерів та чиновників до звичайних сімей середнього класу.

"Якщо адміністрація Байдена виконає свою обіцянку запровадити санкції проти великих російських банків, це позначиться на російській економіці", - йдеться у публікації.

Колишній високопосадовець в Офісі політики економічних санкцій Держдепартаменту часів Обами Едвард Фішман констатує, що анонсовані Байденом санкції вдарять по всій російській економіці і "Це, безумовно, вплине на звичайних росіян".

"Для росіянина середнього класу найсуворіші санкції США можуть означати підвищення цін на продукти та одяг або, що ще драматичніше, знецінення пенсій та заощаджень через обвал рубля та ринків", - припускають у NYT.

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Вашингтон планує "вибити" опори, на яких тримається вся російська фінансова система.

Видання припускає, що стратегія США пов’язана з політичними та економічними ризиками, бо швидка та сувора антиросійська реакція, яку обіцяли американські чиновники, може сколихнути основні економіки, особливо в Європі.

Деякі аналітики також прогнозують, що у відповідь на жорсткі санкції Путін може зупинити поставки природного газу до Європи або здійснити кібератаки на американську та європейську інфраструктуру.

Наразі США намагаються сформувати такий набір заходів впливу, який завдасть максимально сильного удару по Росії, водночас стримає економічні ударні хвилі в усьому світі, в тому числі в Сполучених Штатах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнери НАТО готові накласти потужні політичні та фінансові санкції у разі нападу РФ на Україну, - Столтенберг

Економіст і автор звіту Атлантичної ради про санкції США проти Росії Андерс Аслунд зазначив, що незважаючи на те, що Росія з 2014 року вживає заходів, щоб менше покладатися на зовнішні запозичення, наслідками анонсованих Вашингтоном санкцій все одно будуть девальвація рубля, потрясіння фондового ринку і замороження торгівлі облігаціями.

Для середньостатистичного росіянина це може означати підвищення цін на продукти харчування і одяг, та серйозне зменшення пенсій і знецінення накопичень.

Автор: 

росія (65994) санкції (12085) США (23360)


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Топ коментарі
+36
"Палєзних санкцій" багато не буває! Запускай!
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30.01.2022 11:27 Відповісти
+25
Кацапи ******* коли жорстко
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30.01.2022 11:28 Відповісти
+22
російському народу (колективному путіну) абсолютно на це пофіг, їм чим гірше, тим краще, лиш би були пабєда, врагі і водка
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30.01.2022 11:27 Відповісти
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а якщо не буде вторгнення і кацапи відійдуть? зрозуміло ніби вони самі,навчання закінчилися і всі повертаються назад до того ще скажуть: ось бачите ви Америка І Европа нагнітали а ми з самого початку казали що не будем нападати- і що далі санкцій не будуть вводити? поток 2 буде запущен а Крим так і подарують і не буде санкцій таких болючих поки не вддадуть Крим?чи знову стурбованість?а донбасс? чи ще раз аби відстали скажуть:вимагаем повернути Крим і на цьому закінчиться а платформа кримська як мертвому кадило
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30.01.2022 15:56 Відповісти
Так) на це була ставк
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30.01.2022 16:15 Відповісти
Сама ситуация рассматривалась как - мол тогда не будет запущен поток 2 априори «подразумевая» этот поток как «уже
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30.01.2022 16:33 Відповісти
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30.01.2022 16:46 Відповісти
Це буде супер, хай давлять далі.
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30.01.2022 16:57 Відповісти
за поребриком даже если от голода начнут подыхать, ничего не изменится.
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30.01.2022 17:37 Відповісти
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30.01.2022 17:59 Відповісти
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/rosjanie-si%C4%99-wycofuj%C4%85-nie-docenili-si%C5%82y-sprzeciwu/ar-AATi1pE?cvid=91fb50d50e81487fbd105fbbd3b45e75&ocid=winp1taskbar під тиском ірландців росіяни не будуть проводити морські навчання в їх економічній зоні Росіяни відходять. "Вони недооцінили силу інакомислення" (msn.com)
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30.01.2022 18:07 Відповісти
кацапы, аж сцуть за санкциями
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30.01.2022 18:13 Відповісти
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30.01.2022 19:14 Відповісти
Почти все Россияне-это мазохисты и им приятно когда им делает больно их Карлик-повелитель. Россиянам не нужно делать больно,их просто нужно уничтожать. -Когда они пойдут на чужую землю,-как это Фины делали. А для этого Украине нужна военная помощ в виде современного оружия и денег на соцстраховку и зарплату Украинским Бойцам. Можно еще отдельно премию за каждый скалп или пару ушей убитого кацапа.
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30.01.2022 19:18 Відповісти
Смерть Федерації
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30.01.2022 22:04 Відповісти
Подскажте, а что для раши изменилось по сравнению с 1954 годом что кореннім образом поправило положение?
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30.01.2022 23:59 Відповісти
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