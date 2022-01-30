Американські санкції "зроблять боляче" майже всім росіянам, - NYT

У разі початку нового вторгнення в Україну, санкції, якими президент США Джо Байден пригрозив Кремлю, можуть зруйнувати всю російську економіку вщент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times (NYT).

За даними видання, масштабні санкції проти Росії можуть спричинити у країні обвал рубля, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки, які "зроблять боляче" майже всім росіянам - від мільярдерів та чиновників до звичайних сімей середнього класу.

"Якщо адміністрація Байдена виконає свою обіцянку запровадити санкції проти великих російських банків, це позначиться на російській економіці", - йдеться у публікації.

Колишній високопосадовець в Офісі політики економічних санкцій Держдепартаменту часів Обами Едвард Фішман констатує, що анонсовані Байденом санкції вдарять по всій російській економіці і "Це, безумовно, вплине на звичайних росіян".

"Для росіянина середнього класу найсуворіші санкції США можуть означати підвищення цін на продукти та одяг або, що ще драматичніше, знецінення пенсій та заощаджень через обвал рубля та ринків", - припускають у NYT.

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Вашингтон планує "вибити" опори, на яких тримається вся російська фінансова система.

Видання припускає, що стратегія США пов’язана з політичними та економічними ризиками, бо швидка та сувора антиросійська реакція, яку обіцяли американські чиновники, може сколихнути основні економіки, особливо в Європі.

Деякі аналітики також прогнозують, що у відповідь на жорсткі санкції Путін може зупинити поставки природного газу до Європи або здійснити кібератаки на американську та європейську інфраструктуру.

Наразі США намагаються сформувати такий набір заходів впливу, який завдасть максимально сильного удару по Росії, водночас стримає економічні ударні хвилі в усьому світі, в тому числі в Сполучених Штатах.

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Економіст і автор звіту Атлантичної ради про санкції США проти Росії Андерс Аслунд зазначив, що незважаючи на те, що Росія з 2014 року вживає заходів, щоб менше покладатися на зовнішні запозичення, наслідками анонсованих Вашингтоном санкцій все одно будуть девальвація рубля, потрясіння фондового ринку і замороження торгівлі облігаціями.

Для середньостатистичного росіянина це може означати підвищення цін на продукти харчування і одяг, та серйозне зменшення пенсій і знецінення накопичень.