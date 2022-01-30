Вторжение России в Украину может вдохновить Китай, - CNN
Можливе повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України може надихнути інші країни, зокрема й Китай, які наразі залучені до прикордонних суперечок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
"Китай будет внимательно следить за уроками, которые он может извлечь из решимости Запада. Тайваньцы извлекут из этого уроки - как и любой другой житель границы, несмотря на то, что живет рядом с лидером, который намного выше его", - сказал Найджел. Гулд-Дэвис, бывший посол Великобритании в Беларуси, являющийся сейчас старшим научным сотрудником по России и Евразии в аналитическом центре Международного института стратегических исследований (IISS).
Тайвань и материковый Китай являются отдельными государствами с момента окончания гражданской войны в Китае более 70 лет назад. Правящая Китайская общинная партия рассматривает остров как часть своей территории и не исключает применения военной силы для его захвата.
Этот контекст подчеркивает мнение некоторых кругов о том, что реакция США на украинский кризис может диктовать, как он будет восприниматься по всему миру на протяжении целого поколения.
"Мы будем наблюдать эффект домино в течение многих лет и, возможно, десятилетий. Если Россия сделает успешный шаг, это покажет диктаторам всего мира, что США – бумажный тигр", - отметил Натан Сейлз, исполняющий обязанности замминистра гражданской безопасности в Государственном департаменте США во время администрации Трампа.
По его словам, Северная Корея и Иран могли бы попытаться извлечь выгоду из такого результата.
"Также существует сценарий, при котором США и НАТО выйдут из этого кризиса с повышенным доверием к себе, если решительная реакция спровоцирует отступление России", - подчеркнул Сейлз.
Отмечают, что многие последствия российского присутствия в Украине остаются далеко не определенными.
"В международной политике все всегда наблюдают за всеми", - подытожил Гулд-Дэвис и отметил, что с этим согласятся все эксперты.
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пора бы уже задуматься на тем, что если "гарантии больших государств" так легко сливаются в помойку, то какая истерия начнётся в направлении разработки и вооружения ядерным оружием ВСЕМИ странами на этой планете!
и, как следствие, ядерное оружие будет и у террористов (сейчас уже есть у одного террориста - рашен-федерашен), но Западный мир пока не делают больших выводов из их угроз), а будет у ВСЕХ террористов!
как следствие, станет привычным сообщения в новостях - что там и там террористы подорвали ядерную бомбу... короче, мир скатится в яму
но риск есть, политика угнетения целых народов у китая имеется и сейчас в активной фазе
Это упрощённый взгляд, очень упрощённый. Китай сейчас натравляет Россию на Европу/Америку - показывая глупую Рашу врагом вместо себя. Но уничтожить Россию не даст, потом за него примутся. Но и сильная Россия Китаю не нужна. Россия не может сильно сойтись с Китаем - потеряет Индию, которая в контрах с Китаем. А там ещё Пакистан, который в контрах со всеми.
Так что всё останется как есть.
А для России самая лучшая цена 45$ за барель. Если меньше её внутрь пучит. Если больше - наружу.
или вы считаете, что европейские, американские и остальные рабочие, которые потеряли работу из-за переноса производств в Китай, будут не рады получить работу назад?
Изоляционизм и внутриполитическая борьба ... противоположностей... и коррупция - Schröder-изация не только шагает по Европе, а и по США...
Что касается Китая, то США, РФ все сделают за китайцев. В Китае после Афганистана, наверное, сделали свои выводы. Однажды наступит время, что США разыграет "тайвань-карту". Вспомните времена Никсона - Киссиндженера. Есть книга Киссинджер "О Китае"
Новые республиканцы больше не ястребы: как партия разворачивается к Кремлю
https://echo.msk.ru/blog/karina_orlova/ Карина Орлова, 06:38 , 28 января 2022
Сегодня демократы и республиканцы Конгресса выступают единым фронтом вместе с Джо Байденом против агрессии Кремля.
Но в Республиканской партии наметился резкий разворот над Атлантикой, что может дать пропутинские плоды уже этой осенью, когда состоятся промежуточные выборы в Конгресс, где у республиканцев есть большие шансы забрать обе палаты. И огромное влияние на риторику республиканских политиков оказывает самый популярный ведущий Fox News Такер Карлсон, который не только не первый раз выступает с пропутинскими идеями, но и который публиковал откровенно антиамериканское воззвание Олега Дерипаски на своем ультраправом издании https://dailycaller.com/author/olegderipaska/page/1/ The Daily Caller и которого сам Дерипаска постоянно репостит с своем телеграмм-канале." - читайте полностью...
То ж не вводь громаду в оману.
так сам пєсков казав
Теперь аналогичная ситуация возникла у раши, для создания новой каолиции с Китаем ей необходимо доказать Китаю свой полный разрыв с США и Западом и попутно решить свои имперские планы.
через цього білого генерала
Я понимаю, таких много, я вот тоже не в Украине живу, но и во власть то не лезу и уж точно меня никто бы не выбрал.
Так вот, хочет Зеля в РФ бабло зашибать - нет проблем, только отрекись от власти и назнач перевыборы. Нужно быть последовательным, а то получается конфликт интересов, не хорошо это.
Хоть Германия и не совсем ничего не делает, но могла бы делать больше и главное делать открыто, чтобы украинское и мировое сообщество знали об этом, тогда бы и притензий небыло.
Просто посмотрите на позицию США по Германии в контексте нынешнего кризиса и вы увидите, что люди проинформированные о настоящем положении дел никаких притензий к Германии не имеют.
ну почему не так??!
и всем будет хорошо)
Ну хорошо хоть сейчас США и Британия начали шевеления, жаль тупорылым жабоедам и бюргерам этого все еще не понять