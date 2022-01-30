Вторжение России в Украину может вдохновить Китай, - CNN

Можливе повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України може надихнути інші країни, зокрема й Китай, які наразі залучені до прикордонних суперечок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Китай будет внимательно следить за уроками, которые он может извлечь из решимости Запада. Тайваньцы извлекут из этого уроки - как и любой другой житель границы, несмотря на то, что живет рядом с лидером, который намного выше его", - сказал Найджел. Гулд-Дэвис, бывший посол Великобритании в Беларуси, являющийся сейчас старшим научным сотрудником по России и Евразии в аналитическом центре Международного института стратегических исследований (IISS).

Тайвань и материковый Китай являются отдельными государствами с момента окончания гражданской войны в Китае более 70 лет назад. Правящая Китайская общинная партия рассматривает остров как часть своей территории и не исключает применения военной силы для его захвата.

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Этот контекст подчеркивает мнение некоторых кругов о том, что реакция США на украинский кризис может диктовать, как он будет восприниматься по всему миру на протяжении целого поколения.

"Мы будем наблюдать эффект домино в течение многих лет и, возможно, десятилетий. Если Россия сделает успешный шаг, это покажет диктаторам всего мира, что США – бумажный тигр", - отметил Натан Сейлз, исполняющий обязанности замминистра гражданской безопасности в Государственном департаменте США во время администрации Трампа.

По его словам, Северная Корея и Иран могли бы попытаться извлечь выгоду из такого результата.

"Также существует сценарий, при котором США и НАТО выйдут из этого кризиса с повышенным доверием к себе, если решительная реакция спровоцирует отступление России", - подчеркнул Сейлз.

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Отмечают, что многие последствия российского присутствия в Украине остаются далеко не определенными.

"В международной политике все всегда наблюдают за всеми", - подытожил Гулд-Дэвис и отметил, что с этим согласятся все эксперты.