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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вторжение России в Украину может вдохновить Китай, - CNN

Вторжение России в Украину может вдохновить Китай, - CNN

Можливе повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України може надихнути інші країни, зокрема й Китай, які наразі залучені до прикордонних суперечок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Китай будет внимательно следить за уроками, которые он может извлечь из решимости Запада. Тайваньцы извлекут из этого уроки - как и любой другой житель границы, несмотря на то, что живет рядом с лидером, который намного выше его", - сказал Найджел. Гулд-Дэвис, бывший посол Великобритании в Беларуси, являющийся сейчас старшим научным сотрудником по России и Евразии в аналитическом центре Международного института стратегических исследований (IISS).

Тайвань и материковый Китай являются отдельными государствами с момента окончания гражданской войны в Китае более 70 лет назад. Правящая Китайская общинная партия рассматривает остров как часть своей территории и не исключает применения военной силы для его захвата.

Читайте также: Намерения Путина серьезны. Он может осуществить вторжение в страны Балтии, Польшу, используя Украину как инструмент для шантажа всего мира, - Порошенко

Этот контекст подчеркивает мнение некоторых кругов о том, что реакция США на украинский кризис может диктовать, как он будет восприниматься по всему миру на протяжении целого поколения.

"Мы будем наблюдать эффект домино в течение многих лет и, возможно, десятилетий. Если Россия сделает успешный шаг, это покажет диктаторам всего мира, что США – бумажный тигр", - отметил Натан Сейлз, исполняющий обязанности замминистра гражданской безопасности в Государственном департаменте США во время администрации Трампа.

По его словам, Северная Корея и Иран могли бы попытаться извлечь выгоду из такого результата.

"Также существует сценарий, при котором США и НАТО выйдут из этого кризиса с повышенным доверием к себе, если решительная реакция спровоцирует отступление России", - подчеркнул Сейлз.

Читайте также: Си Цзиньпин, возможно, попросил Путина не начинать вторжение в Украину во время зимней Олимпиады, - Bloomberg

Отмечают, что многие последствия российского присутствия в Украине остаются далеко не определенными.

"В международной политике все всегда наблюдают за всеми", - подытожил Гулд-Дэвис и отметил, что с этим согласятся все эксперты.

вторжение (508) Китай (3038)


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Топ комментарии
+23
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30.01.2022 13:58 Ответить
+20
Абсолютно верно. Мировые гопники очень внимательно следят за хрюсской пе@дерацией. Если ответка на беспредел будет минимальной, то разгорится куча новых конфликтов в Азии, Европе и даже Африке. Ну а если гопник получит хорошего леща, то КНР, Сев. Корея, Иран ХП(хрюсская пе@дерация) включат голубя мира, забьются в угол и будут ждать другого шанса.
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30.01.2022 14:02 Ответить
+15
китаю нужно куда-то сбывать свой масс-продакшен! поэтому они тыщу раз подумают, прежде чем срать в мировую систему взаимоотношений! эта же не тупорылая рашен-федерашен!
но риск есть, политика угнетения целых народов у китая имеется и сейчас в активной фазе
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30.01.2022 14:13 Ответить
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И это хорошо
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30.01.2022 13:57 Ответить
при таком исходе, китай станет не самой большой проблемой!
пора бы уже задуматься на тем, что если "гарантии больших государств" так легко сливаются в помойку, то какая истерия начнётся в направлении разработки и вооружения ядерным оружием ВСЕМИ странами на этой планете!
и, как следствие, ядерное оружие будет и у террористов (сейчас уже есть у одного террориста - рашен-федерашен), но Западный мир пока не делают больших выводов из их угроз), а будет у ВСЕХ террористов!
как следствие, станет привычным сообщения в новостях - что там и там террористы подорвали ядерную бомбу... короче, мир скатится в яму
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30.01.2022 14:10 Ответить
Може, Китай не такий дурний, як срашка, й не стане війни розпалювати?
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30.01.2022 13:58 Ответить
китаю нужно куда-то сбывать свой масс-продакшен! поэтому они тыщу раз подумают, прежде чем срать в мировую систему взаимоотношений! эта же не тупорылая рашен-федерашен!
но риск есть, политика угнетения целых народов у китая имеется и сейчас в активной фазе
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30.01.2022 14:13 Ответить
Згодна
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30.01.2022 14:19 Ответить
Схвалюю.
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30.01.2022 15:23 Ответить
Ак кто сможет заменить Китай? Если ляжет экономика России, то это будет для мировой экономики чуть больнее укуса комара в задницу слона. Если ляжет китайская экономика , ляжет весь мир.
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30.01.2022 15:24 Ответить
З якого лиха "ляжет вєсь мір"?
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30.01.2022 15:41 Ответить
Лопались китайские банки и прочее,планете оказалось-фиалетово.
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30.01.2022 16:09 Ответить
Если ляжет экономика России.......Если ляжет китайская экономика
Это упрощённый взгляд, очень упрощённый. Китай сейчас натравляет Россию на Европу/Америку - показывая глупую Рашу врагом вместо себя. Но уничтожить Россию не даст, потом за него примутся. Но и сильная Россия Китаю не нужна. Россия не может сильно сойтись с Китаем - потеряет Индию, которая в контрах с Китаем. А там ещё Пакистан, который в контрах со всеми.
Так что всё останется как есть.
А для России самая лучшая цена 45$ за барель. Если меньше её внутрь пучит. Если больше - наружу.
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30.01.2022 17:17 Ответить
кто угодно сможет заменить Китай!
или вы считаете, что европейские, американские и остальные рабочие, которые потеряли работу из-за переноса производств в Китай, будут не рады получить работу назад?
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30.01.2022 18:50 Ответить
Китайози вже захоплюють Сибір, а тоді захоплять і весь лаптєрейх.
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30.01.2022 13:58 Ответить
ДВР же
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30.01.2022 14:02 Ответить
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30.01.2022 13:58 Ответить
Расєйскіє іпєня.
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30.01.2022 14:02 Ответить
Между Нарвой и Иван-городом та ж фигня...
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30.01.2022 14:29 Ответить
і між волочиськом і підволочиськом тоже
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30.01.2022 14:38 Ответить
Лабазюку вітання ))
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30.01.2022 15:03 Ответить
а він по який бік?
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30.01.2022 15:14 Ответить
передам )
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30.01.2022 16:34 Ответить
i glavnoje sami k etomu nihrena ruku ne prilozhili i vot takaja raskrashna kartina. Nu i kak neveritj skazke o vanjke durake - nu vot zhe primer.
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30.01.2022 14:41 Ответить
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30.01.2022 15:04 Ответить
Абсолютно верно. Мировые гопники очень внимательно следят за хрюсской пе@дерацией. Если ответка на беспредел будет минимальной, то разгорится куча новых конфликтов в Азии, Европе и даже Африке. Ну а если гопник получит хорошего леща, то КНР, Сев. Корея, Иран ХП(хрюсская пе@дерация) включат голубя мира, забьются в угол и будут ждать другого шанса.
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30.01.2022 14:02 Ответить
А откуда они взяли что ***** в Украине так легко будет))? Скорее всего будет показательная порка ***** (даже без контингентов войск США и Британии) если у него крыша окончательно съедет.
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30.01.2022 14:07 Ответить
Суть не в том, будет ***** легко или нет. Суть в том, как на нарушение всего мирового порядка отреагирует мировая общественность - именно это интересует Китай. По тому, сможет ***** в Украине победить или нет - это уже соотношение сил в данной конкретной ситуации и Китай это вообще не бембает.
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30.01.2022 15:47 Ответить
«Вашингтон в своих действиях на международной арене прагматичен, где-то утилитарен. Когда США что-то покажется отвечающим их интересам, они могут предать в известной степени тех, с кем дружили, сотрудничали и кто обеспечивал их позиции в разных регионах мира», - это слова одного известного лжеца согласно занимаемой им должности. "Плохие парни" и всякие гопники это видять и могут воспользоваться. Но, современные руководители Китая, не станут захватывать... они терпеливые. Зачем захватывать силой, то что и так станет китайским...
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30.01.2022 14:12 Ответить
А полёты одновременно нескольких десятков самолётов в непосредственной близости Тайваня - это конечно миролюбивые китайские шутки. США не сдают тех, кто сам готов защищаться. Листайте историю.
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30.01.2022 14:26 Ответить
А наркоманов сдают?просто депутаты Европарламента уже открыто интересуются,после прессухи зебобы,все ли в Украине принимают наркотики...
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30.01.2022 15:11 Ответить
Между нами... историками... По истории США всегда опаздывали: и в первой мировой, - т.н. политика изоляционизма США, - и во второй мировой. Где были США когда в Мюнхене сдавали Чехословакию и потом... Какую страну спасли США от разбойников Гитлера и Сталина? А потом, как бы спасенных, отдали Сталину... И теперь тоже не так все однозначно.

Изоляционизм и внутриполитическая борьба ... противоположностей... и коррупция - Schröder-изация не только шагает по Европе, а и по США...

Что касается Китая, то США, РФ все сделают за китайцев. В Китае после Афганистана, наверное, сделали свои выводы. Однажды наступит время, что США разыграет "тайвань-карту". Вспомните времена Никсона - Киссиндженера. Есть книга Киссинджер "О Китае"

Новые республиканцы больше не ястребы: как партия разворачивается к Кремлю

https://echo.msk.ru/blog/karina_orlova/ Карина Орлова, 06:38 , 28 января 2022

Сегодня демократы и республиканцы Конгресса выступают единым фронтом вместе с Джо Байденом против агрессии Кремля.

Но в Республиканской партии наметился резкий разворот над Атлантикой, что может дать пропутинские плоды уже этой осенью, когда состоятся промежуточные выборы в Конгресс, где у республиканцев есть большие шансы забрать обе палаты. И огромное влияние на риторику республиканских политиков оказывает самый популярный ведущий Fox News Такер Карлсон, который не только не первый раз выступает с пропутинскими идеями, но и который публиковал откровенно антиамериканское воззвание Олега Дерипаски на своем ультраправом издании https://dailycaller.com/author/olegderipaska/page/1/ The Daily Caller и которого сам Дерипаска постоянно репостит с своем телеграмм-канале." - читайте полностью...
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30.01.2022 15:19 Ответить
Не читайте мацкальської преси і авторів, а тим більше не цитуйте їх, ні зранку, ні в обід, ні в вечорі, бо будете, як і вони дебілами виглядати.
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30.01.2022 15:56 Ответить
Це "штірліц"/бот, який ховається за шифром

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30.01.2022 16:05 Ответить
Колян, я - такий собі НЕ БОТ, хіба що порохобот, принаймні, станом на тепер.
 То ж не вводь громаду в оману.
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30.01.2022 19:32 Ответить
Відповіді не буде.
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31.01.2022 09:03 Ответить
Я й не чекав її .
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31.01.2022 11:02 Ответить
Дивно! Боти як ті блудні пси, чекають на кого б напасти і обгавкати. Тим більше заховані під псевдо. Анонімник. Гавкнув і сховався під
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31.01.2022 12:28 Ответить
По-перше, не того ти поля ягода, щоб витрачати на тебе час. А для чого тобі Я. Хочеш, як той зільоний поц, заглянути в очі... Заткни хайло і не сери ротом.
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31.01.2022 12:52 Ответить
Та да.Геноцид уйгуров в Китае,которых 12 миллионов человек когда то достигнет Апогея и китайцев Синьдзиньпиней Путлер будет мочить в сортире...что чеченов в Грозном...по братски...
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30.01.2022 14:21 Ответить
Путлер хочет сделать личное ОРДЛО в Китае сделать Федерацию Уйгуров Китая ФУК...
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30.01.2022 14:26 Ответить
А по морді ...
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30.01.2022 14:33 Ответить
Меж тем к западным гранницам РАБссии движется скорый поезд с тоннами запасов Донорской крови...,РАБссиянцы массово сдают кровь для военных госпиталей...,а это значит что ...,допишите сами мои разведданные...
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30.01.2022 14:30 Ответить
Скільки цистерн?
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30.01.2022 18:38 Ответить
Ждать недолго осталось. Ожидается встреча Пу и Зе под эгидой Си.И Си может утереть нос США в деле мирного урегулирования Донбасса.Пока только в Донбассе. Хотя я - абсолютный скептик . Пу - голубь мира с шакальей пастью.
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30.01.2022 14:33 Ответить
пу и зе - низачто...
так сам пєсков казав
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30.01.2022 14:42 Ответить
После ударов по танкам и вертолетам подарками от партнеров эта кровь им вряд ли понадобится. Там будет полное уничтожение взрывом боекомплекта. А пехоту наши ярошевцы и так положат хоть днем хоть ночью.
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30.01.2022 14:34 Ответить
На геополитической арене 3 ведущие супердержавы. Раша, США, Китай. Идет очередной передел зон влияния "Кто с кем, против кого". Каждая из стран добивается гарантий, подписаных кровью что ее не кинут. Анологичный передел был в 1969 г. Когда у Китая возникла необходимость нового геополитического союза с США, для того чтобы доказать США, что Китай навсегда разрывает отношения с союзом, (после огромных экономических вливаний), была создана напряженность на о.Даманский.В разведывательном бюллетене https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Государственного департамента США , датированном 13 июля 1969 года: «Китайская пропаганда делала упор на необходимость внутреннего единства и побуждала население готовиться к войне. Можно счесть, что инциденты были подстроены исключительно для укрепления внутренней политики».
Теперь аналогичная ситуация возникла у раши, для создания новой каолиции с Китаем ей необходимо доказать Китаю свой полный разрыв с США и Западом и попутно решить свои имперские планы.
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30.01.2022 14:35 Ответить
Бугагага)) какая нахер сверхдержава из рашии?! Ты ввп парашии видел? Это СМЕХдержава! они нихера не производят, они нихера не умеют, если бы не нефть/газ и ЯО, то с ними никто бы не считался. Как с бразилией, например.
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30.01.2022 15:35 Ответить
По ресурсам в которых заинтересован Китай - сверх держава.
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30.01.2022 16:45 Ответить
Маккейн: «Россия - это бензоколонка, пытающаяся выдать себя за страну»
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30.01.2022 18:30 Ответить
Проте Китай отримує найдешевший газ у світі з бензоколонки. Це як? Та беріть вже мої ресурси. Відповідь: "У нас своїх забагато". А якщо по собівартості? Відповідь: "Тільки визначену кількість".
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30.01.2022 18:34 Ответить
Можна напридумувати, що хочеш.
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30.01.2022 15:42 Ответить
Буквально вчера общалась с родственниками из "сверхдержавы". Так вот: в одной из больниц "сверхдержавы" больных ковидом, вместо обеспечения аппаратами ивл, "сверхдержава" обеспечила привязывание к койкам медперсоналом. "Сверхдержава" мля...
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30.01.2022 18:48 Ответить
Сверх держава подразумевает ни ордынское население с их дикими нравами, а площадь территории, ресурсы, а главное имперские амбиции. Индию, Африку тоже можно было бы отнести по площади к сверхдержаве, но у них нет имперских амбиций. Перераспределить мировую сферу влияния между рашей, Китаем и США возможно только путем объединения 2 против одного. Было время 2 сверхдержав империи зла и США. Кто главнее возможно было решить только вооруженным противостоянием. Совок и Штаты претендовали на мировое лидерство (Китай в этот период шел курсом великого Мао) как следствие карибский кризис, холодная война. Теперь на карте мира прорисовался Китай с его мощнейшей экономикой, с кем он и против кого в качестве ситуативного союзника будет решать новый альянс?
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30.01.2022 19:38 Ответить
CNN указывает, что борьба за Украину это лакмусовая бумага на способность демократических стран противостоять диктаторским замашкам и даже в том случаи, если они экономически тесно связаны с ними.
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30.01.2022 14:35 Ответить
Немного не так...Падение Фондового рынка РАБссии и Китая остановит Путлера...,а отказ от доллара в пользу китайского Юаня приведет к катастрофе...
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30.01.2022 14:36 Ответить
приведет к катастрофе, кого?
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30.01.2022 17:42 Ответить
Я кажу кацапам це 13 рік коли ми були слабкі при вторгненні вас навідь у полон брати не будуть.Всі підети на добрева для нашої землі .Але це не все коли кацапи стануть слабкі їх заду будуть добивати місцеві народи що тривалий час були під окупацією рф.
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30.01.2022 14:38 Ответить
На сегнодня на РАБссии есть только 2 экономиста типа аналитика реально мыслящих...Дмитрий Потапенко и Владислав Жуковский..по их оценкам...Полный Атас... Но Димон Ведведев держится...просто денег сейчас НЕТ...
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30.01.2022 14:40 Ответить
Весь світ так захопився ідеєю приборкати рФ за рахунок України, що навіть їм не цікаво інші варіанти рішення світової кризи, в яку Московія затягла майже весь світ. Тут і Грузія, тут і Сирія, Північна Корея, та країни центральної Америки. Перше, щоб треба зробити світовим лідерам, так це повторити приклад Ліги Націй. Гнати у шию будь-якого агресора. Доля Італії, Японії, Германії та СРСР, довела, що Ліга Націй зробила все правильно. Чесно й мужньо. Чого відмовлятись від інструменту ООН, який створений був для подолання будь-якої воєнної кризи. Не санкціями. А саме через ООН.
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30.01.2022 14:43 Ответить
Если бы не технологии и деньги запада в создании так называемого китайского чуда то они бы до сих пор воробьев из рогаток для пропитания отстреливали. Ну ничего, запад уже включил проект «кузькина мать» и для этих товарищей
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30.01.2022 14:46 Ответить
Вчера мой младший сын нашел интересную Инфу...Маршал Финляндии Маннергейм в 1939 году защищал Финляндию от советских депилова совершенно не зная Финского языка...он ведь был Генерал-лейтенатом РЮССКАЙ армии сцаРя Николашки 1 Мировую...
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30.01.2022 14:47 Ответить
тому радянська пропаганда називала фінів "біло-фінами"
через цього білого генерала
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30.01.2022 15:26 Ответить
китай и параша давно сговорились посмотреть на реакцию запада и на что способен запад. много чего проглатывали от параши и приднестровье и абхазию и осетию и грузию и сирию и много разных пакостей. так почему же не делать все что хочется,если все молчат как жертвенные бараны.Вот и в украину залезли,а гаранты как говна в рот набрали. То есть пока не коснется лично их,они, молчат.но когда их коснется-будет поздно.
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30.01.2022 14:48 Ответить
Именно! США сейчас не Украину защищают, а свое положение и положение всего Запада в мире, их вес. Поэтому не нужно строить иллюзии, что Украина важна для США, а пользоваться моментом для максимального усиления в военной и экономической области. Ну а чтобы стать именно важной для США на постоянной основе, то Украина должна пойти по пути Тайваня - развивать у себя американский бизнес, а не доморощенных олигархов кормить, тогда США будут за Украину всегда вписываться.
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30.01.2022 14:50 Ответить
в политике друзей нет, а есть интересы своего государства. я это понимаю, но как понять сегодняшнее зеленое руководство Украины, которое сдает страну сранной рашке. квартира в ялте или сваты вонючие важнее государства?
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30.01.2022 16:26 Ответить
Потому, что мудрый нарид выбрал агентов влияния России во власть, а им пофиг на Украину, главное что в карман упало и не важно откуда.

Я понимаю, таких много, я вот тоже не в Украине живу, но и во власть то не лезу и уж точно меня никто бы не выбрал.

Так вот, хочет Зеля в РФ бабло зашибать - нет проблем, только отрекись от власти и назнач перевыборы. Нужно быть последовательным, а то получается конфликт интересов, не хорошо это.
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30.01.2022 17:06 Ответить
Немчура пускай пока думает о своём поведении, вам слова не давали
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30.01.2022 14:51 Ответить
Если ты это мне, то я не рад позиции моего правительства, что делать, такие как я тут в меньшинстве, а демократия это диктатура большинства.

Хоть Германия и не совсем ничего не делает, но могла бы делать больше и главное делать открыто, чтобы украинское и мировое сообщество знали об этом, тогда бы и притензий небыло.

Просто посмотрите на позицию США по Германии в контексте нынешнего кризиса и вы увидите, что люди проинформированные о настоящем положении дел никаких притензий к Германии не имеют.
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30.01.2022 17:13 Ответить
Товарищи китайцы...сдайте макулатуру и металлолом в пользу голодающих Повольжья и Сибири...поскольку зерно и ячмень не успевают созревать в Сибири На Крайнем Севере, Тундре Тайге и в условиях Крайнего Севера РАБссии.. ...
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30.01.2022 14:52 Ответить
Вторгнення Росії до України може надихнути Китай до вторгнення Росії

ну почему не так??!
и всем будет хорошо)
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30.01.2022 14:54 Ответить
Рюссишэ болваны...вы и правда тупое Шариковское быдло профессора Преображенского в 73%....
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30.01.2022 14:54 Ответить
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30.01.2022 15:12 Ответить
типу, він не "унилоє гавно", а "вдохновітєль"?
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30.01.2022 15:24 Ответить
Ненаказанное зло рождает еще большее зло. Если бы за оккупацию Крыма, парашия получила сильно по епалу от международного сообщества, то сейчас бы бункерный фюррер сидел бы тише воды и ниже травы. И вопросов по Тайваню вообще бы не было.
Ну хорошо хоть сейчас США и Британия начали шевеления, жаль тупорылым жабоедам и бюргерам этого все еще не понять
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30.01.2022 15:42 Ответить
Или Косово у Сербии не аннексировали.
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30.01.2022 17:50 Ответить
Класно. Картина маслом "Пачусвуйтє разніцу".
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30.01.2022 15:47 Ответить
снн - помийна яма
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30.01.2022 16:36 Ответить
CNN это помойка. Часто делают фейковые прокацапские вбросы. Информацию от них не стоит брать на веру.
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30.01.2022 16:37 Ответить
Китай в Казахстані показав що, економіка важливіша за територію.
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30.01.2022 17:41 Ответить
Хто сказав? Китаю все важливо. І економіка, і територія, і мала концентрація населення.
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30.01.2022 18:21 Ответить
Краще б надихнуло Німеччину. Повертати Східну Прусію все одно колись треба. Зараз дуже сприятлива ситуація. ....йло по вуха в Україні. Можна й копитом під сраку десь під Кенігсбергом. Та і Японії не завадить почати сахалінську операцію з котлом навколо Владівостока.
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30.01.2022 18:20 Ответить
Хороший разбор от кацапа, с рассмотрением возможности вторжения рф в Украину во время вероятного вторжения Китая в Тайвань https://www.youtube.com/watch?v=PITUS-kuyUo
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30.01.2022 23:32 Ответить
Не думаю, что Китай заинтересован, чтобы московские фашисты победили. Ну что тот Тайвань. У них больше перспектив на севере. Поэтому не главное боязнь санкций Китаем.
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17.03.2022 23:10 Ответить
 
 