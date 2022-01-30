Вторгнення Росії до України може надихнути Китай, - CNN
Можливе повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України може надихнути інші країни, зокрема й Китай, які наразі залучені до прикордонних суперечок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
"Китай уважно стежитиме за уроками, які він може винести з рішучості Заходу. Тайванці візьмуть з цього уроки - як і будь-який інший мешканець кордону, незважаючи на те, що живе поруч із лідером, який набагато вищий за нього", - сказав Найджел Гулд- Девіс, колишній посол Великої Британії в Білорусі, який зараз є старшим науковим співробітником по Росії та Євразії в аналітичному центрі Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).
Тайвань і материковий Китай є окремими державами з моменту закінчення громадянської війни в Китаї понад 70 років тому Правляча Китайська общинна партія розглядає острів як частину своєї території і не виключає застосування військової сили для його захоплення.
Цей контекст підкреслює думку деяких кіл про те, що реакція США на українську кризу може диктувати, як вона сприйматиметься у всьому світі протягом цілого покоління.
"Ми спостерігатимемо ефект доміно протягом багатьох років і, можливо, десятиліть. Якщо Росія зробить успішний крок, це покаже диктаторам усього світу, що США - паперовий тигр", - зазначив Натан Сейлз, виконуючий обов'язки заступника міністра цивільної безпеки в Державному департаменті США під час адміністрації Трампа.
За його словами, Північна Корея та Іран могли б спробувати отримати вигоду з такого результату.
"Також існує сценарій, за якого США та НАТО вийдуть із цієї кризи з підвищеною довірою до себе, якщо рішуча реакція спровокує відступ Росії", - підкреслив Сейлз.
Зазначають, що багато наслідків російської присутності в Україні залишаються далеко не визначеними.
"У міжнародній політиці всі завжди спостерігають за всіма", - підсумував Гулд-Девіс і зазначив, що з цим погодяться всі експерти.
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пора бы уже задуматься на тем, что если "гарантии больших государств" так легко сливаются в помойку, то какая истерия начнётся в направлении разработки и вооружения ядерным оружием ВСЕМИ странами на этой планете!
и, как следствие, ядерное оружие будет и у террористов (сейчас уже есть у одного террориста - рашен-федерашен), но Западный мир пока не делают больших выводов из их угроз), а будет у ВСЕХ террористов!
как следствие, станет привычным сообщения в новостях - что там и там террористы подорвали ядерную бомбу... короче, мир скатится в яму
но риск есть, политика угнетения целых народов у китая имеется и сейчас в активной фазе
Это упрощённый взгляд, очень упрощённый. Китай сейчас натравляет Россию на Европу/Америку - показывая глупую Рашу врагом вместо себя. Но уничтожить Россию не даст, потом за него примутся. Но и сильная Россия Китаю не нужна. Россия не может сильно сойтись с Китаем - потеряет Индию, которая в контрах с Китаем. А там ещё Пакистан, который в контрах со всеми.
Так что всё останется как есть.
А для России самая лучшая цена 45$ за барель. Если меньше её внутрь пучит. Если больше - наружу.
или вы считаете, что европейские, американские и остальные рабочие, которые потеряли работу из-за переноса производств в Китай, будут не рады получить работу назад?
Изоляционизм и внутриполитическая борьба ... противоположностей... и коррупция - Schröder-изация не только шагает по Европе, а и по США...
Что касается Китая, то США, РФ все сделают за китайцев. В Китае после Афганистана, наверное, сделали свои выводы. Однажды наступит время, что США разыграет "тайвань-карту". Вспомните времена Никсона - Киссиндженера. Есть книга Киссинджер "О Китае"
Новые республиканцы больше не ястребы: как партия разворачивается к Кремлю
https://echo.msk.ru/blog/karina_orlova/ Карина Орлова, 06:38 , 28 января 2022
Сегодня демократы и республиканцы Конгресса выступают единым фронтом вместе с Джо Байденом против агрессии Кремля.
Но в Республиканской партии наметился резкий разворот над Атлантикой, что может дать пропутинские плоды уже этой осенью, когда состоятся промежуточные выборы в Конгресс, где у республиканцев есть большие шансы забрать обе палаты. И огромное влияние на риторику республиканских политиков оказывает самый популярный ведущий Fox News Такер Карлсон, который не только не первый раз выступает с пропутинскими идеями, но и который публиковал откровенно антиамериканское воззвание Олега Дерипаски на своем ультраправом издании https://dailycaller.com/author/olegderipaska/page/1/ The Daily Caller и которого сам Дерипаска постоянно репостит с своем телеграмм-канале." - читайте полностью...
То ж не вводь громаду в оману.
так сам пєсков казав
Теперь аналогичная ситуация возникла у раши, для создания новой каолиции с Китаем ей необходимо доказать Китаю свой полный разрыв с США и Западом и попутно решить свои имперские планы.
через цього білого генерала
Я понимаю, таких много, я вот тоже не в Украине живу, но и во власть то не лезу и уж точно меня никто бы не выбрал.
Так вот, хочет Зеля в РФ бабло зашибать - нет проблем, только отрекись от власти и назнач перевыборы. Нужно быть последовательным, а то получается конфликт интересов, не хорошо это.
Хоть Германия и не совсем ничего не делает, но могла бы делать больше и главное делать открыто, чтобы украинское и мировое сообщество знали об этом, тогда бы и притензий небыло.
Просто посмотрите на позицию США по Германии в контексте нынешнего кризиса и вы увидите, что люди проинформированные о настоящем положении дел никаких притензий к Германии не имеют.
ну почему не так??!
и всем будет хорошо)
Ну хорошо хоть сейчас США и Британия начали шевеления, жаль тупорылым жабоедам и бюргерам этого все еще не понять