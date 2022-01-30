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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
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Парламент Великобритании рассмотрит законопроект, позволяющий новые масштабные санкции против России, - Трасс

Парламент Великобритании рассмотрит законопроект, позволяющий новые масштабные санкции против России, - Трасс

Британское правительство в течение следующей недели внесет на рассмотрение парламента законопроект, который позволит, если это будет необходимо, введение масштабных санкций против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Мы внесем на рассмотрение законопроект, чтобы иметь возможность принимать меры, в частности, против структур, играющих ключевую роль для Кремля и его будущего", - сказала она в эфире BBC.

Читайте также: Олигархам Путина негде будет укрыться от санкций в случае вторжения РФ в Украину, - глава МИД Великобритании Трасс

"Им придется заплатить высокую цену при вторжении в Украину. Мы будем готовы действовать против российских финансовых структур, компаний из сферы энергетики, против близких к Кремлю олигархов", - добавила Трасс.

В свою очередь, The Guardian объясняет со ссылкой на источники в британском МИДе, что действующие правила позволяют вводить санкции против физических и юридических лиц, участвующих в дестабилизации Украины. Новый же санкционный режим при одобрении позволит вводить ограничения против структур, которые считаются стратегически важными для РФ, причем даже если они не имеют отношения к событиям, связанным с Украиной.

Читайте также: Великобритания не исключает каких-либо вариантов помощи Украине в случае нападения РФ, - глава МИД Трасс

Великобритания (5025) закон (3177) санкции (11458) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+16
На канікулах... Мальдіви, Домінікана, Дубаї...
Юлька Тимошенко місяць в Дубаї торчала!
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30.01.2022 16:07 Ответить
+14
Дави козломордих!

God bless the Queen!
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30.01.2022 16:05 Ответить
+12
Собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, заявила глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.
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30.01.2022 16:07 Ответить
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хоч їх парламент працює, а нашим підарам малоросам продажним не до війни
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30.01.2022 16:05 Ответить
Дави козломордих!

God bless the Queen!
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30.01.2022 16:05 Ответить
А в это время парламент Украины...
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30.01.2022 16:05 Ответить
На канікулах... Мальдіви, Домінікана, Дубаї...
Юлька Тимошенко місяць в Дубаї торчала!
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30.01.2022 16:07 Ответить
Приехала за зарплатой и обратно
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30.01.2022 16:15 Ответить
Вы совершаете большую ошибку.Вы.не имеете права этого делать.у нас упадет экономика из за этого.потому что на нас никто не нападал и не нападет.это все вот это вы придумали.
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30.01.2022 16:13 Ответить
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30.01.2022 16:06 Ответить
Собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, заявила глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.
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30.01.2022 16:07 Ответить
ну должны же англичане хоть как то компенсировать оружие Украине .а то эти ватники (правда казахские) уже и капртиру шерлока холмса оккупировали
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30.01.2022 16:25 Ответить
Брити-зробіть лапатного сцаря та його оточення ніщєбродамі-ви це можете...
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30.01.2022 16:11 Ответить
А в то время, когда в Британии парламентарии, в тяжелое для Украины время, заседают и приминают важные для нас решения, в Украине парламентарии, благодаря зелёному моносброду, после 38 суток отпуска, ушёл на 2 недели на карантин и принимают взятки, аргентинскую муку и т.д..
КАРЛ, ВДУМАЙСЯ, КАРЛ! ВТОРЖЕНИЕ И КОНВЕНЦИОННАЯ ВОЙНА МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ В ЛЮБУЮ МИНУТУ, А ЗЕЛЕНЫЙ МОНОСБРОД РЕШИЛ ОТДОХНУТЬ НА КАРАНТИНЕ!
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30.01.2022 16:15 Ответить
👉"Ну так,як каже наше зелене: ' Мають правом "👈😡
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30.01.2022 16:59 Ответить
Нереальний проект , масштаб , підхід , це рівень топ технологій, не віриться що таке реально в Україні

Як буде облаштована ************ футбольна база України та які об'єкти інфраструктури будуть розташовані на території унікального проекту.

https://www.youtube.com/watch?v=n7acqfy0Pzg

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30.01.2022 16:22 Ответить
Тим часом............. Українська Маргарет Теччер - Юлька Золота ручка місяць відпочивала в Дубаях!

https://inkorr.com/tymoshenko-mayzhe-misyac-vidpochyvala-v-dubayi-zmi-25002 Тимошенко майже місяць відпочивала в Дубаї
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30.01.2022 16:23 Ответить
Не паплюжте добре ім"я Тетчер, порівнюючи її з аферисткою, "бабой Жулєй", котра вже давно на утриманні Бєні, разом з його ЗЕмоносбродом ...
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30.01.2022 16:31 Ответить
Позвольте поинтересоваться , а что она у вас украла ?
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30.01.2022 16:38 Ответить
у мене??? вона вкрала у всіх українців, погодивши з кремлівським ху@лом у 2009 газ по космічній ціні, навіть вищій, ніж тоді для німчури.
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30.01.2022 16:44 Ответить
Шо даже дороже чем сейчас ? Я помню что кто то говорил что ,,газ для простых украинцев НЕ может быть дешевым ,, и этот кто то был точно НЕ бабуся Юля . Баба Юля наоборот проводила мягкую социальную политику чтобы не злить рядового украинца а получалось как получалось , но вопросы уже были НЕ к ней а к Президенту .А она занимала должность Президента Украины ?
А по поводу того контракта уже всем все давно было разжевано . Там был откровенный шантаж со стороны х.йла и Германии . И на нее давили со всех сторон и Европа , и рашка и Ющ со своей стороны , у которого рейтинг тогда упал ниже плинтуса
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30.01.2022 17:01 Ответить
Баба Юля наоборот проводила мягкую социальную политику чтобы не злить рядового украинца а получалось как получалось(***А ПОЛУЧАЛОСЬ В БОРГ ЗА ТРАНШІ МВФ,ЗІ СПРОБОЮ МВФ ЖЕ НАЇ..АТИ) , но вопросы уже были НЕ к ней а к Президенту .А она занимала должность Президента Украины ?

Ні Але Дубину (і Україну) розвела як лохів,потрясаючи з телеекрану СФАЛЬСИФІКОВАНИМИ ДИРЕКТИВАМИ УРЯДУ..
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30.01.2022 17:39 Ответить
Послухайте, про що можна з вами розмовляти??? якщо ви не знаєте навіть базових моментів щодо того як у нашій державі розподіляються обов"язки дивним чином це незнання поєднує електорат ЗЕленого антиукраїнського скомороха та вашої "баби Жулі"... Відкрию для вас "таємницю": питання економічні, в тому числі, питання газопостачання, та підписання "газових" угод це приоритет не Президента, а саме прем"єр-міністра, котрим і була у 2009 ваша "баба Жуля"... Питання Президента України це зовнішня політика та керування Збройними силами, а економічний та соціальний блок, це все питання прем"єр-міністра.
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30.01.2022 17:54 Ответить
Но про давление со стороны Ющенко вы отрицать не станете ? Сфальсифицированные директивы правительства ? О это уже серьезно , где заключение прокуратуры про фальсификации ? Или вы мне сейчас представите обвинения прокурВора пшонки и экс министра по избиениям людей -захерченко ? Действительно сфабрикованные уже гораздо позднее .Но тогда не стесняйтесь , говорите уже прямо что вам нравится сдохшая пр и ее сегодняшние политические клоны
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30.01.2022 18:19 Ответить
Юля фактично здала країну пуйлу, відмовилась вимагати в НАТО ПДЧ, тощо...
Здогадуєтесь чому в нас війна нині ? Бо вона доклала зусиль.
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30.01.2022 18:32 Ответить
Сдала х.йлу? Це серйозне обвинувачення . Алеж мова йдеться про часи 2009 -2010 років , чи не так ? Вона теж тоді вважала що країні краще бути нейтральною , але так само вважало саме більшість українського населення . Останні 7 років вона нічого не казала проти НАТО та підтримувала європейський напрямок руху країни .
І на останнє . Здогадуєтесь чому в нас війна ? Бо ви голосували за праФФєсора , чи не так ? Абож не ходили на вибори взагалі бо Ющ програв ЮВТ по усім статтям і закликав своїх прихільників НЕ ходить на вибори в 2 турі .Так от якщо перемогла би баба Юля то війни взагалі то НЕ булоб . Бо Юля збиралася підписати угоду з ЄС якщо Президентом стала она, а не тупий урка з Єнакієво .
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30.01.2022 19:21 Ответить
Тиск Ющенка??? Це ви про те, що Ющенко вимагав від прем"єр-міністра Тимошенко узгодити з кремлівським ху@лом нижчу ціну на газ??? Це ви називаєте "тиском"??? Але ж ваша "баба Жуля", стоячи на прес-конференції поруч з ху@лом у Москві, тільки підло посміхалася над президентом України Ющенко, а кремлівське ху@ло лише нахвалювало вашу "бабу Жулю", казало яка вона "молодець"... Осьо, відео спільної прес-конференції Жулі з ху@лом https://www.youtube.com/watch?v=rOObEj2LEfA затям, нарешті, "баба Жуля" така сама кремлівська консерва, як ЗЕлений зрадник, як біглий Вітя ЯнукОвоч, як ОПЗЖ та інша "ватна" шобла, котра працювала та працює проти незалежної України.
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30.01.2022 18:44 Ответить
А да хіхікала колись разом з х.йлом. Було таке . Доречі хіхікала теж в далекому 2009 році здається .. А дехто х.йлу і краба тряс вже після 2014 рока . -,,жму руку , абнімаю,, . Але той був не зрадник , той у декого досі вважається за патріота крутішого за Яроша , чи Семенченка
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30.01.2022 19:31 Ответить
"жму руку абнимаю"... в кацапские фейки, раскручиваемые ФСБ веришь? иди дальше вместе с твоей "бабой ЖулеЙ" и ху@лом хихикай и хозяина "бабы Жули" и ЗЕклоуна, бородатую бабушку Беню, с собой прихвати https://www.youtube.com/watch?v=HWAdenpVRNM
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30.01.2022 19:49 Ответить
Але ж вам самому подобаються фейки які ви охоче розкручуєте . Про те що ЮВТ агент кремля та інші
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30.01.2022 20:49 Ответить
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30.01.2022 17:33 Ответить
Вы подписаны на аккаунт Тимошенко в какой то из социальных сетей ? Она вам лично это запостила , или это очередной лубянский фейк ? Ну да ладно .Я уже давно привык что тут есть только одна неприкасаемая корова в адрес которой нельзя постить ни жаб , ни правды .В адрес других политиков можно гнать что угодно , даже то что они варят суп из христианских младенцев
Если она действительно завдала збиткив стране на 50 млрд , то Запад должен был стоя аплодировать праФФесору когда тот ее посадил а вышло так что весь Западный мир встал на защиту ,,воровки,, как такое могло быть ?
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30.01.2022 18:28 Ответить
Я неодноразово постила витяги з суду по Лазаренко. Там і про Люлю написано. Про її брудні схеми з кацапами.
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30.01.2022 18:33 Ответить
Якщо мова йдеться про американський суд і ЮВТ була там підозрюваною то Заход би не захищав її проти переслідувань з боку янека а навпаки запроторив би її за грати як і лазаренка .А якщо мова йде про суди і слідства за часів януковоча то тут і питань нема
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30.01.2022 19:41 Ответить
То витяг зі справи. Американської.
Ви ж не будете заперечувати причетність юлії до схем лазаренка ? Врешті вони ж одна команда.
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30.01.2022 19:47 Ответить
Помилково лайкнув
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30.01.2022 20:12 Ответить
ну і не треба мені ваших лайків !
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30.01.2022 20:14 Ответить
Якщо одна і теж , то чому не сидить разом з лазаренко ?З американською фемідой за хабаря так як в нас не домовишся . А навпаки Заход всіляко її підтримував проти овоча та його банди
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30.01.2022 20:47 Ответить
Це ви про ті суди у США, що визнали її жертвою шахрайства штатовської аудиторської компанії, яку наняв Янукович на гроши Пінчука?
Так ці аудітори вже відсидили у буцігарнях СШа по три роки, а компанія -шахрай, вже виплатила Юлії Тимошенко 11 мільонів доларів компенсації ЗА МОРАЛЬНІ ВТРАТИ!!!
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30.01.2022 19:49 Ответить
Бред
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30.01.2022 19:41 Ответить
А звідки в Юлі гроші ?
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30.01.2022 19:47 Ответить
З торговлі на бірже паливо-мастильними матеріалами заробили на створення ЄЕСУ. Коли ЄЕСУ торгувала газом у Центральній Україні, то ІСД продавали газ на Східі Украіни, а Ітера на Заході України. ЄЕСУ тоді належела десь третина газового ринку України, у це мільярди гривен обороту на рік.

За моєю оцінкою, а я намагався порахувати її гроши (тобто чужи гроши, як в нас ******* казати), в неї с тих часів десь 150-200 млн у доларах, але не більше. Якщо ці гроши на рахунках банку, наприклад у Швейцарії, то в місяць, якщо 1% по депозиту, це більше 125 000 доларів. Як на мене, то на 125 000 доларів місяц можно у Україні прожити.
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30.01.2022 20:20 Ответить
На зарплатню Депутата ВР навіть якщо бути найчеснішою людиною у Світі безперечно можна жити місяць в ОАЕ
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30.01.2022 20:59 Ответить
Ну в неї ще й чоловік кажуть є. І він має бізнес, якщо не помиляюсь то у Чехії і прибуток десь до 3-х мільонів євро на рік. Ну щось таке вона начибто у декларації постіно вписує.

А в ОАЕ жінці відпочивати складно, особливо такої, котра так ******** нові супні та шопінги )))) Там же все десь у три рази дешевше, чім у Київських бутіках...
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30.01.2022 22:38 Ответить
Зеленский обязан выразить протест! Ведь он хочет заглянуть в ГЛАЗ!
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30.01.2022 16:34 Ответить
все эти конвульсии совка приведут только к запрету поставок газа на европейский рынок. и серьезные игроки уже начали его делить.
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30.01.2022 16:41 Ответить
США перенаправили в ЄС десятки танкерів із ЗПГ для подолання енергетичної блокади Кремля
До Європи прямують десятки танкерів зі зрідженим газом (ЗПГ). Як пише The Wall Street Journal, вони призначалися для азіатського ринку, але змінили курс та йдуть до Європи.

Тим самим США допомагають Європі вирішити енергетичну кризу та позбавити Москву важеля тиску, зазначає видання.

В ЄС прямують понад 20 танкерів з американським ЗПГ, також готується відправка ще 33 бортів із газом. ЗМІ пише, що це стало можливим після переговорів Вашингтона з покупцями в Південній Кореї, Японії та інших азіатських країнах.
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30.01.2022 17:35 Ответить
угу. только это было еще 2 недели назад. попроси нач смены скинуть свежую методичку
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30.01.2022 17:36 Ответить
СЧЯС ПОПОШУ В ИЗРАИЛЕ.))

ОТТУДА ИНФА..

29 января, 2022 | Category: http://rusjev.net/category/news/mir/ Мир, http://rusjev.net/category/news/ Новости, http://rusjev.net/category/news/russia/ Россия, http://rusjev.net/category/news/usa/ США, http://rusjev.net/category/news/ukraine/ Украина | http://rusjev.net/2022/01/29/ssha-perenapravili-v-es-desyatki-tankerov-s-spg-dlya-preodoleniya-energeticheskoj-blokady-kremlya/#respond Leave a comment

http://rusjev.net/category/news/usa/
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30.01.2022 17:41 Ответить
с такими линками ты сам себя сдал.

+ это бот
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30.01.2022 17:44 Ответить
передай нач смены, что на whois сервисе палитесь
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30.01.2022 17:44 Ответить
3е парламент відпочивае а лікарі цілодобово лікують двірники прибирають сніг як таке чудо в піряx обрали 73
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30.01.2022 16:52 Ответить
Вы не забывайте что Дубай, Кипр, Мальта и всякие там Каймановы острова находятся под прямым протекторатом Великобритании))
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30.01.2022 20:56 Ответить
 
 