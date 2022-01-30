Парламент Великобритании рассмотрит законопроект, позволяющий новые масштабные санкции против России, - Трасс

Британское правительство в течение следующей недели внесет на рассмотрение парламента законопроект, который позволит, если это будет необходимо, введение масштабных санкций против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Мы внесем на рассмотрение законопроект, чтобы иметь возможность принимать меры, в частности, против структур, играющих ключевую роль для Кремля и его будущего", - сказала она в эфире BBC.

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"Им придется заплатить высокую цену при вторжении в Украину. Мы будем готовы действовать против российских финансовых структур, компаний из сферы энергетики, против близких к Кремлю олигархов", - добавила Трасс.

В свою очередь, The Guardian объясняет со ссылкой на источники в британском МИДе, что действующие правила позволяют вводить санкции против физических и юридических лиц, участвующих в дестабилизации Украины. Новый же санкционный режим при одобрении позволит вводить ограничения против структур, которые считаются стратегически важными для РФ, причем даже если они не имеют отношения к событиям, связанным с Украиной.

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