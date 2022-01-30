Парламент Великої Британії розгляне законопроєкт, що зробить можливими нові масштабні санкції проти Росії, - Трасс

Британський уряд протягом наступного тижня внесе на розгляд парламенту законопроект, який уможливить, якщо це буде необхідно, запровадження масштабних санкцій проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в неділю глава МЗС Великобританії Ліз Трасс.

"Ми внесемо на розгляд законопроект, щоб мати можливість вживати заходів, зокрема, проти структур, які відіграють ключову роль для Кремля та його майбутнього", - сказала вона в ефірі ВВС.

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"Їм доведеться заплатити високу ціну у разі вторгнення в Україну. Ми будемо готові діяти проти російських фінансових структур, компаній із сфери енергетики, проти близьких до Кремля олігархів", - додала Трасс.

У свою чергу, The Guardian пояснює з посиланням на джерела в британському МЗС, що чинні правила дозволяють вводити санкції проти фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у дестабілізації України. Новий же санкційний режим у разі схвалення дозволить запроваджувати обмеження проти структур, які вважаються стратегічно важливими для РФ, причому навіть якщо вони не мають відношення до подій, пов'язаних з Україною.

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