Парламент Великої Британії розгляне законопроєкт, що зробить можливими нові масштабні санкції проти Росії, - Трасс
Британський уряд протягом наступного тижня внесе на розгляд парламенту законопроект, який уможливить, якщо це буде необхідно, запровадження масштабних санкцій проти РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в неділю глава МЗС Великобританії Ліз Трасс.
"Ми внесемо на розгляд законопроект, щоб мати можливість вживати заходів, зокрема, проти структур, які відіграють ключову роль для Кремля та його майбутнього", - сказала вона в ефірі ВВС.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Олігархам Путіна ніде буде сховатися від санкцій у разі вторгнення РФ в Україну, - глава МЗС Великої Британії Трасс
"Їм доведеться заплатити високу ціну у разі вторгнення в Україну. Ми будемо готові діяти проти російських фінансових структур, компаній із сфери енергетики, проти близьких до Кремля олігархів", - додала Трасс.
У свою чергу, The Guardian пояснює з посиланням на джерела в британському МЗС, що чинні правила дозволяють вводити санкції проти фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у дестабілізації України. Новий же санкційний режим у разі схвалення дозволить запроваджувати обмеження проти структур, які вважаються стратегічно важливими для РФ, причому навіть якщо вони не мають відношення до подій, пов'язаних з Україною.
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God bless the Queen!
Юлька Тимошенко місяць в Дубаї торчала!
КАРЛ, ВДУМАЙСЯ, КАРЛ! ВТОРЖЕНИЕ И КОНВЕНЦИОННАЯ ВОЙНА МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ В ЛЮБУЮ МИНУТУ, А ЗЕЛЕНЫЙ МОНОСБРОД РЕШИЛ ОТДОХНУТЬ НА КАРАНТИНЕ!
Як буде облаштована ************ футбольна база України та які об'єкти інфраструктури будуть розташовані на території унікального проекту.
https://www.youtube.com/watch?v=n7acqfy0Pzg
https://inkorr.com/tymoshenko-mayzhe-misyac-vidpochyvala-v-dubayi-zmi-25002 Тимошенко майже місяць відпочивала в Дубаї
А по поводу того контракта уже всем все давно было разжевано . Там был откровенный шантаж со стороны х.йла и Германии . И на нее давили со всех сторон и Европа , и рашка и Ющ со своей стороны , у которого рейтинг тогда упал ниже плинтуса
Ні Але Дубину (і Україну) розвела як лохів,потрясаючи з телеекрану СФАЛЬСИФІКОВАНИМИ ДИРЕКТИВАМИ УРЯДУ..
Здогадуєтесь чому в нас війна нині ? Бо вона доклала зусиль.
І на останнє . Здогадуєтесь чому в нас війна ? Бо ви голосували за праФФєсора , чи не так ? Абож не ходили на вибори взагалі бо Ющ програв ЮВТ по усім статтям і закликав своїх прихільників НЕ ходить на вибори в 2 турі .Так от якщо перемогла би баба Юля то війни взагалі то НЕ булоб . Бо Юля збиралася підписати угоду з ЄС якщо Президентом стала она, а не тупий урка з Єнакієво .
Если она действительно завдала збиткив стране на 50 млрд , то Запад должен был стоя аплодировать праФФесору когда тот ее посадил а вышло так что весь Западный мир встал на защиту ,,воровки,, как такое могло быть ?
Ви ж не будете заперечувати причетність юлії до схем лазаренка ? Врешті вони ж одна команда.
Так ці аудітори вже відсидили у буцігарнях СШа по три роки, а компанія -шахрай, вже виплатила Юлії Тимошенко 11 мільонів доларів компенсації ЗА МОРАЛЬНІ ВТРАТИ!!!
За моєю оцінкою, а я намагався порахувати її гроши (тобто чужи гроши, як в нас ******* казати), в неї с тих часів десь 150-200 млн у доларах, але не більше. Якщо ці гроши на рахунках банку, наприклад у Швейцарії, то в місяць, якщо 1% по депозиту, це більше 125 000 доларів. Як на мене, то на 125 000 доларів місяц можно у Україні прожити.
А в ОАЕ жінці відпочивати складно, особливо такої, котра так ******** нові супні та шопінги )))) Там же все десь у три рази дешевше, чім у Київських бутіках...
До Європи прямують десятки танкерів зі зрідженим газом (ЗПГ). Як пише The Wall Street Journal, вони призначалися для азіатського ринку, але змінили курс та йдуть до Європи.
Тим самим США допомагають Європі вирішити енергетичну кризу та позбавити Москву важеля тиску, зазначає видання.
В ЄС прямують понад 20 танкерів з американським ЗПГ, також готується відправка ще 33 бортів із газом. ЗМІ пише, що це стало можливим після переговорів Вашингтона з покупцями в Південній Кореї, Японії та інших азіатських країнах.
ОТТУДА ИНФА..
29 января, 2022 | Category: http://rusjev.net/category/news/mir/ Мир, http://rusjev.net/category/news/ Новости, http://rusjev.net/category/news/russia/ Россия, http://rusjev.net/category/news/usa/ США, http://rusjev.net/category/news/ukraine/ Украина | http://rusjev.net/2022/01/29/ssha-perenapravili-v-es-desyatki-tankerov-s-spg-dlya-preodoleniya-energeticheskoj-blokady-kremlya/#respond Leave a comment
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+ это бот