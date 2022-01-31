Превентивный ввод санкций против России будет менее эффективным, - Нуланд
Сенаторы США готовят законопроект, которым предусматриваются превентивные санкции против РФ, но они будут менее эффективными.
Об этом в эфире CBS заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается этого пакета санкций, то, знаете, сдерживание лучше работает тогда, когда есть определенная стратегическая неопределенность относительно того, что конкретно мы собираемся делать", - ответила Нуланд на вопрос о том, планирует ли президент США Джо Байден наложить вето на законопроект о санкции против РФ, если на нем будет предусмотрено превентивное введение ограничений.
Она пояснила, что санкции США против России предусматривают экономические меры и экспортный контроль.
"Если мы раскроем санкции сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным", – отметила Нуланд.
Напомним, глава комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес допустил возможность применения ограничений против России превентивно. "Некоторые санкции могут быть заранее введены за действия России, а затем "разрушительные санкции", если она вторгнется в Украину", - уточнил сенатор.
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Менш ефективне - що за єрунда, менш ефективне за відсутність санкцій? Чи за попередні санкції?
Журналістам думати вже не обовязково, приклад - Мустафа чи Лєщенко
Лучшей санкции и не придумаешь!
В правовом государстве наказание всегда СЛЕДУЕТ ЗА преступлением.
А в диктатурах, беспределах и шапито, наказание никак НЕ СВЯЗАНО с преступлением.
Может, конкретно в данном случае, нам это совсем не нравится, но на то оно и "правовое государство", что бы не делать исключений.
Це тільки в Україні таке можливо, коли відвертих агентів Кацапії обирають в президенти, а ті вже оточують себе ще більшими хахлокацапами-д*єрмаками. Ба, відкриті вороги України навіть мають свою фракцію в парламенті!
В цьому фільмі серед іншого про війну на Тихому океані багато матеріалу, починаючи з 16 хвилини, про інтернування японців в США
https://www.youtube.com/watch?v=4h_6Ns_RDi0 https://www.youtube.com/watch?v=4h_6Ns_RDi0
"Intense Footage of the Pacific War in Color | Smithsonian Channel , 2 808 069 переглядів, 28 трав. 2021 р."
Нужно подождать,
пока вторгнутся.