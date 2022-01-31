РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5956 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Война
3 327 27

Превентивный ввод санкций против России будет менее эффективным, - Нуланд

Превентивный ввод санкций против России будет менее эффективным, - Нуланд

Сенаторы США готовят законопроект, которым предусматриваются превентивные санкции против РФ, но они будут менее эффективными.

Об этом в эфире CBS заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается этого пакета санкций, то, знаете, сдерживание лучше работает тогда, когда есть определенная стратегическая неопределенность относительно того, что конкретно мы собираемся делать", - ответила Нуланд на вопрос о том, планирует ли президент США Джо Байден наложить вето на законопроект о санкции против РФ, если на нем будет предусмотрено превентивное введение ограничений.

Она пояснила, что санкции США против России предусматривают экономические меры и экспортный контроль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия подпитывает атмосферу напряженности в Европе, но ЕС готов даже к возможной остановке поставок газа, - Боррель

"Если мы раскроем санкции сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным", – отметила Нуланд.

Напомним, глава комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес допустил возможность применения ограничений против России превентивно. "Некоторые санкции могут быть заранее введены за действия России, а затем "разрушительные санкции", если она вторгнется в Украину", - уточнил сенатор.

Автор: 

Нуланд Виктория (314) Сенат США (511)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Англичане рассматривают вариант отобрать дома русских, находящихся на их территории.
Лучшей санкции и не придумаешь!
показать весь комментарий
31.01.2022 02:17 Ответить
+2
это правильно...через прокладку ***** целуйте сами и бубе советуйте..
показать весь комментарий
31.01.2022 02:02 Ответить
+2
лично ***** с выводком можно наказать?по барабану вся мокшания,вы вылупка нагните сначала..
показать весь комментарий
31.01.2022 02:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это правильно...через прокладку ***** целуйте сами и бубе советуйте..
показать весь комментарий
31.01.2022 02:02 Ответить
лично ***** с выводком можно наказать?по барабану вся мокшания,вы вылупка нагните сначала..
показать весь комментарий
31.01.2022 02:08 Ответить
Сильні статті - "як написати щось про ні про що"

Менш ефективне - що за єрунда, менш ефективне за відсутність санкцій? Чи за попередні санкції?
Журналістам думати вже не обовязково, приклад - Мустафа чи Лєщенко
показать весь комментарий
31.01.2022 02:16 Ответить
скажи куратору хай тобі апостроф прикупе..
показать весь комментарий
31.01.2022 02:34 Ответить
Так не трапиться. У мене є дві абсолютно різні клавіатури з різними розкладками, навіть буква Ґ є вигравійована, але апостроф тільчи через інший алфавіт...Автоматичний правопис цензора працює не коректно, бо цензор краще розуміє російську мову
показать весь комментарий
31.01.2022 02:38 Ответить
Англичане рассматривают вариант отобрать дома русских, находящихся на их территории.
Лучшей санкции и не придумаешь!
показать весь комментарий
31.01.2022 02:17 Ответить
Тогда балет на ОРТ на следующий день
показать весь комментарий
31.01.2022 04:28 Ответить
Непогано було б, щоб і в "наших" ЗЕлуп та різноманітних пінчуків конфіскували.
показать весь комментарий
31.01.2022 07:50 Ответить
та ничего страшного, вводите
показать весь комментарий
31.01.2022 03:14 Ответить
Можна и без смазки, для остроты ощущения.
показать весь комментарий
31.01.2022 08:52 Ответить
Все предсказуемо:
В правовом государстве наказание всегда СЛЕДУЕТ ЗА преступлением.
А в диктатурах, беспределах и шапито, наказание никак НЕ СВЯЗАНО с преступлением.
Может, конкретно в данном случае, нам это совсем не нравится, но на то оно и "правовое государство", что бы не делать исключений.
показать весь комментарий
31.01.2022 04:36 Ответить
Что значит за преступлением? Преступление произошло 8 лет назад, а эти все телятся
показать весь комментарий
31.01.2022 07:01 Ответить
Ліберастичне варнякання! Під час ІІ Світової британський уряд не довго роздумував, а організував табори для інтернованих та запхав до них фюрера британських нацистів баронета Освальда Мослі з його послідовниками без всякого суду і навіть емігрантів з Німеччини та окупованих нею країн, позаяк були дані британських розвідок, що серед них маса агентів гестапо, абверу та ін. структур ІІІ Райху. В США те ж саме зробили з японцями, серед яких було багато фанатів Мікадо Хірохіто. Та й громадянами німецького походження, які в 30-роки проявили себе прихильниками нацизму, був такий нагляд, що тільки тримайся.
Це тільки в Україні таке можливо, коли відвертих агентів Кацапії обирають в президенти, а ті вже оточують себе ще більшими хахлокацапами-д*єрмаками. Ба, відкриті вороги України навіть мають свою фракцію в парламенті!
В цьому фільмі серед іншого про війну на Тихому океані багато матеріалу, починаючи з 16 хвилини, про інтернування японців в США
https://www.youtube.com/watch?v=4h_6Ns_RDi0 https://www.youtube.com/watch?v=4h_6Ns_RDi0
"Intense Footage of the Pacific War in Color | Smithsonian Channel , 2 808 069 переглядів, 28 трав. 2021 р."

показать весь комментарий
31.01.2022 08:14 Ответить
Чавіть *****...чавіть
показать весь комментарий
31.01.2022 06:57 Ответить
Правильно.
Нужно подождать,
пока вторгнутся.
показать весь комментарий
31.01.2022 07:30 Ответить
Так будет эффективнее.
показать весь комментарий
31.01.2022 07:31 Ответить
"Экспортный контроль» со стороны США? Это была шутка Петросяна? Нет никакого экспортного контроля! Россия ведёт себя в США также, как и по всему миру, вс элементная база российских военных спутников из американских комплектующих, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭКСПОРТА из США, Россия находит любые способы для кражи технологий, продукции военного назначения, и в Белом доме это хорошо знают
показать весь комментарий
31.01.2022 08:06 Ответить
Хмм. Гарна відмазка. Треба і собі повчитись такому словесному словоблуддю. Це ціле мистецтво. Асашаї обрали сцикливу тактику очікування злочину у виконанні *****, тоді коли злочини вде стались 2014-го року, за часів каденції імпотентного нігера-сектанта
показать весь комментарий
31.01.2022 08:08 Ответить
Підтримую! Щоб зменшити кількість кримінальних злочинів поліції світу діють різноманітними превентивними засобами, тобто попереджають здійсненню злочинів, а не чекають, коли злочин відбудеться.
показать весь комментарий
31.01.2022 08:17 Ответить
Правильно говорит. Угроза применения силы (санкций) действует в данном случае лучше. Введи санкции сейчас - и развяжешь руки кацапам, хуже ведь уже не будет, можно пускаться во все тяжкие.
показать весь комментарий
31.01.2022 08:24 Ответить
Гопникас надос в мордус,а все ваши уверения ...кому они нужны. Складывается впечатление что очень нужно что бы раша полезла в Украину масштабно. Так Крым это что мало? Донбасс мало? Гарант вы хреновый. Поведение союзников оставляет двоякое впечатление вооружение ближнего боя,а ПВО,а авиация? Да пару дивизионов петриот и НЕ БУДЕТ НИКАКОЙ эскалации ибо смертников в раше не много. Принятие решения стратегического союзника США и НЕ будет НИКАКОЙ эскалации ибо рашинская авиация это гробы по сравнению с авиацией США. Почему же идет такая подленькая игра? Афганистан более союзник чем Украина? Пять вертолетов передают несколько месяцев,это даже не смешно при нынешней ситуации вторжения. Тогда почему себя ведут союзники? Им что выгодно что бы Украина была расхренячена????? при этом раше нанесли тяжелые потери,которые должны привести к смене власти в раше( хороший сценарий) или это концерт актеров где Украина сцена?
показать весь комментарий
31.01.2022 08:37 Ответить
Да вы попробуйте! Ну хотя бы "по приколу", потом заявите, что вас не так поняли.
показать весь комментарий
31.01.2022 08:50 Ответить
Вона пояснила, що санкції Сполучених Штатів проти Росії передбачають економічні заходи та експортний контроль. - американці пустомелі ,як і фріци.Саме Байден зупинив будівництво будівництво американо-канадського нафтопроводу Keystone XL з провінції Альберта (Канада) в Техас (США), по якому повинна була піти канадська нафта для переробки на американських нафтопереробних заводах,але в той же США спонсорує казну окупанта України купуючи його нафту.
показать весь комментарий
31.01.2022 10:22 Ответить
Треба більше санкцій - хороших та різних!
показать весь комментарий
31.01.2022 11:10 Ответить
 
 