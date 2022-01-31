Превентивне введення санкцій проти Росії буде менш ефективним, - Нуланд
Сенатори США готують законопроєкт, яким передбачаються превентивні санкції проти РФ, але вони будут менш ефективними.
Про це в ефірі CBS заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.
"Що стосується цього пакету санкцій, то, знаєте, стримування найкраще працює тоді, коли є певна стратегічна невизначеність щодо того, що конкретно ми збираємося робити", - відповіла Нуланд на запитання про те, чи планує президент США Джо Байден накласти вето на законопроєкт про санкції проти РФ, якщо у ньому буде передбачено превентивне запровадження обмежень.
Вона пояснила, що санкції Сполучених Штатів проти Росії передбачають економічні заходи та експортний контроль.
"Якщо ми розкриємо санкції зараз, тоді Росія зможе почати вживати заходів щодо пом'якшення наслідків, і нам це здається безглуздим", - зазначила Нуланд.
Нагадаємо, голова комітету Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес припустився можливості застосування обмежень проти Росії превентивно. "Деякі санкції можуть бути заздалегідь запроваджені за дії Росії, а потім "руйнівні санкції", якщо вона вторгнеться в Україну", - уточнив сенатор.
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Менш ефективне - що за єрунда, менш ефективне за відсутність санкцій? Чи за попередні санкції?
Журналістам думати вже не обовязково, приклад - Мустафа чи Лєщенко
Лучшей санкции и не придумаешь!
В правовом государстве наказание всегда СЛЕДУЕТ ЗА преступлением.
А в диктатурах, беспределах и шапито, наказание никак НЕ СВЯЗАНО с преступлением.
Может, конкретно в данном случае, нам это совсем не нравится, но на то оно и "правовое государство", что бы не делать исключений.
Це тільки в Україні таке можливо, коли відвертих агентів Кацапії обирають в президенти, а ті вже оточують себе ще більшими хахлокацапами-д*єрмаками. Ба, відкриті вороги України навіть мають свою фракцію в парламенті!
В цьому фільмі серед іншого про війну на Тихому океані багато матеріалу, починаючи з 16 хвилини, про інтернування японців в США
https://www.youtube.com/watch?v=4h_6Ns_RDi0 https://www.youtube.com/watch?v=4h_6Ns_RDi0
"Intense Footage of the Pacific War in Color | Smithsonian Channel , 2 808 069 переглядів, 28 трав. 2021 р."
Нужно подождать,
пока вторгнутся.