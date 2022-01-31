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Новини Санкції проти Росії Війна
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Превентивне введення санкцій проти Росії буде менш ефективним, - Нуланд

Превентивне введення санкцій проти Росії буде менш ефективним, - Нуланд

Сенатори США готують законопроєкт, яким передбачаються превентивні санкції проти РФ, але вони будут менш ефективними.

Про це в ефірі CBS заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Що стосується цього пакету санкцій, то, знаєте, стримування найкраще працює тоді, коли є певна стратегічна невизначеність щодо того, що конкретно ми збираємося робити", - відповіла Нуланд на запитання про те, чи планує президент США Джо Байден накласти вето на законопроєкт про санкції проти РФ, якщо у ньому буде передбачено превентивне запровадження обмежень.

Вона пояснила, що санкції Сполучених Штатів проти Росії передбачають економічні заходи та експортний контроль.

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"Якщо ми розкриємо санкції зараз, тоді Росія зможе почати вживати заходів щодо пом'якшення наслідків, і нам це здається безглуздим", - зазначила Нуланд.

Нагадаємо, голова комітету Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес припустився можливості застосування обмежень проти Росії превентивно. "Деякі санкції можуть бути заздалегідь запроваджені за дії Росії, а потім "руйнівні санкції", якщо вона вторгнеться в Україну", - уточнив сенатор.

Автор: 

Нуланд Вікторія (175) Сенат США (610)


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Топ коментарі
+5
Англичане рассматривают вариант отобрать дома русских, находящихся на их территории.
Лучшей санкции и не придумаешь!
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31.01.2022 02:17 Відповісти
+2
это правильно...через прокладку ***** целуйте сами и бубе советуйте..
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31.01.2022 02:02 Відповісти
+2
лично ***** с выводком можно наказать?по барабану вся мокшания,вы вылупка нагните сначала..
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31.01.2022 02:08 Відповісти
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это правильно...через прокладку ***** целуйте сами и бубе советуйте..
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31.01.2022 02:02 Відповісти
лично ***** с выводком можно наказать?по барабану вся мокшания,вы вылупка нагните сначала..
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31.01.2022 02:08 Відповісти
Сильні статті - "як написати щось про ні про що"

Менш ефективне - що за єрунда, менш ефективне за відсутність санкцій? Чи за попередні санкції?
Журналістам думати вже не обовязково, приклад - Мустафа чи Лєщенко
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31.01.2022 02:16 Відповісти
скажи куратору хай тобі апостроф прикупе..
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31.01.2022 02:34 Відповісти
Так не трапиться. У мене є дві абсолютно різні клавіатури з різними розкладками, навіть буква Ґ є вигравійована, але апостроф тільчи через інший алфавіт...Автоматичний правопис цензора працює не коректно, бо цензор краще розуміє російську мову
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31.01.2022 02:38 Відповісти
Англичане рассматривают вариант отобрать дома русских, находящихся на их территории.
Лучшей санкции и не придумаешь!
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31.01.2022 02:17 Відповісти
Тогда балет на ОРТ на следующий день
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31.01.2022 04:28 Відповісти
Непогано було б, щоб і в "наших" ЗЕлуп та різноманітних пінчуків конфіскували.
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31.01.2022 07:50 Відповісти
та ничего страшного, вводите
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31.01.2022 03:14 Відповісти
Можна и без смазки, для остроты ощущения.
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31.01.2022 08:52 Відповісти
Все предсказуемо:
В правовом государстве наказание всегда СЛЕДУЕТ ЗА преступлением.
А в диктатурах, беспределах и шапито, наказание никак НЕ СВЯЗАНО с преступлением.
Может, конкретно в данном случае, нам это совсем не нравится, но на то оно и "правовое государство", что бы не делать исключений.
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31.01.2022 04:36 Відповісти
Что значит за преступлением? Преступление произошло 8 лет назад, а эти все телятся
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31.01.2022 07:01 Відповісти
Ліберастичне варнякання! Під час ІІ Світової британський уряд не довго роздумував, а організував табори для інтернованих та запхав до них фюрера британських нацистів баронета Освальда Мослі з його послідовниками без всякого суду і навіть емігрантів з Німеччини та окупованих нею країн, позаяк були дані британських розвідок, що серед них маса агентів гестапо, абверу та ін. структур ІІІ Райху. В США те ж саме зробили з японцями, серед яких було багато фанатів Мікадо Хірохіто. Та й громадянами німецького походження, які в 30-роки проявили себе прихильниками нацизму, був такий нагляд, що тільки тримайся.
Це тільки в Україні таке можливо, коли відвертих агентів Кацапії обирають в президенти, а ті вже оточують себе ще більшими хахлокацапами-д*єрмаками. Ба, відкриті вороги України навіть мають свою фракцію в парламенті!
В цьому фільмі серед іншого про війну на Тихому океані багато матеріалу, починаючи з 16 хвилини, про інтернування японців в США
https://www.youtube.com/watch?v=4h_6Ns_RDi0 https://www.youtube.com/watch?v=4h_6Ns_RDi0
"Intense Footage of the Pacific War in Color | Smithsonian Channel , 2 808 069 переглядів, 28 трав. 2021 р."

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31.01.2022 08:14 Відповісти
Чавіть *****...чавіть
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31.01.2022 06:57 Відповісти
Правильно.
Нужно подождать,
пока вторгнутся.
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31.01.2022 07:30 Відповісти
Так будет эффективнее.
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31.01.2022 07:31 Відповісти
"Экспортный контроль» со стороны США? Это была шутка Петросяна? Нет никакого экспортного контроля! Россия ведёт себя в США также, как и по всему миру, вс элементная база российских военных спутников из американских комплектующих, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭКСПОРТА из США, Россия находит любые способы для кражи технологий, продукции военного назначения, и в Белом доме это хорошо знают
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31.01.2022 08:06 Відповісти
Хмм. Гарна відмазка. Треба і собі повчитись такому словесному словоблуддю. Це ціле мистецтво. Асашаї обрали сцикливу тактику очікування злочину у виконанні *****, тоді коли злочини вде стались 2014-го року, за часів каденції імпотентного нігера-сектанта
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31.01.2022 08:08 Відповісти
Підтримую! Щоб зменшити кількість кримінальних злочинів поліції світу діють різноманітними превентивними засобами, тобто попереджають здійсненню злочинів, а не чекають, коли злочин відбудеться.
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31.01.2022 08:17 Відповісти
Правильно говорит. Угроза применения силы (санкций) действует в данном случае лучше. Введи санкции сейчас - и развяжешь руки кацапам, хуже ведь уже не будет, можно пускаться во все тяжкие.
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31.01.2022 08:24 Відповісти
Гопникас надос в мордус,а все ваши уверения ...кому они нужны. Складывается впечатление что очень нужно что бы раша полезла в Украину масштабно. Так Крым это что мало? Донбасс мало? Гарант вы хреновый. Поведение союзников оставляет двоякое впечатление вооружение ближнего боя,а ПВО,а авиация? Да пару дивизионов петриот и НЕ БУДЕТ НИКАКОЙ эскалации ибо смертников в раше не много. Принятие решения стратегического союзника США и НЕ будет НИКАКОЙ эскалации ибо рашинская авиация это гробы по сравнению с авиацией США. Почему же идет такая подленькая игра? Афганистан более союзник чем Украина? Пять вертолетов передают несколько месяцев,это даже не смешно при нынешней ситуации вторжения. Тогда почему себя ведут союзники? Им что выгодно что бы Украина была расхренячена????? при этом раше нанесли тяжелые потери,которые должны привести к смене власти в раше( хороший сценарий) или это концерт актеров где Украина сцена?
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31.01.2022 08:37 Відповісти
Да вы попробуйте! Ну хотя бы "по приколу", потом заявите, что вас не так поняли.
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31.01.2022 08:50 Відповісти
Вона пояснила, що санкції Сполучених Штатів проти Росії передбачають економічні заходи та експортний контроль. - американці пустомелі ,як і фріци.Саме Байден зупинив будівництво будівництво американо-канадського нафтопроводу Keystone XL з провінції Альберта (Канада) в Техас (США), по якому повинна була піти канадська нафта для переробки на американських нафтопереробних заводах,але в той же США спонсорує казну окупанта України купуючи його нафту.
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31.01.2022 10:22 Відповісти
Треба більше санкцій - хороших та різних!
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31.01.2022 11:10 Відповісти
 
 