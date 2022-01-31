Превентивне введення санкцій проти Росії буде менш ефективним, - Нуланд

Сенатори США готують законопроєкт, яким передбачаються превентивні санкції проти РФ, але вони будут менш ефективними.

Про це в ефірі CBS заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Що стосується цього пакету санкцій, то, знаєте, стримування найкраще працює тоді, коли є певна стратегічна невизначеність щодо того, що конкретно ми збираємося робити", - відповіла Нуланд на запитання про те, чи планує президент США Джо Байден накласти вето на законопроєкт про санкції проти РФ, якщо у ньому буде передбачено превентивне запровадження обмежень.

Вона пояснила, що санкції Сполучених Штатів проти Росії передбачають економічні заходи та експортний контроль.

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"Якщо ми розкриємо санкції зараз, тоді Росія зможе почати вживати заходів щодо пом'якшення наслідків, і нам це здається безглуздим", - зазначила Нуланд.

Нагадаємо, голова комітету Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес припустився можливості застосування обмежень проти Росії превентивно. "Деякі санкції можуть бути заздалегідь запроваджені за дії Росії, а потім "руйнівні санкції", якщо вона вторгнеться в Україну", - уточнив сенатор.