Задержана группа лиц, планировавших массовые беспорядки возле Офиса Президента в Киеве и еще в четырех областях Украины, - Монастырский. ВИДЕО
В Киеве задержана группа лиц, планировавших совершение массовых беспорядков в столице, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.
Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил 31 января, на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"Акция, которая планировалась, была направлена на насильственные действия, на организацию массовых беспорядков… чтобы раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал Монастырский в понедельник.
Глава МВД добавил, что акция, во время которой "должна была пролиться кровь", была запланирована на 31 января. В ней должны были принять участие 5 тыс. человек. "Количество таких лиц планировалось собрать до 5000, до 1500 должны составлять так называемые титушки, которые должны были устроить драки с правоохранителями", - отметил Монастырский.
По его словам, важной частью акции должна была стать демонстрация насилия: "Была заготовлена в частности и бутафорская кровь, которая в результате конфликтов с правоохранителями должна была якобы пролиться среди псевдоактивистов. Были собраны группы медиков, которые должны были подойти и якобы засвидетельствовать и показать это на всех центральных каналах", - сообщил глава МВД.
Акции планировались также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.
В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что первая "проплаченная акция протеста" должна была состояться в Киеве сегодня, 31 января, около 11:00 возле Офиса Президента.
Он подчеркнул, что заранее об акции не сообщалось, согласование с полицией не проводилось - предполагалось, что заявка будет подана 31 января о протесте с участием 500 человек, чтобы МВД не успело подготовиться
По его словам, всего на организацию мероприятия участники группы якобы получили более 1 млн грн, 200 файеров, 200 дымовых шашек, 20 шин, 10 огнетушителей, 12 радиостанций (чтобы координировать действия толпы возле ОП), бутафорскую кровь.
Клименко сообщил, что в результате правоохранители держали двух человек (вероятного организатора и сообщника), им объявлено подозрение, открыто дело, изучаются их связи со спецслужбами РФ.
Задержанным грозит до 8 лет заключения по статье об организации массовых беспорядков (ст. 294 УК Украины).
Правоохранители опубликовали фрагменты оперативной съемки, свидетельствующей о намерениях организаторов, и обнародовали видео задержания злоумышленников.
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Не буди лихо, поки воно спить тихо!
не окажитесь на стороне русских ботов раскачивющих украину.
по сути, я думаю если бы у разведки сша или британии были бы основания считать офис зеленского пророссийским они бы врядли присылали какое-то оружие сейчас
А теперь складывается ощущение как будто никто не голосовал за Зеленского.
Монастирський гарний учень авакова.
Що потім?
Голодомор?
Майдан в 2014 году тоже был массовыми беспорядками?
Ростов же не резиновый...
Тільки легесенькі натяки на аналогічні події у 2014 році, на близькість до кордонів з РФ.
Не хочуть дратувати "ту сторону"?
Або ФСБ підібрало організаторів близьких до зеленої влади.
Явно, що Порох тут ніяким боком.
Він розумна людина.
@13Hellis_13
·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1488084823373713409 10 мин
теперь это все очень воняет... Посмотрим, кому попытаются пришить этот натянутую на **** постановку "атас, путч угрожает Вове!"
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Hellis
@13Hellis_13
· 12 ч
что-то мне это не нравится. 1. это как бы зона ответственности СБУ 2. слишком пафосно и с брифингом.
Чому тоді заарештовано тільки двох, інші вже в Росію встигли здриснути?
Тобто вони хочуть сказати, що запобігли 5-тисячному мітингу з бутафорською кров'ю, перевдягненими медиками,шинами і поваленням Зе, який мав відбутися сьогодні, і про який ми нич не чули?
Могло бути. Якщо учасники мітингу дали підписку про нерозголошення у відповідних структурах.
Тільки тоді я взагалі нічого не розумію, чому поліція і сбушники самі себе ловлять.
Тамара Горіха Зерня
Короче, всё до унылого понятно: страх перед собственным народом за то, что придётся ответить за свои обсиры делает трусов диктаторами... .... кто знает рашку и бацькивщину - тем насквозь видно куда клонят зеленские лягушки.
Народные протесты они называют "терроризмом"...протесты против их беспредела - "беспорядками"...поможет ли ? Ну-ну...
Может это были https://ua.news/ua/ukraynskym-sudyam-astronomychesky-povysyly-pensyy/ судьи, недовольные маленькой прибавкой к пенсии ?
За кого будешь голосовать на следующих выборах?
Мабуть за якусь із шавок місцевого олігархату). А ти за кого?
Посмотрю, до выборов еще есть время проявить себя.
Головна мета відосіка, який запіляв Монастирський- це дискредитація протестів.
Є три питання:
1. Автор сценарію Татаров чи Геращенко
2. Де арешти 5000 провокаторів?
3. Мусора будуть захищати колаборантів, котрі впихуватимуть "формулу штанмаєра" чи прямі перемовини з ОРДЛО?
На якій підставі їх заарештували? За якої статтею? Так можно кого завгодно арештувати!!! Янєлоха позбутися може виявитись важче ніж януковоча й це не жарти!
Когда то при Кучме, Деркач - отец затеял дело грибников, но там таки довели дело до суда -оказывается Днепрогес гранатой хотели взорвать. И все смеялись, даже Зеркало недели. И вот недавно снова прозвучало -цель наступления рузге на юге - захват Днепрогеса. Жванецкий говорил-тщательней надо ребята, тщательней. А то в Саратове еще не смеются.