Задержана группа лиц, планировавших массовые беспорядки возле Офиса Президента в Киеве и еще в четырех областях Украины, - Монастырский. ВИДЕО

В Киеве задержана группа лиц, планировавших совершение массовых беспорядков в столице, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил 31 января, на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Акция, которая планировалась, была направлена на насильственные действия, на организацию массовых беспорядков… чтобы раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал Монастырский в понедельник.

Глава МВД добавил, что акция, во время которой "должна была пролиться кровь", была запланирована на 31 января. В ней должны были принять участие 5 тыс. человек. "Количество таких лиц планировалось собрать до 5000, до 1500 должны составлять так называемые титушки, которые должны были устроить драки с правоохранителями", - отметил Монастырский.

По его словам, важной частью акции должна была стать демонстрация насилия: "Была заготовлена ​​в частности и бутафорская кровь, которая в результате конфликтов с правоохранителями должна была якобы пролиться среди псевдоактивистов. Были собраны группы медиков, которые должны были подойти и якобы засвидетельствовать и показать это на всех центральных каналах", - сообщил глава МВД.

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Акции планировались также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что первая "проплаченная акция протеста" должна была состояться в Киеве сегодня, 31 января, около 11:00 возле Офиса Президента.

Он подчеркнул, что заранее об акции не сообщалось, согласование с полицией не проводилось - предполагалось, что заявка будет подана 31 января о протесте с участием 500 человек, чтобы МВД не успело подготовиться

По его словам, всего на организацию мероприятия участники группы якобы получили более 1 млн грн, 200 файеров, 200 дымовых шашек, 20 шин, 10 огнетушителей, 12 радиостанций (чтобы координировать действия толпы возле ОП), бутафорскую кровь.

Клименко сообщил, что в результате правоохранители держали двух человек (вероятного организатора и сообщника), им объявлено подозрение, открыто дело, изучаются их связи со спецслужбами РФ.

Задержанным грозит до 8 лет заключения по статье об организации массовых беспорядков (ст. 294 УК Украины).

Правоохранители опубликовали фрагменты оперативной съемки, свидетельствующей о намерениях организаторов, и обнародовали видео задержания злоумышленников.