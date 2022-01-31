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Задержана группа лиц, планировавших массовые беспорядки возле Офиса Президента в Киеве и еще в четырех областях Украины, - Монастырский. ВИДЕО

В Киеве задержана группа лиц, планировавших совершение массовых беспорядков в столице, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил 31 января, на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Акция, которая планировалась, была направлена на насильственные действия, на организацию массовых беспорядков… чтобы раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал Монастырский в понедельник.

Глава МВД добавил, что акция, во время которой "должна была пролиться кровь", была запланирована на 31 января. В ней должны были принять участие 5 тыс. человек. "Количество таких лиц планировалось собрать до 5000, до 1500 должны составлять так называемые титушки, которые должны были устроить драки с правоохранителями", - отметил Монастырский.

По его словам, важной частью акции должна была стать демонстрация насилия: "Была заготовлена ​​в частности и бутафорская кровь, которая в результате конфликтов с правоохранителями должна была якобы пролиться среди псевдоактивистов. Были собраны группы медиков, которые должны были подойти и якобы засвидетельствовать и показать это на всех центральных каналах", - сообщил глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержана группа лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины, - Нацполиция

Акции планировались также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что первая "проплаченная акция протеста" должна была состояться в Киеве сегодня, 31 января, около 11:00 возле Офиса Президента.

Он подчеркнул, что заранее об акции не сообщалось, согласование с полицией не проводилось - предполагалось, что заявка будет подана 31 января о протесте с участием 500 человек, чтобы МВД не успело подготовиться

По его словам, всего на организацию мероприятия участники группы якобы получили более 1 млн грн, 200 файеров, 200 дымовых шашек, 20 шин, 10 огнетушителей, 12 радиостанций (чтобы координировать действия толпы возле ОП), бутафорскую кровь.

Клименко сообщил, что в результате правоохранители держали двух человек (вероятного организатора и сообщника), им объявлено подозрение, открыто дело, изучаются их связи со спецслужбами РФ.

Задержанным грозит до 8 лет заключения по статье об организации массовых беспорядков (ст. 294 УК Украины).

Правоохранители опубликовали фрагменты оперативной съемки, свидетельствующей о намерениях организаторов, и обнародовали видео задержания злоумышленников.

Автор: 

беспорядки (334) МВД (9327) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+137
Под этим соусом сейчас можно арестовывать кого угодно, кто мешает ЗЕ. Поэтому нет ни фамилий, ни названий организации.
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31.01.2022 10:28 Ответить
+64
Звичайні побрехненьки зеленого віслюка та його шобали.
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31.01.2022 10:29 Ответить
+56
Даже замыленные пикселами хавальники не доосужились выложить. Нету доверия этому монастырыщу
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31.01.2022 10:30 Ответить
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Страница 2 из 2
Ошибаетесь , враг у Зеленского один -народ Украины! Потому что именно он не дает ему окончательно сдать Украину Пойлу и, именно из-за него они и вынужден говорить с отвращением проукраинские лозунги , а действует все равно против Украины. Посмотрите не на его слова и лозунги , а на реальные действия!
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31.01.2022 11:21 Ответить
...тобто опублікувати сам брифінг міністра МВС по резонансній події - не вистачило кебети? Обмежились одним реченням про "ніпрощо"....
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31.01.2022 11:12 Ответить
Монастирському краще у відставку подати за стан справ у Нацгвардії!!!Це і «черговий держПереворот» зменшить і виступів безумних на трибуні ООН …
Не буди лихо, поки воно спить тихо!
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31.01.2022 11:18 Ответить
"об'єднання" від терористичної організації єс
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31.01.2022 11:18 Ответить
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31.01.2022 11:24 Ответить
Планировали "массовые беспорядки возле Офиса" - им что, в головы заглядывали, что они хотели планировать, или своих агентов-провокаторов заслали в ряды протестующих - обычная практика преступной власти. А то, что сам Офис и его шеф возглавили массовые беспорядки по всей стране, развал экономики и социальной сферы, так это ничего.
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31.01.2022 11:22 Ответить
Найбільша дестабілізація це інтервю ЗЕ.
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31.01.2022 11:23 Ответить
меня настораживает количество и интенсивность реторики против зеленского в коментах.
не окажитесь на стороне русских ботов раскачивющих украину.
по сути, я думаю если бы у разведки сша или британии были бы основания считать офис зеленского пророссийским они бы врядли присылали какое-то оружие сейчас
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31.01.2022 11:24 Ответить
Из Америки конечно хорошо видно и офис, и Зеленского, и "депутатов". Америка помогает ВОПРЕКИ, помогает Украине, а не придурку и его Кварталу 95
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31.01.2022 11:27 Ответить
Против порхатого тоже самое было. Засирали как могли. Такой народ на этом сайте.
А теперь складывается ощущение как будто никто не голосовал за Зеленского.
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31.01.2022 11:35 Ответить
интенсивность рЕторики - почерк нехрамотнохо бота из-за поребрика
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31.01.2022 16:45 Ответить
Думаю, що все це фейк, як той про переворот 1 грудня. Просто потрібно відволікати зараз увагу від головної теми: паплюження Заходу за підштовхування України до війни з Росією. В Росії всі чайники свистять про неминучий напад України на Росію. Впевнений, що жодне прізвище назване не буде, жодного суду не буде і за тиждень про це забудуть. Скоріше після нового фейку.
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31.01.2022 11:24 Ответить
А ще можна згадати луцького "терориста".
Монастирський гарний учень авакова.
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31.01.2022 16:23 Ответить
Пока не назовёте заказчиков, это будет базарчиками в стиле Януковича и Токаева.
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31.01.2022 11:25 Ответить
цe сцeнарiй був написаний.
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31.01.2022 13:01 Ответить
Так что, теперь уже и у нас митинги под запретом?
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31.01.2022 11:28 Ответить
Евреи во власти объявляют народу Украины "Красный Террор"-2.
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31.01.2022 11:32 Ответить
кцпы на цензоре все делали украинцев антисемитами.
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31.01.2022 12:20 Ответить
Антисемітами українців роблять Коломойський і Зеленський.
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31.01.2022 14:56 Ответить
Схоже на те.
Що потім?
Голодомор?
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31.01.2022 16:24 Ответить
Так це ж вже було!Ні минула ні теперішня влада нічому не вчиться ті самі граблі,якісь видумані казки про якихось тітушок без імен і фамілій,і розмиті силуєти.Так монастирський покажи героїв щоб ми бачили хто ж це такі,а якщо ти не показуєш значить це мильна опера за наказом зе!!!
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31.01.2022 11:33 Ответить
То була операція "Шатун" , а зараз операція "Тіпун". Цирк поїхав, а клоуни залишилися.
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31.01.2022 11:59 Ответить
НИЗКОПРОБНЫЙ ДЕБИЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ !!!! Дед путин тоже с этого начинал,но зеленый осел не понимает,что Украина это не россия.Дебилы у вас мозги есть ??? ЗАЧЕМ изменили голос диверсанта или это ШТАТНЫЙ сотрудник ? Почему заявку на акцию должны были подать только в день акции ? и как вы за день подготовили таблицы,графики этого "восстания " ????? ЭТОТ СПЕКТАЛЬ КОСИТ на так называемое покушение на ермака,дело чауса и др. вы когда народу ответите за ваших депутатов -наркоманов,пьяниц воров и предателей ????
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31.01.2022 12:04 Ответить
Все по заветам Виктора Федоровича?
Майдан в 2014 году тоже был массовыми беспорядками?
Ростов же не резиновый...
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31.01.2022 11:34 Ответить
Шо теперь зелины проколы (теперь уже во внешней политике будете держпереворотами замыливать… илиикакмвсегда это порох виноват? Каломыйский ты когда нибудь успокоишься?
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31.01.2022 11:38 Ответить
Не називають організаторів.
Тільки легесенькі натяки на аналогічні події у 2014 році, на близькість до кордонів з РФ.
Не хочуть дратувати "ту сторону"?
Або ФСБ підібрало організаторів близьких до зеленої влади.
Явно, що Порох тут ніяким боком.
Він розумна людина.
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31.01.2022 11:39 Ответить
Ну який може бути в кварталі95 переворот? Поржать по приколу.
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31.01.2022 11:39 Ответить
Первый в истории президент наркоман словил очередной приход -весь Мир об этом знает и ухохатывается )))
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31.01.2022 11:39 Ответить
Мощная такая группа Увидеть её то можно?
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31.01.2022 11:44 Ответить
Майси від Моні Стирського
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31.01.2022 11:46 Ответить
" мета - дискредитація органів влади .." Монастирський ти серйозно ? Після дебільних промов ЗЕ і Ко. вже ніхто зелену владу не сприймає , навіть за кордоном наркоманами називають , забирайте манатки і геть , не позорьтесь і країну не ганьбіть .
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31.01.2022 11:46 Ответить
Сценарій в стилі 95- го кварталу
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31.01.2022 11:50 Ответить
Сиквел "Scary movie Зе", по мотивам истории: "Державний переворот 1 грудня". Неизвестные особы, в неустановленное время, при неизвестныхных обстоятельствах.
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31.01.2022 11:51 Ответить
Hellis


@13Hellis_13

·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1488084823373713409 10 мин



теперь это все очень воняет... Посмотрим, кому попытаются пришить этот натянутую на **** постановку "атас, путч угрожает Вове!"

Цитировать

Hellis


@13Hellis_13

· 12 ч

что-то мне это не нравится. 1. это как бы зона ответственности СБУ 2. слишком пафосно и с брифингом.
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31.01.2022 11:52 Ответить
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31.01.2022 15:18 Ответить
А як можливо стороннім особам "дискредитувати владу"?! Дискредитувати владу може лише сама влада. Що вона з великим успіхом і робить...
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31.01.2022 11:55 Ответить
Ну дело видать шито белыми нитками и в суде развалится ,но попугать народ хочется ,только беда в том ,что народ Украины он не из пугливых ..
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31.01.2022 11:56 Ответить
Щас зе попробует заглянуть в *чко *уйлу в очередной раз. С Байденом то все понятно, он нагнетает истерию, другое дело плешивый фюрер.
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31.01.2022 11:56 Ответить
Все було розписано заздалегідь. Офіціанти, фотографи,контрабандисти здриснули, прохіндеї метуть язиком як помелом, пастор Шлаг в Женеві взяв директиви, Поц почав гнати пургу на Америку, літінант і прищ з МВС стали в стойку. Організували мітинг і пробували захопити парламент. Нічого не відбулося, почали ловити організаторів заворушень, прокурори заготовили підозри, ефір забили, розписали ролі новим гауляйтерам. І склали текст телеграмми через ООН - не дають занюханому плейшнеру справляти нужду, де захоче -заговор. Путин введи, что имеешь то и введи. Заждались хохли. І ШО ? тщательней надо ребятки, тщательней -
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31.01.2022 11:57 Ответить
Похоже на то ,как три хомячка в Беларуси хотели ликвидировать Лукашенко ,ну на фига этот цирк ,видать совсем всё у властей плохо ,а я говорил ,тарифы надо снижать ,цены снижать ,пенсии и зарплаты добавлять ,воров и коррупционров сажать ,НИЧЕГО не сделали ,РЕЙТИНГА НОЛЬ ,и теперь естественно СТРАШНО ...
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31.01.2022 12:00 Ответить
Мыло какое-то...квартал снимает
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31.01.2022 12:02 Ответить
Сценарий написал ????? или ????? . Шоу есть шоу и шоумен у нас опытный.
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31.01.2022 12:04 Ответить
Напередодні приїзду міністрів закордонних справ Німеччини та Франції, які будуть натягувати Зє! на штайнмайєра - як усе передбачувано
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31.01.2022 12:07 Ответить
"розгойдати і дестабілізувати ситуацію в країні"... А більше схоже на те, щоб дискредитувати майбутні мітинги проти наркоманської недовлади
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31.01.2022 12:09 Ответить
я спросонья в глаза балуюсь.... прочитал что "планировали беспорядки возле сифилиса президента"
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31.01.2022 12:10 Ответить
Білорусія близенько
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31.01.2022 12:15 Ответить
И Скока ж их человек? Это ж наверное когда этот монастырский на пост вместо Авакяна заступал зеля просил -устрой мне видимость переворота… И вот вам пожалуйста… теперь переворотом будут вавины проколы во внешней политике замыливать. Неуклюже как то! Сразу вспоминается интервью зэка. Журналист спросил почему вы господин Янукович бросили свою страну и уехали в рашку,а потом и письмо Путину про приди-введи написали. Ответ - а в меня стреляли, я ехал в автомобиле а в машину попали две пули от пулемёта … ну и т.д. Бред…
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31.01.2022 12:16 Ответить
Чергова вистава. Готується зрада і це дійство , типу, на упередження
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31.01.2022 12:20 Ответить
квартальный сценарий убог, как сваты
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31.01.2022 12:20 Ответить
Фейк 100 процентов. Такое впечатление, что за 2013 год частично выложили, но там был курс другой да и регионовские это розвалы - наверное Татаров консультировал. 2500 у.е. за шины.... ну блин, для группы 20-30 чел это нормально, 800 ... 3 часа простоя, но где вы хоть одного дятла найдете за клинч с органами БЕЗ гарантии непривличения, что за 1200 готов) вас дезинформировали))) если имеются в виду провокаторы, то это до жути не так делается, это 100 человек, а не 1500, которым будут обоснованны реальные проблемы в случае вытока инфы, которым дадут гарантии непривличения и дадут в 15-20 раз больше обьявленной, и как правило это ультрас с другого города. За искуственную кровь и фейк-медиков это вероятно от продюссеров сериала какого-нибудь, это вообще оторванно от реалий. Это грунт для подавления нарастающих протестов и не более. Я согласен, что панацея от нарастающего протеста - технологии страха, аля Беларусь и Казахстан, но блин, в Украине это не пройдет, власть только подставит органы, которых просто порвут в случае жестоких силовых мер, и будет все равно хороший коп или плохой. Прецендент 13-14 года это надежная защита на десятилетия для организаторов акций неповиновений, если власть, любая власть это не понимает, то организаторы это ярко осознают и легко могут спровоцировать любую тупую власть, чтобы быстренько ее снести)
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31.01.2022 12:22 Ответить
а де решта 500 осіб? Влада точно дахом їде з переляку.
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31.01.2022 12:23 Ответить
))))они двоих задержали типа
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31.01.2022 12:26 Ответить
"Пупєн напапдьйот" - вже проїхали?
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31.01.2022 12:27 Ответить
НЕ ВІРЮЮЮЮ!!!!
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31.01.2022 12:30 Ответить
Що там з державним переворотом?
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31.01.2022 12:35 Ответить
Зэля с автоматом будет ходить?
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31.01.2022 12:48 Ответить
"Кількість таких осіб планувалося зібрати до 5 000, до 1 500 мала складати так звані тітушки, Джерело:
Чому тоді заарештовано тільки двох, інші вже в Росію встигли здриснути?
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31.01.2022 12:48 Ответить
В яку підорашку ? А чи були хлопчики ? Все це кварталівська дешева постановка , реквізити , масовка ..бутафорська кров
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31.01.2022 13:03 Ответить
Яке сьогодні число? 31е?

Тобто вони хочуть сказати, що запобігли 5-тисячному мітингу з бутафорською кров'ю, перевдягненими медиками,шинами і поваленням Зе, який мав відбутися сьогодні, і про який ми нич не чули?

Могло бути. Якщо учасники мітингу дали підписку про нерозголошення у відповідних структурах.

Тільки тоді я взагалі нічого не розумію, чому поліція і сбушники самі себе ловлять.
Тамара Горіха Зерня
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31.01.2022 12:53 Ответить
Ложь зелёных вы--ко
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31.01.2022 13:03 Ответить
"Фігуранти - громадяни України" "... Ай-ай-ай!!! Плохой народ диктатору попался... Дискредитация обосравшейся с ног до головы лягушачьей власти - вообще комедия...Не надо собираться под офисом - послушайте людей у любого магазина
Короче, всё до унылого понятно: страх перед собственным народом за то, что придётся ответить за свои обсиры делает трусов диктаторами... .... кто знает рашку и бацькивщину - тем насквозь видно куда клонят зеленские лягушки.
Народные протесты они называют "терроризмом"...протесты против их беспредела - "беспорядками"...поможет ли ? Ну-ну...
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31.01.2022 13:11 Ответить
І 31.01.22 Порошенко викликаний на допит.... Щось Монастирський ліпить хрень якусь.
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31.01.2022 13:14 Ответить
А митинги какой хоть теме были бы посвящены? Вариантов то много.
Может это были https://ua.news/ua/ukraynskym-sudyam-astronomychesky-povysyly-pensyy/ судьи, недовольные маленькой прибавкой к пенсии ?
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31.01.2022 13:26 Ответить
Пси гавкають, а караван іде. Кремлядські корупціонери, злодії і мародери діють на випередження, дуже бояться масових протестів. Путлер їх уже не спасе потенційним вторгненням, виживають як можуть.
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31.01.2022 13:30 Ответить
А тебе, смотрю, так хочется Майдан сейчас, когда армия врага на границе.
За кого будешь голосовать на следующих выборах?
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31.01.2022 16:52 Ответить
та армія врага уже наче відступає.
Мабуть за якусь із шавок місцевого олігархату). А ти за кого?
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31.01.2022 18:42 Ответить
Ни Порошенко, ни Зеленский. Эти просрали свой шанс.
Посмотрю, до выборов еще есть время проявить себя.
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31.01.2022 23:58 Ответить
Я тебе розчарую, кращого там у списку ніколи не з'явиться. Потрібно спочатку виборчу систему змінити, скасувати неконституційний майновий ценз, відновити збір підписів, запровадити безумовний імперативний мандат і уже тоді обирати.
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01.02.2022 01:57 Ответить
Мені не хочеться майдану, але дуже хочеться імперативний мандат для усіх обранців. Підтримуєш?
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31.01.2022 23:53 Ответить
так
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31.01.2022 23:57 Ответить
Порошковых отлавливают по-тихоньку
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31.01.2022 13:35 Ответить
Плохо стараетесь, зеленые мрази) все равно вам никто уже не верит. как там ДТП с Трухиным поживает, а покушение на шефира? А как переворот от Ахметова? И в конце концов - ГДЕ ОБЕЩАННЫЙ БОГУЦКОЙ ПУТЧ??!! Где это все, я вас спрашиваю!!
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31.01.2022 14:22 Ответить
Ви ще про це забули - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%83 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%83

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31.01.2022 18:28 Ответить
У нас был уже такой. Правильной дорогой идете товарищи!
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31.01.2022 14:24 Ответить
Ні лиць ні голосу 100% фейк і вистава теж саме що державний переворот!!!!.
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31.01.2022 14:25 Ответить
Показали плакаты которые готовили задержанные "террористы" : Скажемо ні тарифному геноциду. . Монастырский вообще **@нулся головой Где тут посягання на державу??
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31.01.2022 14:27 Ответить
От Ахметовского переворота спасли , теперь спасают от титушек.Работают не покладая рук.
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31.01.2022 14:33 Ответить
Це чергова серія фільму про зелених терористів на автобусі з бронетранспортером і зелений державний переворот.
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31.01.2022 14:42 Ответить
Ihor Lapin





Головна мета відосіка, який запіляв Монастирський- це дискредитація протестів.

Є три питання:

1. Автор сценарію Татаров чи Геращенко
2. Де арешти 5000 провокаторів?
3. Мусора будуть захищати колаборантів, котрі впихуватимуть "формулу штанмаєра" чи прямі перемовини з ОРДЛО?
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31.01.2022 14:52 Ответить
Эти твари похлеще яныковоща. В этих все очень хорошо продумывается. Е есть Е.
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31.01.2022 14:52 Ответить
Хламидия тупая обещала под новый год "кино" на тему "ГОСПЕРЕВОРОТА", но Порошенко уехал, подождали, и вот вам фильм. с Шифером обосрались, не собрали в прокате, это замах2.
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31.01.2022 15:24 Ответить
Вже янєлох впровадив репресії Сталіна?
На якій підставі їх заарештували? За якої статтею? Так можно кого завгодно арештувати!!! Янєлоха позбутися може виявитись важче ніж януковоча й це не жарти!
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31.01.2022 15:01 Ответить
Как то всё мутно и сомнительно.
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31.01.2022 15:29 Ответить
Черговий цирк на дроті від зе-дебілів.
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31.01.2022 15:38 Ответить
1000 человек?))) А арестованых тоько двое?))) А банеры вернем крым, донецк , снизеть тарифы, импичмент президенту уже под запретом?))) Вот это поворот от Зели))) Бубочка как тот уж насковородке))) Заврался просто так что Януковичу и не снилось)) Интересно а куда бубочка побежит?)))) В ростов попросется))) Но наврятле примут там и Яныка одного уже хватает на казеных харчах)))
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31.01.2022 16:05 Ответить
главному мутиле голосок спрятали-не дай бог узнают по голосу. Мона недавно вместе с Антошей двери размалевывали, но тогда бодрячкам-сикейросам толи вручали "пыдозры" то ли нет, а главного Мосейчук даже показывала на Гыгах. И ШО? Ермак насупился -резонанса нет, ну нет резонанса. А как вывернулся Мона, у нас было решение суда на запись.

Когда то при Кучме, Деркач - отец затеял дело грибников, но там таки довели дело до суда -оказывается Днепрогес гранатой хотели взорвать. И все смеялись, даже Зеркало недели. И вот недавно снова прозвучало -цель наступления рузге на юге - захват Днепрогеса. Жванецкий говорил-тщательней надо ребята, тщательней. А то в Саратове еще не смеются.
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31.01.2022 16:18 Ответить
И еще одно, у татарова и его друга цуцкеридзе есть "научная работа" под егидой МВД - борьба с массовыми беспорядками" шас цуцкеридзе у Моны замом и скорее всего он претворил свои с татаровым заготовки.
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31.01.2022 16:21 Ответить
А возле ОП уже и ворушиться нельзя?
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31.01.2022 17:43 Ответить
Художньо-анімаційний фільм....Сценаристи-брати Шефіри...Виробництво-"Квартал 95"...В ролях-незрозуміло хто...
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31.01.2022 17:43 Ответить
Пириварот!? Визитки Яроша и Шоколад Рошен нашли!?
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31.01.2022 17:47 Ответить
Ну так это те которые за лярд баксов Рената гос переворот хотели провернуть. , А Осла не сам переворот смущает , а то что ему долю не занесли.
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31.01.2022 17:57 Ответить
ну про уголь . где порох ..наживался .. нам уже ************* . давай вован про 200 фаеров и 20 покрышек от ..жигулей.. да как там госпереворот поживает --- уже попустило или еще ..готовят.. --- КАК ТЫ ЗЕЛЕНЫЙ ПРЕЗЕРВАТИВ ОДНОРАЗОВЫЙ УЖЕ ВСЕХ ДОСТАЛ СВОИМ НЕДАЛЕКИМ УМОМ . особенно про 20 покрышек --- ты хоть читаеш перед видосиком про озабоченность США про угрозу от ***** . или тупо ***** с суфлера читаеш и не вникаеш . какую ***** тебе написали твои долбоебы . неужели совсем в квартале мозги усохли . вова напиши заяву как ельцин .. я устал -- я ухожу .. и все тебе будут аплодировать --- ты никогда больше таких аплодисментов не услышиш
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31.01.2022 18:03 Ответить
Виникає запитання: "Якого путіна цим займається поліція, а не СБУ?",
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31.01.2022 18:11 Ответить
Это монястырский так перекрывает то, что происходит в Нацгвардии и закончилось расстрелом 5 человек в Днепре? Луцкий стрелок, не?
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01.02.2022 02:09 Ответить
это правакация, палитические рэпрэсии, 37й год!
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01.02.2022 03:49 Ответить
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