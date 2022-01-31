Выполнение минских соглашений означает разрушение Украины, - Данилов

Выполнение Украиной минских соглашений в их нынешнем виде приведет к разрушению страны, необходимо подписать новый документ.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью AP, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Данилов подчеркнул, что необходимо пересмотреть мирное соглашение 2015 года, подписанное в Минске, которое требует от Украины предоставления широкой автономии оккупированному гибридной армией России Донбассу и амнистии боевикам.

"Выполнение минских соглашений означает разрушение страны, – сказал Данилов. – Когда их только подписали под дулом русских пушек – а немцы и французы смотрели – всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно".

Читайте также: Минские соглашения – это ликвидация суверенитета Украины, - Илларионов

Данилов предостерег Запад от давления на Украину для выполнения минских соглашений, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность.

"Если они будут настаивать на выполнении минских соглашений в их нынешнем виде, это будет очень опасно для нашей страны, – сказал секретарь СНБО. – Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это".

Также читайте: Массовая выдача российских паспортов в ОРДЛО нарушает минские договоренности, - заявление ЕС

Данилов заявил, что если Украина выполнит навязанные ей условия, это позволит России потребовать отмены западных санкций, которые зависят от прогресса в выполнении минских соглашений.

Секретарь СНБО призвал к переговорам по новому документу, который можно было бы реально реализовать. Он добавил, что новый договор должен "заставить Путина просто отвести свои войска и танки".