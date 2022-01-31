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Выполнение минских соглашений означает разрушение Украины, - Данилов

Выполнение минских соглашений означает разрушение Украины, - Данилов

Выполнение Украиной минских соглашений в их нынешнем виде приведет к разрушению страны, необходимо подписать новый документ.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью AP, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Данилов подчеркнул, что необходимо пересмотреть мирное соглашение 2015 года, подписанное в Минске, которое требует от Украины предоставления широкой автономии оккупированному гибридной армией России Донбассу и амнистии боевикам.

"Выполнение минских соглашений означает разрушение страны, – сказал Данилов. – Когда их только подписали под дулом русских пушек – а немцы и французы смотрели – всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно".

Читайте также: Минские соглашения – это ликвидация суверенитета Украины, - Илларионов

Данилов предостерег Запад от давления на Украину для выполнения минских соглашений, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность.

"Если они будут настаивать на выполнении минских соглашений в их нынешнем виде, это будет очень опасно для нашей страны, – сказал секретарь СНБО. – Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это".

Также читайте: Массовая выдача российских паспортов в ОРДЛО нарушает минские договоренности, - заявление ЕС

Данилов заявил, что если Украина выполнит навязанные ей условия, это позволит России потребовать отмены западных санкций, которые зависят от прогресса в выполнении минских соглашений.

Секретарь СНБО призвал к переговорам по новому документу, который можно было бы реально реализовать. Он добавил, что новый договор должен "заставить Путина просто отвести свои войска и танки".

Автор: 

Данилов Алексей (1066) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+35
усім розумним людям вже було ясно, що реалізувати ці документи неможливо".
Так не выполняйте, придурки...
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31.01.2022 23:05 Ответить
+26
ну а як на рахунок формули штанмаєра підписаною Зельою це напевно благо?
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31.01.2022 23:03 Ответить
+23
Ты, гнидёныш, читал их?
Там нормально прописано - вывод войск, контроль границы, буферная зона на границе с паРашей с обеих сторон и выборы.

Просто там это расписано Украина и вторая сторона - рассея.
Вот от этого, гнидёныши, хотят спрыгнуть в угоду паРашки.
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31.01.2022 23:07 Ответить
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Страница 3 из 3
Преступник Порошенко подписал эти соглашения, и он должен ответить за госизмену.
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31.01.2022 23:33 Ответить
Дурик,членограй подписал в 19 году не знаешь что?
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31.01.2022 23:41 Ответить
Не минских соглашений, а того что Гундосик твой подписал в 2019 г. Ну нельзя же всех держать за идиотов.........
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31.01.2022 23:38 Ответить
А до чого веде виконання "формули штайнмаєра"?
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31.01.2022 23:43 Ответить
Не удивлюсь если Зеленько скоро уволит Данилова !
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31.01.2022 23:44 Ответить
Респект Данилову !
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31.01.2022 23:45 Ответить
Псевдопатриотзм, который прикрывает обычное предательство. Не первый, не последний. Ленин про таких говорил - полезные идиоты Кремля.
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31.01.2022 23:52 Ответить
А нащо зеленський біжить поперед паровозу, виконувати угоди, коли спочатку повинні вивести зброю та вояк фєдєрасти. А вони навіть припинити стріляти не збираються.
Це інструмент тиску на фєдєрашку і документ, де стоїть підпис #уйла…
А ви, уйопки, набираєте на Украіну якихось нових обов´язків, якусь формулу коня лаврова і кажете, що мінські домовленості погані…
Це ваші мізкі погані або продажні…
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31.01.2022 23:49 Ответить
1 жовтня 2019 року в Мінську учасники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 тристоронньої контактної групи підписали «формулу Штайнмаєра»
На думку українського дипломата https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%94%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Костянтина Єлісєєва українська влада наразі перекреслила домовленості на саміті в Берліні 2016 року та прийняла російську логіку виконання Мінських домовленостей без виконання безпекової компоненти.
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31.01.2022 23:56 Ответить
А як що до цих доповнень?

1. Припинення застосування зброї вважається спільним.
2. Зупинка підрозділів і військових формувань сторін на лінії зіткнення станом на 19 вересня. (Дебальцево повинні віддати!)
3. Заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.
4. Протягом доби з моменту прийняття даного меморандуму відведення засобів ураження калібром понад 100 міліметрів від лінії зіткнення на відстані не менше 15 кілометрів з кожної сторони, в тому числі з населених пунктів, що дає можливість створити зону припинення застосування зброї шириною не менше 30 кілометрів - зони безпеки. При цьому відвести на лінії зіткнення сторін артилерійські системи калібру понад 100 міліметрів на віддалення їхньої максимальної дальності стрільби. Зокрема:
- 100 мм гармати МТ-12 - 9 км; 120 мм міномети - 8 км; 122 мм гаубиця Д-30 (2С1 «Гвоздика») - 16 км; 152 мм 2С5 «Гіацинт-С» (2С3 «Акація», 2С19 «Мста-С», 2А65 «Мста-Б») - 33 км, РСЗВ 9К51 «Град» - 21 км, 9К57 «Ураган» - 36 км, 9К58 «Смерч» - 70 км, РСЗВ «Торнадо-Г» - 40 км, РСЗВ - «Торнадо» - 70 км, РСЗВ «Торнадо-С» - 120 км; ( Вказані суто кацапські види озброєнь! В шахтах таких не було!)))
5. Заборона на розміщення важких озброєнь і важкої техніки в районі, обмеженому певними населеними пунктами.
6. Заборона на установку нових мінно-вибухових інженерних загороджень у межі зони безпеки, зобов'язання на зняття раніше встановлених мінно-вибухових загороджень в зоні безпеки.

8. Розгортання в зоні припинення застосування зброї моніторингової місії ОБСЄ у складі групи спостерігачів організації протягом доби з моменту прийняття даного меморандуму. Зазначену зону доцільно розділити на сектори, кількість кордонів яких погодити в ході підготовки до роботи моніторингової групи спостережної місії ОБСЄ
9. Виведення всіх іноземних найманців із зони конфлікту як з одного, так і з іншого боку.
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31.01.2022 23:57 Ответить
5. Принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте.
6. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».
8. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования
И вишенка на торт.
Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:

освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
право на языковое самоопределение;
участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.

И самое главное, что там про обязательства со стороны рассеи? Ась? Поднимите мне веки.
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01.02.2022 00:03 Ответить
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01.02.2022 00:06 Ответить
откуда инфа такая?)
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01.02.2022 00:21 Ответить
Вы статью прочитали? Или только заголовок?
Секретарь СНБО призвал к переговорам по новому документу, который можно было бы реально реализовать Источник:
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01.02.2022 00:26 Ответить
Ложной политикой Украина загнана в тупик. И выйти из него нам помогут Будапештский меморандум, который позволит организовать действенные переговоры, и правительство национального единства, которое поможет укрепить государство изнутри.(с)
Жи2 добивают Украину изнутри, а куйло снаружи. Судя по всему у них полный договорняк в этом.
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01.02.2022 00:09 Ответить
...ну, кто был не в теме в 1994 годе или в силу раннего возраста: в то время Украина не была стратегическим партнером США, а изгоем с непредсказуемым менталитетом и нравами наманет европейской Северной Кореи и мир (!) вздохнул с облегчением, когда Будапештяне отобрали (именно так выглядело: как у бандюков) ядерный товар. И сейчас вспоминать... на западе сразу тоже вспоминалку включат
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01.02.2022 06:13 Ответить
Vot tak vot, a vi to dumali, chto okazivajetsia posle takih slov.
Poroh da Evropeiskij sojuz i USA spatj nemogut, kak hochet razvalitj Ukrainu.

Toljko rassejushka starajetsia Ukrainu sohranitj, dazhe nesia ubitki ot sankcij ES i USA, kotorije jei nakladivali za nevipolnenije Minskih soglashenij.

vot ono chto poluchajetsia po slovam etogo prihvosta.
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01.02.2022 00:11 Ответить
Мда а по суті Парашенка ці угоди капітулянські і підписав коли злив бійців у Дебальцево.Не фанат зелебобиків але Параша їм нормальну таку свиню підложив.

Про Парашу, Дебальцево і Мінські угоди пропоную послухати Arty Green в недавньому інтерв'ю - https://www.youtube.com/watch?v=B-Hkd0W8hJc
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01.02.2022 00:26 Ответить
Нужно спросить, что по этому поводу думает Петро Порошенко.
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01.02.2022 00:34 Ответить
15ый - это прошлое. Хочется услышать его мнение сегодня.
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01.02.2022 00:40 Ответить
Данілов почав виступати у національних інтересах держави, всупереч лінії тз презента. Честь йому і хвала.
Єдиним новим документом чи договором тут може бути лише зобов'язання про вивід московських регулярних і гібридних військ з території суверенної держави без жодних умов для жертви зовнішньої агресії. Але для цього не потрібно укладення міжнародного договору, такі дії агресора уже є порушенням міжнародного права, зокрема Будапештського Меморандуму.
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01.02.2022 00:41 Ответить
Минские соглашения

Кто нибудь может объяснить

Кто их подписал и до сих пор не наказан.
Как иностранные представители, тоже поставившие подписи, не увидели в них ловушки? Неграмотные, новички в политике, или специально?
Зачем подписали такие Минские Соглашения, от которых до сих пор трясёт весь мир.
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01.02.2022 00:46 Ответить
протоколы менцких подлецов это петюнькин мыролюбный план бээ.
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01.02.2022 01:09 Ответить
Ты дурак?
Минские соглашения Петя был вынужден подписать, чтобы остановить наступление расийских войск.
Вы млять забыли, что тогда у Украины было восемь боеспособных танков?
Но подписал их Петя вовсе не для того, чтобы выполнять, намутив с переходными положениями закона об особом статусе.
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01.02.2022 10:51 Ответить
Ну наконец то официально пошлем в ж..пу трио рашка-немчура-лягушатники издевавшихся над Украиной последние 8 лет.
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01.02.2022 01:16 Ответить
..боюсь, послать не даст, Байден
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01.02.2022 06:08 Ответить
Молодець! Вірно каже...
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01.02.2022 02:43 Ответить
А який сівочолий хетьман підписав мінські угоди ???
Правильно , це петя шоколадний глаз ...
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01.02.2022 02:49 Ответить
для упоротого зеленого бидла немає необхідності сникати в суть- їм досить подивитись Г+Г: там все пояснять, розкажуть про "піввареника", "тотальне зубожіння", "роттердам+", "торгівлю на крові", "жмурукуабнімаю", дадуть посмоктати "квнець епохи бідності" щі смаком "скумбрії по 8".... немає навіть потреби включити залишок мозгів, щоб зрозуміти: комплекс заходів що до виконання мінських угод, підписаний в парижі, загнав ботоксне ***** в пастку. але ж цього не розкажуть по Г+Г
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01.02.2022 09:39 Ответить
Настав час послати і Захід. Якщо вони змушують Україну виконувати ту капітуляцію. Схід ми вже послали, але і ще кілька разів стрільнули в дагонку.
- заходу дякую, але якщо хочете змушувати виконати ту капітуляцію - пошлемо вас також!
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01.02.2022 02:49 Ответить
для упоротого зеленого бідла немає необхідності зникати в суть- їм досить подивитись Г+Г: там все пояснювати, розкажуть про "піввареника", "тотальне зубожіння", "роттердам+", "торгівлю на крові", "жмурукуабнімаю", дадуть посмоктати " квнець епохи бідності" щі смаком "скумбрії по 8".... немає навіть потреби включити залишок мозку, щоб зрозуміти: комплекс заходів щодо виконання мінських угод, підписань у парижі, загнавши ботоксне ***** в пастку. але ж цього не розкажуть по Г+Г
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01.02.2022 09:40 Ответить
Мнение ветеринара это диагноз.
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01.02.2022 03:52 Ответить
Не минские соглашения, а формулы немецкого путинососа Швайне- Штайне, которую и подписал зебиленский
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01.02.2022 03:53 Ответить
а штанмаєр чомусь про цю формулу ні слухом ні духом.... але чомусь вусатий бульбенфвюрер в курсі.... і називає її формулою лаврова-путєна
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01.02.2022 09:42 Ответить
верная заява.
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01.02.2022 04:46 Ответить
ага, ля остаточного розриву відносин з заходом.....
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01.02.2022 09:43 Ответить
нет.
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02.02.2022 21:35 Ответить
Минские соглашения подписаны Порошенко со страха и перепуга и фактически под "дулом пистолета" они антиукраинские и неприемлемы для большинства граждан Украины. Бандиты и террористы должны быть наказаны им не место в Украине. Районы Украины, временно оккупированные роSSией, в течении 20 лет после возвращения под контроль украинского правительства должны быть лишены избирательных прав всех уровней и должны управляться специальной администрацией назначенной правительством Украины.
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01.02.2022 05:16 Ответить
А шо ж ты, голубь, не помог Порошенко не подписывать этот договор путем своего присутствия в окопах? Ты большой герой рассуждаешь про страх и перепуг, но в окопы по каким-то неизвестным причинам героя не загнать. Это почему так? Вот поехал бы на фронт, авось и Пороху было бы проще. Тогда может быть и не пришлось бы подписывать договор. Как думаешь, ась?
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01.02.2022 08:08 Ответить
Какие все умники и советчики задним умом. Большинства из вас не было тогда на передовой.
Как не было там и нынешнего гавнокомандующего
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01.02.2022 09:25 Ответить
«Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института.

Но я - не он.

Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск«, - говорил отец Зеленского в 2014 году.

https://kherson.life/ukraina/kak-zelenskij-prizvavshij-zhenshhin-v-**********-kosil-ot-armii/
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01.02.2022 09:25 Ответить
"Они" (Зеленские) как и многие тут диванные советчики тогда тоже не хотели рисковать.

Зато сейчас извергают фонтаны советов как надо было поступать тогда.
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01.02.2022 10:14 Ответить
Для упоротої зелені. Мінські угоди підписані Кучмою. Ніякої шірокої автономії там нема.
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01.02.2022 09:46 Ответить
Зеленский хочет снять санкции с РФ.
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01.02.2022 05:17 Ответить
...вот-вот , на верх лезут и результаты сепаратных переговоров Соединенных Штатов России и Америки
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01.02.2022 06:05 Ответить
а літаки зі зброєю- це відкупне напевно....
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01.02.2022 09:45 Ответить
А не здається, що Мінські угоди зарані були "мертвонароджене" дитя? І чіплятись за них, як за якийсь фетиш вже не розумно-"альтернативи нема"... Чому, хто її шукав?
Пройшов час, змінилась ситуація, появились нові граки на політичній арені, кінець кінців і Україна вже не та. Так що, і дальше дивитись і слухати Європу в лиці жабоїдів і німаків(особливо німаків в світлі останніх подій) і стояти в позі раком? Про рашку вже і не говорю-не варта того паперу, що підписує.
Янкі і брити, можливо, аж тепер зрозуміли, як підіс...ли з Будапештським меморандумом, то хоч тепер хоч чимось компенсують...
Як висновок: Мінські угоди виконали свою роль в свій час-загальмували хоч трохи процес, пора шукати нову платформу, з новим складом і новими умовами. На жаль...не з цією владою зебобіків.
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01.02.2022 06:44 Ответить
почему они так боятся выборов в ордло? на этих выборах будут участвовать все люди выехавшие в украину, местных дегенератов не допустят так как они имеют раша гражданство. по автономии можно сделать референдум, на котором естественно люди скажут нет автономии. референдум повыше котируется всяких договоров
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01.02.2022 06:45 Ответить
Кто не допустит местных дегенератов к выборам? Да у них остались и украинские паспорта, это же "наши люди", с их мнением нужно считаться и т.д. Вот и будут у нас в парламенте куча медведчуков с рабиновичами и кивами. И еще, как можно проводить выборы под дулами автоматов, даже если эти автоматы в день выборов бандюки спрячут под полу. И кого выберут особи, которые в массе своей ненавидят Украину и все украинское намного больше, чем до оккупации. А те, кто переехал на свободные территории, все они за свободную и независимую Украину? Очень в этом сомневаюсь! Многие переехали сюда потому,что здесь родственники, здесь не стреляют, нет комедантского часа, дебилов и наркоманов с автоматами. Да и на московии они не нужны. А они как ненавидели Украину и"хохлов", так и ненавидят. И так же не представляют себе жизни без дружбы со "старшим братом". Потому и "боимся" выборов в ордло.
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01.02.2022 07:34 Ответить
ну не так все печально как кажется. 2 пункт гласит о выводе всех иностранных войск. и здесь встает вопрос, сепары же тоже иностранные войска))) это минск можно еще лет 20 обговаривать
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01.02.2022 09:12 Ответить
але друже, навіщо ти мечеш бісер перед свиньми???? вони ж не вникаю в деталі: для них перший пункт, а саме "повне і всеосяжне припинення вогню"- це квантова фізика....
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01.02.2022 09:50 Ответить
ну наш народ никогда умом не отличался, маемо шо маемо. да и стадом можно управлять
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01.02.2022 11:01 Ответить
... Рузвельт бы заставил
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01.02.2022 07:29 Ответить
Выполнение Украиной минских соглашений в их нынешнем виде приведет к разрушению страны.

И это столько времени понадобилось, чтобы такое понять!!!
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01.02.2022 07:42 Ответить
Если прочитать все коменты, начиная с первой страницы, то ясно видно, что припецанная публика НЕ ХОЧЕТ этого понимать. Верность "фюреру" превыше здравого смысла. Есть тут пара, другая представителей их соевой ботофермы, так они уже, кажется, из шкуры вылезли и прыгают без нее, чтоб доказать, что без минских договорняков (так их назвал Виктор Шишкин, который в пух и прах разнес эти бумажки, не имеющие никакого отношения к международному праву) ну никак.
Либерасты Запада хотят этих договорняков? Так они и Мюнхенскими договорняками размахивали в лице Невиля Чемберлена, заявляя, что они, бумажки, принесут "вечный мир". А что принесли? Вторую мировую войну, десятки миллионов убитых и искалеченных, океан страданий ...
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01.02.2022 08:12 Ответить
Договор подписан под дулом пистолета и под очень серьезным давлением Запада. Его нельзя было не подписать, но его также нельзя выполнять. Что, собственно, непонятно?
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01.02.2022 08:10 Ответить
Так надо было через некоторое время заявить о принуждении к подписанию, сказать, что принуждением занимались Меркель и Оланд при одобрении Обамы и объявить подписанные представителямы Порошенко минские договорняки ничтожным документом. Так нет же - даже на этой ветке соевые фанатики диким криком визжат о необходимости их выполнения, бо, видите ли, дяди и тети с Запада обидятся и запустят орду ***** в Украину.
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01.02.2022 08:18 Ответить
Зебилоиды - реальные умственные вырожденцы. Сделать виновными в сложившейся ситуации Обаму, Меркель и Оланда могут только совершенно потерявшие рассудок зегенераты. Они давили, и с их давлением нельзя было не считаться поскольку речь о таких странах как Франция, Германия, США. НО НЕ ОНИ были первопричиной всего этого, валенок. Объявив этот договор ничтожным ты автоматом снимаешь санкции с России, выставляешь в идиотском свете тех , кто тебе помогает. Результат очевиден, зебиленыш, или требуются еще пояснения?
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01.02.2022 08:35 Ответить
Да не злобствуй ты так, выродок. Где ты, ничтожество видишь договор? Это ты, иопнутый на всю голову, так называешь "минский договорняк", не имеющий никакого отношения к Международному праву? И да, для мрази вроде тебя Обама, Меркель и Оланд (теперь Макрон) конечно же лучшие друзья, чтоб они разом сдохли, Украины. Особенно Бардак Хусейнович Обама, который поздравил Вить Пйордыча Овоща с президентством еще до объявления его таковым ЦИК впереди даже *****. Так старался угодить *****, что ож свой черный член положил на элементарные приличия. А про "подругу Украины" фрау Макрель мне даже думать противно! Достаточно почитать откровения личного секретаря этой гадины о том, как она "помогала" Украине.
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01.02.2022 09:34 Ответить
Меня умиляют советы типа "так надо было сказать"
Откуда вы такие "эксперты" беретесь?
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01.02.2022 09:31 Ответить
А ты откуда взялся? Не оттуда, где все люди берутся?
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01.02.2022 09:37 Ответить
Я оттуда.
Но я не раздаю дурных советов "как надо было".

Мне как-то стыдно поучать тех, кто воевал и принимал тяжелые и ответственные решения в том хаосе, который творился тогда

А я в силу возраста и болячек не был на фронте.
Но помогал чем мог в силу своих материальных возможностей
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01.02.2022 10:07 Ответить
Одного идиота раша уже цитирует в ООН, теперь ещё один в очередь записался.
Данилов, что ты вообще собрался выполнять, пупок не развяжется?
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01.02.2022 08:32 Ответить
рашисти знов пішли ва-банк зі своїми погрозами Україні і миру у Європі. . . https://www.msn.com/en-xl/europe/europe-top-stories/moscow-warns-ukraine-may-destroy-itself-as-russia-and-us-clash-at-un/ar-AATl7AE?OCID=newswrap Москва попередила, що Україна може "знищити себе", оскільки Росія і США зіткнулися в ООН (msn.com)
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01.02.2022 09:17 Ответить
Зеленский подписал Указ №671/2021: давать официальные комментарии, провозглашать официальные заявления и выступать с инициативами международного характера могут: - Президент Украины; - Премьер-министр Украины; - Министр иностранных дел Украины.
---------------------------------------------------------------
что-то я не вижу секретаря СНБО в єтом списке. кто позволил Данилову делать провокативные внешнеполитические заявления космического масштаба и космической же глупости? ЗЕ должен дать Данилову распоряжение наложить на себя санкции за нарушения своего указа.
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01.02.2022 10:30 Ответить
Было определенное временное окно, когда их можно было выполнить. Но после раздачи паспортов РФ жителям ОРЛДО их выполнить невозможно. Вернее, их выполнение приведет к прекраещнию существования суверенного г-ва Украина. Да и подписывал их бывший президент, не имеющий на то каких-либо полномочий. Конечно, нужно пересмотреть с учетом текущего момента.
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01.02.2022 09:18 Ответить
Если это так, как он говорит, то почему на свободе те люди, с укр. стороны, которые эти соглашения подписали? Где уголовные дела за их "зраду"?
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01.02.2022 09:25 Ответить
Все "эксперты", которые в то время не находились на передовой и никак не участвовали в защите страны, пусть лучше оставят свои выводы при себе.
В том числе и Зюзя с Даниловым. И в первую очередь.
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01.02.2022 09:35 Ответить
В то время Зюзик косил от призыва а Данилов - малиновый пиджак из 90-х вообще неизвестно чем занимался
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01.02.2022 09:38 Ответить
Санкции против России четко привязаны к полной имплементации Минских соглашений.

И все эти годы нам удавалось держать антипутинскую коалицию в мире, ослабляя Россию экономически. Каждый рубль, который РФ потеряла из-за санкций - это рубль, который не пошел на финансирование войны».
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01.02.2022 09:54 Ответить
Может напомнить сомнительным диванным экспертам, что происходило тогда, когда они либо косили от призыва, либо отнюдь не спешили пойти добровольцами защищать Родину?

А сейчас рьяно рассказывают "как надо было"

После того, как россияне начали наступать, - фактически, фронт посыпался. Началось массовое дезертирство: только в одной 51-й бригаде за неделю дезертировали 1200 человек

К концу августа Кремль взял под контроль аэропорт Луганска и поселки в округе, Иловайск, Старобешево, Тельманово и другие населенные пункты.
В такой непростой для Украины военной обстановке подписали протокол из 12 пунктов
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01.02.2022 10:00 Ответить
Лайно кацапське - за яких 1200 "дезертирів" ти тут чешешь?!

"

Войну на востоке Украины бригада встретила в статусе кадрированной - она имела всего около 500 кадровых военных-контрактников, в сравнении с 800-1000 контрактников в обычных частях. До полного состава в 4500 бойцов должна была наращиваться за счёт мобилизованныхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-:0-3 [3] .

Примерно в 6:00 утра 22 мая 2014 года между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81 Великоанадолем (Ольгинка) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Владимировка вблизи города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0 Волноваха https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкой области произошло нападение группы боевиков ДНР на лагерь военнослужащих 51-й механизированной бригады. По словам очевидцев, боевики приехали на инкассаторских авто «Приватбанка», и открыли огонь из гранатомётов и пулемётов. Из личного состава бригады было около 30 человек, 3 БТР или БМП. Во время обстрела один из зарядов попал в боевую машину, которая находилась на блокпосту, что вызвало взрыв боекомплекта. В результате боя погибло 17 военных, включая командира батальона майора Леонида Полинкевича, 18 ранено. Всего в местную больницу были доставлены с огнестрельными ранениями 31 человек"


После боя под Волновахой командира бригады полковника Яцкова отстранили от командования, а саму бригаду вывели на слаживание на полигон Широкий Лан. Однако 300 человек выразили желание остаться в зоне АТО - под Мариуполем эти силы провели три недели, а в конце июня они были передислоцированы в Докучаевск. Оттуда часть личного состава перебросили в Амвросиевку, где тогда вела бои 72-я механизированная бригада, а часть батальонно-тактической группы во главе с подполковником Николаем Капиносом отправили в район села Григорьевка на границе с РФ. Россияне каждую ночь совершали манёвры силами порядка 50 машин, имитируя атаки, однако границу тогда не пересекали. Каждый день в течение двух недель там велись артиллерийские обстрелы - миномётная батарея тактической группы, имея хорошие замаскированные позиции на высоте, била по силам пророссийских формирований и практически не имела потерьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-:0-3 [3] .

14 июля 2014 года во время перемещения в колонне вблизи села Черемшине ночью состоялся бой, военные бригады вступили в бой с сепаратистами. После завершения боя 51-я бригада начала отход из Черемшино, сепаратистами выстрелом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 ПТРК поражена САУ https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A11 2С1 . Тогда погибло трое солдат, 2 получили ранения.

25 июля 2014 года 40 военнослужащих 51-й бригады и несколько военнослужащих из https://ru.wikipedia.org/wiki/72-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 72-й омехбр , что удерживало позиции возле https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA Червонопартизанска , после 10 дней в окружении и под обстрелами, были вынуждены сложить оружие и перейти украинско-российскую границу, таким образом попав в пленhttps://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-7 [7] . Несколько бойцов из группировки сдаваться отказались и прорвались к позициям ВСУ.

2 августа в Запорожье суд отпустил под личные обязательства всех военнослужащих 51-й отдельной гвардейской механизированной бригады, которых подозревают в дезертирстве (вынужденно отступили под обстрелом на территорию РФ)https://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-8 [8] .
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01.02.2022 10:38 Ответить
24 августа 2014 года на украинский блокпост в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Оленовке , что под https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA Донецком , начали наступление значительные силы пророссийских вооружённых группировок: танковое подразделение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD) батальона «Оплот» в составе минимум 5 танков и пехота https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%83%D1%81_(%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0) батальона «Кальмиус» . Из воспоминаний Николая Тишика, танкиста 51-й бригады, наступление началось с артиллерийского обстрела, хотя и неточного, в 4 утраhttps://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-olenivka_censor_2017-9 [9] . Из воспоминаний танкистов «Оплота», что участвовали в том нападении, они в 6:23 утра заняли посёлок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Луганское и далее выдвинулись на Оленовку, на блокпост https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 Сигнальный . Согласно их словам, головной танк в колонне ещё до боя обнаружил неисправность пушки - гидростопор - он вышел из строя и пошёл в поле чинить неполадку.другие же танки начали обстрел украинского блокпоста, пытаясь поразить возможные позиции, технику и огневые точки украинцев. По словам Николая Тишика, это было почти 8 утра, они зарядили бронебойный снаряд в пушку танка ещё когда услышали грохот танковых двигателей в тумане, и ждали в зеленке. Когда из тумана вышел танк https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64 Т-64БВ пророссийских сил, его пушка была повернута в сторону Донецка, что сначала озадачило украинских танкистов. Однако когда он начал разворот башни, украинский танк по приказу Николая Тишика произвёл выстрел, которым сразу его подбил, попав в башню в место командира. Подбитый танк вспыхнул огнём, и вскоре взорвался. Один из их танков все же попал в украинский танк осколочным снарядом в башню, чем разбил ему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 триплексы , вывел из строя стабилизатор пушки, а на башне начался незначительный пожар, который вскоре Николай с экипажем потушили. Однако другие два танка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72Б «Оплота» начали неорганизованное отступление, во время которого один передом, а другой задом упали в канаву. Их танкисты эвакуировались и скрылись. Четвёртый танк вышел из боя, забрав раненого мехводаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-olenivka_censor_2017-9 [9] . В результате боя украинская сторона потеряла подбитыми https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%9F-2 БМП-2 и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2-%D0%9B%D0%91 МТ-ЛБ . Пророссийские силы потеряли танк Т-64БВ сгоревшим и два Т-72 брошенными: первый имел модель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72Б обр. 1989 , бортовой № 38, и был затоплен полностью, его не смогли извлечь украинские военные. Второй https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72Б обр. 1985 , бортовой № 37, был взят трофеем, и его передали батальона милиции «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80-1_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8) Днепр-1 »https://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-olenivka_censor_2017-9 [9] .

29 августа 2014 года при выходе из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA Иловайского котла «зеленому коридору» погибли военнослужащие 40-го батальона 51-й механизированной бригады.

22 сентября Президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко сообщил, что 51-я бригада Вооружённых сил Украины будет расформирована, а на её месте будет создана новая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 механизированная бригадаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-rozform-10 [10] .

8 октября Пётр Порошенко на встрече с бойцами и командирами 51 омехбр анонсировал создание «14-й механизированной бригады» - на базе подразделений 51-й бригады, которые зарекомендовали себя как героические во время АТО:

Те подразделения, которые героически себя проявили, не должны быть расформированы. Они должны в полном составе с сохранением своих традиций стать основой новой бригады.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Пётр Порошенко https://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-11 [11]

президент назвал среди таких разведчиков, которые одними из первых взяли под контроль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0 Саур-Могилу ; противотанковый артиллерийский дивизион бригады, который уничтожил немало бронетехники противника; ремонтное подразделение бригады, которое под обстрелами выполняло свои обязанности; танковое подразделение, которое атаковал врага, чтобы обеспечить вывод украинских войск из-под https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA Иловайска .

1 декабря 2014 года бригаду расформировали, а по месту её дислокации создали новую https://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 14-ю отдельную механизированную бригаду
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01.02.2022 10:39 Ответить
Тогда Порошенко обратится к народу:

«Мы смогли остановить по всему фронту наступление врага. При чем, не наемников, не боевиков, террористов,

а хорошо вышколенные подразделения регулярной армии соседнего государства».

Также он отметил достижение режима прекращения огня, освобождение почти полутора тысяч заложников группировок «ЛДНР», ротацию военных и ремонт техники, строительство линий обороны, нормализацию жизни в освобожденных городах Донбасса.
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01.02.2022 10:02 Ответить
Тон тексту і її зміст містить натяки на те, що Мінські угоди в інтерпретації Росії можуть бути нашою (дуже проросійськиою) владою прийняті. На це вказують такі слова "Якщо суспільство не прийме цих угод, це може призвести до дуже складної внутрішньої ситуації" Не "Якщо", а точно суспільство їх не прийме і ще рік тому це "Якщо" не могло просто бути в текстах Данілова. Але вже 2 роки влада активно працює над тим, щоб ми звикли до думки, що іншого виходу, як йти на поклін до Росії немає. Певні успіхи цієї "праці" ми вже бачимо. В енергетиці, наприклад. А те що Зеленський серйозно розглядав можливість поїздки в Пекін на Олімпіаду щоб ще раз подивитися в очі Путіну (коли наші західні партнери політично бойкотують Пекін) взагалі поза границями розуміння. Видається, що поїздку відмінили. Але це в біблії спочатку було слово, а в політиці часто судять по намірах. А вни якраз були такими-їхати до Хана Великого Пу.
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01.02.2022 10:19 Ответить
Та ні, панє Данілов, не такі вони погані ці "Мінські домовленності"....
Коли б з кожного утюга в Україні, кожен день чули дорікання до Росіїї по виконанню цих "мінських домовленностей" - покроково, то Лавров і Путін свої вимоги до України між собою тіки б обговорювали, а не на весь світ свои "забаганки" висловлювали...
Бубочка та його друзі - Ермак та Кулеба мали б відстоювати українське бачення мінських домовленостей, а не плестися в хвості російських дорікань!
Коли Порох був на посаді президента вони й рот не роскривали дорікая Україні про невиконання "домовленостей", ба на їхне одне "дорікання" знали шо від Пороха почують в відповідь пять дорікань до росії!
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01.02.2022 10:27 Ответить


«Не могу сказать, что у нас есть какие-либо сложности в контактах с Президентом Украины П.А. Порошенко, по крайней мере, на уровне руководителей двух стран. Идет регулярный диалог», - отметил Лавров. «П.А. Порошенко - лучший шанс, который в настоящее время есть у Украины», - резюмировал Лавров.

По словам Лаврова, он поддерживает тесные деловые связи с главой украинского МИДа Павлом Климкиным.

Очастоте общения с российскими коллегами также http://www.pravda.com.ua/articles/2014/12/16/7052223/ заявил глава Администрации президента Петра Порошенко Борис Ложкин.

http://argumentua.com/novosti/glava-mid-rf-pokhvalil-poroshenko-u-putina-s-nim-net-kakikh-libo-slozhnostei-v-kontaktakh
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01.02.2022 13:38 Ответить
Я не прихильник пана Порошенко, може й завдячуючи його палкому спілкуванню з російськими покидьками які зараз її очолюють....
Але слід йому віддати належнє- гавкав він на мордор на міжнародних майданчиках досить відчутно, Зеленський тихо курить в сторонці!
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01.02.2022 14:18 Ответить
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01.02.2022 15:00 Ответить
Данилов молодец. Сейчас самое время заявить что Россия шантажирует Украину. Во всем мире это поймут.
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01.02.2022 10:28 Ответить
А то во всем мире до сих пор никто не знал, что Россия шантажирует Украину?!

Теперь Данилов откроет всем глаза...

, вы что до этого времени в летаргическом сне пребывали?
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01.02.2022 10:33 Ответить
Во всем мире думали что Порошенко знает что подписывает.
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01.02.2022 10:43 Ответить
В 1994-1997 годах Данилов был мэром Луганска. В этот период своей жизни он познакомился с Александром Ефремовым

«Ефремов и его люди общались с предприятиями, но у них не было денег. А тут как раз выставили на торги Укркоммунбанк.
Я Ефремову и Тихонову финансово помог его купить. Мы с ними были условными партнерами в течение двух лет.

Банк задумывался как коммерческий проект, но прибыли не было. А потом я спросил: "Ребята, а где же бизнес?" Вот тут и начались мои проблемы с Ефремовым», - описывал Данилов свои отношения с Ефремовым

в августе 2019 года.

Официально Данилова уволили с должности мэра за финансовые махинации, сам он утверждает, что обвинения были безосновательными.
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01.02.2022 10:30 Ответить
Минские соглашения Петя был вынужден подписать, чтобы остановить наступление расийских войск.
Вы млять забыли, что тогда у Украины было восемь боеспособных танков?
Но подписал их Петя вовсе не для того, чтобы выполнять, намутив с переходными положениями закона об особом статусе.
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01.02.2022 10:54 Ответить
Минские соглашения Петя подписал потому что загнал людей в котел, их нужно было выручать.
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01.02.2022 10:56 Ответить
Ну да. Вот только вопрос - это он так руками Путина уничтожал патриотов или Дебальцево удерживали до подписания, поскольку линию разграничения проводили на момент подписания?
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01.02.2022 11:08 Ответить
Я думаю, что Петя больше интересовался как получить прибыль с этой ситуации.
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01.02.2022 11:12 Ответить
От з цього треба було починати Зюзі.Агент російських спецслужб Порошенко намагався втілити мінські угоди через ВР - пам"ятаєте вимкненне табло і витягнуті картки депутатів від"Свободи" і"Батьківщини"і четверо загиблих нацгвардійців під ВР?
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01.02.2022 13:31 Ответить
Що ти верезеш, дебілоід?!!
Публічна відмова України від Мінська, це саме того, чого москоти й добиваються стільки років.
У тебе немає мізків ПОЧИТАТИ хоча б ці "угоди"?!!!
Згідно з п.4 "вибори в ОРДиЛо мають відбутися згідно з українським законодавством"!! А закон в Україні НЕМАЄ ВИБІРКОВОЇ ДІЇ!! Всі рашистські вбивці-кати в немертвому стані на цій території мають сидіти на кічі. Все їх майно - конфісковане, зброя - сдана. Пропагандонскі ЗМІ - вичищені, та т.і.
Данілов, ти що "чукча не читач, чукча - письменник"?
Коли ви мозок будете вмикати поперед ваших ротів?!!
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01.02.2022 14:36 Ответить
Подельники Путина - Меркель и Штайнмайер заставили Украину подписать эти соглашения в сговоре с Путиным, поэтому любой нормальный суд мира подтвердит что это действие по умышленному преступному сговору напавшей стороны.
P.S. - выполните сволочи Будапештский меморандум сначала а потом вякайте про какойто минск.
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01.02.2022 23:28 Ответить
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