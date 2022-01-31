Выполнение минских соглашений означает разрушение Украины, - Данилов
Выполнение Украиной минских соглашений в их нынешнем виде приведет к разрушению страны, необходимо подписать новый документ.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью AP, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Данилов подчеркнул, что необходимо пересмотреть мирное соглашение 2015 года, подписанное в Минске, которое требует от Украины предоставления широкой автономии оккупированному гибридной армией России Донбассу и амнистии боевикам.
"Выполнение минских соглашений означает разрушение страны, – сказал Данилов. – Когда их только подписали под дулом русских пушек – а немцы и французы смотрели – всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно".
Данилов предостерег Запад от давления на Украину для выполнения минских соглашений, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность.
"Если они будут настаивать на выполнении минских соглашений в их нынешнем виде, это будет очень опасно для нашей страны, – сказал секретарь СНБО. – Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это".
Данилов заявил, что если Украина выполнит навязанные ей условия, это позволит России потребовать отмены западных санкций, которые зависят от прогресса в выполнении минских соглашений.
Секретарь СНБО призвал к переговорам по новому документу, который можно было бы реально реализовать. Он добавил, что новый договор должен "заставить Путина просто отвести свои войска и танки".
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Це інструмент тиску на фєдєрашку і документ, де стоїть підпис #уйла…
А ви, уйопки, набираєте на Украіну якихось нових обов´язків, якусь формулу коня лаврова і кажете, що мінські домовленості погані…
Це ваші мізкі погані або продажні…
На думку українського дипломата https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%94%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Костянтина Єлісєєва українська влада наразі перекреслила домовленості на саміті в Берліні 2016 року та прийняла російську логіку виконання Мінських домовленостей без виконання безпекової компоненти.
1. Припинення застосування зброї вважається спільним.
2. Зупинка підрозділів і військових формувань сторін на лінії зіткнення станом на 19 вересня. (Дебальцево повинні віддати!)
3. Заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.
4. Протягом доби з моменту прийняття даного меморандуму відведення засобів ураження калібром понад 100 міліметрів від лінії зіткнення на відстані не менше 15 кілометрів з кожної сторони, в тому числі з населених пунктів, що дає можливість створити зону припинення застосування зброї шириною не менше 30 кілометрів - зони безпеки. При цьому відвести на лінії зіткнення сторін артилерійські системи калібру понад 100 міліметрів на віддалення їхньої максимальної дальності стрільби. Зокрема:
- 100 мм гармати МТ-12 - 9 км; 120 мм міномети - 8 км; 122 мм гаубиця Д-30 (2С1 «Гвоздика») - 16 км; 152 мм 2С5 «Гіацинт-С» (2С3 «Акація», 2С19 «Мста-С», 2А65 «Мста-Б») - 33 км, РСЗВ 9К51 «Град» - 21 км, 9К57 «Ураган» - 36 км, 9К58 «Смерч» - 70 км, РСЗВ «Торнадо-Г» - 40 км, РСЗВ - «Торнадо» - 70 км, РСЗВ «Торнадо-С» - 120 км; ( Вказані суто кацапські види озброєнь! В шахтах таких не було!)))
5. Заборона на розміщення важких озброєнь і важкої техніки в районі, обмеженому певними населеними пунктами.
6. Заборона на установку нових мінно-вибухових інженерних загороджень у межі зони безпеки, зобов'язання на зняття раніше встановлених мінно-вибухових загороджень в зоні безпеки.
8. Розгортання в зоні припинення застосування зброї моніторингової місії ОБСЄ у складі групи спостерігачів організації протягом доби з моменту прийняття даного меморандуму. Зазначену зону доцільно розділити на сектори, кількість кордонів яких погодити в ході підготовки до роботи моніторингової групи спостережної місії ОБСЄ
9. Виведення всіх іноземних найманців із зони конфлікту як з одного, так і з іншого боку.
6. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».
8. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования
И вишенка на торт.
Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:
освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
право на языковое самоопределение;
участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.
И самое главное, что там про обязательства со стороны рассеи? Ась? Поднимите мне веки.
Секретарь СНБО призвал к переговорам по новому документу, который можно было бы реально реализовать Источник:
Жи2 добивают Украину изнутри, а куйло снаружи. Судя по всему у них полный договорняк в этом.
Poroh da Evropeiskij sojuz i USA spatj nemogut, kak hochet razvalitj Ukrainu.
Toljko rassejushka starajetsia Ukrainu sohranitj, dazhe nesia ubitki ot sankcij ES i USA, kotorije jei nakladivali za nevipolnenije Minskih soglashenij.
vot ono chto poluchajetsia po slovam etogo prihvosta.
Про Парашу, Дебальцево і Мінські угоди пропоную послухати Arty Green в недавньому інтерв'ю - https://www.youtube.com/watch?v=B-Hkd0W8hJc
Єдиним новим документом чи договором тут може бути лише зобов'язання про вивід московських регулярних і гібридних військ з території суверенної держави без жодних умов для жертви зовнішньої агресії. Але для цього не потрібно укладення міжнародного договору, такі дії агресора уже є порушенням міжнародного права, зокрема Будапештського Меморандуму.
Кто нибудь может объяснить
Кто их подписал и до сих пор не наказан.
Как иностранные представители, тоже поставившие подписи, не увидели в них ловушки? Неграмотные, новички в политике, или специально?
Зачем подписали такие Минские Соглашения, от которых до сих пор трясёт весь мир.
Минские соглашения Петя был вынужден подписать, чтобы остановить наступление расийских войск.
Вы млять забыли, что тогда у Украины было восемь боеспособных танков?
Но подписал их Петя вовсе не для того, чтобы выполнять, намутив с переходными положениями закона об особом статусе.
Правильно , це петя шоколадний глаз ...
- заходу дякую, але якщо хочете змушувати виконати ту капітуляцію - пошлемо вас також!
Как не было там и нынешнего гавнокомандующего
Но я - не он.
Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск«, - говорил отец Зеленского в 2014 году.
https://kherson.life/ukraina/kak-zelenskij-prizvavshij-zhenshhin-v-**********-kosil-ot-armii/
Зато сейчас извергают фонтаны советов как надо было поступать тогда.
Пройшов час, змінилась ситуація, появились нові граки на політичній арені, кінець кінців і Україна вже не та. Так що, і дальше дивитись і слухати Європу в лиці жабоїдів і німаків(особливо німаків в світлі останніх подій) і стояти в позі раком? Про рашку вже і не говорю-не варта того паперу, що підписує.
Янкі і брити, можливо, аж тепер зрозуміли, як підіс...ли з Будапештським меморандумом, то хоч тепер хоч чимось компенсують...
Як висновок: Мінські угоди виконали свою роль в свій час-загальмували хоч трохи процес, пора шукати нову платформу, з новим складом і новими умовами. На жаль...не з цією владою зебобіків.
И это столько времени понадобилось, чтобы такое понять!!!
Либерасты Запада хотят этих договорняков? Так они и Мюнхенскими договорняками размахивали в лице Невиля Чемберлена, заявляя, что они, бумажки, принесут "вечный мир". А что принесли? Вторую мировую войну, десятки миллионов убитых и искалеченных, океан страданий ...
Откуда вы такие "эксперты" беретесь?
Но я не раздаю дурных советов "как надо было".
Мне как-то стыдно поучать тех, кто воевал и принимал тяжелые и ответственные решения в том хаосе, который творился тогда
А я в силу возраста и болячек не был на фронте.
Но помогал чем мог в силу своих материальных возможностей
Данилов, что ты вообще собрался выполнять, пупок не развяжется?
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что-то я не вижу секретаря СНБО в єтом списке. кто позволил Данилову делать провокативные внешнеполитические заявления космического масштаба и космической же глупости? ЗЕ должен дать Данилову распоряжение наложить на себя санкции за нарушения своего указа.
В том числе и Зюзя с Даниловым. И в первую очередь.
И все эти годы нам удавалось держать антипутинскую коалицию в мире, ослабляя Россию экономически. Каждый рубль, который РФ потеряла из-за санкций - это рубль, который не пошел на финансирование войны».
А сейчас рьяно рассказывают "как надо было"
После того, как россияне начали наступать, - фактически, фронт посыпался. Началось массовое дезертирство: только в одной 51-й бригаде за неделю дезертировали 1200 человек
К концу августа Кремль взял под контроль аэропорт Луганска и поселки в округе, Иловайск, Старобешево, Тельманово и другие населенные пункты.
В такой непростой для Украины военной обстановке подписали протокол из 12 пунктов
"
Войну на востоке Украины бригада встретила в статусе кадрированной - она имела всего около 500 кадровых военных-контрактников, в сравнении с 800-1000 контрактников в обычных частях. До полного состава в 4500 бойцов должна была наращиваться за счёт мобилизованныхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-:0-3 [3] .
Примерно в 6:00 утра 22 мая 2014 года между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81 Великоанадолем (Ольгинка) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Владимировка вблизи города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0 Волноваха https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкой области произошло нападение группы боевиков ДНР на лагерь военнослужащих 51-й механизированной бригады. По словам очевидцев, боевики приехали на инкассаторских авто «Приватбанка», и открыли огонь из гранатомётов и пулемётов. Из личного состава бригады было около 30 человек, 3 БТР или БМП. Во время обстрела один из зарядов попал в боевую машину, которая находилась на блокпосту, что вызвало взрыв боекомплекта. В результате боя погибло 17 военных, включая командира батальона майора Леонида Полинкевича, 18 ранено. Всего в местную больницу были доставлены с огнестрельными ранениями 31 человек"
После боя под Волновахой командира бригады полковника Яцкова отстранили от командования, а саму бригаду вывели на слаживание на полигон Широкий Лан. Однако 300 человек выразили желание остаться в зоне АТО - под Мариуполем эти силы провели три недели, а в конце июня они были передислоцированы в Докучаевск. Оттуда часть личного состава перебросили в Амвросиевку, где тогда вела бои 72-я механизированная бригада, а часть батальонно-тактической группы во главе с подполковником Николаем Капиносом отправили в район села Григорьевка на границе с РФ. Россияне каждую ночь совершали манёвры силами порядка 50 машин, имитируя атаки, однако границу тогда не пересекали. Каждый день в течение двух недель там велись артиллерийские обстрелы - миномётная батарея тактической группы, имея хорошие замаскированные позиции на высоте, била по силам пророссийских формирований и практически не имела потерьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-:0-3 [3] .
14 июля 2014 года во время перемещения в колонне вблизи села Черемшине ночью состоялся бой, военные бригады вступили в бой с сепаратистами. После завершения боя 51-я бригада начала отход из Черемшино, сепаратистами выстрелом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 ПТРК поражена САУ https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A11 2С1 . Тогда погибло трое солдат, 2 получили ранения.
25 июля 2014 года 40 военнослужащих 51-й бригады и несколько военнослужащих из https://ru.wikipedia.org/wiki/72-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 72-й омехбр , что удерживало позиции возле https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA Червонопартизанска , после 10 дней в окружении и под обстрелами, были вынуждены сложить оружие и перейти украинско-российскую границу, таким образом попав в пленhttps://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-7 [7] . Несколько бойцов из группировки сдаваться отказались и прорвались к позициям ВСУ.
2 августа в Запорожье суд отпустил под личные обязательства всех военнослужащих 51-й отдельной гвардейской механизированной бригады, которых подозревают в дезертирстве (вынужденно отступили под обстрелом на территорию РФ)https://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-8 [8] .
29 августа 2014 года при выходе из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA Иловайского котла «зеленому коридору» погибли военнослужащие 40-го батальона 51-й механизированной бригады.
22 сентября Президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко сообщил, что 51-я бригада Вооружённых сил Украины будет расформирована, а на её месте будет создана новая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 механизированная бригадаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-rozform-10 [10] .
8 октября Пётр Порошенко на встрече с бойцами и командирами 51 омехбр анонсировал создание «14-й механизированной бригады» - на базе подразделений 51-й бригады, которые зарекомендовали себя как героические во время АТО:
Те подразделения, которые героически себя проявили, не должны быть расформированы. Они должны в полном составе с сохранением своих традиций стать основой новой бригады.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Пётр Порошенко https://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-11 [11]
президент назвал среди таких разведчиков, которые одними из первых взяли под контроль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0 Саур-Могилу ; противотанковый артиллерийский дивизион бригады, который уничтожил немало бронетехники противника; ремонтное подразделение бригады, которое под обстрелами выполняло свои обязанности; танковое подразделение, которое атаковал врага, чтобы обеспечить вывод украинских войск из-под https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA Иловайска .
1 декабря 2014 года бригаду расформировали, а по месту её дислокации создали новую https://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 14-ю отдельную механизированную бригаду
«Мы смогли остановить по всему фронту наступление врага. При чем, не наемников, не боевиков, террористов,
а хорошо вышколенные подразделения регулярной армии соседнего государства».
Также он отметил достижение режима прекращения огня, освобождение почти полутора тысяч заложников группировок «ЛДНР», ротацию военных и ремонт техники, строительство линий обороны, нормализацию жизни в освобожденных городах Донбасса.
Коли б з кожного утюга в Україні, кожен день чули дорікання до Росіїї по виконанню цих "мінських домовленностей" - покроково, то Лавров і Путін свої вимоги до України між собою тіки б обговорювали, а не на весь світ свои "забаганки" висловлювали...
Бубочка та його друзі - Ермак та Кулеба мали б відстоювати українське бачення мінських домовленостей, а не плестися в хвості російських дорікань!
Коли Порох був на посаді президента вони й рот не роскривали дорікая Україні про невиконання "домовленостей", ба на їхне одне "дорікання" знали шо від Пороха почують в відповідь пять дорікань до росії!
«Не могу сказать, что у нас есть какие-либо сложности в контактах с Президентом Украины П.А. Порошенко, по крайней мере, на уровне руководителей двух стран. Идет регулярный диалог», - отметил Лавров. «П.А. Порошенко - лучший шанс, который в настоящее время есть у Украины», - резюмировал Лавров.
По словам Лаврова, он поддерживает тесные деловые связи с главой украинского МИДа Павлом Климкиным.
Очастоте общения с российскими коллегами также http://www.pravda.com.ua/articles/2014/12/16/7052223/ заявил глава Администрации президента Петра Порошенко Борис Ложкин.
http://argumentua.com/novosti/glava-mid-rf-pokhvalil-poroshenko-u-putina-s-nim-net-kakikh-libo-slozhnostei-v-kontaktakh
Але слід йому віддати належнє- гавкав він на мордор на міжнародних майданчиках досить відчутно, Зеленський тихо курить в сторонці!
Теперь Данилов откроет всем глаза...
, вы что до этого времени в летаргическом сне пребывали?
«Ефремов и его люди общались с предприятиями, но у них не было денег. А тут как раз выставили на торги Укркоммунбанк.
Я Ефремову и Тихонову финансово помог его купить. Мы с ними были условными партнерами в течение двух лет.
Банк задумывался как коммерческий проект, но прибыли не было. А потом я спросил: "Ребята, а где же бизнес?" Вот тут и начались мои проблемы с Ефремовым», - описывал Данилов свои отношения с Ефремовым
в августе 2019 года.
Официально Данилова уволили с должности мэра за финансовые махинации, сам он утверждает, что обвинения были безосновательными.
Вы млять забыли, что тогда у Украины было восемь боеспособных танков?
Но подписал их Петя вовсе не для того, чтобы выполнять, намутив с переходными положениями закона об особом статусе.
Публічна відмова України від Мінська, це саме того, чого москоти й добиваються стільки років.
У тебе немає мізків ПОЧИТАТИ хоча б ці "угоди"?!!!
Згідно з п.4 "вибори в ОРДиЛо мають відбутися згідно з українським законодавством"!! А закон в Україні НЕМАЄ ВИБІРКОВОЇ ДІЇ!! Всі рашистські вбивці-кати в немертвому стані на цій території мають сидіти на кічі. Все їх майно - конфісковане, зброя - сдана. Пропагандонскі ЗМІ - вичищені, та т.і.
Данілов, ти що "чукча не читач, чукча - письменник"?
Коли ви мозок будете вмикати поперед ваших ротів?!!
P.S. - выполните сволочи Будапештский меморандум сначала а потом вякайте про какойто минск.