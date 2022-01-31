Виконання мінських угод означає зруйнування країни, - Данілов

Виконання Україною мінських угод у їхньому нинішньому вигляді призведе до руйнування країни, необхідно підписати новий документ.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю AP, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Данілов наголосив, що необхідно переглянути мирну угоду 2015 року, підписану в Мінську, що вимагає від України надання широкої автономії окупованому гібридною армією Росії Донбасу й амністії бойовиків.

"Виконання мінських угод означає зруйнування країни, – сказав Данілов. – Коли їх лише підписали під дулом російських гармат – а німці та французи дивилися – усім розумним людям вже було ясно, що реалізувати ці документи неможливо".

Данілов застеріг Захід від тиску на Україну для виконання мінських угод, заявивши, що це спровокує небезпечну нестабільність.

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"Якщо вони наполягатимуть на виконанні мінських угод у їхньому нинішньому вигляді, це буде дуже небезпечно для нашої країни, – сказав секретар РНБО. – Якщо суспільство не прийме цих угод, це може призвести до дуже складної внутрішньої ситуації, і Росія розраховує на це".

Данілов заявив, що якщо Україна виконає нав'язані їй умови, це дозволить Росії вимагати скасування західних санкцій, які залежать від прогресу у виконанні мінських угод.

Секретар РНБО закликав до переговорів щодо нового документа, який було б реально реалізувати. Він додав, що новий договір має "змусити Путіна просто відвести свої війська і танки".

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