Ситуация непредсказуема и вызывает беспокойство: членов семей госслужащих США обязали уехать из Беларуси
На фоне кризиса вокруг Украины Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде членов семей американских госслужащих из Белоруссии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Как отмечается в сообщении, обнародованном на сайте ведомства во вторник, 1 февраля, в связи с "необычным и вызывающим беспокойство наращиванием российской военной мощи вдоль белорусско-украинской границы".
Также отмечается, что ситуация "непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность".
Американцам по-прежнему не рекомендовалось ездить в Беларусь из-за пандемии коронавируса и произвольного соблюдения законов в стране. Однако теперь к этому добавилась и ситуация на границе с Украиной.
Госдеп также обеспокоен ситуацией в Беларуси. Переброска солдат в соседнюю с Украиной страну вызывает опасения по поводу того, что Россия, возможно, намеревается напасть на Украину с севера, гласит сообщение ведомства. По данным министерства обороны США, Россия продолжала размещать в Беларуси войска и в минувшие выходные.
Напомним, ранее в Госдепе сообщили, что члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве.
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Тут война на носу, а американские дипломаты сидят себе в москве и в ус не дуют.