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Ситуация непредсказуема и вызывает беспокойство: членов семей госслужащих США обязали уехать из Беларуси

Ситуация непредсказуема и вызывает беспокойство: членов семей госслужащих США обязали уехать из Беларуси

На фоне кризиса вокруг Украины Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде членов семей американских госслужащих из Белоруссии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как отмечается в сообщении, обнародованном на сайте ведомства во вторник, 1 февраля, в связи с "необычным и вызывающим беспокойство наращиванием российской военной мощи вдоль белорусско-украинской границы".

Также отмечается, что ситуация "непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность".

Американцам по-прежнему не рекомендовалось ездить в Беларусь из-за пандемии коронавируса и произвольного соблюдения законов в стране. Однако теперь к этому добавилась и ситуация на границе с Украиной.

Госдеп также обеспокоен ситуацией в Беларуси. Переброска солдат в соседнюю с Украиной страну вызывает опасения по поводу того, что Россия, возможно, намеревается напасть на Украину с севера, гласит сообщение ведомства. По данным министерства обороны США, Россия продолжала размещать в Беларуси войска и в минувшие выходные.

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Напомним, ранее в Госдепе сообщили, что члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве.

Автор: 

армия РФ (19682) Беларусь (7921) Госдепартамент США (1853) США (27149)


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01.02.2022 08:30 Ответить
ой, та як же так виходить, найліпший захисник та надавач джавелінів
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01.02.2022 08:45 Ответить
А из параши нужно госслужащим США уезжать или там не опасно?
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01.02.2022 08:37 Ответить
Всему своё время.
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01.02.2022 09:12 Ответить
Просто, как-то странно, если мягко сказать, всё это выглядит.
Тут война на носу, а американские дипломаты сидят себе в москве и в ус не дуют.
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01.02.2022 10:16 Ответить
И они правы. Допустим, РФ напала со стороны Беларуси. Сами беларусы, надеюсь, неохотно поедут украинцев стрелять. Чтобы их "активизировать", легко могут пробомбить Минск, и списать это на нас. Ну, и, чтобы 2 раза не вставать, шарахнут по посольству США.
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01.02.2022 10:00 Ответить
И Минск и Ригу и Варшаву и Берлин.... всех будут бамбить, главное в это верить
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01.02.2022 10:22 Ответить
 
 