Ситуація непередбачувана і викликає занепокоєння: членів сімей держслужбовців США зобов'язали поїхати з Білорусі

На тлі кризи навколо України Держдепартамент США віддав розпорядження про від'їзд членів сімей американських держслужбовців з Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на DW.

Як зазначається в повідомленні, оприлюдненому на сайті відомства у вівторок, 1 лютого, у зв'язку з "незвичним і таким, що викликає занепокоєння нарощуванням російської військової міці вздовж білорусько-українського кордону"

Також зазначається, що ситуація "непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруженість".

Американцям і раніше не рекомендувалося Їздити до Білорусі через пандемію коронавірусу та довільне дотримання законів у країні. Проте, тепер до цього додалася і ситуація на кордоні з Україною.

Держдеп також стурбований ситуацією у Білорусі. Перекидання солдатів у сусідню з Україною країну викликає побоювання з приводу того, що Росія, можливо, має намір напасти на Україну з півночі, йдеться у повідомленні відомства. За даними міністерства оборони США, Росія продовжувала розміщувати у Білорусі війська та минулими вихідними.

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Нагадаємо, раніше в Держдепі повідомили, що члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві.