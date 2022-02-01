Ситуація непередбачувана і викликає занепокоєння: членів сімей держслужбовців США зобов'язали поїхати з Білорусі
На тлі кризи навколо України Держдепартамент США віддав розпорядження про від'їзд членів сімей американських держслужбовців з Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на DW.
Як зазначається в повідомленні, оприлюдненому на сайті відомства у вівторок, 1 лютого, у зв'язку з "незвичним і таким, що викликає занепокоєння нарощуванням російської військової міці вздовж білорусько-українського кордону"
Також зазначається, що ситуація "непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруженість".
Американцям і раніше не рекомендувалося Їздити до Білорусі через пандемію коронавірусу та довільне дотримання законів у країні. Проте, тепер до цього додалася і ситуація на кордоні з Україною.
Держдеп також стурбований ситуацією у Білорусі. Перекидання солдатів у сусідню з Україною країну викликає побоювання з приводу того, що Росія, можливо, має намір напасти на Україну з півночі, йдеться у повідомленні відомства. За даними міністерства оборони США, Росія продовжувала розміщувати у Білорусі війська та минулими вихідними.
Нагадаємо, раніше в Держдепі повідомили, що члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві.
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Тут война на носу, а американские дипломаты сидят себе в москве и в ус не дуют.