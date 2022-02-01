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Ситуація непередбачувана і викликає занепокоєння: членів сімей держслужбовців США зобов'язали поїхати з Білорусі

Ситуація непередбачувана і викликає занепокоєння: членів сімей держслужбовців США зобов'язали поїхати з Білорусі

На тлі кризи навколо України Держдепартамент США віддав розпорядження про від'їзд членів сімей американських держслужбовців з Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на DW.

Як зазначається в повідомленні, оприлюдненому на сайті відомства у вівторок, 1 лютого, у зв'язку з "незвичним і таким, що викликає занепокоєння нарощуванням російської військової міці вздовж білорусько-українського кордону"

Також зазначається, що ситуація "непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруженість".

Американцям і раніше не рекомендувалося Їздити до Білорусі  через пандемію коронавірусу та довільне дотримання законів у країні. Проте, тепер до цього додалася і ситуація на кордоні з Україною.

Держдеп також стурбований ситуацією у Білорусі. Перекидання солдатів у сусідню з Україною країну викликає побоювання з приводу того, що Росія, можливо, має намір напасти на Україну з півночі, йдеться у повідомленні відомства. За даними міністерства оборони США, Росія продовжувала розміщувати у Білорусі війська та минулими вихідними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США попередили Білорусь про рішучу та швидку відповідь, якщо вона дозволить РФ використати свою територію для вторгнення в Україну

Нагадаємо, раніше в Держдепі повідомили, що члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві.

армія рф (17876) Білорусь (7970) Держдепартамент США (1651) США (23449)


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01.02.2022 08:30 Відповісти
ой, та як же так виходить, найліпший захисник та надавач джавелінів
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01.02.2022 08:45 Відповісти
А из параши нужно госслужащим США уезжать или там не опасно?
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01.02.2022 08:37 Відповісти
Всему своё время.
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01.02.2022 09:12 Відповісти
Просто, как-то странно, если мягко сказать, всё это выглядит.
Тут война на носу, а американские дипломаты сидят себе в москве и в ус не дуют.
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01.02.2022 10:16 Відповісти
И они правы. Допустим, РФ напала со стороны Беларуси. Сами беларусы, надеюсь, неохотно поедут украинцев стрелять. Чтобы их "активизировать", легко могут пробомбить Минск, и списать это на нас. Ну, и, чтобы 2 раза не вставать, шарахнут по посольству США.
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01.02.2022 10:00 Відповісти
И Минск и Ригу и Варшаву и Берлин.... всех будут бамбить, главное в это верить
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01.02.2022 10:22 Відповісти
 
 