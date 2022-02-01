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Новости Война
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Польша планирует передать Украине ПЗРК, дроны и боеприпасы, - Моравецкий

Польша планирует передать Украине ПЗРК, дроны и боеприпасы, - Моравецкий

Словесная поддержка Украины уже недостаточна, поэтому Польша готова передать Украине военную помощь. В частности, речь идет о боеприпасах, ПЗРК "Гром" и дронах разного типа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"Конечно, мы солидарны с нашими соседями-украинцами в свете угрозы, которой они сейчас подвергаются со стороны России. Однако солидарности и слов сегодня недостаточно, сейчас их нужно перековывать в действия. По этой и другим причинам, связанным с очень опасной военной ситуацией, которая, к сожалению, там сложилась, мы тоже готовы передать оборонное оружие", - заявил Моравецкий.

Читайте также: Премьер Польши назвал отказ Германии дать оружие Украине "большим разочарованием"

Он отметил, что о передаче Украине оборонного вооружения он говорил с Президентом Анджеем Дудой. Кроме того, во время переговоров в Киеве с Президентом и Премьер-министром Украины Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем он намерен уточнить, в каком типе военной помощи нуждаются украинцы, чтобы они могли защищаться от возможной агрессии со стороны России.

Отвечая на вопрос, какую конкретно военную помощь Польша планирует передать Украине, Моравецкий отметил: "Боеприпасы, ПЗРК "Гром" и дроны разного типа".

Моравецкий сообщил, что Польша передаст Украине и гуманитарную помощь, в частности, предметы первой необходимости.

Также читайте: Польша предоставит Украине оборонные боеприпасы, - глава Бюро нацбезопасности Солох

Автор: 

оружие (10272) Польша (8518) помощь (7882) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+38
Браттям полякам-респект...
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01.02.2022 10:12 Ответить
+21
Дякуємо! За нашу і вашу свободу!
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01.02.2022 10:17 Ответить
+20
Кацапские свиньи как были врагами славянам, так ими о остались.
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01.02.2022 10:20 Ответить
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Браттям полякам-респект...
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01.02.2022 10:12 Ответить
Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что президент Польши Анджей Дуда обсуждал разностороннюю помощь Украине - не только военную, но и гуманитарную - как со своими министрами, так и на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла 20 января в Польше.

А вскоре будет объявлен тройственный Союз
Британия, Польша и Украина - это крутой треугольник, который Москве не по зубам.
Такой тройственный союз ценнее в тысячу раз любого НАТО.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/01/31/7133331/
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01.02.2022 10:45 Ответить
*********** може і не знадобитися.
Кремлядська агентура у ВР уже оголосила, що на порядку денному стоять т.з. децентралізація або федералізація України із зверненням до КСУ, подвійне громадянство для легалізації розданих українцям московією паспортів і їх участі у політичному житті держави.
При такому розкладі і вторгнення не потрібне, Україна все зробить своїми руками, сама затягне петлю у себе на шиї.
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01.02.2022 11:43 Ответить
децентралізація - то є дуже добре. децентралізація - це базис Республіки. а ми ж наче у Республіці живемо, чи не так? чи вам по кайфу, коли із адміністрації *********** всій країні диктують, що робити? тут треба дивитись, про що конкретно іде мова. своєї армії зі своїм командуванням у них бути не може. анти-конституційні рішення теж під забороною.
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01.02.2022 12:30 Ответить
Україна вже колись прожила епоху князівств , бажаєте повторити ? Так звані " децентралізовані" органи місцевого самоврядування вже у своїй бвльшості показали яке " щастя" чекає у майбутньому на українців - дерибан того що іще не докрали , непомірні зарплати місцевим чиновникам , штати ОТГ більші аніж раніше районні , повне ігнорування законодавства і цілковита при цьому безкарність ; потихеньку ми стаємо схожі на рашку де гарно чиновникам і силовикам (( вам це подобається ?
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01.02.2022 12:54 Ответить
Децентралізація з однієї сторони це добре за прозорою, рівноправною і збалансованою системою місцевого і загальнодержавного управління. Шоколадно-барижні ОТГ таким умовам не відповідають, як уже повідомив попередній коментатор. Однак, кремлядська агентура хоче назвати децентралізацією надання окупованій московськими загарбниками території ОРДЛО політичної автономії за т.з. мокшанською формулою швайнмаєра і загалом перетворити Україну з унітарної держави на Федерацію.
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01.02.2022 22:13 Ответить
вэрригуд...
Grom («Гром») - польский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах.

Разработка комплекса началась в 1992 году, принят на вооружение в 1995 году. Grom разработан предприятиями ВПК Польши на базе советских ПЗРК «Игла-1» и «Игла», выпускается производственным предприятием MESKO S.A. (г. Скаржиско-Камень). В период с 1995 по 2004 год российская сторона оказывала техническое содействие в разработке и освоении производства отдельных узлов ПЗРК, поставлялись российские комплектующие изделия и материалы, полную локализацию производства на польских предприятиях удалось обеспечить только после 2004 г.

Переносной вариант комплекса по составу и конструкции практически полностью повторяет российский комплекс «Игла».

Содержание
1 Характеристики
2 Варианты и модификации
3 Эксплуатанты
4 См. также
5 Примечания
6 Ссылки
Характеристики
Дальность стрельбы, м:
- минимальная 500
- максимальная 5500
Высота полета поражаемых целей, м:
- минимальная 10
- максимальная 3500
Скорость полета поражаемых целей, м/c:
- вдогон 320
- навстречу 400
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01.02.2022 11:48 Ответить
Мееедленный он, хрен догонит цель!
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01.02.2022 13:07 Ответить
Это раша Вики. А в ней не указаны все плющки которые там есть еще)
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01.02.2022 13:10 Ответить
Та не планировать надо а ПЕРЕДАВАТЬ ,он в СССР уже допланировались ...
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01.02.2022 10:15 Ответить
Кому передавать? "Верховного главнокомандующего" война не интересует. Он, типа, экономикой занимается.
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01.02.2022 10:27 Ответить
Заспокійся вже. Санітари на підході
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01.02.2022 11:30 Ответить
Только Порошенку!!!Только Гэтьману!!!!Он восстанет со свалки ,и с армией ботов и йовбаков разгромит всех кацапов аж до Воронежа!!!
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01.02.2022 12:18 Ответить
Дякуємо! За нашу і вашу свободу!
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01.02.2022 10:17 Ответить
Не панікуй. (ЗЕ)
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01.02.2022 10:19 Ответить
ПЗРК "Грім" що це таке?
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01.02.2022 10:20 Ответить
это рос Игла
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01.02.2022 10:32 Ответить
Паяльная лампа для русишшвайн.
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01.02.2022 10:34 Ответить
ПЗРК Grom призначений для збивання повітряних цілей. Прийнятий на озброєння 1995-го. Дальність враження - 500-5500 м, висота польоту цілей - 10-3500 м, їх швидкість - від 320 м/с навздогін до 400 м/с назустріч. Калібр - 72 мм, довжина - 1,65 м, маса у бойовому положенні - 18,5 кг, ракети - 10,25 кг. Наводиться у бойове становище за 15 с. Випускаються вдосконалені варіанти Grom-2 та Piorun (окремий ПЗРК).
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01.02.2022 10:46 Ответить
Свіжачок з 1995 року.
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01.02.2022 10:47 Ответить
походу стингер 2. но и на етом тенкс конечно
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01.02.2022 11:17 Ответить
Для кацапских вертолетов, в самый раз. Они того же возраста и уровня.
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01.02.2022 11:43 Ответить
Кацапские свиньи как были врагами славянам, так ими о остались.
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01.02.2022 10:20 Ответить
вони всім вороги
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01.02.2022 11:31 Ответить
Лёд тронулся..
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01.02.2022 10:24 Ответить
A vedja lovko obigrali, ne tak li? Ranjshe grozilas rashka mol vsio , nikakogo oruzhija letaljnogo tipa, a chto teperj - tonnami zavozjat i rashka dolzhna opravdivatsia. Vot tak vot, a zeljona smerklja i jevo sekta jeshcho ne vjehala v sutj.
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01.02.2022 10:29 Ответить
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
Dziękuję bardzo, przyjaciele.
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01.02.2022 10:32 Ответить
Дожились... Поляки помогают нам нашим же оружием...
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01.02.2022 10:33 Ответить
Ну а как ты хотел. А то вдруг пуйло попрет на Польшу через Беларусь. Они из-за пары-тройки тысяч беженцев абреков войска НАТО призывали. Пусть *уйло лучше братскую Украину утюжит, а мы так... подсобим
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01.02.2022 10:38 Ответить
с чего ты решил? это модифицированная российская ИГЛА. Улучшенный вариант. Польский Гром почти не уступает Стингерам.
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01.02.2022 10:40 Ответить
Дякуємо!
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01.02.2022 10:39 Ответить
Друзі познаються в біді.
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01.02.2022 10:56 Ответить
Сподіваюсь там є дрони-камікадзе виробництва WB GROUP
https://www.youtube.com/watch?v=6IW7hTkDBN8
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01.02.2022 11:46 Ответить
Дроны- камикадзе. Если поляки передадут Warmate то это будут первые ударные дроны- камикадзе в ЗСУ!
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01.02.2022 12:39 Ответить
Не плохо бы.
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01.02.2022 13:25 Ответить
1
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01.02.2022 13:00 Ответить
это все хорошо, главное что бы Английские (NLAW), Штатовские Javelin и т.д не оказались у козломордых с подачи малоПИД,,,,роского, бениного, Нарко-Дегенерата и его кремлевских Крыс Дермака, демченко, хранителя анализов пальчевского, левченко, деркача и т.д
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01.02.2022 13:06 Ответить
смерть - раше!
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02.02.2022 17:38 Ответить
 
 