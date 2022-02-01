Польша планирует передать Украине ПЗРК, дроны и боеприпасы, - Моравецкий
Словесная поддержка Украины уже недостаточна, поэтому Польша готова передать Украине военную помощь. В частности, речь идет о боеприпасах, ПЗРК "Гром" и дронах разного типа.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
"Конечно, мы солидарны с нашими соседями-украинцами в свете угрозы, которой они сейчас подвергаются со стороны России. Однако солидарности и слов сегодня недостаточно, сейчас их нужно перековывать в действия. По этой и другим причинам, связанным с очень опасной военной ситуацией, которая, к сожалению, там сложилась, мы тоже готовы передать оборонное оружие", - заявил Моравецкий.
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Он отметил, что о передаче Украине оборонного вооружения он говорил с Президентом Анджеем Дудой. Кроме того, во время переговоров в Киеве с Президентом и Премьер-министром Украины Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем он намерен уточнить, в каком типе военной помощи нуждаются украинцы, чтобы они могли защищаться от возможной агрессии со стороны России.
Отвечая на вопрос, какую конкретно военную помощь Польша планирует передать Украине, Моравецкий отметил: "Боеприпасы, ПЗРК "Гром" и дроны разного типа".
Моравецкий сообщил, что Польша передаст Украине и гуманитарную помощь, в частности, предметы первой необходимости.
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А вскоре будет объявлен тройственный Союз
Британия, Польша и Украина - это крутой треугольник, который Москве не по зубам.
Такой тройственный союз ценнее в тысячу раз любого НАТО.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/01/31/7133331/
Кремлядська агентура у ВР уже оголосила, що на порядку денному стоять т.з. децентралізація або федералізація України із зверненням до КСУ, подвійне громадянство для легалізації розданих українцям московією паспортів і їх участі у політичному житті держави.
При такому розкладі і вторгнення не потрібне, Україна все зробить своїми руками, сама затягне петлю у себе на шиї.
Grom («Гром») - польский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах.
Разработка комплекса началась в 1992 году, принят на вооружение в 1995 году. Grom разработан предприятиями ВПК Польши на базе советских ПЗРК «Игла-1» и «Игла», выпускается производственным предприятием MESKO S.A. (г. Скаржиско-Камень). В период с 1995 по 2004 год российская сторона оказывала техническое содействие в разработке и освоении производства отдельных узлов ПЗРК, поставлялись российские комплектующие изделия и материалы, полную локализацию производства на польских предприятиях удалось обеспечить только после 2004 г.
Переносной вариант комплекса по составу и конструкции практически полностью повторяет российский комплекс «Игла».
Содержание
1 Характеристики
2 Варианты и модификации
3 Эксплуатанты
4 См. также
5 Примечания
6 Ссылки
Характеристики
Дальность стрельбы, м:
- минимальная 500
- максимальная 5500
Высота полета поражаемых целей, м:
- минимальная 10
- максимальная 3500
Скорость полета поражаемых целей, м/c:
- вдогон 320
- навстречу 400
Dziękuję bardzo, przyjaciele.
https://www.youtube.com/watch?v=6IW7hTkDBN8