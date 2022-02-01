Польша планирует передать Украине ПЗРК, дроны и боеприпасы, - Моравецкий

Словесная поддержка Украины уже недостаточна, поэтому Польша готова передать Украине военную помощь. В частности, речь идет о боеприпасах, ПЗРК "Гром" и дронах разного типа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"Конечно, мы солидарны с нашими соседями-украинцами в свете угрозы, которой они сейчас подвергаются со стороны России. Однако солидарности и слов сегодня недостаточно, сейчас их нужно перековывать в действия. По этой и другим причинам, связанным с очень опасной военной ситуацией, которая, к сожалению, там сложилась, мы тоже готовы передать оборонное оружие", - заявил Моравецкий.

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Он отметил, что о передаче Украине оборонного вооружения он говорил с Президентом Анджеем Дудой. Кроме того, во время переговоров в Киеве с Президентом и Премьер-министром Украины Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем он намерен уточнить, в каком типе военной помощи нуждаются украинцы, чтобы они могли защищаться от возможной агрессии со стороны России.

Отвечая на вопрос, какую конкретно военную помощь Польша планирует передать Украине, Моравецкий отметил: "Боеприпасы, ПЗРК "Гром" и дроны разного типа".

Моравецкий сообщил, что Польша передаст Украине и гуманитарную помощь, в частности, предметы первой необходимости.

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