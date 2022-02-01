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Польща планує передати Україні ПЗРК, дрони та боєприпаси, - Моравецький

Польща планує передати Україні ПЗРК, дрони та боєприпаси, - Моравецький

Словесна підтримка України вже недостатня, відтак Польща готова передати Україні військову допомогу. Зокрема, йдеться про боєприпаси, ПЗРК "Грім" і дрони різного типу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький.

"Звичайно, ми солідарні з нашими сусідами-українцями у світлі загрози, яку вони зараз відчувають з боку Росії. Однак солідарність і слова сьогодні недостатні, зараз їх треба перековувати у дії. З цієї та інших причин, які пов’язані з дуже небезпечною воєнною ситуацією, яка, на жаль, там склалася, ми також готові передати оборонну зброю", - сказав Моравецький.

Відповідаючи на запитання, яку конкретно військову допомогу Польща планує передати Україні, Моравецький зазначив: "Боєприпаси, ПЗРК "Грім" і дрони різного типу".

Моравецький повідомив, що Польща передасть Україні і гуманітарну допомогу, зокрема предмети першої необхідності.

Також читайте: Польща надасть Україні оборонні боєприпаси, - очільник Бюро нацбезпеки Солох

Автор: 

зброя (7540) Польща (8634) допомога (8453) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+38
Браттям полякам-респект...
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01.02.2022 10:12 Відповісти
+21
Дякуємо! За нашу і вашу свободу!
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01.02.2022 10:17 Відповісти
+20
Кацапские свиньи как были врагами славянам, так ими о остались.
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01.02.2022 10:20 Відповісти
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Браттям полякам-респект...
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01.02.2022 10:12 Відповісти
Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что президент Польши Анджей Дуда обсуждал разностороннюю помощь Украине - не только военную, но и гуманитарную - как со своими министрами, так и на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла 20 января в Польше.

А вскоре будет объявлен тройственный Союз
Британия, Польша и Украина - это крутой треугольник, который Москве не по зубам.
Такой тройственный союз ценнее в тысячу раз любого НАТО.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/01/31/7133331/
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01.02.2022 10:45 Відповісти
*********** може і не знадобитися.
Кремлядська агентура у ВР уже оголосила, що на порядку денному стоять т.з. децентралізація або федералізація України із зверненням до КСУ, подвійне громадянство для легалізації розданих українцям московією паспортів і їх участі у політичному житті держави.
При такому розкладі і вторгнення не потрібне, Україна все зробить своїми руками, сама затягне петлю у себе на шиї.
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01.02.2022 11:43 Відповісти
децентралізація - то є дуже добре. децентралізація - це базис Республіки. а ми ж наче у Республіці живемо, чи не так? чи вам по кайфу, коли із адміністрації *********** всій країні диктують, що робити? тут треба дивитись, про що конкретно іде мова. своєї армії зі своїм командуванням у них бути не може. анти-конституційні рішення теж під забороною.
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01.02.2022 12:30 Відповісти
Україна вже колись прожила епоху князівств , бажаєте повторити ? Так звані " децентралізовані" органи місцевого самоврядування вже у своїй бвльшості показали яке " щастя" чекає у майбутньому на українців - дерибан того що іще не докрали , непомірні зарплати місцевим чиновникам , штати ОТГ більші аніж раніше районні , повне ігнорування законодавства і цілковита при цьому безкарність ; потихеньку ми стаємо схожі на рашку де гарно чиновникам і силовикам (( вам це подобається ?
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01.02.2022 12:54 Відповісти
Децентралізація з однієї сторони це добре за прозорою, рівноправною і збалансованою системою місцевого і загальнодержавного управління. Шоколадно-барижні ОТГ таким умовам не відповідають, як уже повідомив попередній коментатор. Однак, кремлядська агентура хоче назвати децентралізацією надання окупованій московськими загарбниками території ОРДЛО політичної автономії за т.з. мокшанською формулою швайнмаєра і загалом перетворити Україну з унітарної держави на Федерацію.
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01.02.2022 22:13 Відповісти
вэрригуд...
Grom («Гром») - польский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах.

Разработка комплекса началась в 1992 году, принят на вооружение в 1995 году. Grom разработан предприятиями ВПК Польши на базе советских ПЗРК «Игла-1» и «Игла», выпускается производственным предприятием MESKO S.A. (г. Скаржиско-Камень). В период с 1995 по 2004 год российская сторона оказывала техническое содействие в разработке и освоении производства отдельных узлов ПЗРК, поставлялись российские комплектующие изделия и материалы, полную локализацию производства на польских предприятиях удалось обеспечить только после 2004 г.

Переносной вариант комплекса по составу и конструкции практически полностью повторяет российский комплекс «Игла».

Содержание
1 Характеристики
2 Варианты и модификации
3 Эксплуатанты
4 См. также
5 Примечания
6 Ссылки
Характеристики
Дальность стрельбы, м:
- минимальная 500
- максимальная 5500
Высота полета поражаемых целей, м:
- минимальная 10
- максимальная 3500
Скорость полета поражаемых целей, м/c:
- вдогон 320
- навстречу 400
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01.02.2022 11:48 Відповісти
Мееедленный он, хрен догонит цель!
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01.02.2022 13:07 Відповісти
Это раша Вики. А в ней не указаны все плющки которые там есть еще)
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01.02.2022 13:10 Відповісти
Та не планировать надо а ПЕРЕДАВАТЬ ,он в СССР уже допланировались ...
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01.02.2022 10:15 Відповісти
Кому передавать? "Верховного главнокомандующего" война не интересует. Он, типа, экономикой занимается.
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01.02.2022 10:27 Відповісти
Заспокійся вже. Санітари на підході
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01.02.2022 11:30 Відповісти
Только Порошенку!!!Только Гэтьману!!!!Он восстанет со свалки ,и с армией ботов и йовбаков разгромит всех кацапов аж до Воронежа!!!
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01.02.2022 12:18 Відповісти
Дякуємо! За нашу і вашу свободу!
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01.02.2022 10:17 Відповісти
Не панікуй. (ЗЕ)
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01.02.2022 10:19 Відповісти
ПЗРК "Грім" що це таке?
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01.02.2022 10:20 Відповісти
это рос Игла
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01.02.2022 10:32 Відповісти
Паяльная лампа для русишшвайн.
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01.02.2022 10:34 Відповісти
ПЗРК Grom призначений для збивання повітряних цілей. Прийнятий на озброєння 1995-го. Дальність враження - 500-5500 м, висота польоту цілей - 10-3500 м, їх швидкість - від 320 м/с навздогін до 400 м/с назустріч. Калібр - 72 мм, довжина - 1,65 м, маса у бойовому положенні - 18,5 кг, ракети - 10,25 кг. Наводиться у бойове становище за 15 с. Випускаються вдосконалені варіанти Grom-2 та Piorun (окремий ПЗРК).
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01.02.2022 10:46 Відповісти
Свіжачок з 1995 року.
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01.02.2022 10:47 Відповісти
походу стингер 2. но и на етом тенкс конечно
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01.02.2022 11:17 Відповісти
Для кацапских вертолетов, в самый раз. Они того же возраста и уровня.
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01.02.2022 11:43 Відповісти
Кацапские свиньи как были врагами славянам, так ими о остались.
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01.02.2022 10:20 Відповісти
вони всім вороги
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01.02.2022 11:31 Відповісти
Лёд тронулся..
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01.02.2022 10:24 Відповісти
A vedja lovko obigrali, ne tak li? Ranjshe grozilas rashka mol vsio , nikakogo oruzhija letaljnogo tipa, a chto teperj - tonnami zavozjat i rashka dolzhna opravdivatsia. Vot tak vot, a zeljona smerklja i jevo sekta jeshcho ne vjehala v sutj.
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01.02.2022 10:29 Відповісти
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
Dziękuję bardzo, przyjaciele.
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01.02.2022 10:32 Відповісти
Дожились... Поляки помогают нам нашим же оружием...
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01.02.2022 10:33 Відповісти
Ну а как ты хотел. А то вдруг пуйло попрет на Польшу через Беларусь. Они из-за пары-тройки тысяч беженцев абреков войска НАТО призывали. Пусть *уйло лучше братскую Украину утюжит, а мы так... подсобим
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01.02.2022 10:38 Відповісти
с чего ты решил? это модифицированная российская ИГЛА. Улучшенный вариант. Польский Гром почти не уступает Стингерам.
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01.02.2022 10:40 Відповісти
Дякуємо!
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01.02.2022 10:39 Відповісти
Друзі познаються в біді.
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01.02.2022 10:56 Відповісти
Сподіваюсь там є дрони-камікадзе виробництва WB GROUP
https://www.youtube.com/watch?v=6IW7hTkDBN8
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01.02.2022 11:46 Відповісти
Дроны- камикадзе. Если поляки передадут Warmate то это будут первые ударные дроны- камикадзе в ЗСУ!
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01.02.2022 12:39 Відповісти
Не плохо бы.
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01.02.2022 13:25 Відповісти
1
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01.02.2022 13:00 Відповісти
это все хорошо, главное что бы Английские (NLAW), Штатовские Javelin и т.д не оказались у козломордых с подачи малоПИД,,,,роского, бениного, Нарко-Дегенерата и его кремлевских Крыс Дермака, демченко, хранителя анализов пальчевского, левченко, деркача и т.д
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01.02.2022 13:06 Відповісти
смерть - раше!
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02.02.2022 17:38 Відповісти
 
 