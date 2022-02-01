Польща планує передати Україні ПЗРК, дрони та боєприпаси, - Моравецький

Словесна підтримка України вже недостатня, відтак Польща готова передати Україні військову допомогу. Зокрема, йдеться про боєприпаси, ПЗРК "Грім" і дрони різного типу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький.

"Звичайно, ми солідарні з нашими сусідами-українцями у світлі загрози, яку вони зараз відчувають з боку Росії. Однак солідарність і слова сьогодні недостатні, зараз їх треба перековувати у дії. З цієї та інших причин, які пов’язані з дуже небезпечною воєнною ситуацією, яка, на жаль, там склалася, ми також готові передати оборонну зброю", - сказав Моравецький.

Відповідаючи на запитання, яку конкретно військову допомогу Польща планує передати Україні, Моравецький зазначив: "Боєприпаси, ПЗРК "Грім" і дрони різного типу".

Моравецький повідомив, що Польща передасть Україні і гуманітарну допомогу, зокрема предмети першої необхідності.

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