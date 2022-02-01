Рада создала ВСК по расследованию фактов, способствовавших оккупации Крыма
Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) парламента по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Автономной Республики Крым Российской Федерацией.
За соответствующий проект постановления №4657 проголосовали 229 народных депутатов на пленарном заседании во вторник, передает Цензор.НЕТ.
Согласно пояснительной записке к документу, в компетенции ВСК - проверка сведений о фактах и лицах, приведших к временной оккупации Крыма, ходе расследования правоохранительными органами Украины фактов и уголовных производств в отношении лиц, способствовавших аннексии полуострова. Среди задач ВСК - собрать информацию и получить пояснения от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, вовлеченных в осуществление деятельности, связанной с кругом вопросов, которые расследует временная следственная комиссия и инициирование вопроса о привлечении виновных к временной оккупации к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.
Постановлением определено, что в ВСК будут работать 10 народных депутатов. Срок его деятельности составляет 1 год.
Ни одного голоса за создание ВСК не дали фракции "Европейская Солидарность", "Голос" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".
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Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
а дальше прикол....
Розділ X
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
т.е сначала мы написали УНИТАРНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВА ЕДИННАЯ А ПОТОМ С ВОЗДУХА ЗАБЫВ О ЧЕМ ГОЛОСОВАЛИ В СТАТЬЕ 2-- ВСУЧИЛИ АРК.... что сразу сделало конституцию никчемной порочной и паскудной нельзя в УНИТАРНОСТИ допускать какие либо самостоятельные субъекты типа автономий республик тем более...
Этот абсурд позволил Путина филигранно переиграть нашими недолугими законами нас же да потом будет Донбасс Донецк и Луганск где горсоветы и облсоветы попросят Путина про защиту такое планировалось в Харькове Одессе.. обломилось....
напомни мне в каком статусе "независимости" были Донецкая и Луганская области ?
Вонючий, зеленый урод! Так еще ре поздно, давай, шлемик, броник, и со своим кодлом на передок.
Посмотрим как оно, для начала, свои обещалки в Париже розоулит. Запиши видосик со Штайнмайером!
я його декілька років притомного не бачив
чтобы ни одного выстрела с нашей стороны ,чтобы мы были голубями мира ,чтобы танки не выводили с казарм .
А сейчас будет содействовать в очередной попытке слуг обвинить
Порошенко . Не брезгует ни одним шансом против конкурента
на будущих президентских выборах .
Там именно так . Так что это существенное ,не спорю ,замечание
к Юлии Владимировне .
Я от думаю, що кацапи йому запропонують сидіти бацькою до сконца свого життя. І у світлі стрімкого падіння рейтингів та тюремного строку за зловживання владою воно може погодитись.
а може й менше
Думаю мы увидим выборы по типу бывшей беларуси, когда он наберет 3%, а нарисуют опять 73%.
Єдина причина, чому наші 73% населення розлюблюють Зеленського - це те, що в їх очах він виявився черговим "слабаком", який боїться убивать "агресивну меншість". Україні просто пощастило, що в нас "агресивна меншість" настільки велика - кожний четвертий. В Біларусі, на жаль, "агресивна меншість" - це відсоток-два.
Порох к Крыму никаким боком
хитро придумано !
Естественно ТСК всё переврет и притянет за уши. Но когда это их останавливало.
Той, що крутив задом на москві вже після окупації Криму, гавкав на Турчинова з приводу Криму.
"Зеленський: Турчинов втратив Крим, а Порошенко Донбас - це моя думка"
Навіть депутати Європарламенту запитують чи не наркомани вони всі в тій зеленій шоблі...
- Выберите себе надежный, современный и комфортабельный автомобиль. Вот вам "Таврия", вот вам "Запорожец", вот вам "ВАЗ 2101". Выбирайте!
Так і в політиці, державі. Неможливо жити взагалі без влади, значить, потрібно робити вибір із того, що є.
Только вот ваш пример с авто и бытовой техникой - мимо кассы. Стиральная машинка не вешает тебе лапшу на уши: "Я - самая лучшая. Буду стирать лучше всех конкурентов", а когда ты её купил, сразу выключается и уходит в спящий режим.
Кроме того, с авто и бытовой техникой у нас есть выбор из ведущих мировых брендов. А вот политики у нас исключительно местного производства. Был когда-то вариант с мировым брендом (Саакашвили), но на его фоне убожество местного истеблишмента стало настолько очевидно, что его очень быстро "ушли".
Криворагульний жирний гном зі своїм бойфрендом вже дістав.
уважаю !
Зеленська гнида хоче правити, ну тобто грабувати, цю країну дуууууже довго, як той же Лукашенко.
Що ми бачимо?- Справа проти Пороха, тепер і проти Турчинова.
Хтось ще скаже що Зеленський не працює на Кремль?
Не прошло и 100 лет!