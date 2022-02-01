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Рада создала ВСК по расследованию фактов, способствовавших оккупации Крыма

Рада создала ВСК по расследованию фактов, способствовавших оккупации Крыма

Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) парламента по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Автономной Республики Крым Российской Федерацией.

За соответствующий проект постановления №4657 проголосовали 229 народных депутатов на пленарном заседании во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Согласно пояснительной записке к документу, в компетенции ВСК - проверка сведений о фактах и ​​лицах, приведших к временной оккупации Крыма, ходе расследования правоохранительными органами Украины фактов и уголовных производств в отношении лиц, способствовавших аннексии полуострова. Среди задач ВСК - собрать информацию и получить пояснения от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, вовлеченных в осуществление деятельности, связанной с кругом вопросов, которые расследует временная следственная комиссия и инициирование вопроса о привлечении виновных к временной оккупации к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

Читайте также: Еврокомиссия может расширить на 5 пунктов список санкций против РФ, введенный из-за оккупации Крыма, - Spiegel

Постановлением определено, что в ВСК будут работать 10 народных депутатов. Срок его деятельности составляет 1 год.

Ни одного голоса за создание ВСК не дали фракции "Европейская Солидарность", "Голос" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Автор: 

ВР (29285) ВСК (460) Крым (26425)


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Топ комментарии
+17
Створіть по корупції і по вагнерівцям норм тск.
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01.02.2022 16:11 Ответить
+15
Як на армію виділити гроші після бенефісу Зєлі-патріота, так голосів не знайшлось в зепутанів, а на чергову авантюру ОПи, будь ласка.
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01.02.2022 16:11 Ответить
+14
Ясно.Пастор,-наступний.
Криворагульний жирний гном зі своїм бойфрендом вже дістав.
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01.02.2022 16:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ТСК мабуть створена з ОПЗжопи...НЄ...
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01.02.2022 16:10 Ответить
то може ЗЕ-ля хоче звільнити Крим ?
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01.02.2022 16:20 Ответить
ИНТЕРЕСНО ЖИВЫЕ ЛИ КАДРЫ ПРЯМОЙ НОЧНОЙ ТРАСЛЯЦИИ ТВ 1996 ГОДА В НОЧЬ С 27 НА 28 ЧЕРВНЯ КОГДА НОЧЬЮ ГОЛОСОВАЛИ ЗА КОНСТИТУЦИЮ НОВУЮ И КТО ТО С ГОЛОСА ВПАРИЛ ИДЕЮ ВЕСТО КРЫМСКАЯ-СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ--написать АРК..... 2014 года не смог бы стать для Крыма тем кем стал ---если бы не заложили предпосылки в 1996 году....
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01.02.2022 17:13 Ответить
Ты думаешь иное написание названия местности остановило бы кремлевского недомерка?
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01.02.2022 17:20 Ответить
дело не в описании а в юридических аспектах... ключевой прокол ЭТО ПРОТИВОРЕЧЕНИИ МАРАЗМ В САМОЙ КОНСТИТУЦИИ КСТАТИ ЕЕ КОНСТИТУЦИЮ 1996 ГОДА ПО ЭТОМУ ФАКТУ МОЖНО ПРИЗНАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ И НИКЧЕМНОЙ.. по Конституции 1996 года

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

а дальше прикол....

Розділ X
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

т.е сначала мы написали УНИТАРНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВА ЕДИННАЯ А ПОТОМ С ВОЗДУХА ЗАБЫВ О ЧЕМ ГОЛОСОВАЛИ В СТАТЬЕ 2-- ВСУЧИЛИ АРК.... что сразу сделало конституцию никчемной порочной и паскудной нельзя в УНИТАРНОСТИ допускать какие либо самостоятельные субъекты типа автономий республик тем более...
Этот абсурд позволил Путина филигранно переиграть нашими недолугими законами нас же да потом будет Донбасс Донецк и Луганск где горсоветы и облсоветы попросят Путина про защиту такое планировалось в Харькове Одессе.. обломилось....
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01.02.2022 17:38 Ответить
фигня все это !

напомни мне в каком статусе "независимости" были Донецкая и Луганская области ?
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01.02.2022 18:12 Ответить
так их и не аннексировали
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01.02.2022 19:01 Ответить
Оно визжало: "Мы бы все умерли но Крым не отдали".
Вонючий, зеленый урод! Так еще ре поздно, давай, шлемик, броник, и со своим кодлом на передок.
Посмотрим как оно, для начала, свои обещалки в Париже розоулит. Запиши видосик со Штайнмайером!
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01.02.2022 19:20 Ответить
якщо хтось і винен в сдачі Криму, то це саме ОПО-жопа - колишні Регіони, які повністю контролювали півострів
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01.02.2022 16:21 Ответить
Звиздец 😂 КРОТ Демченко ,прародитель "Харьковских угод " РАБОТАЕТ ПРАВОЙ РУКОЙ У ЗЕЛЕНСКОГО
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01.02.2022 16:27 Ответить
ЖОПА с ПЕСом не дали ни одного голоса. Савпаденіє?
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01.02.2022 16:29 Ответить
Зате Батьківщина дала, бахіня якої вимагала не виводити жоден танк з казарм.
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01.02.2022 16:33 Ответить
Это - к пятикопеечному. Он за бахиню тулит.
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01.02.2022 16:37 Ответить
А ти за кого, за бужанських?
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01.02.2022 16:41 Ответить
За "Свободу". Но она пролетела мимо кассы.
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01.02.2022 16:44 Ответить
Вірю.
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01.02.2022 16:45 Ответить
Триндить як дише. Рига воно.
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01.02.2022 17:02 Ответить
"Кремлёвский агент". А с рыгами якшался Петрлексеич.
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01.02.2022 17:26 Ответить
Ти щойно сєпару, котрий постив фотки наших загиблих Воїнів з глузливими коментарями лайкнув, паскуда.
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01.02.2022 17:33 Ответить
Ха! А в друзях в тебе ;кошевой;, котрий змінив нік після того як звинуватив ВСУ в обстрілах ;дєтєй Данбасса;.
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01.02.2022 17:36 Ответить
Для тебя все рыги, кто не за соевого свина.
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01.02.2022 17:35 Ответить
Тягнивсрак ще живий чи вже зотлів ?
я його декілька років притомного не бачив
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01.02.2022 16:53 Ответить
А ты за кого голосовал? ОПЗЖ наверное?
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01.02.2022 17:00 Ответить
ти з мертвого Тягнивсрака з'їхав
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01.02.2022 18:18 Ответить
Типичная риторика рыгов.
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02.02.2022 09:55 Ответить
Кілька дів тому щось розсусолював який він правильний патріот на ахметов-24.
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01.02.2022 17:08 Ответить
Пролетіло мимо каси керівництво "Свободи" на чолі з недолугим або прикормленим керівництвом.
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01.02.2022 17:06 Ответить
Похоже Тимошенко забыла как на заседании РНБО просто умоляла ,
чтобы ни одного выстрела с нашей стороны ,чтобы мы были голубями мира ,чтобы танки не выводили с казарм .
А сейчас будет содействовать в очередной попытке слуг обвинить
Порошенко . Не брезгует ни одним шансом против конкурента
на будущих президентских выборах .
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01.02.2022 17:06 Ответить
танки вообще то в технопарке стоят а не в казармах - но в остальном согласен
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01.02.2022 17:11 Ответить
Я цитирую стенограмму заседания СНБО от 28 февраля 2014 г .
Там именно так . Так что это существенное ,не спорю ,замечание
к Юлии Владимировне .
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01.02.2022 17:38 Ответить
ПЕС и ОПЗЖ в одной упряжке...
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01.02.2022 16:55 Ответить
як і ти з какцапами.
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01.02.2022 17:31 Ответить
А статью прочитать слабо? ОПЗЖ, Голос и ПЕСы не дали ни одного голоса
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01.02.2022 17:53 Ответить
Створіть по корупції і по вагнерівцям норм тск.
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01.02.2022 16:11 Ответить
А як її нормальну створити як більшість ВР саме ненормальні складають ((
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01.02.2022 16:15 Ответить
то най запросять будь -яких перехожих з вулиці - все більше толку буде !
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01.02.2022 16:23 Ответить
Наивный ……Это все имитация от "яжнелоха"
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01.02.2022 16:29 Ответить
Як на армію виділити гроші після бенефісу Зєлі-патріота, так голосів не знайшлось в зепутанів, а на чергову авантюру ОПи, будь ласка.
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01.02.2022 16:11 Ответить
Зеля хоче достеменно повторити шлях януковища ?
Я от думаю, що кацапи йому запропонують сидіти бацькою до сконца свого життя. І у світлі стрімкого падіння рейтингів та тюремного строку за зловживання владою воно може погодитись.
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01.02.2022 16:17 Ответить
до його скону даю рік....
а може й менше
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01.02.2022 16:35 Ответить
Это только если он передоза копыта двинет, но это врядли, его постоянно "чистят".
Думаю мы увидим выборы по типу бывшей беларуси, когда он наберет 3%, а нарисуют опять 73%.
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01.02.2022 17:39 Ответить
Ні, в Біларусі Лукашенка підтримує абсолютна більшість населення. Він би там 27 років би не був царем, якби народ його не обожнював. Диктатор тому і диктатор, що його диктатором хоче бачити народ.

Єдина причина, чому наші 73% населення розлюблюють Зеленського - це те, що в їх очах він виявився черговим "слабаком", який боїться убивать "агресивну меншість". Україні просто пощастило, що в нас "агресивна меншість" настільки велика - кожний четвертий. В Біларусі, на жаль, "агресивна меншість" - це відсоток-два.
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01.02.2022 18:13 Ответить
Воно цього й прагне.
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01.02.2022 17:00 Ответить
Крым сдали потому, что зеленский не защищал его грудью. А вот если бы он его грудью защищал, то по его собственным словам, он бы остался без груди. Вывод: виноват Зеленский, которому собственнаягрудь оказалась дороже полуострова.
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01.02.2022 16:18 Ответить
грудь ЗЕ-ленского во время оккупации біла в Горловке и Москве, петляя от военкомата
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01.02.2022 16:36 Ответить
А поп Турчинов не от делах по Крыму...
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01.02.2022 16:57 Ответить
Ну там все понятно, Крым сдал Порошенко, это если не прокатит вариант с углем))))
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01.02.2022 16:18 Ответить
да ничего не прокатит !

Порох к Крыму никаким боком
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01.02.2022 16:38 Ответить
а кто снабжал русню всем необходимым на крыме с 14 по 19 года? может нинка?
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01.02.2022 17:32 Ответить
то ви з 73% населення не спілкувались - в їх уяві був прекрасний, чудовий, добрий цар Сонцесяйний Янукович, якого скинув і захопив владу "мародьор-баріга" Порошенко 20.02.14 - і відразу ж наказав віддать росіянам Крим - просто ті 73% до Криму доїхать не встигли, щоб його захистить від Порошенка.
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01.02.2022 18:08 Ответить
Зато сейчас все хостелы (которые с инета) сдают квартиры посуточно заполнены непонятно какими лицами.В гостиницу не идут,там паспорт нужно предъявлять.Лучше переплатить и никакого учета. ТАК БЫЛО И В КРЫМУ В 2013 г.Сейчас тоже самое в городках расположенных недалеко от линии соприкосновения.Мусорам ,участковым ВСЕ ПО БАРАБАНУ.НАЛОГОВОЙ кстате тоже ,ведь сдают через соц.сети за черный нал.
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01.02.2022 17:05 Ответить
Очень актуально.
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01.02.2022 16:20 Ответить
ТСК за поданням Богуцької, в складі СН 8 чоловік, 1 ОПЗЖ, 1 Батьківщина
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01.02.2022 16:22 Ответить
Ну у них как бы нет никаких козырей, кроме вечному обвинению к 14-15 году. Причем виноваты у них те, кто это дерьмо расхлебывал.
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01.02.2022 16:23 Ответить
на смену Маринне Безумной придет Сумашедшая Лизавета ?

хитро придумано !
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01.02.2022 16:40 Ответить
У слуг зебені все продумано-то сі називає ротація.
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01.02.2022 17:12 Ответить
Если бы мы не знали, что основной заказ Коломойского Зеленскому - посадить Порошенко (и бонусом - развалить ЕС), то работу этой ТСК можно было бы воспринимать серьезно.
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01.02.2022 16:23 Ответить
знаете, даже коломойский с его шахматным талантом не пришьет к этой истории Порошенко, поскольку во время оккупации Крыма рашкой, Порошенко еще не был президентом..., хотя многие, особенно на территории ордло. об этом забыли или не помнили
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01.02.2022 16:28 Ответить
А тут и не Порошенко главная цель (по Порошенко уже ДБР старается). Последние рейтинги по партиям видели? Цель теперь - ЕС как главный конкурент СН. А там достаточно людей принимавших непосредственное участие во всех этих крымских событиях.
Естественно ТСК всё переврет и притянет за уши. Но когда это их останавливало.
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01.02.2022 16:43 Ответить
У зебилов настолько маленький мозг, что они даже понос из телевизора больше двух недель удержать не могут. А тут надо помнить события 7-ми летней давности.
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01.02.2022 17:45 Ответить
Їм і Турчинов заважає.
Той, що крутив задом на москві вже після окупації Криму, гавкав на Турчинова з приводу Криму.
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01.02.2022 16:32 Ответить
Уклоніст думає

"Зеленський: Турчинов втратив Крим, а Порошенко Донбас - це моя думка"
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01.02.2022 16:40 Ответить
Та думать можно все что угодно. Но возбуждать уголовные без доказательств, а просто на основании "я так хочу" (точнее, Игорь Валерьевич велели ...) может только ипанутый на всю голову.
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01.02.2022 16:51 Ответить
А ви про них кращої думки?
Навіть депутати Європарламенту запитують чи не наркомани вони всі в тій зеленій шоблі...
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01.02.2022 17:04 Ответить
Никаких иллюзий на их счет у меня не было и нет. С ними всё понятно. Меня больше волнует вопрос: кто придет им на смену.
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01.02.2022 17:10 Ответить
Це в великій мірі залежить від розумових здібностей населення.
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01.02.2022 17:13 Ответить
Ага ... Как бы так так ответить чтобы не грубо ...
- Выберите себе надежный, современный и комфортабельный автомобиль. Вот вам "Таврия", вот вам "Запорожец", вот вам "ВАЗ 2101". Выбирайте!
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01.02.2022 17:34 Ответить
Ну ви ж не ходите пішки, користуєтесь якоюсь побутовою технікою, одягом, які не ідеальні на 100%.
Так і в політиці, державі. Неможливо жити взагалі без влади, значить, потрібно робити вибір із того, що є.
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01.02.2022 17:44 Ответить
Тут вы правы. На выборы ходить надо. Меня бесят граждане, которые не ходят на выборы, а потом жалуются "как всё плохо".
Только вот ваш пример с авто и бытовой техникой - мимо кассы. Стиральная машинка не вешает тебе лапшу на уши: "Я - самая лучшая. Буду стирать лучше всех конкурентов", а когда ты её купил, сразу выключается и уходит в спящий режим.
Кроме того, с авто и бытовой техникой у нас есть выбор из ведущих мировых брендов. А вот политики у нас исключительно местного производства. Был когда-то вариант с мировым брендом (Саакашвили), но на его фоне убожество местного истеблишмента стало настолько очевидно, что его очень быстро "ушли".
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02.02.2022 09:26 Ответить
Все вопросы к Ху@лу, у которого по словам величайшего мир в глаза
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01.02.2022 16:25 Ответить
в уяві 73% це так не працює. Наші 73% вважають, що росія хороша, а Крим "сам утьок". Просто йому Турчинов дозволив "утьокти".
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01.02.2022 18:05 Ответить
Клованы решили на ПАПа зайти с этой стороны?
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01.02.2022 16:27 Ответить
Ясно.Пастор,-наступний.
Криворагульний жирний гном зі своїм бойфрендом вже дістав.
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01.02.2022 16:31 Ответить
Пастор круче Рембо !!!!

уважаю !
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01.02.2022 16:41 Ответить
Это на всё, что был способен - позирование перед камерами.
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01.02.2022 17:29 Ответить
Ну как же! А на бутылку тебя насадил!
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01.02.2022 21:53 Ответить
именно так. хотя он должен был быть первым.
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01.02.2022 17:30 Ответить
Ще одна брудна політична заказуха Зеленського. Давайте передбачу що жодного питання до тих хто розвалив армію за Кучми, Ющенка, Януковича там не буде, а "винуватих" будуть шукати серед партії ЄС
Зеленська гнида хоче правити, ну тобто грабувати, цю країну дуууууже довго, як той же Лукашенко.
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01.02.2022 16:31 Ответить
Зеленський сам причетний до окупації Криму, адже в російському пропагандистському серіалі Свати усього за 2 роки до російського вторгнення в Крим - Крим був завішаний російськими прапорами, головні герої серіалу заявляли, що Крим - ета расія, а місцеві з ними погоджувались і чекали ту саму росію
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01.02.2022 18:03 Ответить
А каким боком не знают 😂🤢🐲🦠🦨🐁🐒👹👿 ДЕГЕНЕРАТЫ ! Порошенко не был и близко причастен к референдуму ,а вот крот Демченко - ДА
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01.02.2022 16:37 Ответить
Черговий тупий наїзд зелених уклоністів на тих, хто відстояв країну в 2014 році.
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01.02.2022 16:39 Ответить
Ціль у цього одні - переслідувати Кривавого Пастора та інших лідерів революції
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01.02.2022 16:42 Ответить
Ви нє понімаєтє! Вава скумбрієвіч , граючи пісюном в тилу, по рашистських саунах, встиг за останні гроші купити житлову площу в Криму! Нє то, шо нєкоториє (Порошенкі)! Він розумів, шо-такі настане час! І він роскаже своїм дебільним виборцям, як би він захистив свою нерухомість!
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01.02.2022 16:45 Ответить
та есть протокол заседания рнбо где только пастор хотел задействовать войска, а другие не проголосовали
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01.02.2022 16:46 Ответить
не хвилюйтесь - там швидко виявиться, що Крим захищати хотіли всі, а Турчинов сказав жіночим голосом "і что б ні одін танк, ні одін солдат нє покінул казарм"
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01.02.2022 18:02 Ответить
Браво! Кацапи заявили що Порошенко та Турчинов мають сісти, якщо Зеленський хоче миру.
Що ми бачимо?- Справа проти Пороха, тепер і проти Турчинова.
Хтось ще скаже що Зеленський не працює на Кремль?
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01.02.2022 17:05 Ответить
Та давайте ще створіть ТСК по підписання Будапештського меморандуму, можна ще і за Переяславську Раду. Дійсно, застав дурака Богу молитися....
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01.02.2022 17:14 Ответить
Чудово, я так розумію до складу комісіі війдуть люди що з 01.03.2014 р., без повісток, пішли добровольцями до військоматів, добробатів і з перших годин агресіі РФ зі зброєю в руках боронили Батьківщину, а якісь негідники ім заважали і тепер вони іх виведуть "на чисту воду"?
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01.02.2022 17:19 Ответить
Что уже пора создавать комиссию по расследованию? Во время летит. Два года на создание, как раз за давностью лет виновные будут автоматически амнистированы.
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01.02.2022 17:40 Ответить
1. Наличие флота росии в Крыму. 2. Огромное количество военпенсов с северных ипеней и их родственников. 3. Ориентация крымского населения на росию с помощью доморощенных украинских проросийских партий и бесконтрольная деятельность в Крыму росиянских политических лиц и всяких других рускомирцев. 4. Разница в доходах приезжих москвопитерских туристов и местного аборигенного населения видевших в расеянах денежных богов. 5. Огромная разница в ЗП украинских военных на полуострове и их рюзгэ коллег получающих двойные зарплаты за службу заграницей. - Это предпосылка к ситуации возникшей в начале 14 года. Дальше чуство брошенности у крымских военных и непонятка с дальнейшей судьбой помноженные на давнее потаенное желание русвоензарплаты, квартира у моря и пальмы под окном против казармы или общаги в военных поселках в степях Украины. Это про военных. Они хотя бы мучительно думали недели две а то и три. А менты и СБУ просто вышли на работу на следующий день просто в той же украинской форме, но некоторые с новой кокардой. Ни дня прогула. Так вот кто бы защищал Крым даже если бы был приказ о жесточайшем сопротивлении? Это не придумано мной. Я лично это все видел и знаю и военных, и сбушников, и ментов которые меняли кокарды ровно за ночь. Я их абсолютно не оправдываю, более того, ненавижу. Но спасти Крым можно было только прислав туда пару десятков тысяч мотивированных бойцов с материковой части Украины. Присылать туда из Киева всяческих командующих, которые через пару часов по прибытию, уже стоя на фоне триколора, призывали сдаваться было бессмысленно. Так что искать виноватых надо бы начинать не с 14, а года с 92.
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01.02.2022 17:50 Ответить
Уже создали комиссию?
Не прошло и 100 лет!
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01.02.2022 17:55 Ответить
я правильно розумію, що люди, які сприяли окупації Криму, а саме Зеленський, Портнов, Татаров, Шкарлет, Качура та інші, будуть розслідувати, хто сприяв окупації Криму?
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01.02.2022 17:59 Ответить
 
 