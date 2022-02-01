Рада создала ВСК по расследованию фактов, способствовавших оккупации Крыма

Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) парламента по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Автономной Республики Крым Российской Федерацией.

За соответствующий проект постановления №4657 проголосовали 229 народных депутатов на пленарном заседании во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Согласно пояснительной записке к документу, в компетенции ВСК - проверка сведений о фактах и ​​лицах, приведших к временной оккупации Крыма, ходе расследования правоохранительными органами Украины фактов и уголовных производств в отношении лиц, способствовавших аннексии полуострова. Среди задач ВСК - собрать информацию и получить пояснения от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, вовлеченных в осуществление деятельности, связанной с кругом вопросов, которые расследует временная следственная комиссия и инициирование вопроса о привлечении виновных к временной оккупации к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

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Постановлением определено, что в ВСК будут работать 10 народных депутатов. Срок его деятельности составляет 1 год.

Ни одного голоса за создание ВСК не дали фракции "Европейская Солидарность", "Голос" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".