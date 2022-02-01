Рада створила ТСК з розслідування фактів, які сприяли окупації Криму

Верховна Рада утворила тимчасову слідчу комісію (ТСК) парламенту з розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим Російською Федерацією.

За відповідний проєкт постанови №4657 проголосували 229 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, у компетенції ТСК - перевірка відомостей щодо фактів та осіб, які призвели до тимчасової окупації Криму, ходу розслідування правоохоронними органами України фактів та кримінальних проваджень щодо осіб, які сприяли анексії півострова. Серед завдань ТСК також зібрати інформацію та отримати пояснення від осіб, а також від підприємств, установ, організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, залучених до здійснення діяльності, яка пов’язана із колом питань, які розслідує тимчасова слідча комісія та ініціювання питання про притягнення винних у тимчасовій окупації до відповідальності, передбаченої законодавством України.

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Постановою визначено, що в ТСК працюватиме 10 народних депутатів. Термін її діяльності становить 1 рік.

Жодного голосу за утворення ТСК не дали фракції "Європейська Солідарність", "Голос" та "Опозиційна платформа – За життя".