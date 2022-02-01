УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11788 відвідувачів онлайн
Новини
3 526 97

Рада створила ТСК з розслідування фактів, які сприяли окупації Криму

Рада створила ТСК з розслідування фактів, які сприяли окупації Криму

Верховна Рада утворила тимчасову слідчу комісію (ТСК) парламенту з розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим Російською Федерацією.

За відповідний проєкт постанови №4657 проголосували 229 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, у компетенції ТСК - перевірка відомостей щодо фактів та осіб, які призвели до тимчасової окупації Криму, ходу розслідування правоохоронними органами України фактів та кримінальних проваджень щодо осіб, які сприяли анексії півострова. Серед завдань ТСК також зібрати інформацію та отримати пояснення від осіб, а також від підприємств, установ, організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, залучених до здійснення діяльності, яка пов’язана із колом питань, які розслідує тимчасова слідча комісія та ініціювання питання про притягнення винних у тимчасовій окупації до відповідальності, передбаченої законодавством України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Смерть нардепа Полякова: ТСК запитає в операторів трекінг телефонів фігурантів

Постановою визначено, що в ТСК працюватиме 10 народних депутатів. Термін її діяльності становить 1 рік.

Жодного голосу за утворення ТСК не дали фракції "Європейська Солідарність", "Голос" та "Опозиційна платформа – За життя".

Автор: 

ВР (15048) ТСК (376) Крим (14192)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Створіть по корупції і по вагнерівцям норм тск.
показати весь коментар
01.02.2022 16:11 Відповісти
+15
Як на армію виділити гроші після бенефісу Зєлі-патріота, так голосів не знайшлось в зепутанів, а на чергову авантюру ОПи, будь ласка.
показати весь коментар
01.02.2022 16:11 Відповісти
+14
Ясно.Пастор,-наступний.
Криворагульний жирний гном зі своїм бойфрендом вже дістав.
показати весь коментар
01.02.2022 16:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТСК мабуть створена з ОПЗжопи...НЄ...
показати весь коментар
01.02.2022 16:10 Відповісти
то може ЗЕ-ля хоче звільнити Крим ?
показати весь коментар
01.02.2022 16:20 Відповісти
ИНТЕРЕСНО ЖИВЫЕ ЛИ КАДРЫ ПРЯМОЙ НОЧНОЙ ТРАСЛЯЦИИ ТВ 1996 ГОДА В НОЧЬ С 27 НА 28 ЧЕРВНЯ КОГДА НОЧЬЮ ГОЛОСОВАЛИ ЗА КОНСТИТУЦИЮ НОВУЮ И КТО ТО С ГОЛОСА ВПАРИЛ ИДЕЮ ВЕСТО КРЫМСКАЯ-СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ--написать АРК..... 2014 года не смог бы стать для Крыма тем кем стал ---если бы не заложили предпосылки в 1996 году....
показати весь коментар
01.02.2022 17:13 Відповісти
Ты думаешь иное написание названия местности остановило бы кремлевского недомерка?
показати весь коментар
01.02.2022 17:20 Відповісти
дело не в описании а в юридических аспектах... ключевой прокол ЭТО ПРОТИВОРЕЧЕНИИ МАРАЗМ В САМОЙ КОНСТИТУЦИИ КСТАТИ ЕЕ КОНСТИТУЦИЮ 1996 ГОДА ПО ЭТОМУ ФАКТУ МОЖНО ПРИЗНАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ И НИКЧЕМНОЙ.. по Конституции 1996 года

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

а дальше прикол....

Розділ X
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

т.е сначала мы написали УНИТАРНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВА ЕДИННАЯ А ПОТОМ С ВОЗДУХА ЗАБЫВ О ЧЕМ ГОЛОСОВАЛИ В СТАТЬЕ 2-- ВСУЧИЛИ АРК.... что сразу сделало конституцию никчемной порочной и паскудной нельзя в УНИТАРНОСТИ допускать какие либо самостоятельные субъекты типа автономий республик тем более...
Этот абсурд позволил Путина филигранно переиграть нашими недолугими законами нас же да потом будет Донбасс Донецк и Луганск где горсоветы и облсоветы попросят Путина про защиту такое планировалось в Харькове Одессе.. обломилось....
показати весь коментар
01.02.2022 17:38 Відповісти
фигня все это !

напомни мне в каком статусе "независимости" были Донецкая и Луганская области ?
показати весь коментар
01.02.2022 18:12 Відповісти
так их и не аннексировали
показати весь коментар
01.02.2022 19:01 Відповісти
Оно визжало: "Мы бы все умерли но Крым не отдали".
Вонючий, зеленый урод! Так еще ре поздно, давай, шлемик, броник, и со своим кодлом на передок.
Посмотрим как оно, для начала, свои обещалки в Париже розоулит. Запиши видосик со Штайнмайером!
показати весь коментар
01.02.2022 19:20 Відповісти
якщо хтось і винен в сдачі Криму, то це саме ОПО-жопа - колишні Регіони, які повністю контролювали півострів
показати весь коментар
01.02.2022 16:21 Відповісти
Звиздец 😂 КРОТ Демченко ,прародитель "Харьковских угод " РАБОТАЕТ ПРАВОЙ РУКОЙ У ЗЕЛЕНСКОГО
показати весь коментар
01.02.2022 16:27 Відповісти
ЖОПА с ПЕСом не дали ни одного голоса. Савпаденіє?
показати весь коментар
01.02.2022 16:29 Відповісти
Зате Батьківщина дала, бахіня якої вимагала не виводити жоден танк з казарм.
показати весь коментар
01.02.2022 16:33 Відповісти
Это - к пятикопеечному. Он за бахиню тулит.
показати весь коментар
01.02.2022 16:37 Відповісти
А ти за кого, за бужанських?
показати весь коментар
01.02.2022 16:41 Відповісти
За "Свободу". Но она пролетела мимо кассы.
показати весь коментар
01.02.2022 16:44 Відповісти
Вірю.
показати весь коментар
01.02.2022 16:45 Відповісти
Триндить як дише. Рига воно.
показати весь коментар
01.02.2022 17:02 Відповісти
"Кремлёвский агент". А с рыгами якшался Петрлексеич.
показати весь коментар
01.02.2022 17:26 Відповісти
Ти щойно сєпару, котрий постив фотки наших загиблих Воїнів з глузливими коментарями лайкнув, паскуда.
показати весь коментар
01.02.2022 17:33 Відповісти
Ха! А в друзях в тебе ;кошевой;, котрий змінив нік після того як звинуватив ВСУ в обстрілах ;дєтєй Данбасса;.
показати весь коментар
01.02.2022 17:36 Відповісти
Для тебя все рыги, кто не за соевого свина.
показати весь коментар
01.02.2022 17:35 Відповісти
Тягнивсрак ще живий чи вже зотлів ?
я його декілька років притомного не бачив
показати весь коментар
01.02.2022 16:53 Відповісти
А ты за кого голосовал? ОПЗЖ наверное?
показати весь коментар
01.02.2022 17:00 Відповісти
ти з мертвого Тягнивсрака з'їхав
показати весь коментар
01.02.2022 18:18 Відповісти
Типичная риторика рыгов.
показати весь коментар
02.02.2022 09:55 Відповісти
Кілька дів тому щось розсусолював який він правильний патріот на ахметов-24.
показати весь коментар
01.02.2022 17:08 Відповісти
Пролетіло мимо каси керівництво "Свободи" на чолі з недолугим або прикормленим керівництвом.
показати весь коментар
01.02.2022 17:06 Відповісти
Похоже Тимошенко забыла как на заседании РНБО просто умоляла ,
чтобы ни одного выстрела с нашей стороны ,чтобы мы были голубями мира ,чтобы танки не выводили с казарм .
А сейчас будет содействовать в очередной попытке слуг обвинить
Порошенко . Не брезгует ни одним шансом против конкурента
на будущих президентских выборах .
показати весь коментар
01.02.2022 17:06 Відповісти
танки вообще то в технопарке стоят а не в казармах - но в остальном согласен
показати весь коментар
01.02.2022 17:11 Відповісти
Я цитирую стенограмму заседания СНБО от 28 февраля 2014 г .
Там именно так . Так что это существенное ,не спорю ,замечание
к Юлии Владимировне .
показати весь коментар
01.02.2022 17:38 Відповісти
ПЕС и ОПЗЖ в одной упряжке...
показати весь коментар
01.02.2022 16:55 Відповісти
як і ти з какцапами.
показати весь коментар
01.02.2022 17:31 Відповісти
А статью прочитать слабо? ОПЗЖ, Голос и ПЕСы не дали ни одного голоса
показати весь коментар
01.02.2022 17:53 Відповісти
Створіть по корупції і по вагнерівцям норм тск.
показати весь коментар
01.02.2022 16:11 Відповісти
А як її нормальну створити як більшість ВР саме ненормальні складають ((
показати весь коментар
01.02.2022 16:15 Відповісти
то най запросять будь -яких перехожих з вулиці - все більше толку буде !
показати весь коментар
01.02.2022 16:23 Відповісти
Наивный ……Это все имитация от "яжнелоха"
показати весь коментар
01.02.2022 16:29 Відповісти
Як на армію виділити гроші після бенефісу Зєлі-патріота, так голосів не знайшлось в зепутанів, а на чергову авантюру ОПи, будь ласка.
показати весь коментар
01.02.2022 16:11 Відповісти
Зеля хоче достеменно повторити шлях януковища ?
Я от думаю, що кацапи йому запропонують сидіти бацькою до сконца свого життя. І у світлі стрімкого падіння рейтингів та тюремного строку за зловживання владою воно може погодитись.
показати весь коментар
01.02.2022 16:17 Відповісти
до його скону даю рік....
а може й менше
показати весь коментар
01.02.2022 16:35 Відповісти
Это только если он передоза копыта двинет, но это врядли, его постоянно "чистят".
Думаю мы увидим выборы по типу бывшей беларуси, когда он наберет 3%, а нарисуют опять 73%.
показати весь коментар
01.02.2022 17:39 Відповісти
Ні, в Біларусі Лукашенка підтримує абсолютна більшість населення. Він би там 27 років би не був царем, якби народ його не обожнював. Диктатор тому і диктатор, що його диктатором хоче бачити народ.

Єдина причина, чому наші 73% населення розлюблюють Зеленського - це те, що в їх очах він виявився черговим "слабаком", який боїться убивать "агресивну меншість". Україні просто пощастило, що в нас "агресивна меншість" настільки велика - кожний четвертий. В Біларусі, на жаль, "агресивна меншість" - це відсоток-два.
показати весь коментар
01.02.2022 18:13 Відповісти
Воно цього й прагне.
показати весь коментар
01.02.2022 17:00 Відповісти
Крым сдали потому, что зеленский не защищал его грудью. А вот если бы он его грудью защищал, то по его собственным словам, он бы остался без груди. Вывод: виноват Зеленский, которому собственнаягрудь оказалась дороже полуострова.
показати весь коментар
01.02.2022 16:18 Відповісти
грудь ЗЕ-ленского во время оккупации біла в Горловке и Москве, петляя от военкомата
показати весь коментар
01.02.2022 16:36 Відповісти
А поп Турчинов не от делах по Крыму...
показати весь коментар
01.02.2022 16:57 Відповісти
Ну там все понятно, Крым сдал Порошенко, это если не прокатит вариант с углем))))
показати весь коментар
01.02.2022 16:18 Відповісти
да ничего не прокатит !

Порох к Крыму никаким боком
показати весь коментар
01.02.2022 16:38 Відповісти
а кто снабжал русню всем необходимым на крыме с 14 по 19 года? может нинка?
показати весь коментар
01.02.2022 17:32 Відповісти
то ви з 73% населення не спілкувались - в їх уяві був прекрасний, чудовий, добрий цар Сонцесяйний Янукович, якого скинув і захопив владу "мародьор-баріга" Порошенко 20.02.14 - і відразу ж наказав віддать росіянам Крим - просто ті 73% до Криму доїхать не встигли, щоб його захистить від Порошенка.
показати весь коментар
01.02.2022 18:08 Відповісти
Зато сейчас все хостелы (которые с инета) сдают квартиры посуточно заполнены непонятно какими лицами.В гостиницу не идут,там паспорт нужно предъявлять.Лучше переплатить и никакого учета. ТАК БЫЛО И В КРЫМУ В 2013 г.Сейчас тоже самое в городках расположенных недалеко от линии соприкосновения.Мусорам ,участковым ВСЕ ПО БАРАБАНУ.НАЛОГОВОЙ кстате тоже ,ведь сдают через соц.сети за черный нал.
показати весь коментар
01.02.2022 17:05 Відповісти
Очень актуально.
показати весь коментар
01.02.2022 16:20 Відповісти
ТСК за поданням Богуцької, в складі СН 8 чоловік, 1 ОПЗЖ, 1 Батьківщина
показати весь коментар
01.02.2022 16:22 Відповісти
Ну у них как бы нет никаких козырей, кроме вечному обвинению к 14-15 году. Причем виноваты у них те, кто это дерьмо расхлебывал.
показати весь коментар
01.02.2022 16:23 Відповісти
на смену Маринне Безумной придет Сумашедшая Лизавета ?

хитро придумано !
показати весь коментар
01.02.2022 16:40 Відповісти
У слуг зебені все продумано-то сі називає ротація.
показати весь коментар
01.02.2022 17:12 Відповісти
Если бы мы не знали, что основной заказ Коломойского Зеленскому - посадить Порошенко (и бонусом - развалить ЕС), то работу этой ТСК можно было бы воспринимать серьезно.
показати весь коментар
01.02.2022 16:23 Відповісти
знаете, даже коломойский с его шахматным талантом не пришьет к этой истории Порошенко, поскольку во время оккупации Крыма рашкой, Порошенко еще не был президентом..., хотя многие, особенно на территории ордло. об этом забыли или не помнили
показати весь коментар
01.02.2022 16:28 Відповісти
А тут и не Порошенко главная цель (по Порошенко уже ДБР старается). Последние рейтинги по партиям видели? Цель теперь - ЕС как главный конкурент СН. А там достаточно людей принимавших непосредственное участие во всех этих крымских событиях.
Естественно ТСК всё переврет и притянет за уши. Но когда это их останавливало.
показати весь коментар
01.02.2022 16:43 Відповісти
У зебилов настолько маленький мозг, что они даже понос из телевизора больше двух недель удержать не могут. А тут надо помнить события 7-ми летней давности.
показати весь коментар
01.02.2022 17:45 Відповісти
Їм і Турчинов заважає.
Той, що крутив задом на москві вже після окупації Криму, гавкав на Турчинова з приводу Криму.
показати весь коментар
01.02.2022 16:32 Відповісти
Уклоніст думає

"Зеленський: Турчинов втратив Крим, а Порошенко Донбас - це моя думка"
показати весь коментар
01.02.2022 16:40 Відповісти
Та думать можно все что угодно. Но возбуждать уголовные без доказательств, а просто на основании "я так хочу" (точнее, Игорь Валерьевич велели ...) может только ипанутый на всю голову.
показати весь коментар
01.02.2022 16:51 Відповісти
А ви про них кращої думки?
Навіть депутати Європарламенту запитують чи не наркомани вони всі в тій зеленій шоблі...
показати весь коментар
01.02.2022 17:04 Відповісти
Никаких иллюзий на их счет у меня не было и нет. С ними всё понятно. Меня больше волнует вопрос: кто придет им на смену.
показати весь коментар
01.02.2022 17:10 Відповісти
Це в великій мірі залежить від розумових здібностей населення.
показати весь коментар
01.02.2022 17:13 Відповісти
Ага ... Как бы так так ответить чтобы не грубо ...
- Выберите себе надежный, современный и комфортабельный автомобиль. Вот вам "Таврия", вот вам "Запорожец", вот вам "ВАЗ 2101". Выбирайте!
показати весь коментар
01.02.2022 17:34 Відповісти
Ну ви ж не ходите пішки, користуєтесь якоюсь побутовою технікою, одягом, які не ідеальні на 100%.
Так і в політиці, державі. Неможливо жити взагалі без влади, значить, потрібно робити вибір із того, що є.
показати весь коментар
01.02.2022 17:44 Відповісти
Тут вы правы. На выборы ходить надо. Меня бесят граждане, которые не ходят на выборы, а потом жалуются "как всё плохо".
Только вот ваш пример с авто и бытовой техникой - мимо кассы. Стиральная машинка не вешает тебе лапшу на уши: "Я - самая лучшая. Буду стирать лучше всех конкурентов", а когда ты её купил, сразу выключается и уходит в спящий режим.
Кроме того, с авто и бытовой техникой у нас есть выбор из ведущих мировых брендов. А вот политики у нас исключительно местного производства. Был когда-то вариант с мировым брендом (Саакашвили), но на его фоне убожество местного истеблишмента стало настолько очевидно, что его очень быстро "ушли".
показати весь коментар
02.02.2022 09:26 Відповісти
Все вопросы к Ху@лу, у которого по словам величайшего мир в глаза
показати весь коментар
01.02.2022 16:25 Відповісти
в уяві 73% це так не працює. Наші 73% вважають, що росія хороша, а Крим "сам утьок". Просто йому Турчинов дозволив "утьокти".
показати весь коментар
01.02.2022 18:05 Відповісти
Клованы решили на ПАПа зайти с этой стороны?
показати весь коментар
01.02.2022 16:27 Відповісти
Ясно.Пастор,-наступний.
Криворагульний жирний гном зі своїм бойфрендом вже дістав.
показати весь коментар
01.02.2022 16:31 Відповісти
Пастор круче Рембо !!!!

уважаю !
показати весь коментар
01.02.2022 16:41 Відповісти
Это на всё, что был способен - позирование перед камерами.
показати весь коментар
01.02.2022 17:29 Відповісти
Ну как же! А на бутылку тебя насадил!
показати весь коментар
01.02.2022 21:53 Відповісти
именно так. хотя он должен был быть первым.
показати весь коментар
01.02.2022 17:30 Відповісти
Ще одна брудна політична заказуха Зеленського. Давайте передбачу що жодного питання до тих хто розвалив армію за Кучми, Ющенка, Януковича там не буде, а "винуватих" будуть шукати серед партії ЄС
Зеленська гнида хоче правити, ну тобто грабувати, цю країну дуууууже довго, як той же Лукашенко.
показати весь коментар
01.02.2022 16:31 Відповісти
Зеленський сам причетний до окупації Криму, адже в російському пропагандистському серіалі Свати усього за 2 роки до російського вторгнення в Крим - Крим був завішаний російськими прапорами, головні герої серіалу заявляли, що Крим - ета расія, а місцеві з ними погоджувались і чекали ту саму росію
показати весь коментар
01.02.2022 18:03 Відповісти
А каким боком не знают 😂🤢🐲🦠🦨🐁🐒👹👿 ДЕГЕНЕРАТЫ ! Порошенко не был и близко причастен к референдуму ,а вот крот Демченко - ДА
показати весь коментар
01.02.2022 16:37 Відповісти
Черговий тупий наїзд зелених уклоністів на тих, хто відстояв країну в 2014 році.
показати весь коментар
01.02.2022 16:39 Відповісти
Ціль у цього одні - переслідувати Кривавого Пастора та інших лідерів революції
показати весь коментар
01.02.2022 16:42 Відповісти
Ви нє понімаєтє! Вава скумбрієвіч , граючи пісюном в тилу, по рашистських саунах, встиг за останні гроші купити житлову площу в Криму! Нє то, шо нєкоториє (Порошенкі)! Він розумів, шо-такі настане час! І він роскаже своїм дебільним виборцям, як би він захистив свою нерухомість!
показати весь коментар
01.02.2022 16:45 Відповісти
та есть протокол заседания рнбо где только пастор хотел задействовать войска, а другие не проголосовали
показати весь коментар
01.02.2022 16:46 Відповісти
не хвилюйтесь - там швидко виявиться, що Крим захищати хотіли всі, а Турчинов сказав жіночим голосом "і что б ні одін танк, ні одін солдат нє покінул казарм"
показати весь коментар
01.02.2022 18:02 Відповісти
Браво! Кацапи заявили що Порошенко та Турчинов мають сісти, якщо Зеленський хоче миру.
Що ми бачимо?- Справа проти Пороха, тепер і проти Турчинова.
Хтось ще скаже що Зеленський не працює на Кремль?
показати весь коментар
01.02.2022 17:05 Відповісти
Та давайте ще створіть ТСК по підписання Будапештського меморандуму, можна ще і за Переяславську Раду. Дійсно, застав дурака Богу молитися....
показати весь коментар
01.02.2022 17:14 Відповісти
Чудово, я так розумію до складу комісіі війдуть люди що з 01.03.2014 р., без повісток, пішли добровольцями до військоматів, добробатів і з перших годин агресіі РФ зі зброєю в руках боронили Батьківщину, а якісь негідники ім заважали і тепер вони іх виведуть "на чисту воду"?
показати весь коментар
01.02.2022 17:19 Відповісти
Что уже пора создавать комиссию по расследованию? Во время летит. Два года на создание, как раз за давностью лет виновные будут автоматически амнистированы.
показати весь коментар
01.02.2022 17:40 Відповісти
1. Наличие флота росии в Крыму. 2. Огромное количество военпенсов с северных ипеней и их родственников. 3. Ориентация крымского населения на росию с помощью доморощенных украинских проросийских партий и бесконтрольная деятельность в Крыму росиянских политических лиц и всяких других рускомирцев. 4. Разница в доходах приезжих москвопитерских туристов и местного аборигенного населения видевших в расеянах денежных богов. 5. Огромная разница в ЗП украинских военных на полуострове и их рюзгэ коллег получающих двойные зарплаты за службу заграницей. - Это предпосылка к ситуации возникшей в начале 14 года. Дальше чуство брошенности у крымских военных и непонятка с дальнейшей судьбой помноженные на давнее потаенное желание русвоензарплаты, квартира у моря и пальмы под окном против казармы или общаги в военных поселках в степях Украины. Это про военных. Они хотя бы мучительно думали недели две а то и три. А менты и СБУ просто вышли на работу на следующий день просто в той же украинской форме, но некоторые с новой кокардой. Ни дня прогула. Так вот кто бы защищал Крым даже если бы был приказ о жесточайшем сопротивлении? Это не придумано мной. Я лично это все видел и знаю и военных, и сбушников, и ментов которые меняли кокарды ровно за ночь. Я их абсолютно не оправдываю, более того, ненавижу. Но спасти Крым можно было только прислав туда пару десятков тысяч мотивированных бойцов с материковой части Украины. Присылать туда из Киева всяческих командующих, которые через пару часов по прибытию, уже стоя на фоне триколора, призывали сдаваться было бессмысленно. Так что искать виноватых надо бы начинать не с 14, а года с 92.
показати весь коментар
01.02.2022 17:50 Відповісти
Уже создали комиссию?
Не прошло и 100 лет!
показати весь коментар
01.02.2022 17:55 Відповісти
я правильно розумію, що люди, які сприяли окупації Криму, а саме Зеленський, Портнов, Татаров, Шкарлет, Качура та інші, будуть розслідувати, хто сприяв окупації Криму?
показати весь коментар
01.02.2022 17:59 Відповісти
 
 