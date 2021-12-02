Смерть нардепа Полякова: ТСК запитає в операторів трекінг телефонів фігурантів

На наступне засідання ТСК викличуть фігурантів справи, судмедекспертів та правоохоронців. А у мобільних операторів запитають дані про місце перебування фігурантів.

Таке рішення Тимчасова слідча комісія ВР ухвалила на засіданні в четвер. Про це у телеграмі повідомив "слуга народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося друге засідання ТСК з питань розслідування обставин смерті народного депутата України Полякова Антона Едуардовича, на якому було ухвалено низку рішень: викликати на наступне засідання ТСК для надання пояснень та доповіді фігурантів кримінального провадження, судмедекспертів та правоохоронців, які ведуть слідство", - написав він.

Качура додав, що комісія також вирішила отримати копії матеріалів провадження та звернутися до операторів мобільного зв'язку для отримання трекінгу мобільних номерів фігурантів кримінального провадження.

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Також члени ТСК планують отримати записи камер відеоспостереження системи "Безпечне місто" в Києві.

"Наступне засідання ТСК заплановане на 9 грудня 2021 року", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

18 листопада Рада створила ТСК з питань розслідування смерті нардепа Полякова.