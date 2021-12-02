Смерть нардепа Полякова: ТСК запитає в операторів трекінг телефонів фігурантів
Новини Цензор.НЕТ Події
На наступне засідання ТСК викличуть фігурантів справи, судмедекспертів та правоохоронців. А у мобільних операторів запитають дані про місце перебування фігурантів.
Таке рішення Тимчасова слідча комісія ВР ухвалила на засіданні в четвер. Про це у телеграмі повідомив "слуга народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбулося друге засідання ТСК з питань розслідування обставин смерті народного депутата України Полякова Антона Едуардовича, на якому було ухвалено низку рішень: викликати на наступне засідання ТСК для надання пояснень та доповіді фігурантів кримінального провадження, судмедекспертів та правоохоронців, які ведуть слідство", - написав він.
Качура додав, що комісія також вирішила отримати копії матеріалів провадження та звернутися до операторів мобільного зв'язку для отримання трекінгу мобільних номерів фігурантів кримінального провадження.
Також члени ТСК планують отримати записи камер відеоспостереження системи "Безпечне місто" в Києві.
"Наступне засідання ТСК заплановане на 9 грудня 2021 року", - підсумував нардеп.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.
Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.
18 листопада Рада створила ТСК з питань розслідування смерті нардепа Полякова.
Будь ласка, зачекайте...
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
26) Вбивство депутата Антона Полякова
27) Зрив антикорупційної реформи і підігравання Кремлю
28) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
29) Розкрадання бюджету України на міліарди гривень завдяки "Великому будівництву"
30) Постійна брехня і відмова від предвиборних обіцянок Зеленського (віддати держдачу на користь сиріт або багатодітних сімей)
31) Постійне бажання зустрітись з Путіним за всяку ціну і здачею інтересів України у тому числі
32) Антиконституційні заходи по веденню карантину без введення Надзвичайного Стану всупереч Конституції України
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ