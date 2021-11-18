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Рада створила ТСК з питань розслідування смерті нардепа Полякова (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада створила ТСК з питань розслідування смерті нардепа Полякова (оновлено)

Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань розслідування смерті народного депутата Антона Полякова.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №6300 підтримали 322 народних депутати на черговому засіданні парламенту у четвер, передає Цензор.НЕТ.

Метою Тимчасової слідчої комісії є дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні щодо смерті нардепа Антона Полякова (№12021100040002899, внесеного до ЄРДР 08.10.21), а також перевірка правомірності дій правоохоронних органів.

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ТСК має перевірити "хід розслідування правоохоронними органами України вбивства народного депутата України Антона Полякова", дії правоохоронних органів у даному провадженні та матеріали, експертиз та свідчень. Крім того, комісія може проводити самостійний збір інформації та свідчень, котрі стосуються смерті Полякова, та ініціювати у разі потреби питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

Головою ТСК призначили Анну Скороход (""За майбутнє"), заступником голови Олександру Устінову ("Справедливість"). Також до складу комісії увійшли Анатолій Бурміч (ОПЗЖ), Віталій Данілов ("Батьківщина"), Микола Величкович ("ЄС") та Сергій Шахов ("Довіра").

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

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За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.
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Гадаю, що головою цієї ТСК призначили депутутку Третьякову...
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18.11.2021 13:30 Відповісти
А кто будет возглавлять ТСК? Тоже безумная?
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18.11.2021 13:30 Відповісти
Дуэт - третьякова&безумная !
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18.11.2021 13:35 Відповісти
удовицю призначили !!!!!!!!!!!!

Головою ТСК призначили Анну Скороход (""За майбутнє") Джерело: https://censor.net/ua/n3300223

даже если не было убийства, это ТСК сделает !
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18.11.2021 14:00 Відповісти
скажем так, хоть и есть тут конфликт интересов но я не против, если она зелупню порвет)))
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18.11.2021 15:52 Відповісти
Що тут скажеш, вагнергейт не хотіли розслідувати протягом року, а тут вже скоро створять ТСК з приводу середнього пальчика найвеличнішому.
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18.11.2021 13:57 Відповісти
Черную вдову надо проверять..
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18.11.2021 14:02 Відповісти
Председателем ВСК назначили Анну Скороход ("За будущее") Источник: https://censor.net/ru/n3300223


А их не смущает что у нее личные мотивы?
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18.11.2021 14:02 Відповісти
- Ээээ, Байден-арбайден, че мы еще не в НАТО в натуре мл.я??
- ..... но так хотя бы поэтому.
- Че? Мы уже провели Тимченко или кого то там по линии противостояния, он там не увидел российских войск, вот и собственно....
- Потому вы и не в НАТО.
- Но....
- Говно.
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18.11.2021 14:04 Відповісти
Вызывайте Гнездилова. Он вам все доходчиво объяснит.

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18.11.2021 14:24 Відповісти
И без ВСК ясно, что это убийство было заказным
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18.11.2021 15:17 Відповісти
Ой ржу не могу.....
Этот зел цирк будет по каждой смерти наркоши из своих рядов ТСК открывать?
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18.11.2021 15:52 Відповісти
 
 