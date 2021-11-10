Я впевнений, що Полякова вбили. Справу хочуть зам'яти ті, хто до цього причетний, - "слуга народу" Дмитрук. ВIДЕО
Смерть народного депутата Антона Полякова була вбивством, але розслідування намагаються зам'яти ті, хто можливо, до цього причетний.
Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" нардеп "Слуги народу" Артем Дмитрук, інформує Цензор.НЕТ.
"Я впевнений, що Антона вбили. Він не був наркоманом і він точно не зробив самогубство і не зробив ті речі, які там написані. Змішав димедрол з алкоголем і через це померти? Він був молодою, перспективною, харизматичною людиною, у якої все було попереду. Вбити себе – це зайве", - сказав депутат.
Дмитрук, як представник правоохоронного комітету ще в перші дні після смерті Полякова підготував звернення до МВС, під яким підписалися всі члени комітету.
"Я вимагав зробити, якщо це потрібно, закрите засідання правоохоронного комітету. Щоб прийшли правоохоронці, заступник міністра чи міністр і дали нам чіткі відповіді: що сталося і що відбувається на сьогоднішній день, на якому етапі розслідування, хто займається", - розповів Артем Дмитрук.
Нардеп упевнений, що про смерть Полякова досі пам'ятають лише завдяки суспільному резонансу. Також Дмитрук вважає, що можливі причетні до вбивства Антона Полякова намагаються зам'яти цю історію.
"Якби не суспільний резонанс, ніхто б цим не займався. Вже б забули про це. Ось що хочуть зробити ті, хто можливо, до цього причетний - зам'яти цю історію, щоби всі замовкли", - підсумував Дмитрук.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.
Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.
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