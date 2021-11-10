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Новини Відео Помер нардеп Поляков
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Я впевнений, що Полякова вбили. Справу хочуть зам'яти ті, хто до цього причетний, - "слуга народу" Дмитрук. ВIДЕО

Смерть народного депутата Антона Полякова була вбивством, але розслідування намагаються зам'яти ті, хто можливо, до цього причетний.

Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" нардеп "Слуги народу" Артем Дмитрук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що Антона вбили. Він не був наркоманом і він точно не зробив самогубство і не зробив ті речі, які там написані. Змішав димедрол з алкоголем і через це померти? Він був молодою, перспективною, харизматичною людиною, у якої все було попереду. Вбити себе – це зайве", - сказав депутат.

Дмитрук, як представник правоохоронного комітету ще в перші дні після смерті Полякова підготував звернення до МВС, під яким підписалися всі члени комітету.

"Я вимагав зробити, якщо це потрібно, закрите засідання правоохоронного комітету. Щоб прийшли правоохоронці, заступник міністра чи міністр і дали нам чіткі відповіді: що сталося і що відбувається на сьогоднішній день, на якому етапі розслідування, хто займається", - розповів Артем Дмитрук.

Нардеп упевнений, що про смерть Полякова досі пам'ятають лише завдяки суспільному резонансу. Також Дмитрук вважає, що можливі причетні до вбивства Антона Полякова намагаються зам'яти цю історію.

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"Якби не суспільний резонанс, ніхто б цим не займався. Вже б забули про це. Ось що хочуть зробити ті, хто можливо, до цього причетний - зам'яти цю історію, щоби всі замовкли", - підсумував Дмитрук.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

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За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

Автор: 

розслідування (2270) вбивство (3088) Артем Дмитрук (71) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+14
Це "самогубство" відбулося майже зразу після оприлюднення інформації Поляковим, що слугам народу (прости Боже) башляють бакси в сортирах Верховної ради. А це неприпустимо. Він став дуже небезпечним ворогом монобільшості, що підтвердила Третякова.
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10.11.2021 11:24
+12
Визначити майже неможливо - третій рік ми не можемо визначити Зеленський наркоман чи ні? Візуально - наркоман 100%, але справки нема. Ось в чому проблема.
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10.11.2021 11:26
+11
МЕСТЬ ОТ МАФИФИИ И ЦИНИЧНАЯ БРЕХНЯ В СТИЛЕ ПУТЛЕРА - кто не с нами тот враг !Это было понятно моментально после убийства ! Поляков абсолютно не был похож на наркомана , в отличии от зеленского Фашистка Третьякова , правая рука д'Ерьмака завила тут - же " - 1
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10.11.2021 11:13
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Думати - то не твоє! 😁Я проти всіх ніколи не голосував, бо мені не по*уй, що в цій державі робиться. І завжди з двох зол я вибирав, вибираю і буду вибирати менше зло. Ідеальних кандидатів немає. У казки я не вірю. Тому спочатку голосував за Чорновола, потім за Кравчука, коли тй з Кучмю рубався, далі за Кучму, проти Симоненка, потім за Ющенка, далі за Юлю, і двічі - за Порошенка. Я ніколи не приховую свого вибору. Щоб такі, як ти не тицяли тут пальцями. 😁 А що стосується імені Юля, то Тимошенко так справді звуть. 😊
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10.11.2021 16:32 Відповісти
эту православно кремлевскую вату из команды Разумкова смотреть у Влащенко во вчерашнем ее ХАРД
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10.11.2021 12:52 Відповісти
наркотики можно незаметно подсыпать или даже уколоть насильно....
Вам это в голову не пришло ?
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10.11.2021 11:14 Відповісти
Ну если он у кого то в долг взял или взял но не сделал то это его личные проблемы…. Хотя я думаю что больше беспорядочный образ жизни виноват
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10.11.2021 11:18 Відповісти
Вариантов намного больше, но полиция, которая очень вероятно это и выполнила ничего не найдет
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10.11.2021 11:21 Відповісти
думаю, если проверить всех депутатов на употребление наркоты, у половины будет положительный результат.
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10.11.2021 11:41 Відповісти
що зебілам може прийти в голову окрім як сцяти проти вітру!?
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10.11.2021 11:46 Відповісти
не лазь там і з тими хто може підсипати
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10.11.2021 11:49 Відповісти
"Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек"

https://www.youtube.com/watch?v=YcY6r-tmMjk&ab_channel=ChristineRobakidze
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10.11.2021 12:55 Відповісти
Дурниці. Отруєння маскують під передозування.
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10.11.2021 13:05 Відповісти
"Если ты пьешь с ворами,
Опасайся за свой кошелек..."
Или Вы думаете, что он не поднимал "во что попал" и

"по чём тут выход" ?
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10.11.2021 15:18 Відповісти
МЕСТЬ ОТ МАФИФИИ И ЦИНИЧНАЯ БРЕХНЯ В СТИЛЕ ПУТЛЕРА - кто не с нами тот враг !Это было понятно моментально после убийства ! Поляков абсолютно не был похож на наркомана , в отличии от зеленского Фашистка Третьякова , правая рука д'Ерьмака завила тут - же " - 1
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10.11.2021 11:13 Відповісти
А шо такая важная персона был этот неуловимый Джо??? Что то решал или значил? За что убивать? Сдаётся он сам себя и сгубил… бухло наркота бабы, тут любой с катушек упадёт….
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10.11.2021 11:16 Відповісти
Це "самогубство" відбулося майже зразу після оприлюднення інформації Поляковим, що слугам народу (прости Боже) башляють бакси в сортирах Верховної ради. А це неприпустимо. Він став дуже небезпечним ворогом монобільшості, що підтвердила Третякова.
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10.11.2021 11:24 Відповісти
Кто только не оприлюднивал информацию о оплате депутатов за голосование, но здох почему-то только наркоман. Зрада?
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10.11.2021 11:46 Відповісти
Зеленський - наркоман, але чомусь не здихає. Дивний феномен.
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10.11.2021 12:55 Відповісти
Ага. Странно. Так что с остальными разоблачителями? Или по вашему Зеленский жив только по тому что не разоблачает платные голосования?
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10.11.2021 13:29 Відповісти
ну за всіх баб ти загнув там ''карабельніє сосни''
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10.11.2021 11:51 Відповісти
Дело не в Полякове.

Зелёное стадо было готово разбегаться. Это серьезная угроза потери власти хозяевами. Поэтому они решили провести акцию устрашения при помощи казни одного непослушного барана.
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10.11.2021 12:13 Відповісти
Вбили, точно. Метадон й дімедрол.
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10.11.2021 11:16 Відповісти
Помоему, наркоман или нет, легко определяется. Например по наличию множественных следов от иньекций, я уж не говорю о более тонких методах определения....
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10.11.2021 11:18 Відповісти
В том то и дело что не определяют они это специально чтобы не позорить перед украинцами так называемый депутатский корпус. Что непонятного. Можете закричать - а мы хотим знать правду!!! А вам ответят - а вам это не надо!!!
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10.11.2021 11:24 Відповісти
Бери выше , не корпус , а самого "величайшего яжнелоха "
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10.11.2021 11:47 Відповісти
Визначити майже неможливо - третій рік ми не можемо визначити Зеленський наркоман чи ні? Візуально - наркоман 100%, але справки нема. Ось в чому проблема.
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10.11.2021 11:26 Відповісти
вы перепутали слова "неможливо" с "не хотят"

сейчас, грубо говоря, по обычному срезу волоса можно определить весь химический спектр потребляемого в организм за много лет....
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10.11.2021 11:29 Відповісти
Нарід в 2019 році не захотів дізнатись наркоман Зеленський чи ні. Головне було довести, що Порошенко - діабетичний алкоголік-канібал. Тому був організований цирк для плебса у вигляді стадіон-так-стадіону з наступним фейєрверком ідіотії на 5 років.
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10.11.2021 12:54 Відповісти
А кто ж нам даст , если порношут назначил 💯 % бакановых бняниктовых И.д.????
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10.11.2021 11:49 Відповісти
Я аргументовано не довіряю Національній поліції - зрадникам Українців
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10.11.2021 11:19 Відповісти
Это ещё раз подтверждает трезвую мысль дедушки Кравчука - не надо брать в депутаты людей младше 40 лет. Может оно и правильно, а то у некоторых от собственной значимости крышу срывает…
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10.11.2021 11:21 Відповісти
Падаль -лячные 🤖 тут,как тут ! Это ваш глав 🤢🤡🐲*********
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10.11.2021 11:22 Відповісти
"Мы все президенты!" - сказал зеленский вытирая потные ладошки и преданно глядя в глаза "бабушки".Да,да! - потвердил баклан Мои орлы!
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10.11.2021 11:23 Відповісти
барышне лучше объяснить откуда у нее крипты на 90 лямов а не флудить по поводу любовника...
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10.11.2021 11:24 Відповісти
"Ты смотри, дурило из дурил, а как заговорил!"(с)
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10.11.2021 11:36 Відповісти
Пора всем осознать что Поляков это не случайная жертва , а знак устрашения и для других "слуг " , что бы молчали и боялись сказать своё мнение , нужно всем здоровым силам объединяться чтобы устранить от власти преступную шайку Зеленского.
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10.11.2021 11:39 Відповісти
Шайка не Зеленского...а КУЧМЫ...когда вы уже это поймете...болваны блин...
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10.11.2021 11:51 Відповісти
Кучма почти 25 лет вам по морде ездит...а вы про Порошенко туфту гоните...быдло тупое...когда ж вы бараны... поумнеете...
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10.11.2021 11:55 Відповісти
може ти дурню забув чия прокуратура менти та сбу. ВАШІ, ...лять
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10.11.2021 12:21 Відповісти
Звичайно, це вбивство з метою залякування "слуг народу" у ВР. Я б сказав. що це була показова кара, щоб іншим не було поводно. Але Україні до цього не звикати - Гонгадзе, Сашко Музичко, Шеремет...
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10.11.2021 12:30 Відповісти
Шо сие значит? У вас в сумме 300% своих прокуроров, сбушников, мвдшников. Плюс (
250+ свадебных фотографов и проституток) - 25 умных свадебных фотографов и проституток. Как бы там ни было, набирается много. Вопрос: как можно это все замять без последствий для страны?
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10.11.2021 12:36 Відповісти
В отношении Полякова конечно он прав ... Но что он нес еще ,этот человечек Разумкова... Это Одесский руццкоправославный ватный прихожанин со всеми вытекающими отсюда темниками Кремля и мечтой стать мэром Одессы -заложил своей идеологией и ПРорегионального лидера Разумкова полностью ...
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10.11.2021 12:50 Відповісти
оцей русофашист Дмитрук вже готовий в смичку разумкова. Саме тому він і вякає. Вякає правду, чи брехню - це вже питання іншої теми
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10.11.2021 13:15 Відповісти
Це Разумков готовий "виконувати обіцяне" з такими
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10.11.2021 17:36 Відповісти
Слідкуємо за ЗЕбільною логікою. Справу хочуть зам'яти, хто причетний до вбивства, за словами дмитрука. Слідство веде і хоче "зам'яти" мвс та генпрокуратура. Мвс і генпрокуратура залежні і виконують вказівки ОП. ОП виконує вказівки президента. Заленський хоче "зам'яти" справу полякова. Зеленський причетний до вбивства полякова. Завіса.
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10.11.2021 15:03 Відповісти
интересно, почему в этой ветке такое количество ботов с бредовыми комментами ?
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10.11.2021 16:16 Відповісти
Цэ ВОНО понимает, что этим обвиняет в убийстве Зеленского и Ко?
Или логические цепочки не для него....
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10.11.2021 18:50 Відповісти
 
 