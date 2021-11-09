Скороход зареєструвала в Раді проєкт постанови про створення ТСК щодо "розслідування вбивства Полякова"

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування вбивства народного депутата Антона Полякова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт парламенту.

Проєкт постанови №6300 зареєструвала 9 листопада народний депутат Анна Скороход (група "За майбутнє") .

Текст проєкту постанови на сайті наразі не оприлюднено.

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Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

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За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.