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Новини Помер нардеп Поляков
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Скороход зареєструвала в Раді проєкт постанови про створення ТСК щодо "розслідування вбивства Полякова"

Скороход зареєструвала в Раді проєкт постанови про створення ТСК щодо

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування вбивства народного депутата Антона Полякова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт парламенту.

Проєкт постанови №6300 зареєструвала 9 листопада народний депутат Анна Скороход (група "За майбутнє") .

Текст проєкту постанови на сайті наразі не оприлюднено.

Читайте також: Скороход закликала Раду створити ТСК щодо розслідування смерті Полякова: "Версія про якісь наркотики - безпідставна. Я знала його дуже добре"

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

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За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

Автор: 

ВР (14943) ТСК (373) Поляков Антон (107) Скороход Анна (47)


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Топ коментарі
+7
Будут расследовать те же, что вагнеровцев расследуют. Они точно не выйдут на самих себя!
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09.11.2021 13:15
+6
Зелень буде розслідувати сама себе? Танунах.
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09.11.2021 13:09
+6
А Ясько тоже ТСК организует, почему отпустили Михуила в Грузию, почему не удержали тут в Украине, не перенадоумили?
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09.11.2021 13:09
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Зелень буде розслідувати сама себе? Танунах.
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09.11.2021 13:09 Відповісти
А Ясько тоже ТСК организует, почему отпустили Михуила в Грузию, почему не удержали тут в Украине, не перенадоумили?
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09.11.2021 13:09 Відповісти
так на весь мир прославились
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09.11.2021 13:35 Відповісти
там Михуил уже ябедничает что его при перевозке избили и за косики оттаскали )))))
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09.11.2021 14:01 Відповісти
Не имею ничего против, но она лицо заинтересованное. Это все должны делать другие люди. Или назвать убийц убийцами может только человек, которому причинили горе?
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09.11.2021 13:11 Відповісти
Будут расследовать те же, что вагнеровцев расследуют. Они точно не выйдут на самих себя!
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09.11.2021 13:15 Відповісти
Вот так оттрахаешь барышню-гдядишь после смерти она ТСК создаст по факту собственно смерти.
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09.11.2021 13:40 Відповісти
Пффф! Баришня ще й може і свого помічника найняти для вбивства чи для контролю, щоб вбивство відбулося.
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09.11.2021 13:46 Відповісти
Не завадило б ще розслідувати хто замовив Антона Полякова.
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09.11.2021 13:43 Відповісти
Млять нет в стране больше проблем,чем смерть охеревшего депутата расследовать.
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09.11.2021 13:51 Відповісти
А заседание Совбеза ООН она не хочет по этому поводу провести? Если уверена, что было убийство, пусть расследуют правоохранители.
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09.11.2021 13:57 Відповісти
Счас зелень начнет клепать ТСК как пирожки....... Лишь бы была отмазка почему не расследуются их зашквары....
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09.11.2021 15:23 Відповісти
Создание ТСК по поводу смерти своего иопаря - это прорыв, ноу-хау
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09.11.2021 15:43 Відповісти
только чур, председателем ТСК Безуглая будет?
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09.11.2021 15:58 Відповісти
Створять, якщо "побачать" Трухіна за кермом.
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09.11.2021 16:58 Відповісти
 
 