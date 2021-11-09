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Новости Умер нардеп Поляков
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Скороход зарегистрировала в Раде проект постановления о создании ВСК по "расследованию убийства Полякова"

Скороход зарегистрировала в Раде проект постановления о создании ВСК по

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию убийства народного депутата Антона Полякова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Проект постановления №6300 зарегистрировала 9 ноября народный депутат Анна Скороход (группа "За майбутнє").

Текст проекта постановления на сайте пока не обнародован.

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Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

Автор: 

ВР (29229) ВСК (458) Поляков Антон (111) Скороход Анна (45)


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Топ комментарии
+7
Будут расследовать те же, что вагнеровцев расследуют. Они точно не выйдут на самих себя!
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09.11.2021 13:15
+6
Зелень буде розслідувати сама себе? Танунах.
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09.11.2021 13:09
+6
А Ясько тоже ТСК организует, почему отпустили Михуила в Грузию, почему не удержали тут в Украине, не перенадоумили?
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09.11.2021 13:09
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Зелень буде розслідувати сама себе? Танунах.
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09.11.2021 13:09 Ответить
А Ясько тоже ТСК организует, почему отпустили Михуила в Грузию, почему не удержали тут в Украине, не перенадоумили?
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09.11.2021 13:09 Ответить
так на весь мир прославились
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09.11.2021 13:35 Ответить
там Михуил уже ябедничает что его при перевозке избили и за косики оттаскали )))))
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09.11.2021 14:01 Ответить
Не имею ничего против, но она лицо заинтересованное. Это все должны делать другие люди. Или назвать убийц убийцами может только человек, которому причинили горе?
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09.11.2021 13:11 Ответить
Будут расследовать те же, что вагнеровцев расследуют. Они точно не выйдут на самих себя!
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09.11.2021 13:15 Ответить
Вот так оттрахаешь барышню-гдядишь после смерти она ТСК создаст по факту собственно смерти.
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09.11.2021 13:40 Ответить
Пффф! Баришня ще й може і свого помічника найняти для вбивства чи для контролю, щоб вбивство відбулося.
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09.11.2021 13:46 Ответить
Не завадило б ще розслідувати хто замовив Антона Полякова.
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09.11.2021 13:43 Ответить
Млять нет в стране больше проблем,чем смерть охеревшего депутата расследовать.
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09.11.2021 13:51 Ответить
А заседание Совбеза ООН она не хочет по этому поводу провести? Если уверена, что было убийство, пусть расследуют правоохранители.
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09.11.2021 13:57 Ответить
Счас зелень начнет клепать ТСК как пирожки....... Лишь бы была отмазка почему не расследуются их зашквары....
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09.11.2021 15:23 Ответить
Создание ТСК по поводу смерти своего иопаря - это прорыв, ноу-хау
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09.11.2021 15:43 Ответить
только чур, председателем ТСК Безуглая будет?
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09.11.2021 15:58 Ответить
Створять, якщо "побачать" Трухіна за кермом.
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09.11.2021 16:58 Ответить
 
 