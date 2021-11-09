Скороход зарегистрировала в Раде проект постановления о создании ВСК по "расследованию убийства Полякова"

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию убийства народного депутата Антона Полякова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Проект постановления №6300 зарегистрировала 9 ноября народный депутат Анна Скороход (группа "За майбутнє").

Текст проекта постановления на сайте пока не обнародован.

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Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.