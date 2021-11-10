Я уверен, что Полякова убили. Дело хотят замять те, кто к этому причастен, – "слуга народа" Дмитрук. ВИДЕО
Смерть народного депутата Антона Полякова была убийством, но расследование пытаются замять те, кто, возможно, к этому причастен.
Об этом сказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп "Слуги народа" Артем Дмитрук, передает Цензор.НЕТ.
"Я уверен, что Антона убили. Он не был наркоманом и он точно не совершил самоубийство и не совершил те вещи, которые там написаны. Смешать димедрол с алкоголем и из-за этого умереть? Он был молодым, перспективным, харизматичным человеком, у которого все было впереди. Убить себя – это лишнее", - сказал депутат.
Дмитрук как представитель правоохранительного комитета еще в первые дни после смерти Полякова подготовил обращение в МВД, под которым подписались все члены комитета.
"Я требовал сделать, если это нужно, закрытое заседание правоохранительного комитета. Чтобы пришли правоохранители, замминистра или министр и дали нам четкие ответы: что произошло и что происходит на сегодняшний день, на каком этапе расследования, кто занимается", - рассказал Артем Дмитрук.
Нардеп уверен, что смерть Полякова до сих пор помнят только благодаря общественному резонансу. Также Дмитрук считает, что возможные причастные к убийству Антона Полякова пытаются замять эту историю.
"Если бы не общественный резонанс, никто бы этим не занимался. Уж забыли бы об этом. Вот что хотят сделать те, кто возможно, к этому причастен - замять эту историю, чтобы все замолчали", - подытожил Дмитрук.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.
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