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Новости Видео Умер нардеп Поляков
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Я уверен, что Полякова убили. Дело хотят замять те, кто к этому причастен, – "слуга народа" Дмитрук. ВИДЕО

Смерть народного депутата Антона Полякова была убийством, но расследование пытаются замять те, кто, возможно, к этому причастен.

Об этом сказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп "Слуги народа" Артем Дмитрук, передает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что Антона убили. Он не был наркоманом и он точно не совершил самоубийство и не совершил те вещи, которые там написаны. Смешать димедрол с алкоголем и из-за этого умереть? Он был молодым, перспективным, харизматичным человеком, у которого все было впереди. Убить себя – это лишнее", - сказал депутат.

Дмитрук как представитель правоохранительного комитета еще в первые дни после смерти Полякова подготовил обращение в МВД, под которым подписались все члены комитета.

"Я требовал сделать, если это нужно, закрытое заседание правоохранительного комитета. Чтобы пришли правоохранители, замминистра или министр и дали нам четкие ответы: что произошло и что происходит на сегодняшний день, на каком этапе расследования, кто занимается", - рассказал Артем Дмитрук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скороход зарегистрировала в Раде проект постановления о создании ВСК по "расследованию убийства Полякова"

Нардеп уверен, что смерть Полякова до сих пор помнят только благодаря общественному резонансу. Также Дмитрук считает, что возможные причастные к убийству Антона Полякова пытаются замять эту историю.

"Если бы не общественный резонанс, никто бы этим не занимался. Уж забыли бы об этом. Вот что хотят сделать те, кто возможно, к этому причастен - замять эту историю, чтобы все замолчали", - подытожил Дмитрук.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две верс

Автор: 

расследование (3041) убийство (6484) Артем Дмитрук (68) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+14
Це "самогубство" відбулося майже зразу після оприлюднення інформації Поляковим, що слугам народу (прости Боже) башляють бакси в сортирах Верховної ради. А це неприпустимо. Він став дуже небезпечним ворогом монобільшості, що підтвердила Третякова.
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10.11.2021 11:24
+12
Визначити майже неможливо - третій рік ми не можемо визначити Зеленський наркоман чи ні? Візуально - наркоман 100%, але справки нема. Ось в чому проблема.
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10.11.2021 11:26
+11
МЕСТЬ ОТ МАФИФИИ И ЦИНИЧНАЯ БРЕХНЯ В СТИЛЕ ПУТЛЕРА - кто не с нами тот враг !Это было понятно моментально после убийства ! Поляков абсолютно не был похож на наркомана , в отличии от зеленского Фашистка Третьякова , правая рука д'Ерьмака завила тут - же " - 1
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10.11.2021 11:13
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Правила форума Совет форумчан
Думати - то не твоє! 😁Я проти всіх ніколи не голосував, бо мені не по*уй, що в цій державі робиться. І завжди з двох зол я вибирав, вибираю і буду вибирати менше зло. Ідеальних кандидатів немає. У казки я не вірю. Тому спочатку голосував за Чорновола, потім за Кравчука, коли тй з Кучмю рубався, далі за Кучму, проти Симоненка, потім за Ющенка, далі за Юлю, і двічі - за Порошенка. Я ніколи не приховую свого вибору. Щоб такі, як ти не тицяли тут пальцями. 😁 А що стосується імені Юля, то Тимошенко так справді звуть. 😊
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10.11.2021 16:32 Ответить
эту православно кремлевскую вату из команды Разумкова смотреть у Влащенко во вчерашнем ее ХАРД
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10.11.2021 12:52 Ответить
наркотики можно незаметно подсыпать или даже уколоть насильно....
Вам это в голову не пришло ?
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10.11.2021 11:14 Ответить
Ну если он у кого то в долг взял или взял но не сделал то это его личные проблемы…. Хотя я думаю что больше беспорядочный образ жизни виноват
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10.11.2021 11:18 Ответить
Вариантов намного больше, но полиция, которая очень вероятно это и выполнила ничего не найдет
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10.11.2021 11:21 Ответить
думаю, если проверить всех депутатов на употребление наркоты, у половины будет положительный результат.
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10.11.2021 11:41 Ответить
що зебілам може прийти в голову окрім як сцяти проти вітру!?
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10.11.2021 11:46 Ответить
не лазь там і з тими хто може підсипати
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10.11.2021 11:49 Ответить
"Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек"

https://www.youtube.com/watch?v=YcY6r-tmMjk&ab_channel=ChristineRobakidze
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10.11.2021 12:55 Ответить
Дурниці. Отруєння маскують під передозування.
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10.11.2021 13:05 Ответить
"Если ты пьешь с ворами,
Опасайся за свой кошелек..."
Или Вы думаете, что он не поднимал "во что попал" и

"по чём тут выход" ?
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10.11.2021 15:18 Ответить
МЕСТЬ ОТ МАФИФИИ И ЦИНИЧНАЯ БРЕХНЯ В СТИЛЕ ПУТЛЕРА - кто не с нами тот враг !Это было понятно моментально после убийства ! Поляков абсолютно не был похож на наркомана , в отличии от зеленского Фашистка Третьякова , правая рука д'Ерьмака завила тут - же " - 1
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10.11.2021 11:13 Ответить
А шо такая важная персона был этот неуловимый Джо??? Что то решал или значил? За что убивать? Сдаётся он сам себя и сгубил… бухло наркота бабы, тут любой с катушек упадёт….
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10.11.2021 11:16 Ответить
Це "самогубство" відбулося майже зразу після оприлюднення інформації Поляковим, що слугам народу (прости Боже) башляють бакси в сортирах Верховної ради. А це неприпустимо. Він став дуже небезпечним ворогом монобільшості, що підтвердила Третякова.
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10.11.2021 11:24 Ответить
Кто только не оприлюднивал информацию о оплате депутатов за голосование, но здох почему-то только наркоман. Зрада?
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10.11.2021 11:46 Ответить
Зеленський - наркоман, але чомусь не здихає. Дивний феномен.
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10.11.2021 12:55 Ответить
Ага. Странно. Так что с остальными разоблачителями? Или по вашему Зеленский жив только по тому что не разоблачает платные голосования?
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10.11.2021 13:29 Ответить
ну за всіх баб ти загнув там ''карабельніє сосни''
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10.11.2021 11:51 Ответить
Дело не в Полякове.

Зелёное стадо было готово разбегаться. Это серьезная угроза потери власти хозяевами. Поэтому они решили провести акцию устрашения при помощи казни одного непослушного барана.
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10.11.2021 12:13 Ответить
Вбили, точно. Метадон й дімедрол.
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10.11.2021 11:16 Ответить
Помоему, наркоман или нет, легко определяется. Например по наличию множественных следов от иньекций, я уж не говорю о более тонких методах определения....
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10.11.2021 11:18 Ответить
В том то и дело что не определяют они это специально чтобы не позорить перед украинцами так называемый депутатский корпус. Что непонятного. Можете закричать - а мы хотим знать правду!!! А вам ответят - а вам это не надо!!!
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10.11.2021 11:24 Ответить
Бери выше , не корпус , а самого "величайшего яжнелоха "
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10.11.2021 11:47 Ответить
Визначити майже неможливо - третій рік ми не можемо визначити Зеленський наркоман чи ні? Візуально - наркоман 100%, але справки нема. Ось в чому проблема.
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10.11.2021 11:26 Ответить
вы перепутали слова "неможливо" с "не хотят"

сейчас, грубо говоря, по обычному срезу волоса можно определить весь химический спектр потребляемого в организм за много лет....
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10.11.2021 11:29 Ответить
Нарід в 2019 році не захотів дізнатись наркоман Зеленський чи ні. Головне було довести, що Порошенко - діабетичний алкоголік-канібал. Тому був організований цирк для плебса у вигляді стадіон-так-стадіону з наступним фейєрверком ідіотії на 5 років.
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10.11.2021 12:54 Ответить
А кто ж нам даст , если порношут назначил 💯 % бакановых бняниктовых И.д.????
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10.11.2021 11:49 Ответить
Я аргументовано не довіряю Національній поліції - зрадникам Українців
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10.11.2021 11:19 Ответить
Это ещё раз подтверждает трезвую мысль дедушки Кравчука - не надо брать в депутаты людей младше 40 лет. Может оно и правильно, а то у некоторых от собственной значимости крышу срывает…
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10.11.2021 11:21 Ответить
Падаль -лячные 🤖 тут,как тут ! Это ваш глав 🤢🤡🐲*********
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10.11.2021 11:22 Ответить
"Мы все президенты!" - сказал зеленский вытирая потные ладошки и преданно глядя в глаза "бабушки".Да,да! - потвердил баклан Мои орлы!
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10.11.2021 11:23 Ответить
барышне лучше объяснить откуда у нее крипты на 90 лямов а не флудить по поводу любовника...
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10.11.2021 11:24 Ответить
"Ты смотри, дурило из дурил, а как заговорил!"(с)
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10.11.2021 11:36 Ответить
Пора всем осознать что Поляков это не случайная жертва , а знак устрашения и для других "слуг " , что бы молчали и боялись сказать своё мнение , нужно всем здоровым силам объединяться чтобы устранить от власти преступную шайку Зеленского.
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10.11.2021 11:39 Ответить
Шайка не Зеленского...а КУЧМЫ...когда вы уже это поймете...болваны блин...
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10.11.2021 11:51 Ответить
Кучма почти 25 лет вам по морде ездит...а вы про Порошенко туфту гоните...быдло тупое...когда ж вы бараны... поумнеете...
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10.11.2021 11:55 Ответить
може ти дурню забув чия прокуратура менти та сбу. ВАШІ, ...лять
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10.11.2021 12:21 Ответить
Звичайно, це вбивство з метою залякування "слуг народу" у ВР. Я б сказав. що це була показова кара, щоб іншим не було поводно. Але Україні до цього не звикати - Гонгадзе, Сашко Музичко, Шеремет...
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10.11.2021 12:30 Ответить
Шо сие значит? У вас в сумме 300% своих прокуроров, сбушников, мвдшников. Плюс (
250+ свадебных фотографов и проституток) - 25 умных свадебных фотографов и проституток. Как бы там ни было, набирается много. Вопрос: как можно это все замять без последствий для страны?
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10.11.2021 12:36 Ответить
В отношении Полякова конечно он прав ... Но что он нес еще ,этот человечек Разумкова... Это Одесский руццкоправославный ватный прихожанин со всеми вытекающими отсюда темниками Кремля и мечтой стать мэром Одессы -заложил своей идеологией и ПРорегионального лидера Разумкова полностью ...
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10.11.2021 12:50 Ответить
оцей русофашист Дмитрук вже готовий в смичку разумкова. Саме тому він і вякає. Вякає правду, чи брехню - це вже питання іншої теми
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10.11.2021 13:15 Ответить
Це Разумков готовий "виконувати обіцяне" з такими
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10.11.2021 17:36 Ответить
Слідкуємо за ЗЕбільною логікою. Справу хочуть зам'яти, хто причетний до вбивства, за словами дмитрука. Слідство веде і хоче "зам'яти" мвс та генпрокуратура. Мвс і генпрокуратура залежні і виконують вказівки ОП. ОП виконує вказівки президента. Заленський хоче "зам'яти" справу полякова. Зеленський причетний до вбивства полякова. Завіса.
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10.11.2021 15:03 Ответить
интересно, почему в этой ветке такое количество ботов с бредовыми комментами ?
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10.11.2021 16:16 Ответить
Цэ ВОНО понимает, что этим обвиняет в убийстве Зеленского и Ко?
Или логические цепочки не для него....
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10.11.2021 18:50 Ответить
 
 