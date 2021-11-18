Рада создала ВСК по вопросам расследования смерти нардепа Полякова (обновлено)
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Верховная Рада создала Временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию смерти народного депутата Антона Полякова.
Принятие соответствующего проекта постановления №6300 поддержали 322 народных депутата на очередном заседании парламента в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Целью Временной следственной комиссии является исследование всех обстоятельств в уголовном производстве касательно смерти нардепа Антона Полякова (№12021100040002899, внесенного в ЕРДР 08.10.21), а также проверка правомерности действий правоохранительных органов.
ВСК должен проверить "ход расследования правоохранительными органами Украины убийства народного депутата Украины Антона Полякова", действия правоохранительных органов в данном производстве и материалы, экспертиз и показаний. Кроме того, комиссия может проводить самостоятельный сбор информации и свидетельств, относящихся к смерти Полякова, и инициировать в случае необходимости вопрос о привлечении виновных к ответственности.
Председателем ВСК назначили Анну Скороход ("За будущее"), заместителем председателя Александру Устинову ("Справедливость"). Также в состав комиссии вошли Анатолий Бурмич (ОПЗЖ), Виталий Данилов ("Батькивщина"), Николай Величкович ("ЕС") и Сергей Шахов ("Доверие").
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.
Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.
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Головою ТСК призначили Анну Скороход (""За майбутнє") Джерело: https://censor.net/ua/n3300223
даже если не было убийства, это ТСК сделает !
А их не смущает что у нее личные мотивы?
- ..... но так хотя бы поэтому.
- Че? Мы уже провели Тимченко или кого то там по линии противостояния, он там не увидел российских войск, вот и собственно....
- Потому вы и не в НАТО.
- Но....
- Говно.
Этот зел цирк будет по каждой смерти наркоши из своих рядов ТСК открывать?