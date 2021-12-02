Смерть нардепа Полякова: ВСК запросит у операторов трекинг телефонов фигурантов
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На следующее заседание ВСК вызовут фигурантов дела, судмедэкспертов и правоохранителей. А у мобильных операторов запросят данные о местонахождении фигурантов.
Такое решение Временная следственная комиссия ВР приняла на заседании в четверг. Об этом в телеграмме сообщил "слуга народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялось второе заседание ВСК по вопросам расследования обстоятельств смерти народного депутата Украины Полякова Антона Эдуардовича, на котором был принят ряд решений: вызвать на следующее заседание ВСК для предоставления объяснений и доклада фигурантов уголовного производства, судмедэкспертов и правоохранителей, ведущих следствие", - написал он.
Качура добавил, что комиссия также решила получить копии материалов производства и обратиться к операторам мобильной связи для получения треккинга мобильных номеров фигурантов уголовного производства.
Также члены ВСК планируют получить записи камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" в Киеве.
"Следующее заседание ВСК запланировано на 9 декабря 2021", - подытожил нардеп.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.
Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.
18 ноября Рада создала ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова.
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