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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия продолжает усиливать обеспечение своих войск у границ Украины, - Пентагон

Россия продолжает усиливать обеспечение своих войск у границ Украины, - Пентагон

Российские силы, расположенные вдоль украинской границы – как в западной части РФ, так и на территории Беларуси – продолжают усиливаться.

Об этом заявил во время брифинга в Пентагоне спикер Министерства обороны США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже давно говорим, что кроме боеспособности, которую Путин продолжает усиливать в западной части своей страны, а также в Беларуси, он на протяжении многих последних недель увеличивает их материально-техническое обеспечение и другие возможности", - отметил Кирби.

Кирби уточнил, что это касается как вопросов логистики, так и авиационной поддержки, а также медицинского обеспечения.

"Мы видели, как он (Путин. – Ред.) усиливает такого рода поддержку для этих сил, что, очевидно, включает (развертывание. – Ред.) полевых госпиталей, врачей, медперсонала, а также многое другое, что необходимо для обеспечения медицинской помощи войскам в полевых условиях", - отметил представитель Пентагона.

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В то же время, по его словам, факт усиления медицинского обеспечения войск сам по себе не обязательно указывает на подготовку новой агрессии РФ против Украины. "Мы рассматриваем целую мозаику с информации и оцениваем то, что мы видим на местах", - подчеркнул Кирби.

В этой связи он отметил, что в Пентагоне, как и несколько недель назад, продолжают считать, что Путин "имеет достаточно возможностей, чтобы пойти в наступление в любой момент, если он этого захочет".

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Автор: 

армия РФ (19703) Пентагон (1469) США (27156) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+13
...только нашему квартальному поцу не говорите - опять обдрыщется верховное гавнокомандующее
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02.02.2022 00:40 Ответить
+9
Пентагон точно знает, что говорит. Каждый день на flight radar видно минимум один самолёт разведчик, который взлетает с европейских баз и наматывает круги и вдоль границы с Беларусью, и вдоль границ с ватостаном и орками и Крымом.
Я уже не говорю, про информацию со спутников
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02.02.2022 00:43 Ответить
+4
Та ладно, оно перманентно обосранное. Потому и не шевелится, чтоб не воняло
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02.02.2022 00:51 Ответить
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...только нашему квартальному поцу не говорите - опять обдрыщется верховное гавнокомандующее
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02.02.2022 00:40 Ответить
Та ладно, оно перманентно обосранное. Потому и не шевелится, чтоб не воняло
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02.02.2022 00:51 Ответить
Он не дрыщет, он реагирует как правильный еврейский мальчик. Вам не понять тонкую натуру еврея из Кривого Рога...
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02.02.2022 00:53 Ответить
Зеленскому и Ко трын трава, а я бы на их месте задумался
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02.02.2022 00:41 Ответить
Да там на случай войны скорее всего ермак уже договорился за все, ермак получит какие-то плюшки или уже получил, а зеленый будет клоуном выступать и дальше, но не на посте президента страны.
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02.02.2022 02:02 Ответить
Пентагон точно знает, что говорит. Каждый день на flight radar видно минимум один самолёт разведчик, который взлетает с европейских баз и наматывает круги и вдоль границы с Беларусью, и вдоль границ с ватостаном и орками и Крымом.
Я уже не говорю, про информацию со спутников
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02.02.2022 00:43 Ответить
Уже затер)))) выкинь в бан
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02.02.2022 01:44 Ответить
Не дивлячись на приїзд Бориса Джонсона в Україну, Канада почала евакуацію своїх громадян. А США, Великобританія, Канада, Австралія, Нова Зеландія мають однакові розвіддані, така собі англосаксонська єдність.
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02.02.2022 01:35 Ответить
Это называется : забота о своих гражданах , Украина тоже эвакуировала с Китая наших во время начала пандемии в 2020
А то что кацапы хотят воевать - это факт и именно потому мы получаем вооружение ...прийдёться ли ? 50 / 50 ... хотя мы и так воюем уже 8 лет.
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02.02.2022 01:44 Ответить
Допомагати своїм громадянам, це святе діло, а наскільки знаю, що відбувається робиться лише, якщо реальна небезпека, і буде вона буде за дуже короткий термін, а так звана українські влада при всіх її керманичах, своїм громадянам фактично не допомагала в світі, тому постійно збирають гроші, на те, щоб хоча би труну з тілом громадянина України доправити на батьківщину. А стосовно кацапів, то я думав, що вони нападуть, де років 4-5 після Грузії. Не думав, що лайно їм так в голову гахне, що вони будуть свої залізяки штампувати, щоб НАТО ультиматуми поставити, тому і затягнулось, це я лише про Крим та Донбас. Джонсом при всій моїй повазі, здивував, обіцяв три тисячі NLAW дали лише дві і то дякуючи Данії, бо виробник концерн Saab, і дозвіл отримали від них. Канада взагалі розчарувала, при такій великі українській діаспорі, поставили трохи зимового одягу та інструкторів, країни Прибалтики і то більше допомогли. А все утикається в лігва кацапських кротів, які і в ОП, і в Раді, СБУ,... Ну а США, то якщо був би президентом Джон Маккейн, а він би їм був, якщо раптово не помер, було все інакше, кацапи в наш бік і дихати боялись. Деякі кажуть, що ці країни нам нічого не винні, але дуже винні про це пишуть вже Західні англомовні ЗМІ, і згадують при цьом будапештський меморандум, а від шмарклі такого не дочекатися, а от потрох про нього згадував. А такі гаранти, як Китай взагалі про нього не згадують, кацапи, як гаранти навпаки напали, Франція працює на кацапів, хоча до нацистів їм далеко. Добре, що хоч дід більше десятка їх на той світ відправив. Він ніколи це не розповідав, шукаю по архівам нагород.
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02.02.2022 03:41 Ответить
Янелох: "Ви нагоняєтє паніку"
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02.02.2022 01:58 Ответить
Обратите внимание , американцьі всегда говорят о "возможности начала наступления" российских войск , но никогда не говорят о возможности успеха данной операции. А шансов на успех там нет , имхо
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02.02.2022 07:07 Ответить
Тыць , та й розвиднiлось. Розбуйте очi.
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02.02.2022 07:10 Ответить
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02.02.2022 08:38 Ответить
Зелене чотири рази відкосило від воєнкомату, а тут захід йому про війну розказує, вони наївні думають що він воювати наважиться ???
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02.02.2022 08:42 Ответить
Странно! А пре3.14здент говорит, что у нас на границе все спокойно!
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02.02.2022 08:44 Ответить
Завтра в Киев прилетает Султан Эрдоган,кажуть шо привезе крупную партию Байрактаров
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02.02.2022 08:45 Ответить
 
 