Россия продолжает усиливать обеспечение своих войск у границ Украины, - Пентагон
Российские силы, расположенные вдоль украинской границы – как в западной части РФ, так и на территории Беларуси – продолжают усиливаться.
Об этом заявил во время брифинга в Пентагоне спикер Министерства обороны США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы уже давно говорим, что кроме боеспособности, которую Путин продолжает усиливать в западной части своей страны, а также в Беларуси, он на протяжении многих последних недель увеличивает их материально-техническое обеспечение и другие возможности", - отметил Кирби.
Кирби уточнил, что это касается как вопросов логистики, так и авиационной поддержки, а также медицинского обеспечения.
"Мы видели, как он (Путин. – Ред.) усиливает такого рода поддержку для этих сил, что, очевидно, включает (развертывание. – Ред.) полевых госпиталей, врачей, медперсонала, а также многое другое, что необходимо для обеспечения медицинской помощи войскам в полевых условиях", - отметил представитель Пентагона.
В то же время, по его словам, факт усиления медицинского обеспечения войск сам по себе не обязательно указывает на подготовку новой агрессии РФ против Украины. "Мы рассматриваем целую мозаику с информации и оцениваем то, что мы видим на местах", - подчеркнул Кирби.
В этой связи он отметил, что в Пентагоне, как и несколько недель назад, продолжают считать, что Путин "имеет достаточно возможностей, чтобы пойти в наступление в любой момент, если он этого захочет".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я уже не говорю, про информацию со спутников
А то что кацапы хотят воевать - это факт и именно потому мы получаем вооружение ...прийдёться ли ? 50 / 50 ... хотя мы и так воюем уже 8 лет.