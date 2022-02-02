Россия продолжает усиливать обеспечение своих войск у границ Украины, - Пентагон

Российские силы, расположенные вдоль украинской границы – как в западной части РФ, так и на территории Беларуси – продолжают усиливаться.

Об этом заявил во время брифинга в Пентагоне спикер Министерства обороны США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже давно говорим, что кроме боеспособности, которую Путин продолжает усиливать в западной части своей страны, а также в Беларуси, он на протяжении многих последних недель увеличивает их материально-техническое обеспечение и другие возможности", - отметил Кирби.

Кирби уточнил, что это касается как вопросов логистики, так и авиационной поддержки, а также медицинского обеспечения.

"Мы видели, как он (Путин. – Ред.) усиливает такого рода поддержку для этих сил, что, очевидно, включает (развертывание. – Ред.) полевых госпиталей, врачей, медперсонала, а также многое другое, что необходимо для обеспечения медицинской помощи войскам в полевых условиях", - отметил представитель Пентагона.

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В то же время, по его словам, факт усиления медицинского обеспечения войск сам по себе не обязательно указывает на подготовку новой агрессии РФ против Украины. "Мы рассматриваем целую мозаику с информации и оцениваем то, что мы видим на местах", - подчеркнул Кирби.

В этой связи он отметил, что в Пентагоне, как и несколько недель назад, продолжают считать, что Путин "имеет достаточно возможностей, чтобы пойти в наступление в любой момент, если он этого захочет".

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