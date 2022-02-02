Росія продовжує посилювати забезпечення своїх військ біля кордонів України, – Пентагон
Російські сили, розташовані вздовж українського кордону – як у західній частині РФ, так і на території Білорусі, – продовжують підсилюватись.
Про це заявив під час брифінгу в Пентагоні речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми вже давно говоримо, що крім боєздатності, яку Путін продовжує посилювати в західній частині своєї країни, а також в Білорусі, він упродовж багатьох останніх тижнів збільшує їхнє матеріально-технічне забезпечення та інші можливості",- зазначив Кірбі.
Кірбі уточнив, що це стосується як питань логістики, так і авіаційної підтримки, а також медичного забезпечення.
"Ми бачили, як він (Путін, – ред.) посилює такого роду підтримку для цих сил, що, вочевидь, включає (розгортання, – ред.) польових госпіталів, лікарів, медперсоналу, а також багато чого іншого, що необхідно для забезпечення медичної допомоги військам у польових умовах", - зауважив представник Пентагону.
Водночас, за його словами, факт посилення медичного забезпечення військ сам по собі не обов’язково вказує на підготовку нової агресії РФ проти України. "Ми розглядаємо цілу мозаїку з інформації й оцінюємо те, що ми бачимо на місцях",- підкреслив Кірбі.
У цьому зв’язку він зауважив, що в Пентагоні, як і кілька тижнів тому, продовжують вважати, що Путін "має достатньо можливостей, щоби піти в наступ в будь-який момент, якщо він цього захоче".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я уже не говорю, про информацию со спутников
А то что кацапы хотят воевать - это факт и именно потому мы получаем вооружение ...прийдёться ли ? 50 / 50 ... хотя мы и так воюем уже 8 лет.