Росія продовжує посилювати забезпечення своїх військ біля кордонів України, – Пентагон

Російські сили, розташовані вздовж українського кордону – як у західній частині РФ, так і на території Білорусі, – продовжують підсилюватись.

Про це заявив під час брифінгу в Пентагоні речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вже давно говоримо, що крім боєздатності, яку Путін продовжує посилювати в західній частині своєї країни, а також в Білорусі, він упродовж багатьох останніх тижнів збільшує їхнє матеріально-технічне забезпечення та інші можливості",- зазначив Кірбі.

Кірбі уточнив, що це стосується як питань логістики, так і авіаційної підтримки, а також медичного забезпечення.

"Ми бачили, як він (Путін, – ред.) посилює такого роду підтримку для цих сил, що, вочевидь, включає (розгортання, – ред.) польових госпіталів, лікарів, медперсоналу, а також багато чого іншого, що необхідно для забезпечення медичної допомоги військам у польових умовах", - зауважив представник Пентагону.

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Водночас, за його словами, факт посилення медичного забезпечення військ сам по собі не обов’язково вказує на підготовку нової агресії РФ проти України. "Ми розглядаємо цілу мозаїку з інформації й оцінюємо те, що ми бачимо на місцях",- підкреслив Кірбі.

У цьому зв’язку він зауважив, що в Пентагоні, як і кілька тижнів тому, продовжують вважати, що Путін "має достатньо можливостей, щоби піти в наступ в будь-який момент, якщо він цього захоче".

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