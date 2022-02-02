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Росія продовжує посилювати забезпечення своїх військ біля кордонів України, – Пентагон

Росія продовжує посилювати забезпечення своїх військ біля кордонів України, – Пентагон

Російські сили, розташовані вздовж українського кордону – як у західній частині РФ, так і на території Білорусі, – продовжують підсилюватись.

Про це заявив під час брифінгу в Пентагоні речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вже давно говоримо, що крім боєздатності, яку Путін продовжує посилювати в західній частині своєї країни, а також в Білорусі, він упродовж багатьох останніх тижнів збільшує їхнє матеріально-технічне забезпечення та інші можливості",- зазначив Кірбі.

Кірбі уточнив, що це стосується як питань логістики, так і авіаційної підтримки, а також медичного забезпечення.

"Ми бачили, як він (Путін, – ред.) посилює такого роду підтримку для цих сил, що, вочевидь, включає (розгортання, – ред.) польових госпіталів, лікарів, медперсоналу, а також багато чого іншого, що необхідно для забезпечення медичної допомоги військам у польових умовах", - зауважив представник Пентагону.

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Водночас, за його словами, факт посилення медичного забезпечення військ сам по собі не обов’язково вказує на підготовку нової агресії РФ проти України. "Ми розглядаємо цілу мозаїку з інформації й оцінюємо те, що ми бачимо на місцях",- підкреслив Кірбі.

У цьому зв’язку він зауважив, що в Пентагоні, як і кілька тижнів тому, продовжують вважати, що Путін "має достатньо можливостей, щоби піти в наступ в будь-який момент, якщо він цього захоче".

Також дивіться: "Іскандери", "Урагани", БТРи та "Тигри": війська РФ помічають по всій Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17876) Пентагон (1439) США (23449) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+13
...только нашему квартальному поцу не говорите - опять обдрыщется верховное гавнокомандующее
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02.02.2022 00:40 Відповісти
+9
Пентагон точно знает, что говорит. Каждый день на flight radar видно минимум один самолёт разведчик, который взлетает с европейских баз и наматывает круги и вдоль границы с Беларусью, и вдоль границ с ватостаном и орками и Крымом.
Я уже не говорю, про информацию со спутников
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02.02.2022 00:43 Відповісти
+4
Та ладно, оно перманентно обосранное. Потому и не шевелится, чтоб не воняло
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02.02.2022 00:51 Відповісти
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...только нашему квартальному поцу не говорите - опять обдрыщется верховное гавнокомандующее
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02.02.2022 00:40 Відповісти
Та ладно, оно перманентно обосранное. Потому и не шевелится, чтоб не воняло
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02.02.2022 00:51 Відповісти
Он не дрыщет, он реагирует как правильный еврейский мальчик. Вам не понять тонкую натуру еврея из Кривого Рога...
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02.02.2022 00:53 Відповісти
Зеленскому и Ко трын трава, а я бы на их месте задумался
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02.02.2022 00:41 Відповісти
Да там на случай войны скорее всего ермак уже договорился за все, ермак получит какие-то плюшки или уже получил, а зеленый будет клоуном выступать и дальше, но не на посте президента страны.
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02.02.2022 02:02 Відповісти
Пентагон точно знает, что говорит. Каждый день на flight radar видно минимум один самолёт разведчик, который взлетает с европейских баз и наматывает круги и вдоль границы с Беларусью, и вдоль границ с ватостаном и орками и Крымом.
Я уже не говорю, про информацию со спутников
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02.02.2022 00:43 Відповісти
Уже затер)))) выкинь в бан
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02.02.2022 01:44 Відповісти
Не дивлячись на приїзд Бориса Джонсона в Україну, Канада почала евакуацію своїх громадян. А США, Великобританія, Канада, Австралія, Нова Зеландія мають однакові розвіддані, така собі англосаксонська єдність.
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02.02.2022 01:35 Відповісти
Это называется : забота о своих гражданах , Украина тоже эвакуировала с Китая наших во время начала пандемии в 2020
А то что кацапы хотят воевать - это факт и именно потому мы получаем вооружение ...прийдёться ли ? 50 / 50 ... хотя мы и так воюем уже 8 лет.
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02.02.2022 01:44 Відповісти
Допомагати своїм громадянам, це святе діло, а наскільки знаю, що відбувається робиться лише, якщо реальна небезпека, і буде вона буде за дуже короткий термін, а так звана українські влада при всіх її керманичах, своїм громадянам фактично не допомагала в світі, тому постійно збирають гроші, на те, щоб хоча би труну з тілом громадянина України доправити на батьківщину. А стосовно кацапів, то я думав, що вони нападуть, де років 4-5 після Грузії. Не думав, що лайно їм так в голову гахне, що вони будуть свої залізяки штампувати, щоб НАТО ультиматуми поставити, тому і затягнулось, це я лише про Крим та Донбас. Джонсом при всій моїй повазі, здивував, обіцяв три тисячі NLAW дали лише дві і то дякуючи Данії, бо виробник концерн Saab, і дозвіл отримали від них. Канада взагалі розчарувала, при такій великі українській діаспорі, поставили трохи зимового одягу та інструкторів, країни Прибалтики і то більше допомогли. А все утикається в лігва кацапських кротів, які і в ОП, і в Раді, СБУ,... Ну а США, то якщо був би президентом Джон Маккейн, а він би їм був, якщо раптово не помер, було все інакше, кацапи в наш бік і дихати боялись. Деякі кажуть, що ці країни нам нічого не винні, але дуже винні про це пишуть вже Західні англомовні ЗМІ, і згадують при цьом будапештський меморандум, а від шмарклі такого не дочекатися, а от потрох про нього згадував. А такі гаранти, як Китай взагалі про нього не згадують, кацапи, як гаранти навпаки напали, Франція працює на кацапів, хоча до нацистів їм далеко. Добре, що хоч дід більше десятка їх на той світ відправив. Він ніколи це не розповідав, шукаю по архівам нагород.
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02.02.2022 03:41 Відповісти
Янелох: "Ви нагоняєтє паніку"
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02.02.2022 01:58 Відповісти
Обратите внимание , американцьі всегда говорят о "возможности начала наступления" российских войск , но никогда не говорят о возможности успеха данной операции. А шансов на успех там нет , имхо
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02.02.2022 07:07 Відповісти
Тыць , та й розвиднiлось. Розбуйте очi.
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02.02.2022 07:10 Відповісти
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02.02.2022 08:38 Відповісти
Зелене чотири рази відкосило від воєнкомату, а тут захід йому про війну розказує, вони наївні думають що він воювати наважиться ???
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02.02.2022 08:42 Відповісти
Странно! А пре3.14здент говорит, что у нас на границе все спокойно!
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02.02.2022 08:44 Відповісти
Завтра в Киев прилетает Султан Эрдоган,кажуть шо привезе крупную партию Байрактаров
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02.02.2022 08:45 Відповісти
 
 