Інформація про те, що РФ доправляє до кордону з Україною кров та медичні матеріали - не відповідає дійсності, - заступник глави Міноборони Маляр

Інформація, що поширилася в мережі про те, що Росія направляє на кордон з Україною медичні матеріали та запаси крові, не відповідає дійсності і є елементом психологічної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ про це заступник міністра оборони Ганна Маляр написала у фейсбуці.

"Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ на кордоні з Україною отримали запаси крові, - Reuters

Ця інформація не відповідає дійсності. Такі "новини" є елементом інформаційно-психологічної війни.

Мета такої інформації поширити паніку і страх в нашому суспільстві".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відправила до кордону з Україною медичні підрозділи, - Wall Street Journal