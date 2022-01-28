Війська РФ на кордоні з Україною отримали запаси крові, - Reuters
Російські військові підрозділи, що накопичуються поблизу України, отримали запаси крові та інших медичних матеріалів, що є одним з ключових показників готовності Москви до нападу.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Нинішні та колишні чиновники США кажуть, що конкретні показники – наприклад, запаси крові – мають вирішальне значення для визначення того, чи буде Москва готова здійснити вторгнення до України, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить це зробити.
Троє американських чиновників, які говорили про запаси крові, відмовилися сказати конкретно, коли Сполучені Штати помітили їх рух до формувань поблизу України. Однак двоє з них сказали, що це було протягом останніх тижнів.
Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомляло про прибуття медичних підрозділів армії РФ до кордонів з Україною.
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чиновники, они так публичные личности.
И кровь им не поможет.
Биомусор спешит удобрить землю и хоть так принести пользу людям.
Ну, даже если с ужасом предположить, что сверхдержава не росия, а скажем некие США, тем не менее есть шанс, что если хоть одна из тысячи, кацапская атомная боеголовка 500 кт взорвется скажем над Далласом, это США признают "неприемлимым ущербом", и сотрут все крупнейшие российские города, военные базы и промышленные районы с лица земли
Самое плохое в этой ситуации, что Украина не может НЕ реагировать на подобные действия РФ. И чем серьезнее реагирует Украина - тем больше паникует рынок. Классический цугцванг.
И самое важное при нападении,это...внезапность....которой уже не получится....поэтому впяд ли путло нападет.....