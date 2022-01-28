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Війська РФ на кордоні з Україною отримали запаси крові, - Reuters

Війська РФ на кордоні з Україною отримали запаси крові, - Reuters

Російські військові підрозділи, що накопичуються поблизу України, отримали запаси крові та інших медичних матеріалів, що є одним з ключових показників готовності Москви до нападу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Нинішні та колишні чиновники США кажуть, що конкретні показники – наприклад, запаси крові – мають вирішальне значення для визначення того, чи буде Москва готова здійснити вторгнення до України, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить це зробити.

Троє американських чиновників, які говорили про запаси крові, відмовилися сказати конкретно, коли Сполучені Штати помітили їх рух до формувань поблизу України. Однак двоє з них сказали, що це було протягом останніх тижнів.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомляло про прибуття медичних підрозділів армії РФ до кордонів з Україною.

Також читайте: Супутникові знімки не дають змоги побачити нарощування військ РФ біля кордону: наші професіонали оцінюють цю ситуацію глибше, - Зеленський

Автор: 

армія рф (17771) кордон (4817)


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Топ коментарі
+63
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28.01.2022 21:55
+56
Давай, зєля, кажи ще щось. Знову американці нагнітають?
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28.01.2022 21:52
+50
Кацапы, вам это не поможет!!
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28.01.2022 21:53
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а ми чули ,що хтось в америці сказав,що каци по дорозі напились і ту банку з кров,ю розбили!!!
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28.01.2022 22:29 Відповісти
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29.01.2022 00:01 Відповісти
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28.01.2022 22:44 Відповісти
сиди рівно на пляшці
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28.01.2022 23:14 Відповісти
а какой смысл парашенцам спасать пушечное мяско? ведь потом всех спасённых калек нужно будет снова увозить на валаам для утилизации, а менее покалеченные буду снова шататься попрошайничать, ныть о военных пенсиях на бояру,...... проще и дешевле будет свежих подкинуть на шампура. разве, что только ради новой книги "опыт расейской медицынки в руцко-украинской войне" т.т. 1-2. опыты над крепостными это у них ещё прадедовская скрепа.
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28.01.2022 22:53 Відповісти
точно москалі воювати не почнуть поки цистерни з спиртом не приїдуть ..кров це не для них
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28.01.2022 22:54 Відповісти
Є чутки що при нападі росії на Україну Польша організує імпровізований напад Білорусі на себе і буде відкритий другий фронт до якого підключиться США так як буде напад на країну члена НАТО!!!
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28.01.2022 22:57 Відповісти
Засцить. За літак до тепер бояться щось сказати кацапам.
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28.01.2022 23:14 Відповісти
зехламидии сказали что все нормально как только так сразу сбежим
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28.01.2022 23:02 Відповісти
Не всім це вдасця. А хто втече, того потім вернемо. Питання: яким чином іх покарати? Смертна кара за законами воєнного часу, чи довічне ув'язнення. Вибирати особливо нема з чого.
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29.01.2022 08:44 Відповісти
Слишком вы гуманны... Самое лучшее это когда некому передать ворованное в наследство...
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29.01.2022 09:39 Відповісти
а кто вам сказал, что это для военных? пуйло будет двигать впереди женщин-детей, а "запасы" на всякий случай, если всу решит стрелять...
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28.01.2022 23:08 Відповісти
Сейчас не 14-й год, даже если кацы баб в кокошниках с грудными детьми на их новые мангалы на танках посадят им это не поможет - будет просто больше жареного мяса.
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29.01.2022 11:42 Відповісти
Что у них всех неизвестный источник в этой новости три чиновника пожелавшие остаться неизвестными, до этого новости про медицинские подразделение тоже чиновники неизвестные, при этом разведка США молчит.
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28.01.2022 23:14 Відповісти
Рейтерс серьезный источник, они редко лажают. И это как раз и могла быть инфа от разведки.
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29.01.2022 01:04 Відповісти
Смысл сливать через газету, если можно официально заявить?
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29.01.2022 01:45 Відповісти
Да что угодно может быть. Из-за недостатка информации не надо делать поспешных выводов. Тайные сливы хрен кто будет себя деанонимизировать по понятным причинам. Из очевидных вариантов - не раскрывать карты. А рейтерс я больше поверю чем СНН или простихоспади российским сми.
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29.01.2022 04:31 Відповісти
Ну так если недостаток информации тем более нельзя печатать такие новости, они наводят панику и вредят Украине. По каким причинам не могут себя
деанонимизировать
чиновники, они так публичные личности.
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29.01.2022 05:00 Відповісти
Оу еще один фома - ну так сходите уважаемый лично туда в госпиталя и на склады, потолкаетесь там среди упырей, все там узнаете и нам затем доложите.
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29.01.2022 09:33 Відповісти
Мне сообщили чиновники США пожелавшие остаться неизвестными что это новость фейк
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29.01.2022 12:56 Відповісти
пох на кацапскую кровь. Если наши братья бриты и штаты, не афишируя на прессконференциях, не пиарясь, молча шлют и шлют нам военно-транспортные самолеты по 80 тонн современнейшего оружия по несколько самолетов в день, ДУМАЙТЕ!
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28.01.2022 23:33 Відповісти
последнюю инфу слил министр МО ..нам банально шлю патроны ...своего патронного завода как не было так и нет
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29.01.2022 11:39 Відповісти
***** задумалось. Ціль частково досягнута.
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29.01.2022 17:59 Відповісти
и в чем заключается частичное достижение цели, сунуй?
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29.01.2022 19:17 Відповісти
В тому, що ***** задумалось.
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30.01.2022 15:48 Відповісти
Як же ж москалі "не хочуть" воювати. Аж кров підвозять. Мабуть, розплескають по снігу і будуть хороводи водити.
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28.01.2022 23:39 Відповісти
Черговий вкид з посиланням на неназвані джерела, але які заслуговують довіри.Складається враження, що США більш зацікавлене в російському вторгненні ніж сама росія.
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28.01.2022 23:52 Відповісти
Нет, США просто менее "толерантно" относится к рашке чем меркель.
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29.01.2022 01:05 Відповісти
Хибне індивідуальне враження. Америка зацікавлена лише у тому, щоби Україна мала чим захищатися та дала гідну відсіч ворогу.
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29.01.2022 10:13 Відповісти
А яке у вас може скластися враження, наприклад, про людину, яка щодня розповідає всім, що на вас от-от має напасти сусід, а докази - бабки біля підїзду, які бачили щось бачили або чули. Щось знаєш, хочеш допомогти- прийди і розкажи на одинці. Влаштовуєш гвалт на весь світ, значить у тебе є якісь особисті мотиви в такому розголосі.
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29.01.2022 18:50 Відповісти
а -ха-ха) "лохика" зеленского, - нагнетает видите-ли подлая Америка, а миролюбивая кацапия собрала войска на укр. границе просто на пикник... Шо за дебилы ...ять.
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29.01.2022 17:58 Відповісти
Це точно дебіли , якщо вірять вкиди іноземних гімно СМІ, якими нас годують вже кілька місяців. Знову якісь невідомі чиновники злили пресі розвіддані, абсолютно не боячись, що їх можуть за таке посадити. Знову чергова схема наступу і дата вторгнення ? Скільки вже їм ми пережили- 24 грудня,1 січня, день народження зебоба, на черзі олімпійські ігри і день коли земля замерзне. Результатом такої істерії та нагнітання стане банальне звикання українців до подібних новин і результат як байці про хлопчика який постійно кричав вовки. Включайте вже мозок та критичне мислення, нам потрібно зберігати спокій та зосередженість.
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29.01.2022 19:00 Відповісти
Приїхали зимою на шашлики.
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30.01.2022 11:17 Відповісти
Навіщо кров? Навіть машинний переклад меню тайського ресторану прозоро натякає, що залишиться від танкіста. "Эх, Вася, Вася... Чоткий был пацан..."

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29.01.2022 00:04 Відповісти
Лучше бы кацапам мозги подвезли.
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29.01.2022 00:07 Відповісти
Мозги им не поможет.
И кровь им не поможет.
Биомусор спешит удобрить землю и хоть так принести пользу людям.
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29.01.2022 00:12 Відповісти
мозги у них не приживаются - хромосома блинн
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29.01.2022 09:37 Відповісти
Попросили бы тогда на коленях свою альфамоль подвезти им кнопку,,save,,
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29.01.2022 10:58 Відповісти
снаружи выглядит все так: "Мы типа сверхдержава, вы типа были с нами в ссср, вы в нашей сфере влияния, НАТО может разместить на вашей территории ракеты со временем подлета 7-8 минут для "обезоруживающего удара".
Ну, даже если с ужасом предположить, что сверхдержава не росия, а скажем некие США, тем не менее есть шанс, что если хоть одна из тысячи, кацапская атомная боеголовка 500 кт взорвется скажем над Далласом, это США признают "неприемлимым ущербом", и сотрут все крупнейшие российские города, военные базы и промышленные районы с лица земли
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29.01.2022 00:52 Відповісти
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29.01.2022 00:54 Відповісти
А передвижные крематории уже завезли? Если нет то к наступлению ещё не готовы.
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29.01.2022 01:32 Відповісти
Вот если спирт начнут завозить, то это с точностью плюс минус день.
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29.01.2022 08:38 Відповісти
В имоверньІх местах ордьІнского наступления следует виставлять ящики с бухлом. Етот тбоеприпас будет здорово останавливать вражину.
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29.01.2022 09:06 Відповісти
Ящики с метиловым спиртом.
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29.01.2022 13:25 Відповісти
Следить надо за теми кто в Украине сейчас,как только свалит Медведчук с своей Марченко, ФСБ-ные попы в лавре и проча, нечисть.
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29.01.2022 09:09 Відповісти
Судя по курсу $, еще несколько месяцев такой угрозы на границе и экономика Украины ляжет. (Подчеркиваю: НЕ УМРЕТ, а ляжет) И ОПЗЖшные твари не преминут этим воспользоваться. И если план путина был именно в этом (а не в реальном вторжении), то угроза должна быть очень убедительной, т.е. такой чтобы в ее реальность верили все. Поэтому мы можем увидеть не только "поставки запасов крови". Будет и подтягивание тыловых служб, и развертывание полевых госпиталей, и активные учения, и активные перемещения войск, и даже строительство полевых аэродромов.
Самое плохое в этой ситуации, что Украина не может НЕ реагировать на подобные действия РФ. И чем серьезнее реагирует Украина - тем больше паникует рынок. Классический цугцванг.
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29.01.2022 09:12 Відповісти
Война , если она будет , по кацапским раскладам должна быть быстрой и победоносной , аля Грузия , что бы принудить нас к хотелкам *****. Наша задача , как раз перевести ее в позиционную и длительную . Особенно если ***** попреться со стороны Бубашеевки , там просто идеальные условия для диверсионной войны . Можем даже спецуру из дружественных стран приглашать , для их обкатке в реальных боевых условиях .Это понятно ,что наши потери то же будут тысячами исчисляться , но если мы сей час не свяжем Мордор позиционной войной , а Штаты и НАТО введут нефтяное и газовое эмбарго на Мордор , то ***** или его приемник будут нас также кошмарить еще не один год и мы потеряем еще больше .
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29.01.2022 09:42 Відповісти
Кровь свино-собачью завезли
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29.01.2022 09:58 Відповісти
Когда нападали в 2014 году не было ни госпиталей ни запасов крови..
И самое важное при нападении,это...внезапность....которой уже не получится....поэтому впяд ли путло нападет.....
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29.01.2022 10:05 Відповісти
Рашимператору все "по-баробану"..Ходят "достоверные"слухи,что рашармия вторгнется только на Донбасс, дабы полностью его оккупировать,а не треть как сейчас..Марионеточный придурок пушилин не раз намекал на это..РашСМИ уже вовсю долдонят об постоянных обстрелах сепарской территории и готовности ВСУ к провокациям и наступлению..
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29.01.2022 12:01 Відповісти
Після джавеліна вже кров переливати не треба буде, не буде кому! Кажіть своїм бурятам і ванюшкам правду!
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29.01.2022 10:34 Відповісти
Разве стоит играть с Миром в войну ,ради мнимого величия мнимой империи?
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29.01.2022 11:04 Відповісти
Лєнка-опАлчєночка вже також готова ))

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29.01.2022 11:24 Відповісти
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29.01.2022 11:25 Відповісти
Украина их крестила, судя по всему Украина их и отпоет...
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29.01.2022 11:41 Відповісти
Запас людської крові кацапським воєначальникам потрібен для споживання. Вони її замість ранкової кави п"ють.
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29.01.2022 12:49 Відповісти
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