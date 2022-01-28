Війська РФ на кордоні з Україною отримали запаси крові, - Reuters

Російські військові підрозділи, що накопичуються поблизу України, отримали запаси крові та інших медичних матеріалів, що є одним з ключових показників готовності Москви до нападу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Нинішні та колишні чиновники США кажуть, що конкретні показники – наприклад, запаси крові – мають вирішальне значення для визначення того, чи буде Москва готова здійснити вторгнення до України, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить це зробити.

Троє американських чиновників, які говорили про запаси крові, відмовилися сказати конкретно, коли Сполучені Штати помітили їх рух до формувань поблизу України. Однак двоє з них сказали, що це було протягом останніх тижнів.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомляло про прибуття медичних підрозділів армії РФ до кордонів з Україною.

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