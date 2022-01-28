Войска РФ на границе с Украиной получили запасы крови, - Reuters

Российские военные подразделения, накапливающиеся вблизи Украины, получили запасы крови и других медицинских материалов, что является одним из ключевых показателей готовности Москвы к нападению.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Нынешние и бывшие чиновники США говорят, что конкретные показатели – например запасы крови – имеют решающее значение для определения того, будет ли Москва готова совершить вторжение в Украину, если президент России Владимир Путин решит это сделать.

Три американских чиновника, которые говорили о запасах крови, отказались сказать конкретно, когда Соединенные Штаты заметили их движение к формированию вблизи Украины. Однако двое из них сказали, что это было за последние недели.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщало о прибытии медицинских подразделений армии РФ к границам с Украиной.

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