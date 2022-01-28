Войска РФ на границе с Украиной получили запасы крови, - Reuters
Российские военные подразделения, накапливающиеся вблизи Украины, получили запасы крови и других медицинских материалов, что является одним из ключевых показателей готовности Москвы к нападению.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.
Нынешние и бывшие чиновники США говорят, что конкретные показатели – например запасы крови – имеют решающее значение для определения того, будет ли Москва готова совершить вторжение в Украину, если президент России Владимир Путин решит это сделать.
Три американских чиновника, которые говорили о запасах крови, отказались сказать конкретно, когда Соединенные Штаты заметили их движение к формированию вблизи Украины. Однако двое из них сказали, что это было за последние недели.
Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщало о прибытии медицинских подразделений армии РФ к границам с Украиной.
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чиновники, они так публичные личности.
И кровь им не поможет.
Биомусор спешит удобрить землю и хоть так принести пользу людям.
Ну, даже если с ужасом предположить, что сверхдержава не росия, а скажем некие США, тем не менее есть шанс, что если хоть одна из тысячи, кацапская атомная боеголовка 500 кт взорвется скажем над Далласом, это США признают "неприемлимым ущербом", и сотрут все крупнейшие российские города, военные базы и промышленные районы с лица земли
Самое плохое в этой ситуации, что Украина не может НЕ реагировать на подобные действия РФ. И чем серьезнее реагирует Украина - тем больше паникует рынок. Классический цугцванг.
И самое важное при нападении,это...внезапность....которой уже не получится....поэтому впяд ли путло нападет.....