Зеленский и Эрдоган встретятся завтра в Мариинском дворце, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 3 февраля, встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, встреча состоится в Мариинском дворце.
Официальная церемония встречи начнется в 13.00, а в 15.25 президенты проведут встречу с представителями СМИ.
Ранее сообщалось, что 3 февраля Украина и Турция подпишут соглашение о ЗСТ.
Кабмин уже одобрил проект соглашения о свободной торговле с Турцией.
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+15 Ksenia VB
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+13 Марк Валерий
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+10 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий02.02.2022 16:32 Ответить Ссылка
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чтобы он что-нибудь не "утнул"
расскажешь что он ответил