Зеленский и Эрдоган встретятся завтра в Мариинском дворце, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 3 февраля, встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, встреча состоится в Мариинском дворце.

Официальная церемония встречи начнется в 13.00, а в 15.25 президенты проведут встречу с представителями СМИ.

Ранее сообщалось, что 3 февраля Украина и Турция подпишут соглашение о ЗСТ.

Кабмин уже одобрил проект соглашения о свободной торговле с Турцией.

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