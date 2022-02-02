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Зеленский и Эрдоган встретятся завтра в Мариинском дворце, - ОП

Зеленский и Эрдоган встретятся завтра в Мариинском дворце, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 3 февраля, встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, встреча состоится в Мариинском дворце.

Официальная церемония встречи начнется в 13.00, а в 15.25 президенты проведут встречу с представителями СМИ.

Ранее сообщалось, что 3 февраля Украина и Турция подпишут соглашение о ЗСТ.

Кабмин уже одобрил проект соглашения о свободной торговле с Турцией.

Читайте также: Президент Турции Эрдоган посетит Украину на этой неделе, - Кулеба

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) Киев (25692) Эрдоган Реджеп Тайип (920)


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Топ комментарии
+15
Хто ще не виховував нашу дитинку ?
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02.02.2022 16:29 Ответить
+13
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02.02.2022 16:29 Ответить
+10
Справжніх друзів українці завжди раді вітати на своїй землі...
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02.02.2022 16:32 Ответить
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Хто ще не виховував нашу дитинку ?
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02.02.2022 16:29 Ответить
мда, лидеры Демократии летают к ЗЕ-билу вахтовым методом, строго по расписанию

чтобы он что-нибудь не "утнул"
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02.02.2022 16:54 Ответить
володимир мав би одягти браслетики, щоби відзвітувати за процес обміну
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02.02.2022 17:20 Ответить
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02.02.2022 16:29 Ответить
Справжніх друзів українці завжди раді вітати на своїй землі...
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02.02.2022 16:32 Ответить
По шаурме?
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02.02.2022 16:32 Ответить
Эрдоган везет партию новеньких дронов не Байрактар,а "Акынджы" ...страшный дрон для РАБссии с украинскими движками кстати...
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02.02.2022 16:51 Ответить
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02.02.2022 16:53 Ответить
Хоть бы не ляпнул чего нибудь лишнего.Да и вообще Путин по дурости своей поднял на этой войне не только себе рейтинг,но и Зеле. Вопрос только хватит ли ума у нашего воспользоваться ситуацией.
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02.02.2022 16:55 Ответить
Для повного комплекта ще не хватало щоб ЗЕ нагадив ще і Ердогану.Цього дурня непускати дальше туалета із піаніном.Куди не тикнеться всюди тільки гадить як шідливий кіт.
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02.02.2022 16:55 Ответить
Світові лідери один за одним прилітають в Україну щоб особисто поспілкуватися з ЗЕ , і пересвідчитися що це не прикол а дійсно на чолі держави стоїть дегенерат.
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02.02.2022 16:55 Ответить
Голобородька всегда несет чушь,хотя если мне изменяет память это 4-я встреча Эрдоганыча
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02.02.2022 16:58 Ответить
Пока семеро "комментаторов" вверху "испражняются в остроумии" относительно Зеленского -мериканские самолеты исправно приземляются с оружием в Киеве. И действительно сильные мира сего прилетают к нему.Это лучший ответ "комментаторам". Кстати,ребята,успокойтесь-Зеленский вас не читает. Как и Цензор.нет........
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02.02.2022 17:26 Ответить
скажи это Деду

расскажешь что он ответил
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02.02.2022 22:19 Ответить
 
 