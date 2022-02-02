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Зеленський та Ердоган зустрінуться завтра у Маріїнському палаці, - ОП

Зеленський та Ердоган зустрінуться завтра у Маріїнському палаці, - ОП

Президент України Володимир Зеленський завтра, 3 лютого, зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, зустрічь відбудеться у Маріїнському палаці.

Офіційна церемонія зустрічі розпочнеться о 13:00, а о 15:25 президенти проведуть зустріч з представниками ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що 3 лютого Україна та Туреччина підпишуть угоду про ЗВТ.

Кабмін вже схвалив проєкт угоди про вільну торгівлю з Туреччиною.

Також читайте: Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну цього тижня, - Кулеба

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Київ (19688) Ердоган Реджеп Таїп (954)


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Топ коментарі
+15
Хто ще не виховував нашу дитинку ?
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02.02.2022 16:29 Відповісти
+13
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02.02.2022 16:29 Відповісти
+10
Справжніх друзів українці завжди раді вітати на своїй землі...
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02.02.2022 16:32 Відповісти
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Хто ще не виховував нашу дитинку ?
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02.02.2022 16:29 Відповісти
мда, лидеры Демократии летают к ЗЕ-билу вахтовым методом, строго по расписанию

чтобы он что-нибудь не "утнул"
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02.02.2022 16:54 Відповісти
володимир мав би одягти браслетики, щоби відзвітувати за процес обміну
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02.02.2022 17:20 Відповісти
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02.02.2022 16:29 Відповісти
Справжніх друзів українці завжди раді вітати на своїй землі...
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02.02.2022 16:32 Відповісти
По шаурме?
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02.02.2022 16:32 Відповісти
Эрдоган везет партию новеньких дронов не Байрактар,а "Акынджы" ...страшный дрон для РАБссии с украинскими движками кстати...
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02.02.2022 16:51 Відповісти
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02.02.2022 16:53 Відповісти
Хоть бы не ляпнул чего нибудь лишнего.Да и вообще Путин по дурости своей поднял на этой войне не только себе рейтинг,но и Зеле. Вопрос только хватит ли ума у нашего воспользоваться ситуацией.
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02.02.2022 16:55 Відповісти
Для повного комплекта ще не хватало щоб ЗЕ нагадив ще і Ердогану.Цього дурня непускати дальше туалета із піаніном.Куди не тикнеться всюди тільки гадить як шідливий кіт.
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02.02.2022 16:55 Відповісти
Світові лідери один за одним прилітають в Україну щоб особисто поспілкуватися з ЗЕ , і пересвідчитися що це не прикол а дійсно на чолі держави стоїть дегенерат.
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02.02.2022 16:55 Відповісти
Голобородька всегда несет чушь,хотя если мне изменяет память это 4-я встреча Эрдоганыча
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02.02.2022 16:58 Відповісти
Пока семеро "комментаторов" вверху "испражняются в остроумии" относительно Зеленского -мериканские самолеты исправно приземляются с оружием в Киеве. И действительно сильные мира сего прилетают к нему.Это лучший ответ "комментаторам". Кстати,ребята,успокойтесь-Зеленский вас не читает. Как и Цензор.нет........
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02.02.2022 17:26 Відповісти
скажи это Деду

расскажешь что он ответил
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02.02.2022 22:19 Відповісти
 
 