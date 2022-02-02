Зеленський та Ердоган зустрінуться завтра у Маріїнському палаці, - ОП
Президент України Володимир Зеленський завтра, 3 лютого, зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, зустрічь відбудеться у Маріїнському палаці.
Офіційна церемонія зустрічі розпочнеться о 13:00, а о 15:25 президенти проведуть зустріч з представниками ЗМІ.
Раніше повідомлялось, що 3 лютого Україна та Туреччина підпишуть угоду про ЗВТ.
Кабмін вже схвалив проєкт угоди про вільну торгівлю з Туреччиною.
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
показати весь коментар02.02.2022 16:29 Відповісти Посилання
+13 Марк Валерий
показати весь коментар02.02.2022 16:29 Відповісти Посилання
+10 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар02.02.2022 16:32 Відповісти Посилання
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чтобы он что-нибудь не "утнул"
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