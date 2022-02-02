Зеленський та Ердоган зустрінуться завтра у Маріїнському палаці, - ОП

Президент України Володимир Зеленський завтра, 3 лютого, зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, зустрічь відбудеться у Маріїнському палаці.

Офіційна церемонія зустрічі розпочнеться о 13:00, а о 15:25 президенти проведуть зустріч з представниками ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що 3 лютого Україна та Туреччина підпишуть угоду про ЗВТ.

Кабмін вже схвалив проєкт угоди про вільну торгівлю з Туреччиною.

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