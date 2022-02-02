Зеленский ввел в силу План реализации Стратегии кибербезопасности Украины
Президент Владимир Зеленский ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О Плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
План предусматривает ежегодное утверждение соответствующего комплекса мер с индикаторами их выполнения. Кроме того, каждые полгода информация о состоянии выполнения Плана реализации Стратегии кибербезопасности Украины должна быть предоставлена Национальному координационному центру кибербезопасности.
Государственная служба специальной связи и защиты информации как один из субъектов кибербезопасности обеспечит:
- создание общегосударственной системы кибербезопасности, ее технологических возможностей для автоматического обнаружения кибератак в режиме реального времени;
- налаживание систематического обмена информацией о деструктивной деятельности в киберпространстве с международными партнерами, в первую очередь с государствами-членами ЕС и НАТО;
- мониторинг национальных электронных коммуникационных сетей и информационных ресурсов, анализ вторжений по этим сетям и ресурсам;
- разработку базовых требований и рекомендаций по обеспечению кибербезопасности для государственного и частного секторов с учетом лучших мировых практик;
- внедрение системы сертификации продукции, используемой для функционирования и киберзащиты информационно-коммуникационных систем, в первую очередь объектов критической информационной инфраструктуры;
- создание и обеспечение функционирования государственного реестра объектов критической информационной инфраструктуры, постоянного пересмотра и обновления требований киберзащиты таких объектов с учетом современных международных стандартов по вопросам кибербезопасности;
- введение на постоянной основе оценки состояния защищенности объектов критической информационной инфраструктуры и государственных информационных ресурсов на уязвимость с установлением обязательности и периодичности проведения такой оценки с учетом категорий критичности объектов;
– развитие систем технической и криптографической защиты информации, приоритетности использования средств технической и криптографической защиты информации отечественного производства для киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры;
- развитие сети центров реагирования на кибератаки и киберинциденты;
- развертывание Национальной телекоммуникационной сети, увеличение ее пропускной способности, предсказание при ее функционировании использования исключительно отечественных средств криптографической защиты информации;
- функционирование и развитие Национального центра резервирования государственных информационных ресурсов, проведение модернизации системы защищенного доступа государственных органов к сети Интернет;
– создание национального сервиса доменных имен (DNS);
- исследование и разработку в сфере кибербезопасности с учетом развития новейших информационно-коммуникационных технологий, в частности, технологий облачных и квантовых вычислений, 5G-сетей, интернет вещей, искусственного интеллекта;
- разработку национальных стандартов в сфере кибербезопасности, организационных и технических требований, касающихся безопасности приложений, мобильных устройств, рабочих станций, серверов и сетей, моделей облачных вычислений с учетом европейских и международных стандартов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
КВН то какая то древняя лубянковская тема его давно пора искоренить навсегда в Украине
І будете відповідать за це ,і ваша зелена брехня вже відома навіть поза межами України!
А зневоднення в твого Зе було коли третю повістку у Армію отримав ,за нього і хвилюйся.