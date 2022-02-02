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Зеленский ввел в силу План реализации Стратегии кибербезопасности Украины

Зеленский ввел в силу План реализации Стратегии кибербезопасности Украины

Президент Владимир Зеленский ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О Плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

План предусматривает ежегодное утверждение соответствующего комплекса мер с индикаторами их выполнения. Кроме того, каждые полгода информация о состоянии выполнения Плана реализации Стратегии кибербезопасности Украины должна быть предоставлена ​​Национальному координационному центру кибербезопасности.

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Государственная служба специальной связи и защиты информации как один из субъектов кибербезопасности обеспечит:

- создание общегосударственной системы кибербезопасности, ее технологических возможностей для автоматического обнаружения кибератак в режиме реального времени;

- налаживание систематического обмена информацией о деструктивной деятельности в киберпространстве с международными партнерами, в первую очередь с государствами-членами ЕС и НАТО;

- мониторинг национальных электронных коммуникационных сетей и информационных ресурсов, анализ вторжений по этим сетям и ресурсам;

- разработку базовых требований и рекомендаций по обеспечению кибербезопасности для государственного и частного секторов с учетом лучших мировых практик;

- внедрение системы сертификации продукции, используемой для функционирования и киберзащиты информационно-коммуникационных систем, в первую очередь объектов критической информационной инфраструктуры;

- создание и обеспечение функционирования государственного реестра объектов критической информационной инфраструктуры, постоянного пересмотра и обновления требований киберзащиты таких объектов с учетом современных международных стандартов по вопросам кибербезопасности;

- введение на постоянной основе оценки состояния защищенности объектов критической информационной инфраструктуры и государственных информационных ресурсов на уязвимость с установлением обязательности и периодичности проведения такой оценки с учетом категорий критичности объектов;

– развитие систем технической и криптографической защиты информации, приоритетности использования средств технической и криптографической защиты информации отечественного производства для киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры;

- развитие сети центров реагирования на кибератаки и киберинциденты;

- развертывание Национальной телекоммуникационной сети, увеличение ее пропускной способности, предсказание при ее функционировании использования исключительно отечественных средств криптографической защиты информации;

- функционирование и развитие Национального центра резервирования государственных информационных ресурсов, проведение модернизации системы защищенного доступа государственных органов к сети Интернет;

– создание национального сервиса доменных имен (DNS);

- исследование и разработку в сфере кибербезопасности с учетом развития новейших информационно-коммуникационных технологий, в частности, технологий облачных и квантовых вычислений, 5G-сетей, интернет вещей, искусственного интеллекта;

- разработку национальных стандартов в сфере кибербезопасности, организационных и технических требований, касающихся безопасности приложений, мобильных устройств, рабочих станций, серверов и сетей, моделей облачных вычислений с учетом европейских и международных стандартов.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20889) Госспецсвязь (181) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+8
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02.02.2022 17:29 Ответить
+6
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02.02.2022 17:22 Ответить
+5
после этих Указов по укреплению кибербезопасности, в сеть уплывают личные данные миллионов граждан..
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02.02.2022 17:27 Ответить
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На 8-му році війни...
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02.02.2022 17:15 Ответить
все. теперь данные из дии будут даже у сомалийских пиратов.
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02.02.2022 17:16 Ответить
Да они уже мопяков пробивают по этим данным)
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02.02.2022 18:02 Ответить
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02.02.2022 19:05 Ответить
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02.02.2022 17:22 Ответить
зебилам аж полегчало сразу
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02.02.2022 17:27 Ответить
после этих Указов по укреплению кибербезопасности, в сеть уплывают личные данные миллионов граждан..
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02.02.2022 17:27 Ответить
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02.02.2022 17:29 Ответить
Да за невежество , бездуховность и тягу унитазно генитальному юморку масс теперь расплачиваемся.
КВН то какая то древняя лубянковская тема его давно пора искоренить навсегда в Украине
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02.02.2022 18:05 Ответить
Та да,каждой шутке ,есть только доля юмора...
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02.02.2022 18:24 Ответить
ЧИТАЮЧИ КОМЕНТИ В МЕНЕ ВИНИКЛО ПИТАННЯ:- Скільки соЇ Порошенко запхнув в своЇх послідовників ,що вони без зупинку дрищуть . Вгамуйтеся від того ,що ви обдристали весь інтернет, жадоба і брехливість ,від того пшики, який залишився ,після згорання речовини,під назвою порох ,нікуди не зникне. Вгамуйтеся. Зневоднення нічого гарного не віщує.
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02.02.2022 17:31 Ответить
То ти сам вгамуйся, люди ненавидять Зе і мають за що. Хто би вже базікав про жадібність але не зешобло.Ви не інтернет загадили ,ви загалили та обдристали усю Україну.
І будете відповідать за це ,і ваша зелена брехня вже відома навіть поза межами України!
А зневоднення в твого Зе було коли третю повістку у Армію отримав ,за нього і хвилюйся.
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02.02.2022 17:45 Ответить
Та йди в дупу,козел зелений.
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02.02.2022 17:59 Ответить
быдло73 ходит лесом! лес - тоже 3 буквы.
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02.02.2022 18:05 Ответить
дефективный! Порошенко то шоколад для думающих и состоятельных, соя это у вас быдла73, голодранцев.
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02.02.2022 18:08 Ответить
Нарешті схаменувся?
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02.02.2022 17:46 Ответить
Навіть не плекайте надіі, скоріш за все після розмови с Джонсоном ,робить вигляд що послухався,але на гроші звідтиля чекає дуже.
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02.02.2022 17:48 Ответить
зеленский ввел....., все дальше не нужно ...главное чтобы рояль не закрылся.
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02.02.2022 17:48 Ответить
Краще хай закриється та заклинить,так і поїде до Оману ,якщо встигнуть
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02.02.2022 17:51 Ответить
"Страна в смартфоне" уже все?
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02.02.2022 17:55 Ответить
ДІЮ профукали самоуверенные зебобики
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02.02.2022 18:19 Ответить
Ненавижу юмор а ля Квн и 95 квартал. Просто до тошноты. Абсурдный американский юмор вот наш брат по жизни) Одни Симсоны чего только стоят)
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02.02.2022 18:07 Ответить
Зеленский, тебя от тюрьмы спасет только РФ.
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02.02.2022 18:18 Ответить
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02.02.2022 18:47 Ответить
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02.02.2022 18:51 Ответить
Криворіжському поцу навіть галстук повязати ніхто не може.
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02.02.2022 19:12 Ответить
 
 