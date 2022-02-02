Зеленский ввел в силу План реализации Стратегии кибербезопасности Украины

Президент Владимир Зеленский ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О Плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

План предусматривает ежегодное утверждение соответствующего комплекса мер с индикаторами их выполнения. Кроме того, каждые полгода информация о состоянии выполнения Плана реализации Стратегии кибербезопасности Украины должна быть предоставлена ​​Национальному координационному центру кибербезопасности.

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Государственная служба специальной связи и защиты информации как один из субъектов кибербезопасности обеспечит:

- создание общегосударственной системы кибербезопасности, ее технологических возможностей для автоматического обнаружения кибератак в режиме реального времени;

- налаживание систематического обмена информацией о деструктивной деятельности в киберпространстве с международными партнерами, в первую очередь с государствами-членами ЕС и НАТО;

- мониторинг национальных электронных коммуникационных сетей и информационных ресурсов, анализ вторжений по этим сетям и ресурсам;

- разработку базовых требований и рекомендаций по обеспечению кибербезопасности для государственного и частного секторов с учетом лучших мировых практик;

- внедрение системы сертификации продукции, используемой для функционирования и киберзащиты информационно-коммуникационных систем, в первую очередь объектов критической информационной инфраструктуры;

- создание и обеспечение функционирования государственного реестра объектов критической информационной инфраструктуры, постоянного пересмотра и обновления требований киберзащиты таких объектов с учетом современных международных стандартов по вопросам кибербезопасности;

- введение на постоянной основе оценки состояния защищенности объектов критической информационной инфраструктуры и государственных информационных ресурсов на уязвимость с установлением обязательности и периодичности проведения такой оценки с учетом категорий критичности объектов;

– развитие систем технической и криптографической защиты информации, приоритетности использования средств технической и криптографической защиты информации отечественного производства для киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры;

- развитие сети центров реагирования на кибератаки и киберинциденты;

- развертывание Национальной телекоммуникационной сети, увеличение ее пропускной способности, предсказание при ее функционировании использования исключительно отечественных средств криптографической защиты информации;

- функционирование и развитие Национального центра резервирования государственных информационных ресурсов, проведение модернизации системы защищенного доступа государственных органов к сети Интернет;

– создание национального сервиса доменных имен (DNS);

- исследование и разработку в сфере кибербезопасности с учетом развития новейших информационно-коммуникационных технологий, в частности, технологий облачных и квантовых вычислений, 5G-сетей, интернет вещей, искусственного интеллекта;

- разработку национальных стандартов в сфере кибербезопасности, организационных и технических требований, касающихся безопасности приложений, мобильных устройств, рабочих станций, серверов и сетей, моделей облачных вычислений с учетом европейских и международных стандартов.

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